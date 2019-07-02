 Тимчасовий повірений у справах США в Україні Тейлор закликав РФ негайно припинити бойові дії на Донбасі

Про це повідомляється на сторінці Посольства США в Україні в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Напади на медиків, які здійснюються керованими Росією силами, свідчать про повну відсутність поваги до людського життя, міжнародних і мінських угод. Ми закликаємо Росію і сили, які вона підтримує, негайно припинити бойові дії, захистити цивільних осіб і персонал гуманітарних організацій, відвести озброєння і збройні сили", - цитуються слова Тейлора.

Нагадаємо, вранці 1 липня терористи атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця. В результаті пострілу з "ПТРК" (за попередніми даними) від автомобіля залишився один каркас. Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.

За кермом автомобіля був старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.

Сержант Ірина Шевченко дістала вибухову травму та опіки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.

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