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 Політика України
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Все про:Зеленський (1893) Канада (662) Фріланд Христя (98)

 Зеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента

У рамках візиту в Канаду Президент України Володимир Зеленський 2 липня в Торонто зустрівся з Міністром закордонних справ цієї країни Фріланд.

Президент подякував Канаді за послідовну всебічну підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема "Великої сімки" та ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ОП.

Володимир Зеленський і Фріланд наголосили на важливості консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії.

Президент України також висловив вдячність Міністру закордонних справ Канади за організацію міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка почалася сьогодні в Торонто.

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Крім того, Володимир Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою в питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135244
 
 
 Топ коментарі
 
В июне 2019 года вдоль линии фронта на Донбассе от обстрелов террористами ДНР и ЛНР погибли 11 украинских военных и 78 были ранены. 89 человек суммарно - самое большое число с мая 2018 года.
Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5494

Ну что, "надо просто перестать стрелять", президент
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Звернення президентів до народуЗеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента - Цензор.НЕТ 1877
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Волкер: Це пастка!
Клімкін: Це пастка!
Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента - Цензор.НЕТ 2660 Зеленський: Можна знайти компроміс!
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Волкер: Це пастка!
Клімкін: Це пастка!
Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента - Цензор.НЕТ 2660 Зеленський: Можна знайти компроміс!
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В июне 2019 года вдоль линии фронта на Донбассе от обстрелов террористами ДНР и ЛНР погибли 11 украинских военных и 78 были ранены. 89 человек суммарно - самое большое число с мая 2018 года.
Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5494

Ну что, "надо просто перестать стрелять", президент
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То есть террористы, они же сепаратисты, они же российские наемники - выступают против инициатив Зеленского, так?
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с чего бы им против выступать? Эти инициативы никак их негативно не затрагивают.
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Ну вообще-то инициатива "перестать стрелять" касалась обеих сторон обоюдно.
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только соблюдается односторонне, выводов никаких не сделано, значит всё "ок"
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Не соблюдается, пытались разогнать эту зраду с помощью слухов и фейков - но в итоге все опровергли и рапортуют об убитых боевиках.
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погибший медик под Водяным это уже "боевики"?... норм, норм...
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и что? я должен пожалеть свинособак? Или осудить третью силу, которая мстит за обстрелы по нашим воинам, когда сверху пришла команда "не отвечать"?
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Нєєє, там було так:
-Чувак, не ты ли мне повестки слал?
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Боже, какое оно перепуганное.... Настоящий гавнокомандующий.
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Отличный дипломатический ход, пан президент.
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Подчеркнули важность консолидации? Твайумать... И для этого он туда ездил? Мог бы хотя бы подчеркнуть еще важное значение законов Кирхгофа для рассчета сложных электрических цепей, или еще чего-ньть столь же судьбоносное. А то родина в опасности, а поездка ваще ниачом.
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Вже відзвичаїлися від поїздок президента за кордон.. Мародьора вже ніхто і не кликав
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Патамуша токсичный...
😁
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На сайте Economic Club of Canada, организатора встречи, обнародованы цены на билеты, которые варьируются от $89 до $990.
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Это цены от Economic Club of Canada. Украинская сторона не имеет никакого отношения к билетам.
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Дайте Зеленському сала (і Коломойському теж) 🐷
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Ще сала на таку наволоч переводити...
Дайте йому шаурму та й годі...
і взагалі він якщо не поголиться пару тижнів легко зійде за хачіка на троєщині в кіоску з шаурмою Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6110
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Жодна добра справа не вийде з вертикальною зйомкою...
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зажравшийся мародер


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Зе, ты Фриланд сбацал на рояле своим хреном?
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Консолидацию международной коалиции мы уже видели в ПАСЕ - НАГЛЯДНО
Зеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9450
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Чекаю шо 🐷 прохрюка..
🤔
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Карапет нашел кого-то кто ниже его ростом.
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что ещё зеля просерил своим визитом на этот раз?
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А що це за фішечка така, коли голова АП бігає скрізь за президентом, немов прессекретар?! Хто працює в Києві та забезпечує роботу АП, планування, документи, зустрічі, вотетовотвсьо?!Зеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8895
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Павло ШОвте - на этой фотке четко видно кто сверху...

Зеленый арлекин понимает, что без бениного адвоката он 0, полный 0...
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нема вже АП ..вилазь із лісу Зеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9732
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Ну подобаються мені соєві *песикі *... Зеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4995 Замістm того. щоб гнати на ху@ла ..вони на Зе клоуна наганяють .!..100% підібрали на працю фуловських .. Зеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7257
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Lvbnhj - дружище.., тебе уже кто то советовал здесь продолжать постить картинки и не пытаться баловаться буквами...

Прислушайся - совет дельный...
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мову вивчи, удмурдъ, теж дєльний савєт тєбє Зеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2132
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Никанор Босой - а ты сейчас на чем написал?

Учитель словесности блин...
Наверное друг Lvbnhj...
Я за мову двумя руками..., но какого хрена ты ее коверкаешь скотиняка?...
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а ну, покажи где зеботы гонят на куйла а не на петю, у них же ворог не в кремле...
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Говорить одне а робить зовсім протилежне.На словах закликає до протидії окупанту , сам же здає йому території і повертає колаборантів до владних кабінетів. Обрали посіпаку Путлєра.
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Молодець Президент ! А те кучеряве соєве чувирло тільки позорило країну. Зеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2399
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Ещё только начало Июля, а в паРаше намечается эпический peacedeath

Росстат зафиксировал резкое падение инвестиций в экономику России
Россия скатилась в промышленную рецессию
Рост российской экономики замедлился почти до нуля

И это всё по новой методике расчёта.

Обескровливание российской экномики???
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Вообще то, с точки зрения дипломатии Президенту встречаться с Министром иностранных дел, да ещё и на территории другого государства - это зашквар. Это мувитон.

Обычно в таких случаях считается, что ваш Президент - не ровня нашему Президенту, или нашему Президенту западло встречаться с вашим, по этому встреча проходит с главой МИД.
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Встречаться конечно можно. Министр иностранных дел Канады нормально должен присутствовать при встрече президента другой страны с премьер-министром или генерал-губернатором; и как правило Министр иностранных дел этой страны (или его заместитель, или и.о.) тоже должен сопровождать президента. Но вот делать совместные заявления в самых общих словах на самые общие темы и пожимать руки под камеры - это действительно не соответствует дипломатическому протоколу.
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"Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным."

У Богдана и Разумкова другое мнение и они будут решать. "Русский мир", только "русский мир".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента
 
 
 
 
 
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