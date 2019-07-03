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 "Слуга народу" третій тиждень мовчить із приводу наявності в її списку громадянина РФ Соколова, - журналіст Іванов

Партія "Слуга народу" вже третій тиждень не помічає наявності в її виборчому списку громадянина РФ Михайла Соколова, виконавчого партнера російської лобістської компанії Kesarev Consulting.

Про це пише в Facebook журналіст Сергій Іванов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не знаю, за кого нас має цей пихатий москвич, але перевірити цю інформацію можна дуже просто і дуже швидко, адже існують офіційні російські ресурси, які стверджують, що паспорт громадянина РФ Соколова Михайла Юрійовича 4001 №873592 на сьогодні є дійсним", - зазначає він.

Слуга народу третій тиждень мовчить із приводу наявності в її списку громадянина РФ Соколова, - журналіст Іванов 01
Слуга народу третій тиждень мовчить із приводу наявності в її списку громадянина РФ Соколова, - журналіст Іванов 02

"Все це свідчить про відверту брехню кандидата в депутати українським виборцям, а також про спробу отримати депутатський мандат шляхом введення їх в оману", - робить висновок Іванов, нагадуючи, що саме ігнорування очевидних порушень і злочинів "зробило Порошенка колишнім президентом і суттєво вплинуло на рейтинг його політичної сили".

Нагадаємо, інформацію про російське громадянство Соколова раніше оприлюднив одеський активіст Сергій Стерненко.

Сам Соколов визнав, що отримав український паспорт у 2017 році і зараз робить все можливе, щоб вийти з громадянства РФ.

Слуга народу третій тиждень мовчить із приводу наявності в її списку громадянина РФ Соколова, - журналіст Іванов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135278
 
 
 Топ коментарі
 
Слуха нарота - партия рыгохуйловцев.
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слуги - врали,врут и врать будут - народ не голосуйте за них - это не наш украинский проект
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Ну дайте ж человеку шаварму прожевать.
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Ну расея не враг, да и война граджанския, там ополченцы какие-то, а майдан вообще негативное явление. Вот так думают 73% населения, ну тогда, что плохого, что в ВР будет братский народ
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У Зеленского уже звезда во лбу загорелась. Он из-за своего слабоумия не понял,что его никто не избирал в президенты,за него голосовали,чтобы убрать Порошенка. Поэтому пусть снимает свою звезду и работает нормально и в партию свою берет нормальных людей, а не граждан страны -агрессора и сепаров. И пусть определится, какой страны он президент- Украины или РФ. По -моему он хочет заменить Путина в РФ и работает больше на кацапов.
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Може він і не ватний але дивує, чому "Слуга народу" так енергійно втягує у свої списки москалів і чому вони туди лізуть, як мухи на г**но.
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ну чому вони лізуть: вони лізли б і при Пороху, обери його населення ще раз. но, те що у нього є громадянство України при наявному російському - питання до еміграційної служби, яка готує доку на підписання президенту.
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Соколов есть агент ФСБ. Гражданство Украины, дал ему Порошенко. Порохоботы, пишите дальше. "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 3980
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слуги - врали,врут и врать будут - народ не голосуйте за них - это не наш украинский проект
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и даже не Израиля и не США... это проект кооператива Озеро или Озерное Ленинградской области....членом которого есть вяликий ПУ.... "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 6213 "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 4803 "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 3382 "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 1646
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А чей проект был?
Невестка Порошенко - гражданка россии жительница Петербурга
Жена Климкина - рооссиянка. Ее отец генерал ФСБ и награжден медалью "За освобоождение Крыма"
Зм. главы Внешней разведки Семечко жена россиянка. И до сих пор имеет российский паспорт.
Мер Одессы имеет российский паспорт.
Продолжать можно бесконечно.
Я еще не говорю о депутатах, у которх по 2-5 паспортов и гражданств. Думаю, что даже ты, ограниченный, знаешь их фамилии.
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Климкин пока как настоящий украинский цербер,и жена его разве с ним работает?
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А ты можешь представить, чтобы у начальника Гестапо Мюллера жена была россиянкой, а ее отец был генералом НКВД?
Она тоже с мужем не работала....
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хаха, тьі опоздал на столетие. мир изменился. то раз. Украина все еще в процессе чистки. А Климкин пока лучше чисто украинского президента.
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Ну дайте ж человеку шаварму прожевать.
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Сайт упоротых свинарчуков)))) шо делать будете рашпили когда ваш пэця в раду не полезет и платить вам убогим нечем будет))) меняйте шкуру, топите за кого угодно пэця ваш в пролёте а IP адреса Бутусов сольёт)))
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зебобик, тебя хоть помыли, когда из-под забора вытащили за клоуна тявкать?
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Не ЗЕбик упоротый и никогда им не был, в отличии от тебя сцыкун 75% прячась за монитором не обсирал)) вышел бы в люди к Раде на инаугурацию и объявил собравшимся- вы ЗЕбилы или только тут гофно лить готов, обосцлся поди дрыщ))). Назовись кто ты ФИО Адрес, ты же смелый))
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Меня 2 месяца терзают смутные сомнения о будущем Украины при правлении слуг . Они претендуют на слуг народа . Лично я в таких слугах не нуждаюсь . Мне это навязывают ?
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-Вони абсолютно не не розмовляють українською!
- Велосипед! Шаверма! Факап!
-що він сказав?
-Він каже, якщо ви не погодитеся вони вас заріжуть.
-Шутка!
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Все гавно стекается в партию "слуга урода"....это помойка еще большая чем жопоблок и за жисть...
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страну захватила судейско- юридическая мафия

Богдан-Портнов-суды...
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Одна мафия сменила другую. Кто мешал преведущий быть управленцами, а не мафией
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Особенно Свинарчуки. Не говоря уже об прочих поросячий прихвостнях
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Фантом вдруг обретает очертания. Ключевое слово черт. Результат явно будет прогнозируемый, интересным, но к сожалению печально предсказуемым
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Покупаю "Народную волю", третий номер подряд, кроме Рабиновича, который сообщил об освобождении пленных, об Украине... молчание...
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слУха уРода это партия кацапни и мрочих мразей!
только идиоты будут за них голосовать!
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такая суровая реальность, не то что петины сказки "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 4417
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настільки яскравий зоровий зв'язок у Зе з Ю, йому край необхідно бачити її реакцію і міміку (хоча з ботоксом Ю, яка міміка))), щоби розуміти, що не схибив і не ступив в черговий раз у багнюку
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иванов пусть почитает новости цензора о заяве СН о соколове
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Хороший парень. А напомните мне кого назначил томатный пастор в Луганщине после майдана. Зеля идёт протоптанным путем
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Труханов вон уже 6 год не признаётся, что он гражданин и России и Греции.
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Всё нормально население об этом мечтало не переживайте это холопы которые не хотят нормальной жизни а хотят гнуть горб на кацапов как цепная собака которая просидев 10 лет на цепи и получая каждый день тумаков от скота хозяина вдруг обретает свободу и не знает шо с ней делать и мечтает обратно сесть на цепь получить тумаков и миску баланды
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Нафіга ще кацапам представники сєпарів з ДиНиРи у ВР коли ригіві і тіпочків з кацапськими паспортами буде дохєра?
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И побегут..и проголосуют за эту партейку-фейк..и будут радоваться.. Блеать,среди кого приходится жить?
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Уже была исчерпывающая информация о Соколове здесь же, на Цензоре. Или очередной срач развести нужно?
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вчера, вроде, писали ещё что будут "чистить списки" 6 числа, Иванов это тот ещё вентилятор
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Журналисту Иванову нужно заходить на Цезор, тогды бы он узнал, что Сколов длительное время пытается оставить расейское гражданство. От него мало что зависит.
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А тебе бы нехило было почитать и уважать законы Украины впрочем как и соколову и всей команде Узеленского
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Соколов гражданин Украины, этого достаточно.
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Соколов имеет двойное гражданство и этого достаточно шоб ему дать пинка под зад и отправить в родные пинаты . Не один гражданин Украины не имеет права иметь два гражданства
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Так, це ж сам Соколов сказав! Вірю кацапу відразу!
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кацапы не отличаются от порохоботов
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Потому что эта партия не Слуга народа, а Слуга иродов, т.е. олигархов Коломойского, Ахметова, Пинчука,Фирташа и московского узурпатора Путина. Именно это и должен знать каждый гражданин Украины, когда придет время голосовать. Не голосуйте за иродов и их слуг!
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За национально-демократические партии Украины "Европейская солидарность","Свобода"(объединение националистов), "Голос", которые на деле на Майдане, на фронте доказали,что они за Украину до конца,и не сдадут врагу ни см украинской земли (прежде всего"Европейская солидарность" и "Свобода"). Все остальные партии в основном болото, готовое по щелчку своих лидеров перейти на сторону промосковских ,реваншистских сил и сдать Украину московскому узурпатору ("Батьковщина" Тимошенко, " Радикальная партия" Ляжка, "Слуга народа").И соответсвенно прокремлевские партии предателей Родины или партии заднего места -"За ЖОПУ" Метверчук,Робинович,Бойко, "ЖОПОБЛОК". (кому хочется за жопу голосовать, пусть потом только на жалеют своего выбора)
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Так хотіли прогнати Свинарчуків, що пустили замість них Клюєва, Портнова та Шарія. Ну що, тепер норм стало?
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Я думаю он там такой не один. И даже не надо иметь расейский паспорт, чтоб быть прорасейской мразью, которая весело топчется по могилам наших погибших сынов.
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Доверять орде-себя не уважать.Они насрут в чужой карман ,не глядя..Человек отказался от ордынского гражданства ввиду преследования на родине.С 2005года-солидный стаж!! Молодец Зе!
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Путін затвердив перелік доручень за підсумками "прямої лінії", яка проходила 20 червня 2019 року, у якому йдеться зокрема і про роздачу російських паспортів українцям з окупованого Донбас. Відповідна інформація розміщена на сайті Кремля.
Путін доручив МВС Росії проаналізувати "правозастосовчу практику прийому в громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку". Разом з тим зазначено, що за необхідності можливе внесення пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій.
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слуга русскава народа...шоби нєбила лішніх вапросав ані всє там русскіє...
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Зебіли, це все таки краще чим дебіли, які це придумали.
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Дебіли зебілів вигадали, показуючи свій дебілізм.
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Зебілів вигадав твій "слуга народу". І 73 відсотка на це повелися... Наче барани. Зе зе зе зе...
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Та мені байдуже, ви, довбні, на країну болт поклали. Малороси срані.
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Країна це ми! А не кучка дурнів ШАКАЛАдних!!!!
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Ну тоді на себе поклали. Все, бувай малорос.
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На ВАС! Доколі, ВАС дебілів, ми будемо терпіти? Досить, дістали!!!!
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Партия молчит, но может быть зёбры что-то скажут?. Поделятся так сказать впечатлениями от происходящего. Зебры, пророните хоть какие-то звуки. Будет интересно оценить ваше блеяние.
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Жидокацапи беруть владу в свої руки в Україні, а ви хохлуї, яких 73% виборців, горбатьтесь на них, щоб "жить стало краше - жить стало веселей", бо ви сумно жили!
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А вы журналисты напоминайте,бейте в болевые точки.И власти и стране полезно будет.
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Надо голосовать за национально-демократические партии Украины "Европейская солидарность","Свобода"(объединение националистов), "Голос", которые на деле,своей жизнью на Майдане, на фронте доказали,что они за Украину до конца,и не сдадут врагу ни см украинской земли (прежде всего"Европейская солидарность" и "Свобода"). Все остальные партии в основном болото, готовое по щелчку своих лидеров перейти на сторону промосковских ,реваншистских сил и сдать Украину московскому узурпатору ("Батьковщина" Тимошенко, " Радикальная партия" Ляжка, "Слуга народа").И соответсвенно прокремлевские партии предателей Родины или партии заднего места -"За ЖОПУ" Метверчук,Робинович,Бойко, "ЖОПОБЛОК". (кому хочется за жопу голосовать, пусть потом только на жалеют своего выбора)
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Во-первых, некрасиво ставить кого-либо в стеснительную ситуацию - всё равно, незастёгнутые это штаны или гражданство враждебно настроенного государства у кандидата в народные избранники. Во-вторых, ну какая разница зелебобиному электорату, кто там в списке от родной партии, подарившей пятнадцати с лишком миллионам человеческих организмов с особыми интеллектуальными потребностями 95-й квартал, "Сватов" и "Слугу народа"?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" третій тиждень мовчить із приводу наявності в її списку громадянина РФ Соколова, - журналіст Іванов
 
 
 
 
 
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