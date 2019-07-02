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 Страшна катастрофа на російському флоті: 14 трупів після пожежі на суперсекретному підводному човні

Під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті загинуло 14 моряків-підводників ВМФ РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

"1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-Морського Флоту Росії, під час проведення батиметричних вимірювань (оцінка глибин водних об'єктів за допомогою спеціального обладнання - Ред.) виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння", - заявили в Міноборони РФ.

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На даний момент вогнище спалаху ліквідовано, глибоководний апарат перебуває на військово-морській базі Сєвєроморськ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135269
 
   
 Топ коментарі
 
- минус еще 14 военных преступников...
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... и без туалетной бумаги. Этим лохам она уже без надобности. 14 моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на глубоководном аппарате - Цензор.НЕТ 9883
14 моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на глубоководном аппарате - Цензор.НЕТ 3197

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Якби в офісі Зе могли отак просто знищити кацапський екіпаж, моє ставлення до кловуна трохи покращилося б.
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мабуть крабів тягали, ось і засмажились замість крабів))
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Тільки тупорилі кацапи могли згоріти в воді😂
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На этот раз твое сепарско-казацкое "любо" прощаем Страшна катастрофа на російському флоті: 14 трупів після пожежі на суперсекретному підводному човні - Цензор.НЕТ 5180
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Через пару дней норвежцы с финнами возможно еще шведы должны порадовать радиационным фоном. Боюсь что Лошарик не просто так нырял.
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Как? Как кацапопитекам удалось поджечь га*но?
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Самая главная "приятственность" в новости - "ласты склеили" военные специалисты... Подготовка их - дело больших денег и времени... Это не просто "шахтёры с автоматами"...
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Это не просто "шахтёры с автоматами"... - А диверсанты звичайнi... - нашлись здесь исследователи в составе ВМФ нарабсеи...ХЕХ...
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А "диверсант" - не "специалист"? Ещё какой! Это "штучный" товар... Считай, что батальон, а то и полк, ликвидирован...
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Лошарік - оружіє лошар... каквилодкуназовьотє...

Vlad‏ @VladLime 2 часа назад

Это был диверсионный аппарат для резки подводных кабелей интернета. Бог шельму метит.
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Я в этих "мульках" морских, не очень разбираюсь - просто, провожу аналогию со сбитым над Средиземным морем, Ил-20... В молодости, когда проходил стажировку, перед выпуском, так жил в общежитии, вместе с курсантами Киевского радиотехнического... Они тоже стажировались, и именно на Ил-20...Так они рассказывали, что "спецы", их профиля, готовятся в небольшом количестве. А тут - примерно, подобный вариант...
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КАК!!! как вы можете смеяться над погибшими? вед они так хотели жить,были такими миролюбивыми,просто посланниками мира на всей земле...а вы?все вам хихоньки да хахоньки,нет что б сказать-пусть земля стекловатой,или :туда вам дорога...эх вы.
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Скрепная Скотобойня должна работать без выходных по убою скрепного скота!
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Не могу пока понять - это гастроли сварщика с подводной лодки "Орел", украинская ДРГ с визитками Яроша или самодеятельность Зоряна со Шкиряком?

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не буфетчица а второй механик вроде бы...
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Бг-ггг... Североморск - кладбище кораблей... Кто не верит, чумадан-ваакзал-северодвинск, там мож найдете в утиле атомный ледокол "Арктика", который сожгла буфетчица на новый год - захотелось ей интима под елкой со свечками...
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походу лошарик неудачно подключился к кабелю НАТО.
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Тю, так глубоко копать... Там в руках и лайно ржавеет...
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Вы задрал... Там и по случаю инаугурации сме.уечки... нашли где конгруэнтность в психологии искать...
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самознищилось 14 окупантів, хоч якісь хороші новини за сьогодні
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Появилась новость, что это был секретный диверсионный аппарат.Так что это не учёные.
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Это диверсанты в ученой степени. Типа кандидаты и доктора. Такой уровень. Не шутка.
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1 июля 2019 года на спускаемом аппарате подлодки «Лошарик» (по информации источника РБК) в результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников, в том числе 7 капитанов 1 ранга, два Героя России.
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Срашная катастрофа ето наш медецинский автомобиль расстреляли рашистские войска. А сдохло на секретной рашистской подлодке 14 рашистов ето не страшно а даже весело, К тому же как известно ихтамнет и ихтамнебыло.
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********* по 60 зомби минут во всю свою помойную глотку только что заявила,мед.автомобиль подорвался на своей мине и Украинские сми только что подтвердили это ссылаясь на кого-то неизвестного в правительстве,а стадо сидит на росии да макухами махают в унисон
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Флорида теперь спасена от изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах вмф рашен-рейха, а подводные силы мордора пополнились очередным хоругвеносным воинством. Крабам уже осточертел хор александрова, поэтому ныряльщик за амфорами решил направить им свежие припасы.
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Пентагон называл этот аппарат диверсионным. Называется "Лошарик". Не шутка.
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Какая такая "страшная катастрофа" и шо там "страшного" ????
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А могли просто втопитись. Так ні, вирішили під водою згоріти. Ну і тупі касаби. Страшна катастрофа на російському флоті: 14 трупів після пожежі на суперсекретному підводному човні - Цензор.НЕТ 6799
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Это корыто еще и с ядерным реактором, который не исключено тоже "отравился"Страшна катастрофа на російському флоті: 14 трупів після пожежі на суперсекретному підводному човні - Цензор.НЕТ 8886
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Это хорошая новость из рашки.Чем больше таких пожаров в рашке , тем лучше для мира.
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Если учесть, что на этой лодке служат только отборные офицеры, то это - Fking great! Страшна катастрофа на російському флоті: 14 трупів після пожежі на суперсекретному підводному човні - Цензор.НЕТ 747
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Якщо цей батискаф науковий, то навіщо там 14 людей? Це що, всі науковці?
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Всі касабські наукові розробки направлені на масові вбивства.
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Автор изменил бы название статьи . Может для него и это событие есть страшная катастрофа то для большинства украинцев это хорошая новость
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Вчера ночью смотрел "Курск", : https://rezka.ag/films/drama/30024-kursk-2018.html
тогда утонула, сегодня сгорела. Что бы ещё такое посмотреть? Про ТУ-22, 95 что нибудь есть?
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Страшная трагедия?
Да шоб вы все суки оккупантские выгорели!
Сколько наших погибло от рашистских пуль и снарядов ! Вот где трагедия
А это херня и радостное событие
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цензор,а чому це нас повинно хвилювати?чому нам повинно бути не по...й?прямо таки страшна-страшна катастрофа?
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То ирония Какая страшная катастрофа, ах!
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ЗЛО СДЕЛАЛИ УЧЕНИЯМ НАТО !!! ВОТ БОГ И НАКАЗАЛ !!!
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Какая еще такая страшная катастрофа? Это будни мордора, гибель десятков или сотен людей в пожарах, взрывах или наводнениях там никто катастрофой не считает.
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почему страшная катастрофа, совсем не страшная..., я, например, совсем не боюсь, даже настроение улучшилось...
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Это ДА! Катастрофа СТРАШНАЯ!!! Всего 14... Жаль, жаль, жаль!
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Верной дорогой идете товарищи в )(уйловский рай.
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Ну ось нові глядачі потрапили на концерт кобздона і ансамбля "александрова"...
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МОРСК-ОЕ ДНО НЕ БЫЛО ЗАИНТЕРИСОВАНО В КОНТАКТАХ С КАЦАПНЁЙ: Страшна катастрофа на російському флоті: 14 трупів після пожежі на суперсекретному підводному човні - Цензор.НЕТ 9369

Страшна катастрофа на російському флоті: 14 трупів після пожежі на суперсекретному підводному човні - Цензор.НЕТ 6626


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Навіть море знищує російських фашистів . Боже , які-ж вони виродки . Де вони - там завжди якісь катастрофи , мародерство і ніщіта .
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Судя по картинке, там на этой мини-подлодке экипаж всего-то 12 человек!
А погибло 14.
Что-то не сходится. Страшна катастрофа на російському флоті: 14 трупів після пожежі на суперсекретному підводному човні - Цензор.НЕТ 4705
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