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 На Харківщині впав навчальний літак Л-39, курсант встиг катапультуватися (оновлено)

Під час виконання практичних польотів курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба впав навчально-тренувальний літак L-39.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

Курсант, який виконував навчальний політ встиг катапультуватися і здійснюються його пошуки.

За попередньою інформацією на літаку L-39 з бортовим номером 08 відмовив двигун.

Цей L-39 зі складу 203-ї навчальної авіаційної бригади проходив капітальний ремонт на Державному підприємстві "Чугуївський авіаційний ремонтний завод" і в березні 2014 року його було передано в частину.

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Як повідомили в Міністерстві оборони України, 2 липня близько 16.00 під час виконання курсантом третього курсу Харківського національного університету Повітряних Сил чергового самостійного навчально-тренувального польоту за маршрутом на літаку Л-39 виникла позаштатна ситуація. Пілот повідомив про неї групі керівництва польотів і було прийнято рішення про катапультування.

Після катапультування і приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок і повідомив, що ушкоджень немає, стан здоров'я задовільний. За ним виїхала група пошуковців.

Літак впав у полі біля селища Старовірівка Куп'янського району Харківської області. Жертв і постраждалих немає.

Призначено спеціальну комісію, яка з'ясовуватиме причини аварії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135280
 
 
 Топ коментарі
 
Если ЗЕкоманда выделит денги на обучение то можно и в США. Но сильно сомневаюсь. А в чем проблема? В штатах тоже падают...
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Хороший самолет для обучения, двигатель наш, Украинский, АИ - 25 ТЛ, ламп там нет. Всякое бывает, на то он и самолет.
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головне що встиг катапультуватись і вижив
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Проклятая Сингулярность. На Харківщині впав навчальний літак Л-39, курсант встиг катапультуватися - Цензор.НЕТ 3265 . Главное шоб Хлопец Жив был.
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Есть тут военные лётчики бывшие ,пусть разъяснят правила полётов курсантов.?А вообще надо сразу направлять лётчиков учиться в США.Почему турки могут,а мы нет?На лётчиках и самолётах экономить нельзя.Пусть сразу осваивают американскую технику ,английский совершенствуют
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Если ЗЕкоманда выделит денги на обучение то можно и в США. Но сильно сомневаюсь. А в чем проблема? В штатах тоже падают...
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Нужно осваивать американскую технику,пока свою не делаем.
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у амкриканцев нет л-39...во всяком случае в обучении военных летчиков не используются
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С нашим ввп наших курсантов можно только в ворлд ой варплейнс на стажировку отправлять.Летают на том , что старше пацанов в 3 раза. Когда летун при погонах говорит про возможный откат к поршневым самолётам ибо нет денег поменять даже старьё на старьё . Хотя 65 лямов уе на 6 турецких ********* нашкребли х.з. вместо того шоб чуток докинуть и за это бабло взять 2 нормальных нулячих Гриппена кои во сто крат круче *********ов во всех отношениях.
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а в чем проблема? за последние три года курсанты начали летать не только тренировочных Л-39, но и на боевых Су-25, Миг-29 и Су-27
у нас школа подготовки летчиков не хуже американской, был бы керосин
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Даже относительно новые моторы в самолетах 5 поколения могут отказать, что уж тут говорить об этом чехословацком летающем корыте на лампах образца 60-х гг. прошлого века...
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Хороший самолет для обучения, двигатель наш, Украинский, АИ - 25 ТЛ, ламп там нет. Всякое бывает, на то он и самолет.
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Не твоя забота, сдай бутылки, похмелись...
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могу тебе милостыню подать, убогий
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Он должен был включить автопилот, на лету сдвинуть фонарь, перелезть к двигателю и оперативно устранить неисправность?
Или он намеренно сделал так, чтобы двигатель заглох, по-твоему?
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Парни,это железо,и оно не вечно,и имеет свойство ломаться,есть такое понятие предел технической эксплуатации,сколько его не ремонтируй,оно новым не станет....
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Живий "лєтун"? Ну і слава Богу, нехай у його житті це буде остання неприємність.
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я бне смог надо ж принять решение за миллисикунды а манатки не собрал перед выпрыгиванием)))))))))))))))))))
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Частенько такие над моей дачей в Старом Салтове пролетают.Дай бог что бы курсант жив остался.Летают много,техника старая.Бывает.
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Впав і хз, літун живий і це головне. Слава Україні!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Харківщині впав навчальний літак Л-39, курсант встиг катапультуватися (оновлено)
 
 
 
 
 
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