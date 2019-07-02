 Зеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента

Президент подякував Канаді за послідовну всебічну підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема "Великої сімки" та ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ОП.
Володимир Зеленський і Фріланд наголосили на важливості консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії.
Президент України також висловив вдячність Міністру закордонних справ Канади за організацію міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка почалася сьогодні в Торонто.
Крім того, Володимир Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою в питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни.
Клімкін: Це пастка!
Зеленський: Можна знайти компроміс!
Ну что, "надо просто перестать стрелять", президент
Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за июнь. ФОТО
-Чувак, не ты ли мне повестки слал?
😁
Дайте йому шаурму та й годі...
і взагалі він якщо не поголиться пару тижнів легко зійде за хачіка на троєщині в кіоску з шаурмою
🤔
Зеленый арлекин понимает, что без бениного адвоката он 0, полный 0...
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Прислушайся - совет дельный...
Учитель словесности блин...
Наверное друг Lvbnhj...
Я за мову двумя руками..., но какого хрена ты ее коверкаешь скотиняка?...
Росстат зафиксировал резкое падение инвестиций в экономику России
Россия скатилась в промышленную рецессию
Рост российской экономики замедлился почти до нуля
И это всё по новой методике расчёта.
Обескровливание российской экномики???
Обычно в таких случаях считается, что ваш Президент - не ровня нашему Президенту, или нашему Президенту западло встречаться с вашим, по этому встреча проходит с главой МИД.
У Богдана и Разумкова другое мнение и они будут решать. "Русский мир", только "русский мир".