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 Політика України
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Все про:ГПУ (3044) Савченко (1528) суд (5244) запобіжний захід (49)

 Савченко не з'явилася на засідання суду щодо обрання їй запобіжного заходу, заявивши, що зайнята агітацією. Суд визнав це поважною причиною, - ГПУ

Суд не зміг обрати запобіжний захід народному депутату Надії Савченко, обвинуваченій у підготовці теракту, тому що вона замість судового засідання поїхала проводити передвиборчу агітацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації Генеральної прокуратури.

"У вівторок, 2 липня 2019 року колегія суддів укотре відклала проведення підготовчого засідання, цього разу у зв'язку з відсутністю обвинуваченої народної депутатки України С., яка замість обов'язкової явки в суд вирушила для проведення передвиборчої агітації в Донецькій області", - кажуть у повідомленні ГПУ.

При цьому у відомстві говорять, що суд "із незрозумілих мотивів" визнав причину неявки Савченко поважною.

Суд відмовився розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу і призначив наступне судове засідання на 27 серпня 2019.

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"Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, представлені стороною обвинувачення ще 07.05.2019, залишаться безпідставно нерозглянутими судом вже понад три місяці", - зазначили в ГПУ.

Нагадаємо, 15 березня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання: про зняття недоторканності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Її підозрюють у спробі організації "збройного державного перевороту методом терору".

Сама Савченко, коментуючи ці звинувачення, заявила: "Я планувала показати владі те, що може бути. Я почала створювати сюрреалізм".

Регламентний комітет одноголосно проголосував і рекомендував ВР підтримати подання Генпрокурора.

22 березня Генеральна прокуратура опублікувала оперативні аудіозаписи і відеоматеріали про причетність Надії Савченко до організації та планування теракту в українському парламенті.

Того ж дня Рада скасувала недоторканність, а також надала дозвіл на затримання та арешт депутата Надії Савченко.

Після такого рішення Надію Савченко було затримано в приміщенні ВР і доставлено в слідчий ізолятор СБУ.

15 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області. Це стало можливим, оскільки опівночі з 15 на 16 квітня закінчився термін їх тримання під вартою, який не був продовжений. За словами прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган, прокурори були позбавлені можливості внести клопотання про застосування нового запобіжного заходу для підозрюваних в тероризмі Надії Савченко та Володимира Рубана.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135252
 
 
 Топ коментарі
 
я просто плачу с этих цирков-шапито под названием "суды"
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Надька, ты чего так долго миномет на баржу монтировала, а не сразу шарахнула по ВР?Савченко не явилась на заседание суда по избранию ей меры пресечения, заявив, что занята агитацией. Суд счел это уважительной причиной, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9927
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И чегой то она так упорно лезет в Раду, которую хотела разбомбить?
А теперь кто-то другой захочет разбомбпть Раду вместе с Надькой.
И никого судить уже за это судить не будут . Есть прецедент
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Вопрос к Луценко с Матиосом, а не ко мне. Ну и к самой Надьке-минометчице.
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я думаю...ей еще и медаль дадут))) за игнор судейских))))
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Ну, у судейских тоже нюх имеется. Дали заднюю. На всяк пожарный.
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Клоун, Карлсон и Клоунесса - коалиция дебилов.
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хе-хе....

А наши суды того.... - нет их...
Покупайте винчестеры товарищи граждане...
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я просто плачу с этих цирков-шапито под названием "суды"
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Зеля , то , что она на свободе твоя заслуга .
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Минобороны России сообщило о гибели 14 подводников
Савченко не явилась на заседание суда по избранию ей меры пресечения, заявив, что занята агитацией. Суд счел это уважительной причиной, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8444 Савченко не явилась на заседание суда по избранию ей меры пресечения, заявив, что занята агитацией. Суд счел это уважительной причиной, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8444

Во вторник, 2 июля, министерство обороны России сообщило о гибели 14 моряков-подводников, передает агентство "Интерфакс".
Пожар на глубоководном аппарате возник во время биометрических измерений.
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Пухнастий русофоб займається своїми справами... але чекає на підтвердження.


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В российских территориальных водах погибли 14 моряков-подводников



Савченко не явилась на заседание суда по избранию ей меры пресечения, заявив, что занята агитацией. Суд счел это уважительной причиной, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4254

На научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах произошел пожар. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
По информации ведомства, инцидент произошел в понедельник, 1 июля. Возгорание началось в ходе проведения биометрических измерений. В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.
«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время аппарат, где вспыхнул пожар, находится на военно-морской базе «Североморск».
Устанавливаются причины произошедшего. Расследованием занимается главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России.
Отмечается, что подводный аппарат предназначался для изучения природного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России.
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Міцного їм здоров'я та успіхів у статевому житті!

Савченко не з'явилася на засідання суду щодо обрання їй запобіжного заходу, заявивши, що зайнята агітацією. Суд визнав це поважною причиною, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5790
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Все случилось на атомной лодке
ЧП произошло 1 июля около 20:30 на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик», погиб штатный экипаж спускаемого аппарата, сообщил источник РБК в силовых структурах.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/02/07/2019/5d1b64179a7947de5554b385?from=from_main
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Медведчук сказал не ходить, Надя то тут при чем?) Тем более с Портновым все порешали..
Кандидатка с Пушилиным на агитации, некогда!
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Не, а классную пэтька судову рэхворму замутил
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Ты будешь удивлятся, когда Зебеня замутит такую же! Зуб даю!
У нас какую не замути,судьи ложатся под текущую власть, даже если она их не просит об этом. Так, на всякий случай.
Разница будет только в том, что при Пете крикливые громадянские активисты судей назначали, а Зебеня молча сам рассадит своих пацанов. Но как только пошатнется, они и его сдадут за здорово живешь.
Видать нам судей надо назначать с другой планеты.
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У Надьки в предвыборной программе только метание факов.
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Так у неё избиратели оказывается в Донецкой области... Надо доводить дело об оружии до ума
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прекрасно…, дна нет..., а на нет и суда нет...
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шкода Надя цю Раду не розхірячила... За одного Лозового їй би родичі померлих дякували
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А что так можно было? Ой зря Януковощ убежал с Килей. Ой зря. Сейчас бы на страусах по Киеву катались и прыгали по могилам Небесной Сотни.
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надо было просто послать суд на#уй! но вариант "занята агитацией" дешевле а по сути тоже самое.
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у Надбхи есть дела поважнее. Например, разбомбить ПАСЕ
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так, а з якого боку вона балотує та асингує?
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Вызывают воровского авторитета в суд, а он через гонца маляву" Звыняйте, граждане судьи, у меня сходка с братвой"
Ну ладно, передайте, - причина уважительная
Савченко не з'явилася на засідання суду щодо обрання їй запобіжного заходу, заявивши, що зайнята агітацією. Суд визнав це поважною причиною, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8360.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСавченко не з'явилася на засідання суду щодо обрання їй запобіжного заходу, заявивши, що зайнята агітацією. Суд визнав це поважною причиною, - ГПУ
 
 
 
 
 
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