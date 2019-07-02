 Зеленський і Лінкявічюс домовилися про проведення в Литві наступної міжнародної конференції з питань реформ в Україні. ФОТО

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Торонто (Канада), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зустрівся з президентом Зеленським перед конференцією з підтримки реформ в Україні, щоб запевнити в активній допомозі Литви, яка прискорюватиме структурні реформи в Україні. Вкрай важливо зробити реформи незворотними, які принесуть користь усім українцям. Домовилися, що наступну конференцію прийматиме Литва", - написав Лінкявічюс у своєму акаунті в Твіттері.

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Нагадуємо, з 1 по 3 липня президент України Володимир Зеленський перебуває в Канаді з робочим візитом. Згідно з програмою візиту, він візьме участь у роботі міжнародної конференції з підтримки реформ в Україні.