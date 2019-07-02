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 В окупованому Криму затримали кримського татарина через пост у соцмережі

В окупованому Криму в місті Судак російська поліція затримала кримського татарина Сейяра Емірова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомив громадський захисник Сейтосман Караль.

За його словами, Сейяра затримали співробітники поліції 2 липня біля будинку його батьків.

"До нього приходили ще вчора (1 липня. - Ред.), попросили проїхати з ними, але він відмовився, пославшись на те, що у співробітників поліції не було постанови, сьогодні його затримали біля будинку батьків у Судаку", - сказав громадський захисник.

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Караль додав, що зараз Сейяр Еміров перебуває у відділенні поліції, куди громадського захисника не допускають.

"Мене не пускають у відділення, я не можу ознайомитися з матеріалами справи. Але мені він сказав, що затриманий за пост у соціальній мережі "ВКонтакте", датований 2013 роком", - підкреслив Караль.

Суд над Еміровим відбудеться 2 липня, в рамках адміністративного правопорушення за статтею 20.29 КоАП Росії - "виробництво і розповсюдження екстремістських матеріалів".

Також читайте: Активіст Мовенко, який відбував умовний термін за проукраїнські пости в соцмережах, залишив окупований Крим, - правозахисники

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135245
 
 
 Топ коментарі
 
Його захистить ПАСЕ. Саме для уьоцього го рашку і повернули, хіба ні ?
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Активиста и художника из Санкт-Петербурга Алексея Соловьева будут судить за акцию с плакатом "Пудинг лор".Источник: https://censor.net.ua/v3134273

"пудинг лор" , Карл! Они уже живут в мире анекдотов.
Рабинович вышел на красную площадь с чистым листочком бумаги. К нему подруливают бравые русмусора.
Вопрос - "А шо Вы хотели на этом листочке написать, Рабинoвич?"
Рабинович - " А шо писать? И так все понятно".
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Российские военные уже в Станице Луганской - разведка ВСУ раскрыла детали операции
2 июля 2019
У Станицы Луганской, на территории, где произошло разведение сил, продолжают находиться группы военнослужащих российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сегодня, 2 июля, на дневном брифинге Минобороны. Ранее Зеленский рассказал о первых шагах завершения войны на Донбассе. "В районе населенного пункта Станица Луганская, на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду", - сказал Гуцуляк. По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на занимаемые ранее позиции. "Для подготовки соответствующих фейковых видеоматериалов привлекаются съемочные группы, в т. ч. ведущих российских телеканалов", - отметил Гуцуляк. Известный украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал, как проходит отведение войск у Станицы Луганской.
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Судетский инцидент:
1938 году пронацистская Судето-немецкая партия спровоцировала крупные беспорядки в приграничных областях Чехословакии, обратившись к германскому руководству с просьбой о помощи. Воспользовавшись численным и военным преимуществом, Германия аннексировала Судеты (а также часть территорий Чехии и Моравии) на 90 % населённые немцами." (Википедия)
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Доставайте дедовские луки. И засыпайте тучами стрел оккупантов из укрытий ))
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Так почему же ты, лугандонец, в своё время не засыпал оккупантов стрелами, а накивал пятками и смылся в Украину? В окупованому Криму затримали кримського татарина через пост у соцмережі - Цензор.НЕТ 2487
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Я же не татарин. Это у татар были луки. А у козаков были пистоли. А пистоли запрещено иметь в Украине свободным людям....
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Все чоткие пацики пишут из под прокси и не из под реальной фамилии. У нього шо клепки в голові немає писати від самого себе, якщо знаєш шо вусатий дядько фсбешнік за дверима чатує???
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Но я в принципе сомневаюсь, что какой-то упоротый фсбшник сидел и искал посты 6ти летней давности. Я думаю кто-то из крысчан просто стуканул на него...
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в конце осени 2013, буржуи по радио предупреждали всех, шо рашка опапгрейдила своё EDV и c теперь там абсолютно всё мониторится и отфильтрованное шпайхерится. а вход в руцкие любые сети на свой страх и риск. скорее всего да, стуканули. бо вряд ли шоб через 6 лет вручную досеивали машинный мониторинг. кстати, с сентября и тута, все не идентифицированные симки телефонсетей будут деактивированны. смс-ки с предупреждениями активировать по любому, уже пришли.
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Вони вже тут в виде ЗЕльоных чилавечкав
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Вже глюки?!
Відпочити діду треба..
😁
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Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сегодня, 2 июля, на дневном брифинге Минобороны.
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А в Украине сепаратист, предатель и педофил Шарий балотируется в парламент. Наверное нужно еще пид***ров по Киеву поводить? Хотя у нас весь народ пасивные пи***ры и либералы походу.
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петуШарий не пройдет. Я понимаю, конечно, что в стране 73 % зебилов, но врядли партия щария пройдет 5 % барьер. Так что не переживайте, это просто пиар для его канале на ютубе ну и стеб над зебилами, что они такие зебилы, не более...
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понятно что не пройдет
но у него и так 2 млн пидороподписчиков на канале
а эти выборы только добавят
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но по мажоритарочке, в родном городке, предварительно засеяв гречечькой, думаю мог бы спокойно пройти, но он понимает, что если вернется в Украину, то его ждет доля бузины...
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Я уверен что и Януковощ через месяц когда вернется с Азаровым ему тоже ничего не будет. Рабы молча головы поопускают и раздвинут ягодицы для очередных сношений. Нам же главное чтобы сосед дешовую евробляху не купил и дом выше чем у тебя не построил.
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Ясное дело, когда дело касается личной евробляхи, то с коррупционными схемами по их ввозу и лоббированием в Раде этих схем не надо бороться, а с остальным - даже если это повлияет на обороноспособность страны - нужно...
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Твоя страна-помойка, русский, всегда была свинорейхом. Ты своего фюрера ***** любишь?
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Я Россию часто вспоминаю,
думая о давнем дорогом,
я другой такой страны не знаю,
где так вольно, смирно и кругом.
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Я бы даже сказал в Забайкалье его уродина.
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Долго и бессмысленно кремлеботам доказывать что Шарий предатель и сепаратист работавший против Украины 5 лет и получавший деньги из кремля в чем есть куча доказательств. Но один только факт что кремлеботы Шария поддерживают говорит что он враг Украины.
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Його захистить ПАСЕ. Саме для уьоцього го рашку і повернули, хіба ні ?
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Активиста и художника из Санкт-Петербурга Алексея Соловьева будут судить за акцию с плакатом "Пудинг лор".Источник: https://censor.net.ua/v3134273

"пудинг лор" , Карл! Они уже живут в мире анекдотов.
Рабинович вышел на красную площадь с чистым листочком бумаги. К нему подруливают бравые русмусора.
Вопрос - "А шо Вы хотели на этом листочке написать, Рабинoвич?"
Рабинович - " А шо писать? И так все понятно".
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Вот не можешь ты что бы каждый день не унизиться.Прям мазохист.Сейчас же опять будут пинать все кому не лень.В конце опять получишь сцаной тряпкой по козьей морде😂😂🌷
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Русак, кто тебе сказал шо он с флагом игил ходил, а? Или тупой русне соврать или оклеветать кого-то шо раз плюнуть, да? Твари брехливые, убирайтесь за Урал!
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Нужно было поудалять все посты, знает ведь что происходит, и какой геноцид против крымских татар в Крыму. Ещё пару лет и коренное населения станет бесправным, запуганным, загнанным. Кацапы это умеют, сами не живут как люди и другим не дают.
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Отключите им электричество . В чём проблема ? Яйца не железные ?
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