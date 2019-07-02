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 "Гарантований покупець" впевнений у скасуванні постанови Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго"

Постанова Окружного адміністративного суду Києва, яким призупинено дію постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про встановлення тарифів для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на 2-ге півріччя, значно ускладнює роботу держпідприємства (ДП) "Гарантований покупець". Відповідну постанову прийнято на забезпечення адміністративного позову акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" (№640/11330/19).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві держкомпанії.

"Фахівці ДП "Гарантований покупець", проаналізувавши відповідне рішення суду та обставини його ухвалення, прийшли до висновку, що воно прийняте з порушеннями норм матеріального і процесуального права", - заявили в держкомпанії.

ДП "Гарантований покупець" висловлює впевненість, що НКРЕКП оскаржить постанову Окружного адмінсуду Києва в апеляційних інстанціях і постанову суду першої інстанції буде скасовано.

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"ДП "Гарантований покупець" сподівається - Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків енергетики і комунальних послуг і надалі здійснюватиме рішучі дії щодо захисту нового конкурентного ринку електроенергії", - йдеться в заяві, яку розміщено на веб-сайті компанії.

Нагадаємо, 1 липня в рамках другого етапу енергореформи почав роботу оптовий ринок електроенергії, який включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Для забезпечення безперебійної роботи всіх сегментів нового ринку Кабінет Міністрів України створив на базі держпідприємства "Енергоринок" 2 державні підприємства для роботи в новій моделі оптового ринку електроенергії - ДП "Оператор ринку" і ДП "Гарантований покупець".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135289
 
   
 Топ коментарі
 
фирма Богдана, работая в интересах Бени подала иск и в обеспечение попросила суд прогнуться под Беню. Суд сделал стойку. Но, тебе , зебил, это как то пох
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когда правой устанешь вспоминать за совок, переходи на левую
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как-то не совсем раскрыта суть конфликта)
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фирма Богдана, работая в интересах Бени подала иск и в обеспечение попросила суд прогнуться под Беню. Суд сделал стойку. Но, тебе , зебил, это как то пох
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на твои, пебил сопли, да, мне пох.
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в суд обратилось предприятие Коломойского на то что Решением КСУ создание Указом Президента 27 августа 2015 года, а потом Закона Рады о НКРЕКП является таким что не соотвествует Конституции, т.е. НКРЕКП с момента создания является неконституционным органом и таким оно станет с 1 января 2020 года.. КСУ отсрочил НЕМЕДЛЕННОЕ АННУЛИРОВАНЕ НКРЕКП как органа- вот тут и кроется причина судов и правовой прогалины... по Решению КСУ- КМУ обязано вместе с Радой переработать Закон о НКРЕКП или написать новый- и КМУ будет создавать на основании прописанных моментов в Законе регулятора- это может быть один, а может и три и четыре, но НА ПРАВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ независимый орган, членов в регуляторные комиссии могут избираться КМУ произвольно, назначать, как и Главу также могут быть конкурсы привлечение общественности, привлечнеие экспертов из- за рубежа, как и привлечние зарубежных спецов из за рубежа в работу регуляторных органов.. Рада может прописать в Законе- что она как Рада и КМУ и Президент и общественность энергетики и потребители могут направить по своей квоте/ квотам через съезды процедуру своих членов, в этот/ эти регуляторные органы... или надо найти 300 штыков в Раде и прописать в Конституцию изменения, что Рада и Президент могут создавать такой орган-как- НКРЕКП например или органы.. тогда КСУ умывает руки... НО такого не выйшло у Порошенко, а у Зеленского тем паче не выйдет... "Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 5099
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так Петя сначала "набокопорил" и после безустанно пытался исправить свою ошибку? извини, за вопрос такой конечно неудобный, но что-то тут не так у тебя...

НО такого не выйшло у Порошенко, а у Зеленского тем паче не выйдет...

не пояснишь?)
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не паясничайте! а то что не вышло у Порошенко и
не выйдет у Зеленского факт аксиома... да и тут будет когнитивный как говорят диссонанс… КСУ признает создание
НКРЕКП неконституционным- а его захотят прописать в Конституцию противоречие
еще то...

я попытался на
понятный язык переложить аргументацию Решения КСУ не понятно мое не нравиться
плиз читайте оригинал решения…. "Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 6010
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я не паясничаю) я процитирую для ясности ваш текст:

Решением КСУ создание Указом Президента 27 августа 2015 года, а потом Закона Рады о НКРЕКП является таким что не соотвествует Конституции


я же надеюсь, что нет необходимости заниматься воспоминаниями про фамилию Президента на тот момент?

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Я тебе поясню. Это одна из мин замедленного действия которые хряк-мародер подложил (от слова подло) под экономику Украины. Вот чем аукиваются неконституционные решения Пороха. Так при чем тут ЗЕ?
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ДА НЕ НАДО мне юристу ничего пояснять ....я с самого начала выборов Порошенко матюкал его здесь в том числе открытым текстом- я сказал, что поскольку Премьер Министр Украины Яценюк не подавал и не рассматривал на заседании Уряду кандидатуту Вовка Глава НКРЕКП то все его Указы как туалетная бумага до Пеци доходило долго... аж два года... он попытался прикрыться Законом о НКРЕКП созданным Радой и там куча юристов и прогавила момент, что они не читали Решение КСУ в отношении Указа Кучмы о создании такой же комисси!!!природные монополии .. вот те на НЕ ЧИТАЛИ ТАКОЕ ЖЕ РЕШЕНИЕ КСУ И повторили те же ошибки- что и Кучма "Гарантований покупець" впевнений у скасуванні постанови Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго" - Цензор.НЕТ 4675 Решении КСУ ссылается уже на свои 5-6 Решений и повторяет как мантру --что Президент и Рада могут создавать органы и направлять туда сами членов и Голову- если такой орган прописан в Конституции.... а если нет... то создание членство порядок работы это Рада- Законом, а КМУ реализация Закона и конкретное создание органа центральной исполнительной власти... вот так понятней...
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Когда грабеж народа закончится ???
Оплата услуг ЖКХ не должна превышать 5-10% предела от заработной платы, мы же всё-таки в Европу идём. Кстати при клятом всеми совке оплата услуг ЖКХ была 8-10%.
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когда правой устанешь вспоминать за совок, переходи на левую
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Черт с ним с совком, в Европе семья из трёх человек платит в среднем 150 евро за услуги ЖКХ в месяц, не забудь про среднюю заработную плату.
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Понимаешь, можно приводить какие угодно коеффициенты по соотношению зарплат. Это все увлекательно, но не имеет никакого смысла. ЕСть базовые вещи: стоимость энергоресурсов в мире определяет платежеспособный спрос БОГАТЫХ стран. Именно они являются их основными потребителями. Поэтому все остальные страны ЗАВИСЯТ по формированию цен на ресурсы от них. Пока Польша была бедной страной в 90-е и до средины 2000-х приватные дома отапливались в основном бурым углем, торфом.... и т. д. Понятно, что можно что то льготировать, делить как тришкин кафтан, но глобально суть не меняется.
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Ну в Европейских странах минималку определяет закон. В Германии к примеру с января 2015 года 8,5 евро в час. В той же Польше в 2019 году порядка 3,3 евро в час. Мы вроде как евроинтегрируемся по словам наших керманычей и особенно потужного сивочелого патриота Порошенко. По ценам на все уже даже переинтегрировали и старушку Европу. Токо зарплаты у нас ну вот ну никак. Поверил бы в то что у нас все плохо в экономике и плохо работаем. Токо вот прибыли наших олигархов ну никак не дают в это поверить.
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Хм....
Вот интересно - с одной стороны копает Филарет, с другого конца - Коломойский. Где будет точка их встречи?
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видимо введут как и Газпром систему бери или плати так как щас в Уркаине работает отопление и пр ком услуги
например ты должен будешь выбирать минимум 60 квт ч на человека в месяц и оплачивать не выбрал все равно плати
почему мне на 1 человека хватает 90 квт ч в месяц сюда входит свет холодильник мультиварка СВЧ и бойлер!
И какого путина Гроссмана и мерзавца пети на ОДНУ только гарячу воду 90 грвн за куб в месяц
опутинели от полной безнаказанности
сцут нам в глаза и кричать що це понад усе!
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Это во всех странах мира такое существует .
Только не "бери или плати" , а минимальные выплаты за обслуживание сетей (включая ремонт и амортизацию всего) .
Ибо любые мощности сложно точно прогнозировать потребление , а значит сложно и выработку . Вырабатывается всегда с запасом неким , который и оплачивает потребитель ...
Иначе , потребитель должен подписаться на регулярные сбои поставок . Что в случае отказа и окончание срока эксплуатации будешь ждать пока будут ставить новое и тестировать . Хочешь надёжность , устойчивость - плати несколько больше , чем потребляешь .

А платёжка по свету в Украине для подавляющего болшинства - вообще некритическая .
Вот вода , газ и тепло - другое дело ! Тут полное ********* ... Потому что повысили не в разы , а десять раз !
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"А платёжка по свету в Украине для подавляющего болшинства - вообще некритическая"

Это кто тебе такое рассказал??? Города...ГОРОДА переводят на отопление электричеством! Горячую воду отключают. НАСОВСЕМ отключают! И... О чудо!!! Рядом растут солнечные электростанции!!!
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заправить бак 2500, а заплатить 100 гр в день за 3х комн квартиру это пипец!
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расход воды в душе 7 литров в минуту
расход тепла на нагрев воды от 15 до 40С составляет 4200 Дж/кг*С * (40-15)С= 105000 Дж/кг
минута душа = 735000Дж
1кВт*ч=3600сек*1000Вт=3600000 Дж
минута душа = 735000/3600000 = 0.2 кВт*ч.
10 мин душа = 2кВт*ч
30 дней 2*30=60 кВт*ч = это только душ, и нет мытья посуды
ну и нет всего остального
мультиварка 40 мин в сутки при мощности 1 кВт = 20 кВт*ч в месяц
холодильник минимум 0.5 - 1 кВт*ч в сутки или 15-30 кВт*ч в месяц
телек , освещение ноут и прочие бритвы,

ты или не моешься или воруешь электроэнергию, или врешь ))))
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Глядишь какой нибудь районный суд приймет решение, что Украинцам запрещено дышать! Что тогда будем делать?
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хорошо, что ты не переживаешь о том, что так просто решат в каком-нибудь гос.предприятии даже без решения суда
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Да кто у нас выполняет решение судов? Покажите пальцем.
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аж целый департамент в одном министерстве есть и служба для этого, ты не знал?
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и ничего, гнать в шею всех надо, или как минимум можно не платить зарплаты, если решения не выполняются
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в Украине не гарантированный покупатель, а вынужденный.
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Источник: https:/Конституционный суд признал создание НКРЭКУ неконституционным

какие мoгут бытъ вoпрoсы ?
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Цензор.НЕТНовиниЕкономіка"Гарантований покупець" впевнений у скасуванні постанови Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго"
 
 
 
 
 
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