 Страшна катастрофа на російському флоті: 14 трупів після пожежі на суперсекретному підводному човні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
"1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-Морського Флоту Росії, під час проведення батиметричних вимірювань (оцінка глибин водних об'єктів за допомогою спеціального обладнання - Ред.) виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння", - заявили в Міноборони РФ.
На даний момент вогнище спалаху ліквідовано, глибоководний апарат перебуває на військово-морській базі Сєвєроморськ.
Vlad @VladLime 2 часа назад
Это был диверсионный аппарат для резки подводных кабелей интернета. Бог шельму метит.
тогда утонула, сегодня сгорела. Что бы ещё такое посмотреть? Про ТУ-22, 95 что нибудь есть?
Да шоб вы все суки оккупантские выгорели!
Сколько наших погибло от рашистских пуль и снарядов ! Вот где трагедия
А это херня и радостное событие
А погибло 14.
Что-то не сходится.