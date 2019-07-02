 Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за парламентськими виборами в Україні, - Ар'єв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв.

"Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні", - написав нардеп.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.