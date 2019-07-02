 "Гарантований покупець" впевнений у скасуванні постанови Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві держкомпанії.
"Фахівці ДП "Гарантований покупець", проаналізувавши відповідне рішення суду та обставини його ухвалення, прийшли до висновку, що воно прийняте з порушеннями норм матеріального і процесуального права", - заявили в держкомпанії.
ДП "Гарантований покупець" висловлює впевненість, що НКРЕКП оскаржить постанову Окружного адмінсуду Києва в апеляційних інстанціях і постанову суду першої інстанції буде скасовано.
"ДП "Гарантований покупець" сподівається - Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків енергетики і комунальних послуг і надалі здійснюватиме рішучі дії щодо захисту нового конкурентного ринку електроенергії", - йдеться в заяві, яку розміщено на веб-сайті компанії.
Нагадаємо, 1 липня в рамках другого етапу енергореформи почав роботу оптовий ринок електроенергії, який включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Для забезпечення безперебійної роботи всіх сегментів нового ринку Кабінет Міністрів України створив на базі держпідприємства "Енергоринок" 2 державні підприємства для роботи в новій моделі оптового ринку електроенергії - ДП "Оператор ринку" і ДП "Гарантований покупець".
НО такого не выйшло у Порошенко, а у Зеленского тем паче не выйдет...
не пояснишь?)
не выйдет у Зеленского факт аксиома... да и тут будет когнитивный как говорят диссонанс… КСУ признает создание
НКРЕКП неконституционным- а его захотят прописать в Конституцию противоречие
еще то...
я попытался на
понятный язык переложить аргументацию Решения КСУ не понятно мое не нравиться
плиз читайте оригинал решения….
Решением КСУ создание Указом Президента 27 августа 2015 года, а потом Закона Рады о НКРЕКП является таким что не соотвествует Конституции
я же надеюсь, что нет необходимости заниматься воспоминаниями про фамилию Президента на тот момент?
Оплата услуг ЖКХ не должна превышать 5-10% предела от заработной платы, мы же всё-таки в Европу идём. Кстати при клятом всеми совке оплата услуг ЖКХ была 8-10%.
Вот интересно - с одной стороны копает Филарет, с другого конца - Коломойский. Где будет точка их встречи?
например ты должен будешь выбирать минимум 60 квт ч на человека в месяц и оплачивать не выбрал все равно плати
почему мне на 1 человека хватает 90 квт ч в месяц сюда входит свет холодильник мультиварка СВЧ и бойлер!
И какого путина Гроссмана и мерзавца пети на ОДНУ только гарячу воду 90 грвн за куб в месяц
опутинели от полной безнаказанности
сцут нам в глаза и кричать що це понад усе!
Только не "бери или плати" , а минимальные выплаты за обслуживание сетей (включая ремонт и амортизацию всего) .
Ибо любые мощности сложно точно прогнозировать потребление , а значит сложно и выработку . Вырабатывается всегда с запасом неким , который и оплачивает потребитель ...
Иначе , потребитель должен подписаться на регулярные сбои поставок . Что в случае отказа и окончание срока эксплуатации будешь ждать пока будут ставить новое и тестировать . Хочешь надёжность , устойчивость - плати несколько больше , чем потребляешь .
А платёжка по свету в Украине для подавляющего болшинства - вообще некритическая .
Вот вода , газ и тепло - другое дело ! Тут полное ********* ... Потому что повысили не в разы , а десять раз !
Это кто тебе такое рассказал??? Города...ГОРОДА переводят на отопление электричеством! Горячую воду отключают. НАСОВСЕМ отключают! И... О чудо!!! Рядом растут солнечные электростанции!!!
расход тепла на нагрев воды от 15 до 40С составляет 4200 Дж/кг*С * (40-15)С= 105000 Дж/кг
минута душа = 735000Дж
1кВт*ч=3600сек*1000Вт=3600000 Дж
минута душа = 735000/3600000 = 0.2 кВт*ч.
10 мин душа = 2кВт*ч
30 дней 2*30=60 кВт*ч = это только душ, и нет мытья посуды
ну и нет всего остального
мультиварка 40 мин в сутки при мощности 1 кВт = 20 кВт*ч в месяц
холодильник минимум 0.5 - 1 кВт*ч в сутки или 15-30 кВт*ч в месяц
телек , освещение ноут и прочие бритвы,
ты или не моешься или воруешь электроэнергию, или врешь ))))
какие мoгут бытъ вoпрoсы ?