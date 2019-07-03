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 ЗСУ 29 червня знищили на Донбасі два комплекси РЕБ терористів - "ТОРН-МД" і Р-330Ж "Житель", - InformNapalm

Волонтери ресурсу InformNapalm підтвердили інформацію про те, що 29 червня ЗСУ знищили дві станції РЕБ терористів. Однак, за інформацією волонтерів, це були дві станції різного типу. Перша - мобільний комплекс радіоконтролю тактичного призначення "ТОРН-МД", а друга - російська станція перешкод Р-330Ж "Житель".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє InformNapalm

Волонтери InformNapalm по власних каналах перехоплення інформації зафіксували 29 червня, що ураження насправді відбулося, проте мова може йти про два різні комплекси. Один з яких насправді сучасний російський автоматизований мобільний комплекс радіоконтролю тактичного призначення "ТОРН-МД", а другий – російська станція перешкод Р-330Ж "Житель". Обидві ці системи працюють у зв’язці. "ТОРН"- веде розвідку, а "Житель" здійснює придушення.

Тримати два комплекси "ТОРН" на одній позиції немає сенсу, це ще один факт на користь інсайдерських джерел InformNapalm.

Зазначимо, що ці технічні засоби є складними комплексами, якими можуть керувати виключно фахівці. Тому можна вважати, що, крім ураження коштовних систем противника, могли бути знищені і кадрові російські військовослужбовці.

Також волонтери InformNapalm провели геолокацію по вказаному відео і визначили точні координати знищення цих російських систем: 47°29’50.2″N 37°58’31.6″E.

Чи фіксувались ці комплекси на Донбасі раніше? – Так, фіксувались. 10 лютого 2019 БПЛА Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ малого радіусу дії виявив 1 комплекс радіорозвідки "ТОРН" на шасі вантажівки (КАМАЗ), який стояв поблизу житлового будинку в Новогригорівці. Про це повідомлялося у звіті ОБСЄ.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm неодноразово, починаючи з 2015 року, фіксували та публікували фото і координати розміщення російських комплексів "Торн" та станції перешкод Р-330Ж "Житель", які занесені у нашу базу даних доказів російської військової присутності на Донбасі.

Станом на 1 липня 2019 до нашої бази внесено вже 51 тип військової техніки та озброєння ЗС РФ, яке було викрито на окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей. Крім того, за даними InformNapalm викрито факти участі в бойових діях на Донбасі військовослужбовців з 98 військових формувань Російської Федерації з різних військових округів, які брали участь у війні як окремі консультанти і керівники, так і в складі БТГр або бойових гібридних формувань російських окупаційних сил.

Проведений InformNapalm фактчекінг свідчить, що знищення новітньої російської військової техніки на Донбасі справді відбулося 29 червня, була знайдена геолокація місця події, а також з власних джерел отримані підтвердження та додаткові факти. Проте, у нас є підстави казати, що було завдано ураження не двом комплексам "ТОРН", як зазначається у повідомленні до відео, а лише одному. А другою знищеною системою є також російська станція Р-330Ж "Житель".

Ми не претендуємо на істину в останній інстанції, проте прагнемо максимально точно відображати події та розвідувальні дані".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135273
 
   
 Топ коментарі
 
ага прилетел снаряд НАТО если верить сепарам ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7184
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В Донецке ловит одно радио " Проминь". Которое не является информационным....А обещали стабильное вещание нескольких станций. ТВ сигнала в помине нет. Где вышки парашенки за пять лет ?
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Не переживай....сейчас зебобоки за пять недель те вышки поставит...и ты сможешь смотреть "сватов" по каналу Г+Г....
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ты ж не бежишь, не смотря на то что срок давно прошел, и ТВ сигнала таки нет, чего других отправляешь ?
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Спрашивай с зелебобки, он теперь барыжный гидрант.
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Спрошу,когда по срокам подойдет. А с прежнего недотепы спроса ,нет ?
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У них (порохоботів) Петро, типу святий - не робив помилок, не крав, не брехав і навіть не срав... Дивно, що Вас ще не заспамили...
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В разных районах по разному ловится. Я могу с трудом поймать Проминь и еще тише УР-1Говорят что ближе к Горняку ловится больше.
Также местами можно смотреть несколько телеканалов по Т2. Мой друг в Макеевке ловит аналоговый из Волновахи.
Ну и спутники нихто не отменял.
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В 14-15 гг. был сильный сигнал Радио24, потом сним произошел ребрендинг, но сейчас я его не могу поймать, возможно обезьяны забивают более сильным сигналом. Например какая то херня с Соловьевым кажется радио вести идет на нескольких частотах.
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Как в Макеевке может сигнал быть лучше,если Донецк к Волновахе ,ближе. И выше.Ты точно из Донецка ?
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Я пишу что в Макеевке знакомый ловит из Волновахи 1+1, Пятый , еще какие-то.
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Соловьёв постоянно сидит на российском Вести ФМ, там у него в отличии от телека оппонентов нет, слушать ваще невозможно его х..ню
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Дело не в вышках а в как раз в таких жителях,мне кореш правсвязист жаловался как раз на эту хрень кацапью , типа если врубают глушилки то житьё портят сильно.
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Ща лоховитая зелебобка начнёт ВСУ угрожать😁
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Интересно, какими видами вооружений были уничтожены эти комплексы. Гранату кто то кинул или как?
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ага прилетел снаряд НАТО если верить сепарам ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7184
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Негры из "Абрамса" шарахнули. Басурин в теме.
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Тим часом на Орді в підводному кориті здохло 14 військових.
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Это какой конченый фашист в раше придумал название "Житель" ?
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Дебільна нація (козлорилих) - такі ждебільні думки і фантазії...
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На перегной кацапо-фашисткую падаль! ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9417
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Это серьезный успех...кропотливой роботы. За такое можно и ступеньку в служебке ..дать.
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Для этого надо знать ЗСУ для зе команды это все ещё нашi хлопцi или уже вiйськовые злочинцы
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//// эта новость уже не новость! но прочтите хотя бы последнее предложение!
2 июля Минобороны сообщило что в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.

Позже выяснилось что аппарат, на котором произошел пожар, является глубоководной атомной подводной лодкой АС-12, известной как.... «Лошарик».
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Якщо це правда, то треба буде відро пивка випити, від сліз радості...
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Это Ляшко его похитил, борисовну делать будет,пэвэООООО
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Донецкк, Центр, ТК Золотое Кольцо 2014 г
ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8894
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ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6679 Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал информацию о новейшей станции радиоэлектронной борьбы, увиденной им в Донецке на вооружении у сепаратистов ДНР. «Вот такая же «Чебурашка» стоит возле одного из зданий ДонНТУ, теперь уже, видимо, бывшего», - пишет Цаплиенко.
Речь идет о новом, 4-м поколении станций РЭБ семейства «Красуха», которые, как сообщал год тому назад сайт army-news.ru, способны сканировать РЛ-излучение самолетов ДРЛО, спутников, беспилотников, радиолокаторов, головок самонаведения и т.п., анализировать его и генерировать помехи разного уровня сложности.
Как объясняет сам Цаплиенко, «эта станция постановки активных помех «делает слепыми и глухими» самолеты различных типов» и «действует на расстоянии до 300 километров».
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Этот мудак на видео на своём корыте по полю пшеницы ездит...И ему видать похеру...Украинец притом...Хуже москаля....
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗСУ 29 червня знищили на Донбасі два комплекси РЕБ терористів - "ТОРН-МД" і Р-330Ж "Житель", - InformNapalm
 
 
 
 
 
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