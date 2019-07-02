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Все про:обстріл (5273) Тейлор (15) Донбас (12348)

 Тимчасовий повірений у справах США в Україні Тейлор закликав РФ негайно припинити бойові дії на Донбасі

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив про повну відсутність поваги до міжнародних і мінських угод з боку Росії у зв'язку з обстрілом найманцями РФ медичного автомобіля на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці Посольства США в Україні в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Напади на медиків, які здійснюються керованими Росією силами, свідчать про повну відсутність поваги до людського життя, міжнародних і мінських угод. Ми закликаємо Росію і сили, які вона підтримує, негайно припинити бойові дії, захистити цивільних осіб і персонал гуманітарних організацій, відвести озброєння і збройні сили", - цитуються слова Тейлора.

Нагадаємо, вранці 1 липня терористи атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця. В результаті пострілу з "ПТРК" (за попередніми даними) від автомобіля залишився один каркас. Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.

За кермом автомобіля був старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.

Сержант Ірина Шевченко дістала вибухову травму та опіки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Медики і швидка допомога ніколи не мають бути мішенями", - Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля найманцями РФ на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135281
 
   
 Топ коментарі
 
Ща вылезет богдан ввиду недееспособности и неадекватности его "начальника" и скажет-"нононо мистер Тейлор! Не грубите нашим братьям-славянам".
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Всі призиви і озабочєнності різної глибини-до дупи.Московія розуміє тільки силу і її зупинить лише коврове бомбардування.
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пріказиваю нємєдлєнно покінуть государствєнную прістань!
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пріказиваю нємєдлєнно покінуть государствєнную прістань!
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Ща вылезет богдан ввиду недееспособности и неадекватности его "начальника" и скажет-"нононо мистер Тейлор! Не грубите нашим братьям-славянам".
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Мы призываем Россию ))))))))

поздно, "призывник"!!! В паРАШЕ уже все которые только движутся, уже ВСЕ и ВСЁ призвано...Вот потому и стреляютЬ!!!
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Всі призиви і озабочєнності різної глибини-до дупи.Московія розуміє тільки силу і її зупинить лише коврове бомбардування.
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Не мешало бы вспомнить Грозный, для полноты картины, как лица бурятской внешности убивали мирных жителей кавказской внешности...
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Если вы не отзовётесь, мы напишем в "Спорт лото"... (c)
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Ты смотри, американец как и Зеленский хочет чтобы русске перестали стрелять. А порохоботы не согласны.
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сходи к венерологу, а лучше к ветеренару, вдруг болячка смертельная
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Тейлор сказал то что обязан был сказать, а лаптемордые *********** понимают только силу:

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Чомусь згадалось: - Дунь в ...уй - там також дірка є.
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"Майстрам" коментарів, через деякий час не питайте Господа за що? Бо ви самі повинні знати, що за те.
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"Під час всіх своїх візитів на Донбас я обов'язково їздила на КПВВ і завжди спілкувалась із людьми з окупованих територій українською… Так ось - 40% людей на КПВВ отруєні російською пропагандою, але 60% - говорили мені, що вони раді чути українську мову. Для них це певний маркер, адже
там, де є українська мова - там є Україна".
Геращенко
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он дурак ? РФ не ведет боевых действий на донбассе
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Це нагадує 100... китайське попередження. Було б смішно, аби не було просто соромно в даному разі за США.
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я знову ж, в 2918-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТимчасовий повірений у справах США в Україні Тейлор закликав РФ негайно припинити бойові дії на Донбасі
 
 
 
 
 
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