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 Політика України, За кордоном
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 МЗС Грузії пояснив причину відкликання посла Думбадзе з Києва його призначенням на нову посаду

Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що посла Грузії в Україні Ґелу Думбадзе відкликали з метою призначення на іншу посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Online".

"Як відомо, призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації. Так сталося й у випадку з Ґелою Думбадзе. Міністерство вважало за потрібне використовувати його ресурс в центральному апараті - на позиції посла з особливих доручень, і йому буде довірена сфера, в якій він має великий досвід діяльності", - заявили в міністерстві.

Також у відомстві повідомляють, що рішення приймалося у результаті консультацій з Думбадзе і за його згоди.

Нагадаємо, що МЗС Грузії, за розпорядженням президента, відкликав Надзвичайного і Повноважного Посла Грузії в Україні Ґелу Думбадзе 1 липня. Ґела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.

На місце посла Грузії в Україні розглядають дві кандидатури. Це - колишній посол Грузії Ґріґол Катамадзе і Теймураз Шарашенідзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135274
 
 
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Посмотрим кого назначат а почему сняли это их дело
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понятно...
А то мы подумали было, что обиделись из за того, что выбираем вашего уголовника Михо скрывающего от наказания в нашу ВР..
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