 УПЦ КП просить Окружний адмінсуд скасувати ліквідацію патріархату

Про це повідомляє прес-служба судe, передає Цензор.НЕТ.
Позивач просить визнати таким, що втратив чинність, наказ міністерства, де йдеться про реєстрацію у новій редакції Статуту релігійної організації "Київської патріархії Української Православної Церкви", а також про нову редакцію Статуту про управління УПЦ КП.
Разом із позовною заявою було подано клопотання про забезпечення позову, де позивач просить негайно призупинити дію оскаржуваного наказу в частині припинення дії наказів Міністерства про статути УПЦ КП.
Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.
Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.
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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.
А может просто банальная жадность, а? Так удобно свалить все на сотону. Вот как Путин например, может сказать что это не он, это сотона попутала. Кто не верит - "гореть вечно"
В одном ООО одна мадам вышла из ООО, а потом стала оспаривать решения собрания учредителей, принятое после ее выхода. Судья показывает ей ее же наториальное заявление о выходе, спрашивает: "Ваше?" - "Мое." - "Подпись ваша?" - "Моя. А можно от нее отказаться?"
а откуда ты знаешь? ты видел Яхве? бохов миллионы, неужели ты думаешь что все остальные - выдумка, а Яхве - "труъ"?
так смешно со стада, смиренно бубнящего то что ему вложили в "мозг" попы
2) Кто визжит о бохе, тот должен ... и доказывать. Предлагают поверить в то шо "там написано"(Сталин против этого - хулиган с рогаткой) и в то шо ЭТО ссущество ВНЕЗАПНО .... очень боброе
"это не грех!"?
думаю ,Філя зможе зареєструвати нову релігійну організацію Упц КП...
якщо доживе
Хотя в этом бенином админсуде всякие чудеса бывают. Еще и с кацапским финансированием. А кто истец?
на підставі чого втратив чинність?
Закон діє безстроково.