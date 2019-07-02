 УПЦ КП просить Окружний адмінсуд скасувати ліквідацію патріархату

Про це повідомляє прес-служба судe, передає Цензор.НЕТ.

Позивач просить визнати таким, що втратив чинність, наказ міністерства, де йдеться про реєстрацію у новій редакції Статуту релігійної організації "Київської патріархії Української Православної Церкви", а також про нову редакцію Статуту про управління УПЦ КП.

Разом із позовною заявою було подано клопотання про забезпечення позову, де позивач просить негайно призупинити дію оскаржуваного наказу в частині припинення дії наказів Міністерства про статути УПЦ КП.

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Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.