 В окупованому Криму затримали кримського татарина через пост у соцмережі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомив громадський захисник Сейтосман Караль.
За його словами, Сейяра затримали співробітники поліції 2 липня біля будинку його батьків.
"До нього приходили ще вчора (1 липня. - Ред.), попросили проїхати з ними, але він відмовився, пославшись на те, що у співробітників поліції не було постанови, сьогодні його затримали біля будинку батьків у Судаку", - сказав громадський захисник.
Караль додав, що зараз Сейяр Еміров перебуває у відділенні поліції, куди громадського захисника не допускають.
"Мене не пускають у відділення, я не можу ознайомитися з матеріалами справи. Але мені він сказав, що затриманий за пост у соціальній мережі "ВКонтакте", датований 2013 роком", - підкреслив Караль.
Суд над Еміровим відбудеться 2 липня, в рамках адміністративного правопорушення за статтею 20.29 КоАП Росії - "виробництво і розповсюдження екстремістських матеріалів".
2 июля 2019
У Станицы Луганской, на территории, где произошло разведение сил, продолжают находиться группы военнослужащих российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сегодня, 2 июля, на дневном брифинге Минобороны. Ранее Зеленский рассказал о первых шагах завершения войны на Донбассе. "В районе населенного пункта Станица Луганская, на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду", - сказал Гуцуляк. По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на занимаемые ранее позиции. "Для подготовки соответствующих фейковых видеоматериалов привлекаются съемочные группы, в т. ч. ведущих российских телеканалов", - отметил Гуцуляк. Известный украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал, как проходит отведение войск у Станицы Луганской.
"В 1938 году пронацистская Судето-немецкая партия спровоцировала крупные беспорядки в приграничных областях Чехословакии, обратившись к германскому руководству с просьбой о помощи. Воспользовавшись численным и военным преимуществом, Германия аннексировала Судеты (а также часть территорий Чехии и Моравии) на 90 % населённые немцами." (Википедия)
І шо?
Відпочити діду треба..
😁
но у него и так 2 млн пидороподписчиков на канале
а эти выборы только добавят
думая о давнем дорогом,
я другой такой страны не знаю,
где так вольно, смирно и кругом.
"пудинг лор" , Карл! Они уже живут в мире анекдотов.
Рабинович вышел на красную площадь с чистым листочком бумаги. К нему подруливают бравые русмусора.
Вопрос - "А шо Вы хотели на этом листочке написать, Рабинoвич?"
Рабинович - " А шо писать? И так все понятно".