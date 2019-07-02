 Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за парламентськими виборами в Україні, - Ар'єв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв.
"Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні", - написав нардеп.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.
-- поддержал!
😂
Виникає декілька питань. Перше: Росія також член ОБСЄ. Та ж "спостережна місія" багато гадила нам на сході через російських учасників. Але Україна не вийшла з цієї організації і не відмовляла їх спостерігачам. Ми обмежилися тільки забороною участі у спостереженні росіянам. ПАРЄ поскиглила, але погодилася - і це була сильна позиція. То логічно і у цьому випадку вчинити так. Друге: обструкція участі України у ПАРЄ - це слабка позиція. Відмова взагалі від спостерігачів порушує принцип "не карай невинного разом з винним". Сильна позиція була би тоді, коли би ми допустили від ПАРЄ спостерігачів тільки від дружніх нам країн, а інших витурили з ганьбою - і тоді "м'яч був би у воротах ПАРЄ".