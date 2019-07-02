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 Київські новини, Суспільство
  2015  16
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 Заїзд на пішохідний міст у Києві: водія Mercedes притягнули до адміністративної відповідальності за двома статтями

Сьогодні патрульні притягнули до адміністративної відповідальності водія Mercedes, який проїхався пішохідним мостом і згодом двічі не з'явився в суд щодо цього порушення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Так, порушник не з'явився в суд у зазначений у виклику термін, і патрульні направили йому ще один лист в якому зазначили, що в разі його відсутності справу буде розглянуто без його участі. Але водій так і не прибув на розгляд, не повідомивши про причини своєї відсутності і не направивши жодних заяв і клопотань.

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У результаті патрульні склали на громадянина постанову за вчинення ним одразу двох правопорушень — керування транспортним засобом будучи позбавленим такого права судом (ч.4 ст.126 КУпАП) та проїзд по пішохідному мосту (ч.1 ст.122 КУпАП).

Як повідомляв Цензор.НЕТ, невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві.

Пізніше скляну підлогу нового пішохідного моста в Києві вирішив перевірити мотоцикліст.

Заїзд на пішохідний міст у Києві: водія Mercedes притягнули до адміністративної відповідальності за двома статтями 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135256
 
 
 Топ коментарі
 
В орде -минус 14 подводников.Сгорели при пожаре.Может и крымские есть?
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Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям - Цензор.НЕТ 7130 Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям - Цензор.НЕТ 7130 Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям - Цензор.НЕТ 6398

ато хор александрова водолазами давно не пополняли
Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям - Цензор.НЕТ 3615
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Ну и сколько сотен гривен штрафа он заплатил? Спецом шоле не написали шоб ржач не устраивать?))))
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Штраф за управление автомобилем без прав - 10 200 грн.
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Сразу права отбирать а машину конфисковать
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Вы не внимательно читали статью...или вообще не читали...права у него уже отобрали ранее, что никак не мешало ему продолжать выкрутасы за рулем.
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За злостное нарушение.Иначе это быкование никогда не прекратится.
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Отбирать я имею ввиду анулировать.Без права восстановления 10 лет.
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Одного вые*ать показательно,сразу уменьшится желающих повторить подвиги
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А принудительно слабо доставить было?
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В орде -минус 14 подводников.Сгорели при пожаре.Может и крымские есть?
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Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям - Цензор.НЕТ 6398

ато хор александрова водолазами давно не пополняли

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Да вертел он полицию на кардане, пусть сначала найдут его.
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Что интересно, мы, граждане, белые и пушистые, а сволочи в Украине - президенты, все подряд. А может, пора начинать с себя? Каждому из нас.
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По этим статьям 770грв заплатил и езжай спокойно по аллеям и тротуарам а полицыки будут вслед смотреть и улыбаться это реформа дожились
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Интересно. Не хватает дегенерату внимания. И тачка есть, и деньжата водятся. Да только вот в самом простом селе смотрят на авто теперь как смотрели раньше на лошадиную повозку. А прославиться чем-то хорошим, воспитание не позволяет.
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