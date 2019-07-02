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 Політика України
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Все про:Ар'єв (228) спостерігач (327) Парубій (1118) ПАРЄ (537)

 Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за парламентськими виборами в Україні, - Ар'єв

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв.

"Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні", - написав нардеп.

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Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за парламентськими виборами в Україні, - Арєв 01

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135272
 
   
 Топ коментарі
 
Клюєв, Шарій, Кузьмін... Яких вам ще кандидатів не вистачає?
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Правильно поступил....
Последняя национальная ВР, не смотря на отбросы Опоблока и некоторых других...
На смену им придет лютый ватный пипец...
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по Конституції в редакції 2004-го року Голова Верховної Ради - перша особа держави. Голова Уряду - друга. Президент - третя. Тільки у кожного з них - своя парафія. Оскільки Президент представляє державу у міжнародних зносинах - недалеким видається, що саме він перша особа...
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил...

-- поддержал!
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может ты не поддержал, а подержал ему, чтоб не заляпался
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Надо же, а какой этот парубий был офигенный патриёт Украины ! Но вот уже и вскрываются самые заныканые мацковские консервы.
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Не думаю. Ацетон - это для маленьких парубиёв. У этого парубия в ходу проверенные грибочки.
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Перевірка на воші. Напиши : путін *****
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Проверка на вшивость - сними спам с моего антирасейского поста от 17.48. Или ты есть лубянское чмо ?
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Так таки ты лубянское чмо ?! А с виду ты патриёт, почти как этот парубий. Во как лубянские маскируются, но меня не проведешь !
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Ну видави вже з себе: путін ***** , а кацапи нориальні тільки дохлі як доктор ліза, хор александрова чи "хрустики" в ""Зимовій вишені". Що, слабо?
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Не думаю. Ацетон - это для маленьких парубиёв. У этого парубия в ходу проверенные грибочки.
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Свинорус, ты хоть как изгаляйся, но твое кацапское винторогое нутро все равно вылазит. Поэтому, иди на х.у.й!
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Не пойду. Там такая очередь из парубиёв, да и ты, лубянское чмо, там где-то в начале.
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Парубій скасував, а Зебіл-клован - запросить від себе.
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Парламентская ассамблея совета Европы, каким боком здесь Зерро? Хотя... ему законы не писаны. Посмотрим как быстро он разберется с Днепром по поводу детей больше ведь заняться нечем. Делегацию Украины в ПАСЕ кинул и даже глазом не моргнул, ему все шутки да прибаутки.
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Так як у Молдові буде,там парламент забороняв в'їзд одіозним росіянам а презДодон запрошував.
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Абсолютно неверное решение Парубия. Гадит напоследок соевый служка.
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То з Англії так здається. Абсолютно адекватне рішення через відношення євродепутатів до окупації України: раз ви нам не допомагаєте, а допомагаєте нашому ворогу, то ми вам не довіряєм. Все.
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А говорят они уже в Украине. Теперь домой за свой счёт...
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Так наблюдатели уже прилетели в Украину, шо он отменил этот безъязыкий говорун? https://censor.net.ua/news/3135223/nablyudateli_pase_prileteli_v_ukrainu_arev
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У него СПРАВКА!!!
😂
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Так значит домой их отправит-это его право) как бы зекрысы соплями не обливались
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Прилетели, но потеряли статус официальных наблюдателей, признанных нашим государством. Для нас они теперь частные лица. И пускать их никто никуда не обязан.
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Этот парубий начинает сбор добровольцев-патриётов для войны с ЕС. Запись в его приемной в ВР. Отомстим этим европейским мерзавцам за зраду !
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Ты не чучело козломордое надо зглотнуть так как ты зглатываешь от Рашки.
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Арьев из блока соевого хряка вкупе с Парубием гадят напоследок.
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тебе , мокша, прямо в твою немытую харю, бо дуже на помойное ведро похожа
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Я конечно очень извиняюсь, но этот вопрос входит в компетенцию логопеда?
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ниче-ниче...вернется преЗЕдент та отхлещет его по щекам...морально))))
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Чому на расійськомовній версії Цензора цієї новини немає? Я розумію, що у Дойче Велле чи БіБіСі версії на різних мовах докорінно відрізняються за змістом, бо орієнтовані на читачів з різних країн. Але чому, і головне, навіщо вони відрізняються не Цензорі - геть не зрозуміло.
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Всё верно это откровенно кремлёвские подстилки. Хватит прогибаца, ну сколько можно унижаца. Я понимаю зебилы не против и рашке подлизнуть абы всё па рузьки было..Но я надеюсь Украина не превратица в ЗЕбилятник кацапский.
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Парубий гадит Украине, как и Арьев из блока соевого хряка. Цель одна: остаться у кормушки и избежать судебного преследования.
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Назло кондуктору - купити квиток та бігти за трамваєм.
Виникає декілька питань. Перше: Росія також член ОБСЄ. Та ж "спостережна місія" багато гадила нам на сході через російських учасників. Але Україна не вийшла з цієї організації і не відмовляла їх спостерігачам. Ми обмежилися тільки забороною участі у спостереженні росіянам. ПАРЄ поскиглила, але погодилася - і це була сильна позиція. То логічно і у цьому випадку вчинити так. Друге: обструкція участі України у ПАРЄ - це слабка позиція. Відмова взагалі від спостерігачів порушує принцип "не карай невинного разом з винним". Сильна позиція була би тоді, коли би ми допустили від ПАРЄ спостерігачів тільки від дружніх нам країн, а інших витурили з ганьбою - і тоді "м'яч був би у воротах ПАРЄ".
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ПАРЕ ответит тем,що не признает легитимность парламентских выборов.А уж,гречкосеям яке раздолье.... Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за парламентськими виборами в Україні, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 6014
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Це позиція Парубія! А хто такий Парубій, він часом рамси не переплутав?! Парубій, як парубій може тільки галушки з ******** ковтати! А для того щоб робити такі заяви потрібно рішення ВР! Хоча свою особисту позицію він висловив, я підтримую!
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Хто такий?Якщо Зе випадково скопитається то він буде президент.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПарубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за парламентськими виборами в Україні, - Ар'єв
 
 
 
 
 
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