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 Суспільство
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Все про:суд (5244) УПЦ КП (192) Філарет (227)

 УПЦ КП просить Окружний адмінсуд скасувати ліквідацію патріархату

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Міністерства культури України про скасування ліквідації Української православної церкви Київського патріархату.

Про це повідомляє прес-служба судe, передає Цензор.НЕТ.

Позивач просить визнати таким, що втратив чинність, наказ міністерства, де йдеться про реєстрацію у новій редакції Статуту релігійної організації "Київської патріархії Української Православної Церкви", а також про нову редакцію Статуту про управління УПЦ КП.

Разом із позовною заявою було подано клопотання про забезпечення позову, де позивач просить негайно призупинити дію оскаржуваного наказу в частині припинення дії наказів Міністерства про статути УПЦ КП.

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Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135261
 
   
 Топ коментарі
 
Дедулю пора изолировать, он рехнулся окончательно!
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Варфоломей с деда анафему снял, но от маразма не избавил.
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Дедулю пора изолировать, он рехнулся окончательно!
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Порошенко обманул и Филарета,ничего святого для маладера,верит только в мамону
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Никто его не обманывал, просто ГБшной крысе сказали сидеть и не гавкать, нето компромат пустят в дело, а как Порох проиграл ,тот дальше начал воду мутить
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Да хоть в папону, но Фил такой опытный разводила и .... был сам со вкусом кинут, а теперь все смеются с него. "маладер" молодец раз так профессионально лжет и кидает - уважуха.
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Варфоломей с деда анафему снял, но от маразма не избавил.
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ну РАЗУМ ТО КАК РАЗ- И ДАЕТ И ОТБИРАЕТ- ИМЕННО БОГ...
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Пережиток средних веков до сих пор мутит неокрепшие умы холопов . Люди если Бог есть то он явно не в церкви там правит балом Сатана
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А, так боха можид и не быть, но сотона есть и гадит?

А может просто банальная жадность, а? Так удобно свалить все на сотону. Вот как Путин например, может сказать что это не он, это сотона попутала. Кто не верит - "гореть вечно" УПЦ КП просить Окружний адмінсуд скасувати ліквідацію патріархату - Цензор.НЕТ 4422
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Да уж Филларет то явно конями в мозгу сдинулся..окончательно...
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Гавно вапрос, суддя Волкъ виносить рішення в будь-якій позиції, все для задоволення клієнта, любиє ваші пріхоті за скромне винагородження.
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желаніє ісполнєно - "1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения"
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Заодно попросите Окружной суд отменить вращение Земли вокруг своей оси.
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С таким иском нужно в Барышевский суд обращаться.
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Правильно, пора уже матриархат заводить, як у Эвропи))
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Ликвидированное, т.е. несуществующее лицо просит отменить ее ликвидацию. Насколько я помню, можно только по новой зарегистрировать.

В одном ООО одна мадам вышла из ООО, а потом стала оспаривать решения собрания учредителей, принятое после ее выхода. Судья показывает ей ее же наториальное заявление о выходе, спрашивает: "Ваше?" - "Мое." - "Подпись ваша?" - "Моя. А можно от нее отказаться?"
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в Соломенский надо обращаться, он надежней.
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А Богу надо всё это ? В Бога верю по-своему , в церковь не хожу . Яйца крашу , Рождество отмечаю . Вообще нельзя меня назвать верующим
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Я ніде не зустрічав в Біблії, що Бога потрібно шукати в церках...
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А я его там и не ищу . Я когда-то пришел в церковь , чтобы крестить сына . Мне показали прейскурант . Сына крестил , деньги заплатил . С тех пор не хожу церковь . А можно было иначе - предложи помочь храму на своё усмотрение и я дал бы в 10 раз больше . А так , только гадкий осадок на всю жизнь .
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Я теж туди ходжу тільки за необхідним... віддаю дань традиціям і не більше, тому Вас добре розумію. Не можуть Божі справи бути зробленими за встановленим церквою прейскурантом... Тим більше, що не попу вирішувати відпускати гріхи чи ні...
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Если надо , то надо . А лучше решать проблемы самостоятельно и не тревожить Бога своими мирскими проблемами . Нас много , а он один .
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а откуда ты знаешь? ты видел Яхве? бохов миллионы, неужели ты думаешь что все остальные - выдумка, а Яхве - "труъ"?

так смешно со стада, смиренно бубнящего то что ему вложили в "мозг" попы
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1) Ты знаешь шо я прав.
2) Кто визжит о бохе, тот должен ... и доказывать. Предлагают поверить в то шо "там написано"(Сталин против этого - хулиган с рогаткой) и в то шо ЭТО ссущество ВНЕЗАПНО .... очень боброе УПЦ КП просить Окружний адмінсуд скасувати ліквідацію патріархату - Цензор.НЕТ 8207
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Пишуть, що юридичний супровід нинішніх діянь Філарета здійснює фірма сергія власенка. Тепер зрозуміло що забув Філарет на з'їзді вАни
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Если Окружной админсуд может принять антиукраинское решение, он обязательно его примет.
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То есть признать наличие Киевского Патриархата это и есть антиукраинское решение?
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Так він ж сам підписав цю ліквідацію, що за маразм?
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Кстати, что он там говрил про сотрудничество с КГБ?
"это не грех!"?
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УПЦ КП была и будет вне зависимости решения любых судов.
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УПЦ КП немає після її входження в склад ПЦУ...

думаю ,Філя зможе зареєструвати нову релігійну організацію Упц КП...
якщо доживе УПЦ КП просить Окружний адмінсуд скасувати ліквідацію патріархату - Цензор.НЕТ 3003
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Нюююю, а че не к Богу аппелировать??😇
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Ну так он же не дурак. Это стадо пусть в богов верит))
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Старик останется в истории.... Как лох, которого киданул человек проигравший выборы президента клоуну УПЦ КП просит Окружной админсуд отменить ликвидацию патриархата - Цензор.НЕТ 8051
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За сколько гундяю алчный дед продался? Или он давно на службе? Пора уже и о вечном подумать...
Хотя в этом бенином админсуде всякие чудеса бывают. Еще и с кацапским финансированием. А кто истец?
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а че вы хотите от раскольника? предавшей однажды, предаст и во второй раз
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Окружний-це вже серйозно.Значить кацапи відвалили Бєні кругленьку сумму.Армія,мова,віра не важливі,кажете ?
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Позивач просить визнати таким, що втратив чинність, наказ міністерства, де йдеться про реєстрацію у новій редакції Статуту релігійної організації "Київської патріархії Української Православної Церкви" \

на підставі чого втратив чинність?
Закон діє безстроково.
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Говорят,что мудрость приходит со старостью.В данном случае старость пришла одна.
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Говорят,что мудрость приходит со старостью.В данном случае старость пришла одна.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУПЦ КП просить Окружний адмінсуд скасувати ліквідацію патріархату
 
 
 
 
 
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