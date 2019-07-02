 Зеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента

Президент подякував Канаді за послідовну всебічну підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема "Великої сімки" та ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ОП.

Володимир Зеленський і Фріланд наголосили на важливості консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії.

Президент України також висловив вдячність Міністру закордонних справ Канади за організацію міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка почалася сьогодні в Торонто.

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Крім того, Володимир Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою в питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни.