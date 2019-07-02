 Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Синіцин зазначив: "Російського пропагандиста Шарія і шістку Януковича Клюєва зареєстровано кандидатами в депутати.

Зареєстровано, хоча вони не жили останні 5 років в Україні та за законом взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими.

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А в цей час із в'язниць випускають терористів і вбивць Небесної сотні.

Я цього терпіти не збираюся. О 20:00 ті, кому не по#уй, виходять на Майдан.

Якщо ви з нами - робіть репост і приходьте. Неважливо за кого ви, за Порошенка, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшка чи Зеленського.

Головне, щоб ви були за Україну. Терпіти більше не можна. 20:00, Київ, Майдан Незалежності".

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