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Все про:громадянство (553) Путін (9679)

 Путін хоче надати додаткові преференції українцям для отримання російського громадянства

Президент Росії Володимир Путін доручив МВС РФ проаналізувати практику надання громадянства в спрощеному порядку і в разі необхідності запропонувати додаткові преференції в цій сфері для громадян України.

"МВС Росії проаналізувати правозастосовчу практику прийому до громадянства Російської Федерації в спрощеному порядку і в разі необхідності внести пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій", - ідеться в переліку доручень глави РФ за підсумками "прямої лінії", опублікованому у вівторок на сайті Кремля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

24 квітня Путін підписав указ "Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийняття до громадянства РФ у спрощеному порядку". Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України.

1 травня президент РФ підписав інший указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремими категоріями громадян України, повідомила прес-служба Кремля. Таке право мають громадяни України, які не мають громадянства (підданства) іншої держави, що народилися і постійно проживали на територіях Криму і Севастополя, які виїхали за межі зазначених територій до 18 березня 2014 р., а також їхні діти, також і усиновлені, дружини і батьки .

При цьому під час "прямої лінії" 20 червня Путін заявив про можливість внесення корективів до підписаного ним 29 квітня указу про спрощене отримання російського громадянства для тих, хто проживає на території України, а також біженців, які перебувають у Росії. Він сказав, що, крім указу від 29 квітня, є й інші нормативні акти, які дозволяють громадянам України, котрі перебувають на території Росії, в спрощеному порядку отримувати громадянство РФ.

Президент РФ зазначив, що знає про те, що є проблеми, пов'язані з вимогою від громадян України низки документів, які вони можуть отримати тільки в Україні. "Розумію, що це замкнене коло, вирішити цю проблему навряд чи можливо. Тому я подивлюся, які потрібно внести корективи, доповнення до нормативної бази, щоб питання (про надання російського громадянства - ІФ) вирішувалося по суті, а не за папірцями, які неможливо виконати", - заявив Путін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135301
 
 
 Топ коментарі
 
якщо вся кацапня звідси здрисне, ми йому будемо глибоко вдячні
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Как бы туда Вилкула с Бойко, Мураевым и Новинским отправить? Так не берут расейские паспорта, скоты...
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получайте паспорта и Крым будет ВАШ Путин хочет предоставить дополнительные преференции украинцам для получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 6455
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Там какой то дефект, половина Крыма в Херсоне, Украинские получает...
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ну чтоб с любой стороны он ихней был
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большинству вообще начхать, куда в конечном итоге перечисляются налоги, в москву, киев...да хоть на луну, лишь бы жить не мешали
и если украинский паспорт поможет облегчить существование то его и будут получать, это как бухтение на донецких жителей которые вынуждены жить под сепарами и не хотят уезжать, поэтому вынуждены получать паспорта днр
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Пусть забирает своих сепаров из Донбасса - избирателей Януковича и Рыгоанналов. Чего они сидят до сих пор на нашей земле? Шестой год сидят и еще воюют и убивают наших солдат.
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якщо вся кацапня звідси здрисне, ми йому будемо глибоко вдячні
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Кацапня не проблема, проблема манкурты малороссы в количестве 73%.
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Проблема в недолугих, які ототожнюють Петю з Україною. Такі самі в Росії ототожнюють Путіна з Росією. Брати по розуму.
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Если останутся одни активисты в Украине, кто тогда работать будет?
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ЗЕбилы так понимаю уже поддерживают все инициативы Хутина...Щас пойдёт ватная риторика от месных ЗЕбилят.
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ну по идее чтоб Путин опух нужно раздать свои паспорта американцам
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Poo tin - ******** з лайном.
А в юності був poo teen - дрібний гівнюк.
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Тебе трольно-кацапскому немцу украинский паспорт не видать как собственных ушей никогда.
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Как бы туда Вилкула с Бойко, Мураевым и Новинским отправить? Так не берут расейские паспорта, скоты...
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так вот предложение поступило , теперь жди
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У них уже есть один российский.
Зачем им второй?
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Вниз уже есть. Только наше доблестное СБУ не находит. А при нынешних назначениях от ЗЕписюна ещё и отмажут. Так как сами имеют.
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пачку билетов
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Шо ..... Неужели квартира в Москве или Питере?
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Не хватает орде пушечного мяса и рабов,вот и послабляет.90 % населения орды считают себя нищими.
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Чота я давненько в армии не служил... Пойду-ка я получу российское гражданство. Если повезет, на Украину служить отправят, поближе к дому.
Ахренеть замануха.
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Раздача паспортов ****** - ответ на результаты президентских выборов в Украине.
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Як почнемо всю цю зебільную гидоту скидати, вони відразу в засрашку побіжать, а там путя їм вже подаруночки приготував у вигляді сруцкіх паспортів.
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Ага - а потом защита своих граждан
начинается !!!!!!!!
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а давайте усі отримаємо та відправимо ***** у відставку!
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Хрінова ідея, в Україні вибори є, а в орді голосів не голосуй все одно ***** намалюють 86 відсотків.
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Можно будет заплывать за буйки и ездить на закрытый шлакбаум.
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Прст Путин хочет организовать в Украине перепись ********.
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Чому ні? Ганд.они які його бажають отримати мають звідси уїхати. Так що слід подякувати *****...
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Вперёд . Только пенсию вам будет платить путло .
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и так послабляет, и сяк...а оно по прежнему- нема ни голых, ни дурных...тую бамагу получать
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В Украине 15% запросто наберется тех , хто с удовольствием получит путенский паспорт .
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Однозначно, причем весьма продуктивных и грамотных работников. но Украине хуже от того не будет, т.к. все равно все умельцы уедут в Польшу и в Европу, только немного медленней, а так процесс немного ускорится и все станет ясно скорее.
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Весьма продуктивние и грамотньіе вряд ли будут гуано -бумажки с курицей -мутантом получать
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Если в РФ не из Донбасса регулярно работают пару миллионов человек, то у них большой стимул принять гражданство и осесть где нибудь на свой вкус, а не по программе переселения. Промышленным рабочим и инженерам там есть чем заняться, в отличие от Украины, часть ученых и преподавателей могут податься, ну и пенсионерам, если получится, прямой смысл, удвоение или даже утроение пенсий дело существенное, не говоря уж о действительно бесплатной медицине. Кроме материального стимула есть и моральный, усиление национализма многим портит жизнь, да и вообще нет стабильности, власть может в любой момент учудить, что угодно, от замораживания пенсий до конфискации депозитов, не говоря уж о героях, опять таки в любой момент способных заменить любую власть с вообще непредсказуемыми последствиями.
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Без України та українців - кацапія приречена перетворитися в закуток Азії.. Тому й намагається заманювати ***** українців , але на цю приманку багато не клюне - хіба що горді даунбасіти вишикуються в черги за папірцем з двоголовим мутантом..
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интенсивное выполнение минских соглашений приведет к снятию санкций, поэтому шмаркля так старается. скоро услышим про то как сливают позицию Украину в судах.
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Я на своїй землі - з дідів-прадідів.. Це ти на чужій.. Повертайся.. Путин хочет предоставить дополнительные преференции украинцам для получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 3714
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О да это же так круто и перспективно быть гражданином епиней расейских может сразу на курорты Иркутского аквапарка их отправлять 🙋🙋🙋
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Вован, чё ты мелочишься?
Проще надо - любой гражданин Украины приносит украинский паспорт и получает до купы паспорт расийский. И дело с концом!
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А можно ещё проще - принять указ, что все граждане Украины автоматически являются гражданами Расии!
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И тогда каждого такого расеянина можно будет посадить лет на 20 за связь с "правым сектором".
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Гражданство параши на почётном 5 месте в мире. После КНДР, Зимбабве, Кубы и Венесуэлы. Путин хочет предоставить дополнительные преференции украинцам для получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 4344
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Что, в сибирь нужны люди?
местные сбежали...
правильно, отправляй их дебилов к медведям...)))
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".. а какая осень в Сібірі. Ето заглядєніє. Сібірь.. ето донбасянскій край.. родіна донбасян.."
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НАПРИМЕР ДАТЬ ПУТИНУ ПИНКА ИЛИ ПО МОРДЕ !?)
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Русскіє, родіна ждьот! Пора єхать на родіну!
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Та їх (свабодних данбасцєв) палкою на ту родіну не вигониш.
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крысчане не признают, что их развели.
дамбасяне не признают, что их кинули.
зебобики не признают, что жидко обосрались...
Лох-это судьба. Лохи не вымирают)))
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То ли дело Порошенко
Сделал неньку беднейшей в европе
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А шо ж такоє? Черги повернули дишло на Херсон за українськими паспортами, так "царь" кісточку у вигляді преференцій?
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Недавно в південній частині Пуерто -Ріко впав десятиметровий астероїд,та вибухнув з силою,еквівалентною 5 кілотонам тротилу.От якби він по кремлю пи#донув,коли там ця кацапська гнида бикувала...
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Україна займає 41 місце в паспортному рейтингу Henley & Partners. Володарі українського документа можуть без віз відвідувати 128 країн світу. При цьому Росія займає 48 позицію, її громадяни можуть в'їхати без візи в 119 країн світу.
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буду подихати - обов'язково отримаю
щоб одним кацапом менше стало!
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Думаю в ответ нужно ввести закон о втором гражданстве. Что при получении второго гражданства, гражданин Украины автоматически лишается украинского гражданства.
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"Дальневосточный гектар" наверное дадут, с обязательством проживания на той территории
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Нет соответствующей темы,потому я опять,с Вашего позволения,напишу тут. Делегация нашего правительства во главе с М. Санду,находится в Бухаресте. Все красиво,все хорошо. Но вот вчера министр иностранных дел Молдовы Нику (!) Попеску,выпускник МГИМО сделал ошеломляющее заявление на пресс-конференции,в котором заявил,что в начале 90-стых,в Транснистрии была "гражданская война"! Кажется какой-то умник из Ваших (не ЗЕ ли?),так же заявил,что на востоке Украины "гражданская война"! Случайное ли такое совпадение? Нет,конечно же,нет! Все сценарии пишутся в одном и том же центре! Сегодня этот наш баран извиняется,где только можно,но я думаю,что его нужно убрать СРОЧНО из правительства!
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хто хоче хай забирає удмурдське громадянство та шурує на Сциктивкар..менше залишиться гнид
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сказочное ***** понимает, шо смерть его идей по возрождению мирового совка и его личная смерть, вопреки сказке, спрятана в Украине. оттого так и кипешует.
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А ***** все аусвайсы раздает, "страны" недо@банных рабов
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путло забери всех зеленожопых и гайморитного мальчика в придачу тогда и заживут в Украине достойно
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пусть предоставляет. тех "украинцев", которые получат аусвайс паРаши, либо выслать в вяликую, либо приравнять к негражданам без права голоса, как в Прибалтике.
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всех полученцев в список на сайтьі
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90% украинцев срать хотели на рашистский паспорт,так как он им и даром не нужен.
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Якщо українці кинуть дурашу, то вона швидко здохне!!!
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Якщо українці кинуть дурашу, то вона швидко здохне!!!
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пусть им всем,кто считает себя обиженным Украиной,благодетель-Путин даст гражданство,квартиры в Москве и Питере,высокие пенсии и зарплаты...Вот тогда можно будет его и вправду назвать "защитником русского мира"...Слабо забрать из Украины всех,кто не хочет считать её своим государством?
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товар явно предназначен только для лишнехромасомно-скрепного и законтаченно-апущенного биоматериала, то есть Ненька такого биоматериала больше не имеет.
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Друг ***** кимченин там ещё не заявил о раздаче даунбасянам своих паспортов.
Путін хоче надати додаткові преференції українцям для отримання російського громадянства - Цензор.НЕТ 3524
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПутін хоче надати додаткові преференції українцям для отримання російського громадянства
 
 
 
 
 
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