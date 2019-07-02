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 Політика України
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Все про:Клюєв Андрій (56) майдан (475) Сініцин Роман (20) Шарій Анатолій (2)

 Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані

Волонтер Роман Синіцин закликав усіх небайдужих громадян вийти на акцію протесту увечері 2 липня на Майдан, після того, як ЦВК зареєструвала кандидатами в нардепи Шарія та Клюєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Синіцин зазначив: "Російського пропагандиста Шарія і шістку Януковича Клюєва зареєстровано кандидатами в депутати.

Зареєстровано, хоча вони не жили останні 5 років в Україні та за законом взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими.

Читайте також: ЦВК зареєструвала ексглаву АП Януковича Клюєва кандидатом у нардепи

А в цей час із в'язниць випускають терористів і вбивць Небесної сотні.

Я цього терпіти не збираюся. О 20:00 ті, кому не по#уй, виходять на Майдан.

Якщо ви з нами - робіть репост і приходьте. Неважливо за кого ви, за Порошенка, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшка чи Зеленського.

Головне, щоб ви були за Україну. Терпіти більше не можна. 20:00, Київ, Майдан Незалежності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135264
 
   
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Что там по закону?Есть основания не регистрировать этих людей?
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ну так то не сам Шарий в думу идет ,а его партия , а у сопартийцев все ок
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неопытные еще порохобот лахтинский Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 5359
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У вашу думу він може йти скільки хоче, але не в нашу раду.
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его зарегистрировали кандидатом в Раду, к огромному сожалению.

ЦИК зарегистрировал пророссийского пропагандиста Шария кандидатом в депутаты.

https://censor.net.ua/news/3135218/tsik_zaregistriroval_prorossiyiskogo_propagandista_shariya_kandidatom_v_deputaty
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Алла не расстраивайтесь! Это не худшее зло, которое зарегили кандидатом)))
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Ну да, там еще есть мертветчук, бужанский, клюев и им подобные.
Рада будет зашибись!
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Раз такая "пьянка" пошла, то и Царёв запросто может вылезти...
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Штірліц єщьо нікогда нєбил так блізка к правалу... Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 1002
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В дупу он пойдет вместе со своей партией
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не отвлекайся, читай свою зеленую методичку- об этом уже столько на Цензоре писали, особенно то что касается петушария
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это ты в своей Рашке Коровкин,а в Украине ты еле еле лох
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зебила бомбануло- значит я все правильно написал
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амеба лахтинская,я по вторникам не подаю,пшло отсель
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клоун тебя заклинило?
больше в твоей зеленой методичке ничего не написано?
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Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 7395

ущербный мне нравиться как ты на меня гавкаешь- продолжай не отвлекайся
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обана - зебуїн прокацапський. шо і треба було довести.
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Это для вас они люди. В Украине это отбросы.
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могло быть что кто-то очень зеленый не предоставил суду справку что шарий выехал из украины
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Есть все законные основания расстрелять их на месте без суда и следствия.
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Не могу понять а где Овощ Витя Мыкола Бимба Гарбуз где эти новые лица почему ещё не в правительстве?
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Они пока ведут пириговиры. Да и дела на них еще не закрыты.
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Так и на Шария и на Клюева есть дела.

Более того, Шарию и Клюеву ни кто не запрещал приезжать в Украину последние 5 лет.
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О, майдан, это святое) не забудьте шины прихватить Акция протеста против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария пройдет вечером 2 июля на Майдане - Цензор.НЕТ 7776
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мне кажется там будет очень много красненьких шариков
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А навіщо акція протесту в суд треба подавати на ЦВК, хоча, щось я схоже перегрівся...
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точно перегрелся - подать в суд на ЦИК за выполнение ЦИК решения суда о регистрации
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судя по тому как об свежесгоревших руцких мариманах заботятся, регистрация этих обох двох закономерность )))
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Після розведення сил поблизу Станиці Луганської в «сірій зоні» опинилися 100 громадян, а також державні установи.

Про це заявив у Твіттер заступник міністра з питань окупованих території Георгій Тука

Ну это только зеленым шмарклям не ясно что после отведения вглубь часть Станицы будет в серой зоне.
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Чучело, когда же ты поумнеешь?
О разводе войск от станицы Луганской, а таккже от Золотого и Покровского, в свое время договорился Порошенко через минские соглашения.
По этой дооговоренности от Золотого и Покровского войска главнокомандующий Петя отвел, а от станицы Луганской разъединение войск произошло только сейчас.
Кстати, когда от Золотого и Покровского отводили войска порохоботы и ты, почему-то не орали: "Зрада".
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дик порох підписав, але в нього вистачило розуму не виконувати. А в зебуїна - мізки відсутні.
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Не Порошенко договорился,а Чучма.
Прекращай врать.
В минских соглашениях нет никакого оттвода от Станицы и Золотого.
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Шарий - красавчик! Рома - лузер! И не важно за кого ты)))
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як це: не важно?
для мене ті, хто хвалить Шаріка - казли кацапські
так кажеш - красавчік?
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Звісно шо красавчик! В справі дати пепі під дупу, йому рівних немкає)))
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Нафиг я не приду. Не верю я в страну дэбилов. Хотя желаю удачи, в этом нелегком деле. Главное после победы, всех предателей родины выловить и расстрелять.
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При чем тут ЦИК???? Нельзя не исполнить решение суда!
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Решение туда решение суда.
Бла-бла-бла
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Да никто никаких решений у нас не выполяет. У меня во дворе незаконная застройка. Есть решение суда, менты ездят и гоняют активистов от стройки, вот и все "решения суда".
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А ты читал решение суда? Там написано: "Повторно рассмотреть вопрос регистрации".
А это совсем не означает, что надо обязательно регистрировать.
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Ну шо Зебланы теперь понимаете как много зависело от Пороха? Будет вам и коммуналка дешевле и колбаса по 2.20 эти мрази все разворуют а вас продадут Мордору в рабство. Браво подонки вы сделали это вместе гордитесь собой 🙋🙋🙋
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Провокатор. Хочет, чтобы зебам рожи начистили?
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песни пляски гасла хороводы 5 лет водили и водят Вы видите соблюдение законов и выполнение правосудия Вот и я не вижу хотят отвлечь народа от действий а то не дай бог народ соберется и в тейбл этим сдльям прокурорам цвк так чтоб не было прямых действий народом своих конституционных прав и водят хороводы.
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Стрим будет с акции? Хочу видеть это действо! Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 1847
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Прошу киевлян, выйти и поддержать Шария!!!!!
Ребята,давайте сделаем их..........
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все эти протесты, тем более не многочисленные не принесут никакого эффекта...
Методы УПА подействовали бы, но Зе-команда быстро включит методы НКВД и вата и их друзья с раши помогут...
Здесь уже кто кого...
Но по ходу других решений нет..
По другому да.., Малороссия и колония...
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Будет очередной майдан. Все к этому идет, у нас выбора другого нет.
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Скоро 8. Интересно это только в Киеве, или в других городах тоже? Выйду в своем гляну, может люди будут.
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Разве Донецк это не Украина? Отказать Клюеву - значит признать Донецк российским. Порохоботы попались на собственную же удочку.
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По закону их не положено было регистрировать, а, значит, не надо было регистрировать.
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А то что Клюев жил в Донецке ты сам придумал или у него тугумент есть?
Шарий то же там жил?
Почему обычного человека без тугумента что у него нога не отросла(у инвалида безногого) считают какашкой?
А Шариям и Клюевым верят на слово?
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Отказать на основании того, что не он лично принёс деньги в ЦИК.
Как это было сделано с Парасюком.

Выходит доверенное лицо Клюева может заносить деньги, а доверенное лицо Парасюка - нет?
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Такого не должно быть. Надеюсь жители Украины не допустят этой мерзости. А на подонка Шария вообще должо быть заведено уголовное дело. Если украинцы будут молчать опять попадут в рабство России.
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пока шучу - а оружие выдадут или с собой приносить? - вот в чем вопрос
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Правильно: "Неважно за кого вы, за Порошенко, по Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшко или Зеленского". Нужно всем объединиться против регионалов.
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Очень тяжело объединится регионалам против регионалов.... это верная шизофрения) Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 4650
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Такого не должно быть. Надеюсь жители Украины не допустят этой мерзости. А на подонка Шария вообще должо быть заведено уголовное дело. Если украинцы будут молчать опять попадут в рабство России.
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ШАРИЙ БЛЕВОТИНА В ДЕПУТАТЫ Ну это днище Этого ублюдка черноротого давно должны были спецслужбы выкрасть или лучше грохнуть Сколько эта падла грязи вылила на Украину Его ублюдок бузина уже давно ждёт не дождётся
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Причем прошу заметить одного Бузины хватило, на 5 лет. Так что одного Шария так же будет достаточно. Надо или его или еще кого одиозного грохнуть.
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Слипачук отказалась регистрировать Парасюка ссылаясь на то, что не он лично принёс деньги в кассу ЦИК.

А как Клюев принёс в ЦИК деньги лично находясь при этом в Донецке?
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Во,а говорят что из Синицы нельзя сделать петуха,а оно во как кукарекает..)))

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Немножко шекелей от прежнего работодателя и рома кукарекает как заправский кугут)
Время тяжёлое, шекль каждый на счету)
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Прошу киевлян, выйти и поддержать Шария!!!!!
Ребята,давайте сделаем их
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можеш вийти - і йти аж до ростова, кацапе
зроби нас, будь ласка!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАкція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані
 
 
 
 
 
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