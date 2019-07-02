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 Київські новини
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 Рух транспорту по Шулявському мосту обіцяють відкрити до кінця року, - Кличко

Рух транспорту по Шулявському мосту підрядна організація обіцяє відновити вже до кінця року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "112 Україна".

Кличко заявив, що Шулявський міст "був дуже втомлений", а от роботи з його реконструкції тривають ефективно й інтенсивно.

"Роботи йдуть досить ефективно, інтенсивно. Зараз повністю розібрали старий міст, який був дуже втомлений. І метал може втомитися, і бетон, і мости у нас втомлюються, якщо за ними не доглядати. Щодо Шулявського мосту у нас все нормально. Підрядник обіцяє відкрити рух транспорту вже до кінця цього року", - сказав Віталій Кличко.

Також дивіться: На Шулявському шляхопроводі в Києві обвалилася частина конструкції. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135287
 
 
 Топ коментарі
 
А прозрачный пол на нём будет?
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Хватит экспериментов в стране зебилов...
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Брешут что дышат.

22 января 2019 года

В бюджете Киева на 2019-й год на реконструкцию многострадального Шулявского моста предусмотрено 363,4 миллиона гривен.По данным КГГА, стоимость всего проекта составляет 0,83 миллиарда гривен, а реализовать его планируют максимум в течение ближайших 2 лет.
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Хватит экспериментов в стране зебилов...
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В развитых странах это в порядке вещей, а у нас невиданное достижение, вроде стройки Беломорканала.
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В сериале слуга народа за один день построит...
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Брешут что дышат.

22 января 2019 года

В бюджете Киева на 2019-й год на реконструкцию многострадального Шулявского моста предусмотрено 363,4 миллиона гривен.По данным КГГА, стоимость всего проекта составляет 0,83 миллиарда гривен, а реализовать его планируют максимум в течение ближайших 2 лет.
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До конца этого года...
Или того года.
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Ключевое слово "обещают"
Виталик, обещать жениться не означает жениться.
И вообще, кто руководит городом, "подрядная организация" или мэр?
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Так что, Большевик не будут сносить? А как же разворот?
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Честно говоря, как уже заи.али эти начинающиеся и ни когда не заканчивающиеся стройки.

Это какое то издевательство над киевлянами.
С борщаговского направления в Киев не попасть.
Скоростной не работает, реконструкция моста Семьи Сосниных. Пробки неимоверные.
В метро Святошин вообще не влезть, очередь начинается ещё сверху на один единственный вход (второй на реконструкции).
И это сейчас, когда 1/3 разъехались по отпускам. Не представляю что будет с 1 сентября.

Витальке явно отбили мозги.
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