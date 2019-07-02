 У МОЗ повідомили про можливий витік запитань міжнародного іспиту з основ медицини IFOM: "Якщо буде доведено порушення, сертифікат про здачу може бути анульовано"

Прес-служба Міністерства охорони здоров'я України опублікувала 1 липня у Facebook скріншоти, з яких випливає, що міг статися витік запитань до міжнародного екзамену з основ медицини IFOM, передає Цензор.НЕТ.

На скріншотах видно, що людина, яка стверджує про закінчення Харківського національного університету імені Каразіна, пропонує в Telegram-чаті для студентів-медиків опублікувати запитання до іспиту.

"Вважаємо вартим уваги приклад справжнього приниження гідності майбутніх лікарів. Особа, яка, за її особистим твердженням, здала міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) два роки тому, вирішила зробити "послугу" студентам, які здаватимуть IFOM завтра і післязавтра. Але така "допомога" зашкодить навіть тим, хто здавав іспит сьогодні. Адже копіювання будь-яким способом і передача третім особам змісту екзаменаційних запитань є порушенням правил складання іспиту. Це не тільки міжнародна практика, це питання етики і самоповаги студента", - повідомили в міністерстві охорони здоров'я України.

У міністерстві нагадали, що міжнародний іспит з основ медицини проводиться за чітко визначеною процедурою.

"Будь-хто зі студентів, хто спробує вести фото- і відеокопіювання екзаменаційних документів, може бути позбавлений сертифіката про здачу іспиту. В разі, якщо буде доведено порушення студентом тих чи інших правил складання іспиту та поширення інформації про завдання чи відповіді, сертифікат про здачу іспиту може бути анульовано навіть після того, як студент його отримав. Всі факти порушень фіксуються і ретельно розслідуються. Справедлива оцінка якості медичної освіти не може бути полем для компромісу. Вона захищає все суспільство, кожного пацієнта від невмотивованого і некомпетентного лікаря", - додали в МОЗ України.



