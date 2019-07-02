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 Політика України, Події
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Все про:вибух (1711) діти (1586) Дніпропетровщина (562) Зеленський (1893)

 Зеленський узяв під контроль розслідування вибуху на дитячому майданчику на Дніпропетровщині, - в.о. голови Дніпропетровської ОДА Батура

Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом в Канаді, взяв під особистий контроль розслідування обставин вибуху на дитячому майданчику в селі Пашена Балка на Дніпропетровщині, внаслідок якого постраждало шестеро дітей.

Про це заявив т.в.о. голови Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Батура, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

"Президент знає про ситуацію і взяв під контроль розслідування трагедії. Він вважає неприпустимим, коли на смітнику діти знаходять снаряд і граються ним на дитячому майданчику. Глава держави підкреслив, що мають бути з'ясовані всі обставини трагедії і притягнуті до відповідальності винні особи", - підкреслив т.в.о. голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Він нагадав, що наймолодшому з постраждалих дітей - п'ять років, найстаршому - 16.

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"Двоє хлопців - у реанімації у важкому стані. У них - мінно-вибухові травми, проникаючі поранення. Дітей вже прооперували, - повідомив зі свого боку в.о. директора Дніпропетровської дитячої обласної лікарні Олександр Хитрик.

Ще четверо дітей, за словами медика, перебувають у травматології в стані різного ступеня тяжкості (у них переломи і осколки). "Двох із них також прооперовано", - поінформував Хитрик.

Нагадаємо, 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с.Пашена Балка Дніпровського району стався вибух невстановленого предмета, поранення дістали 6 дітей у віці від 4-х до 16 років.

За попереднім висновком вибухотехніків, які проводили огляд місця події, вибухнула граната для підствольного гранатомета ВОГ-25п. Розслідування цього факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135258
 
 
 Топ коментарі
 
Возьми под контроль работу с проукраинской коалицией в ПАСЕ!
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а я беру под контроль действия зеленского - как то так
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Ну таперича заживём! Сам херант будет с собакой ходить по посёлку.
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а я беру под контроль действия зеленского - как то так
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Вам тоже нечего делать в качестве президента на международной арене?
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дурак ты можешь хоть день не тупить?
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да я же в отличии от не го не сумашедший - а то вдруг некоторым в бубен вдарю - обидиться ведь))))))
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Зеля, видать, уже порешал все проблемы международного характера, обстрелы ВСУ (за 2 дня пятеро погибших), можно и гранатами в песочнице заняться. Или офис попереносить туда-сюда по Киеву за наш счет.
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Возьми под контроль работу с проукраинской коалицией в ПАСЕ!
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Необходимо, чтобы до 21 июля он хоть что-то начал делать, чтобы большая часть зебов увидело, что Зелемойский это их фантазии о Голобородько...
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он выиграл президентские выборы на том что молчал.

выиграет парламентские на том что ничего не делает.

гениальная стратегия. Наш пипл хавает на ура.
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Просто гигант ,уже и министром МВД может работать
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Ну таперича заживём! Сам херант будет с собакой ходить по посёлку.
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.Ух ты !! Круто .. !! Под ЛИЧНЫЙ контроль . Зеленский взял под контроль расследование взрыва на детской площадке на Днепропетровщине, - в.о. главы Днепропетровской ОГА Батура - Цензор.НЕТ 3294 .
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Лучше рояль возьми под контроль, тупоголовый карлик.
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Возьми под контроль строительство туалета в Хацапетовке.
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Ну-ну.. Что у нас только не бралось под личный контроль за последние годы - голяк по всем пунктам. И этот туда же.
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Пусть для начала свой рот возмет под контроль.А то при каждом открытии оного рейтинг провисает
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Это ты ***** предвыборные рекомндации давал? А-а? 🎈🎈🎈
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Это самое важное, что надо взять под контроль? Расследование взрыва пранаты в селе?
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Личный Контроль Президента. Это вам не хухры-мухры.
Он мне уже ВВХ напоминает. Тот тоже любит под личный контроль брать всякую х...ню, которая ему по рангу не положена лишь бы выглядеть как заботливый отец российской нации.
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После вкусного обеда, отрыгнувши шаурмой, Скомороха промычала, что берет все под контроль!
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"Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в Канаде, взял под личный контроль расследование обстоятельств взрыва на детской площадке"
Ой, что же это мне напоминает?
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а шо там нєпонятного? Дітлахи найшли міну (ми воююча країна - заначок і зброї он находять по закапелках) і з цікавості почали її копирсати, а вона взяла і вибухнула. Мені батьки багато таких повоєнних історій разказували: найшов пастушок якусь цяцьку і давай її крутити - потім з гілок на деревах збирали того пастушка.
А от Кіріла Тлялова вбили якось гнусно. От там нада вніманія опщєства і власті, бо, кажиця, діло зливают
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А что там с делом, где ребенка менты застрелили ? Это любимый прием клептократов брать под контроль для сокрытия. Дела взятые под контроль Зеленским будут индикатором. Будет видно Слуга народа или Слуга клептокартов.
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Ух ты бл. оно под контроль взяло, не обосралось там хоть?
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А Зеленский как будто вчера родился и не знает, кто и зачем подбрасывает взрывоопасные предметы в детские сады, на детские площадки и в песочницы? Что он там собрался контролировать, идиот? Всех проросийских диверсантов не переловишь, особенно если не готов называть их врагами, потому что мы с ними якобы "один народ".
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высказал глубокую обеспокоенность, и считает недопустимым...а потом взял под контроль..как сурёзный у нас прызидент
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"взял под личный контроль расследование" - капец, клоун стал во всем копировать чухонского ботокскного окурка! А без контроля не будут, блд, расследовать?
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Хорош валяти дурня, Вова! Візьми під контроль теракт з підбитим ПТУРом санітарним хамером! Бо там дійсно питань більше, ніж відповідей.
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Ооо. Петвый пост без упоминания Пороха? Вышел из запоя по празднованию победы ЗЕро? Или глазки начали приоткрываться?
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Детей жалко. Менты не работают, коммунальщики только числятся для зарплатной ведомости. А ваЗЕлин пусть возьмёт под контроль наши подъезды, сцит кто то. Как раз для его команды работа.
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УРОД!!!
Ему бы только ПОПИАРИТЬСЯ! На крови и детских трупах.
Что там контролировать, как мусора помойку просеивают?
>:-[
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Не нужно по свалкам шастать . Бомжи что ли жрать нечего.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський узяв під контроль розслідування вибуху на дитячому майданчику на Дніпропетровщині, - в.о. голови Дніпропетровської ОДА Батура
 
 
 
 
 
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