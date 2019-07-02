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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1893) Литва (442) Лінкявічюс (103)

 Зеленський і Лінкявічюс домовилися про проведення в Литві наступної міжнародної конференції з питань реформ в Україні. ФОТО

Наступна міжнародна конференція з питань реформ в Україні відбудеться в Литві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Торонто (Канада), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський і Лінкявічюс домовилися про проведення в Литві наступної міжнародної конференції з питань реформ в Україні 01

"Зустрівся з президентом Зеленським перед конференцією з підтримки реформ в Україні, щоб запевнити в активній допомозі Литви, яка прискорюватиме структурні реформи в Україні. Вкрай важливо зробити реформи незворотними, які принесуть користь усім українцям. Домовилися, що наступну конференцію прийматиме Литва", - написав Лінкявічюс у своєму акаунті в Твіттері.

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Нагадуємо, з 1 по 3 липня президент України Володимир Зеленський перебуває в Канаді з робочим візитом. Згідно з програмою візиту, він візьме участь у роботі міжнародної конференції з підтримки реформ в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135276
 
   
 Топ коментарі
 
Всё реформы сделал Петя. Каких ещё этому не хватает?
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Еще немного такими темпами, и реформы будут проводиться в малоросийской губернии кацапстана губернатором недонаполеоном шаурмянским.
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Райдер пианиста ЗЕленского состоит из основных пунктов: 1. Шаурма много. 2.Близкая локация к фонтану. 3. Ну и соответствующий росту рояль.
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Всё реформы сделал Петя. Каких ещё этому не хватает?
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Еще немного такими темпами, и реформы будут проводиться в малоросийской губернии кацапстана губернатором недонаполеоном шаурмянским.
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Канада предложила чиновникам Зеленского обучение тому, как на самом деле управлять правительством, потому что они управляют страной, институты которой не так сильны, как на Западе.https://toronto.citynews.ca/2019/07/02/ukraines-comedian-turned-president-makes-north-american-debut-in-toronto-2/
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Райдер пианиста ЗЕленского состоит из основных пунктов: 1. Шаурма много. 2.Близкая локация к фонтану. 3. Ну и соответствующий росту рояль.
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)) ну с остальным ладно, ну с роялем, если и правда был такой случай, то это как то спорный вопрос. ведь переложив с символов на слова, - он потягал ***** по роялю)) а если под мелодию "с чего начинается родинка", то ***** даже не то шо обидно за такую пародию )) если подойти беспристрастно, то этим эпизодом мона сильно троллить ***** и дальше )))
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И продолжать троллить Украину, назівая ее актрисой немецких порнофильмов. Ти хворий кацап. Тому, що ти намагаєся виправдати кацапського агента і зрадника України. Відразу видно проплаченого бота. Шпариш все як в методичці написано.
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)) тупой подход к троллингу и унижению рашки уже прошлое время. потому вы вечно и проигрываете информ бои, глупо загребая только одну сторону, как точно сказанно "по методичке" ))). сегодня время гибридных подходов. ему всё помнится. но сбацать ролик, переделав, как он извлекает "подмосковные вечера" одним пальцем или "с чего начинается родинка", против остальных его залётов ему не убудет. но закинутое такое в рашку, и ***** будет не то шо приятно. этот мелкий тоже сильно психологически уязвим. )))
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Тююю,🐷ботиків вже від слова "реформа" крючить...
Дістав і вас 🐷своїми рехформами??
😂😂
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Ясно, теоретизировать и давать оценки чему-то это не делать конкретные дела, можно бла-бла-бла до бесконечности и президентом для этого не надо быть...
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ты думаешь что Зе с тебя пример берет ??? проспись, это сугубо твоя фантазия основанная на наркотическом опьянении))))
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Крайне важно сделать реформы необратимыми, приносящими пользу всем украинцам. Источник: https://censor.net.ua/n3135276

Прокол свинье,под визг-рояль,свининку вымочи в фонтане
И на шампур кусочки пяль.Час- шаурма уже в чулане.
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Ті реформи, які здійснювали Порошенко, Яценюк, Гройсман мають бути скасовані. Які ще конференції? Зеленський буде продовжувати ліберальні реформи та нищити Україну.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський і Лінкявічюс домовилися про проведення в Литві наступної міжнародної конференції з питань реформ в Україні. ФОТО
 
 
 
 
 
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