 Рух транспорту по Шулявському мосту обіцяють відкрити до кінця року, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "112 Україна".
Кличко заявив, що Шулявський міст "був дуже втомлений", а от роботи з його реконструкції тривають ефективно й інтенсивно.
"Роботи йдуть досить ефективно, інтенсивно. Зараз повністю розібрали старий міст, який був дуже втомлений. І метал може втомитися, і бетон, і мости у нас втомлюються, якщо за ними не доглядати. Щодо Шулявського мосту у нас все нормально. Підрядник обіцяє відкрити рух транспорту вже до кінця цього року", - сказав Віталій Кличко.
22 января 2019 года
В бюджете Киева на 2019-й год на реконструкцию многострадального Шулявского моста предусмотрено 363,4 миллиона гривен.По данным КГГА, стоимость всего проекта составляет 0,83 миллиарда гривен, а реализовать его планируют максимум в течение ближайших 2 лет.
Или того года.
Виталик, обещать жениться не означает жениться.
И вообще, кто руководит городом, "подрядная организация" или мэр?
Это какое то издевательство над киевлянами.
С борщаговского направления в Киев не попасть.
Скоростной не работает, реконструкция моста Семьи Сосниных. Пробки неимоверные.
В метро Святошин вообще не влезть, очередь начинается ещё сверху на один единственный вход (второй на реконструкции).
И это сейчас, когда 1/3 разъехались по отпускам. Не представляю что будет с 1 сентября.
Витальке явно отбили мозги.