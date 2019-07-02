 МЗС Грузії пояснив причину відкликання посла Думбадзе з Києва його призначенням на нову посаду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Online".

"Як відомо, призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації. Так сталося й у випадку з Ґелою Думбадзе. Міністерство вважало за потрібне використовувати його ресурс в центральному апараті - на позиції посла з особливих доручень, і йому буде довірена сфера, в якій він має великий досвід діяльності", - заявили в міністерстві.

Також у відомстві повідомляють, що рішення приймалося у результаті консультацій з Думбадзе і за його згоди.

Нагадаємо, що МЗС Грузії, за розпорядженням президента, відкликав Надзвичайного і Повноважного Посла Грузії в Україні Ґелу Думбадзе 1 липня. Ґела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.

На місце посла Грузії в Україні розглядають дві кандидатури. Це - колишній посол Грузії Ґріґол Катамадзе і Теймураз Шарашенідзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

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