 Страшна катастрофа на російському флоті: 14 трупів після пожежі на суперсекретному підводному човні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

"1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-Морського Флоту Росії, під час проведення батиметричних вимірювань (оцінка глибин водних об'єктів за допомогою спеціального обладнання - Ред.) виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння", - заявили в Міноборони РФ.

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На даний момент вогнище спалаху ліквідовано, глибоководний апарат перебуває на військово-морській базі Сєвєроморськ.