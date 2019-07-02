 Савченко не з'явилася на засідання суду щодо обрання їй запобіжного заходу, заявивши, що зайнята агітацією. Суд визнав це поважною причиною, - ГПУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації Генеральної прокуратури.
"У вівторок, 2 липня 2019 року колегія суддів укотре відклала проведення підготовчого засідання, цього разу у зв'язку з відсутністю обвинуваченої народної депутатки України С., яка замість обов'язкової явки в суд вирушила для проведення передвиборчої агітації в Донецькій області", - кажуть у повідомленні ГПУ.
При цьому у відомстві говорять, що суд "із незрозумілих мотивів" визнав причину неявки Савченко поважною.
Суд відмовився розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу і призначив наступне судове засідання на 27 серпня 2019.
"Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, представлені стороною обвинувачення ще 07.05.2019, залишаться безпідставно нерозглянутими судом вже понад три місяці", - зазначили в ГПУ.
Нагадаємо, 15 березня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання: про зняття недоторканності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Її підозрюють у спробі організації "збройного державного перевороту методом терору".
Сама Савченко, коментуючи ці звинувачення, заявила: "Я планувала показати владі те, що може бути. Я почала створювати сюрреалізм".
Регламентний комітет одноголосно проголосував і рекомендував ВР підтримати подання Генпрокурора.
22 березня Генеральна прокуратура опублікувала оперативні аудіозаписи і відеоматеріали про причетність Надії Савченко до організації та планування теракту в українському парламенті.
Того ж дня Рада скасувала недоторканність, а також надала дозвіл на затримання та арешт депутата Надії Савченко.
Після такого рішення Надію Савченко було затримано в приміщенні ВР і доставлено в слідчий ізолятор СБУ.
15 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області. Це стало можливим, оскільки опівночі з 15 на 16 квітня закінчився термін їх тримання під вартою, який не був продовжений. За словами прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган, прокурори були позбавлені можливості внести клопотання про застосування нового запобіжного заходу для підозрюваних в тероризмі Надії Савченко та Володимира Рубана.
А теперь кто-то другой захочет разбомбпть Раду вместе с Надькой.
И никого судить уже за это судить не будут . Есть прецедент
(про всяк випадок)
А наши суды того.... - нет их...
Покупайте винчестеры товарищи граждане...
Во вторник, 2 июля, министерство обороны России сообщило о гибели 14 моряков-подводников, передает агентство "Интерфакс".
Пожар на глубоководном аппарате возник во время биометрических измерений.
На научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах произошел пожар. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
По информации ведомства, инцидент произошел в понедельник, 1 июля. Возгорание началось в ходе проведения биометрических измерений. В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.
«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время аппарат, где вспыхнул пожар, находится на военно-морской базе «Североморск».
Устанавливаются причины произошедшего. Расследованием занимается главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России.
Отмечается, что подводный аппарат предназначался для изучения природного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России.
ЧП произошло 1 июля около 20:30 на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик», погиб штатный экипаж спускаемого аппарата, сообщил источник РБК в силовых структурах.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/02/07/2019/5d1b64179a7947de5554b385?from=from_main
Кандидатка с Пушилиным на агитации, некогда!
У нас какую не замути,судьи ложатся под текущую власть, даже если она их не просит об этом. Так, на всякий случай.
Разница будет только в том, что при Пете крикливые громадянские активисты судей назначали, а Зебеня молча сам рассадит своих пацанов. Но как только пошатнется, они и его сдадут за здорово живешь.
Видать нам судей надо назначать с другой планеты.
Ну ладно, передайте, - причина уважительная
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