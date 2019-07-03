 "Слуга народу" третій тиждень мовчить із приводу наявності в її списку громадянина РФ Соколова, - журналіст Іванов

Про це пише в Facebook журналіст Сергій Іванов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Не знаю, за кого нас має цей пихатий москвич, але перевірити цю інформацію можна дуже просто і дуже швидко, адже існують офіційні російські ресурси, які стверджують, що паспорт громадянина РФ Соколова Михайла Юрійовича 4001 №873592 на сьогодні є дійсним", - зазначає він.
"Все це свідчить про відверту брехню кандидата в депутати українським виборцям, а також про спробу отримати депутатський мандат шляхом введення їх в оману", - робить висновок Іванов, нагадуючи, що саме ігнорування очевидних порушень і злочинів "зробило Порошенка колишнім президентом і суттєво вплинуло на рейтинг його політичної сили".
Нагадаємо, інформацію про російське громадянство Соколова раніше оприлюднив одеський активіст Сергій Стерненко.
Сам Соколов визнав, що отримав український паспорт у 2017 році і зараз робить все можливе, щоб вийти з громадянства РФ.
Невестка Порошенко - гражданка россии жительница Петербурга
Жена Климкина - рооссиянка. Ее отец генерал ФСБ и награжден медалью "За освобоождение Крыма"
Зм. главы Внешней разведки Семечко жена россиянка. И до сих пор имеет российский паспорт.
Мер Одессы имеет российский паспорт.
Продолжать можно бесконечно.
Я еще не говорю о депутатах, у которх по 2-5 паспортов и гражданств. Думаю, что даже ты, ограниченный, знаешь их фамилии.
Она тоже с мужем не работала....
- Велосипед! Шаверма! Факап!
-що він сказав?
-Він каже, якщо ви не погодитеся вони вас заріжуть.
-Шутка!
Богдан-Портнов-суды...
только идиоты будут за них голосовать!
Путін доручив МВС Росії проаналізувати "правозастосовчу практику прийому в громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку". Разом з тим зазначено, що за необхідності можливе внесення пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій.