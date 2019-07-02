 Зеленський узяв під контроль розслідування вибуху на дитячому майданчику на Дніпропетровщині, - в.о. голови Дніпропетровської ОДА Батура

Про це заявив т.в.о. голови Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Батура, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.
"Президент знає про ситуацію і взяв під контроль розслідування трагедії. Він вважає неприпустимим, коли на смітнику діти знаходять снаряд і граються ним на дитячому майданчику. Глава держави підкреслив, що мають бути з'ясовані всі обставини трагедії і притягнуті до відповідальності винні особи", - підкреслив т.в.о. голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Він нагадав, що наймолодшому з постраждалих дітей - п'ять років, найстаршому - 16.
"Двоє хлопців - у реанімації у важкому стані. У них - мінно-вибухові травми, проникаючі поранення. Дітей вже прооперували, - повідомив зі свого боку в.о. директора Дніпропетровської дитячої обласної лікарні Олександр Хитрик.
Ще четверо дітей, за словами медика, перебувають у травматології в стані різного ступеня тяжкості (у них переломи і осколки). "Двох із них також прооперовано", - поінформував Хитрик.
Нагадаємо, 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с.Пашена Балка Дніпровського району стався вибух невстановленого предмета, поранення дістали 6 дітей у віці від 4-х до 16 років.
За попереднім висновком вибухотехніків, які проводили огляд місця події, вибухнула граната для підствольного гранатомета ВОГ-25п. Розслідування цього факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).
Завалит всю посевную...
выиграет парламентские на том что ничего не делает.
гениальная стратегия. Наш пипл хавает на ура.
Он мне уже ВВХ напоминает. Тот тоже любит под личный контроль брать всякую х...ню, которая ему по рангу не положена лишь бы выглядеть как заботливый отец российской нации.
Ой, что же это мне напоминает?
А от Кіріла Тлялова вбили якось гнусно. От там нада вніманія опщєства і власті, бо, кажиця, діло зливают
Ему бы только ПОПИАРИТЬСЯ! На крови и детских трупах.
Что там контролировать, как мусора помойку просеивают?
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