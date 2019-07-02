 Путін хоче надати додаткові преференції українцям для отримання російського громадянства

"МВС Росії проаналізувати правозастосовчу практику прийому до громадянства Російської Федерації в спрощеному порядку і в разі необхідності внести пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій", - ідеться в переліку доручень глави РФ за підсумками "прямої лінії", опублікованому у вівторок на сайті Кремля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

24 квітня Путін підписав указ "Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийняття до громадянства РФ у спрощеному порядку". Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України.

1 травня президент РФ підписав інший указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремими категоріями громадян України, повідомила прес-служба Кремля. Таке право мають громадяни України, які не мають громадянства (підданства) іншої держави, що народилися і постійно проживали на територіях Криму і Севастополя, які виїхали за межі зазначених територій до 18 березня 2014 р., а також їхні діти, також і усиновлені, дружини і батьки .

При цьому під час "прямої лінії" 20 червня Путін заявив про можливість внесення корективів до підписаного ним 29 квітня указу про спрощене отримання російського громадянства для тих, хто проживає на території України, а також біженців, які перебувають у Росії. Він сказав, що, крім указу від 29 квітня, є й інші нормативні акти, які дозволяють громадянам України, котрі перебувають на території Росії, в спрощеному порядку отримувати громадянство РФ.

Президент РФ зазначив, що знає про те, що є проблеми, пов'язані з вимогою від громадян України низки документів, які вони можуть отримати тільки в Україні. "Розумію, що це замкнене коло, вирішити цю проблему навряд чи можливо. Тому я подивлюся, які потрібно внести корективи, доповнення до нормативної бази, щоб питання (про надання російського громадянства - ІФ) вирішувалося по суті, а не за папірцями, які неможливо виконати", - заявив Путін.