 Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Синіцин зазначив: "Російського пропагандиста Шарія і шістку Януковича Клюєва зареєстровано кандидатами в депутати.
Зареєстровано, хоча вони не жили останні 5 років в Україні та за законом взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими.
А в цей час із в'язниць випускають терористів і вбивць Небесної сотні.
Я цього терпіти не збираюся. О 20:00 ті, кому не по#уй, виходять на Майдан.
Якщо ви з нами - робіть репост і приходьте. Неважливо за кого ви, за Порошенка, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшка чи Зеленського.
Головне, щоб ви були за Україну. Терпіти більше не можна. 20:00, Київ, Майдан Незалежності".
накерував?
ЦИК зарегистрировал пророссийского пропагандиста Шария кандидатом в депутаты.
https://censor.net.ua/news/3135218/tsik_zaregistriroval_prorossiyiskogo_propagandista_shariya_kandidatom_v_deputaty
Рада будет зашибись!
больше в твоей зеленой методичке ничего не написано?
ущербный мне нравиться как ты на меня гавкаешь- продолжай не отвлекайся
Более того, Шарию и Клюеву ни кто не запрещал приезжать в Украину последние 5 лет.
Про це заявив у Твіттер заступник міністра з питань окупованих території Георгій Тука
Ну это только зеленым шмарклям не ясно что после отведения вглубь часть Станицы будет в серой зоне.
О разводе войск от станицы Луганской, а таккже от Золотого и Покровского, в свое время договорился Порошенко через минские соглашения.
По этой дооговоренности от Золотого и Покровского войска главнокомандующий Петя отвел, а от станицы Луганской разъединение войск произошло только сейчас.
Кстати, когда от Золотого и Покровского отводили войска порохоботы и ты, почему-то не орали: "Зрада".
Прекращай врать.
В минских соглашениях нет никакого оттвода от Станицы и Золотого.
для мене ті, хто хвалить Шаріка - казли кацапські
так кажеш - красавчік?
Бла-бла-бла
А это совсем не означает, что надо обязательно регистрировать.
Ребята,давайте сделаем их..........
зроби нас
Методы УПА подействовали бы, но Зе-команда быстро включит методы НКВД и вата и их друзья с раши помогут...
Здесь уже кто кого...
Но по ходу других решений нет..
По другому да.., Малороссия и колония...
Шарий то же там жил?
Почему обычного человека без тугумента что у него нога не отросла(у инвалида безногого) считают какашкой?
А Шариям и Клюевым верят на слово?
Как это было сделано с Парасюком.
Выходит доверенное лицо Клюева может заносить деньги, а доверенное лицо Парасюка - нет?
А как Клюев принёс в ЦИК деньги лично находясь при этом в Донецке?
Время тяжёлое, шекль каждый на счету)
Ребята,давайте сделаем их
зроби нас, будь ласка!