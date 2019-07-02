 Поліція викрила міжнародний наркосиндикат. Вилучено 400 кг кокаїну на $60 млн, - Князєв

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав на брифінгу глава Національної поліції України Сергій Князєв

За його словами, спочатку було затримано трьох громадян України, потім були затримані громадяни Нідерландів і Великої Британії.

Дивіться також: Трох іноземців, підозрюваних у контрабанді 25 кг героїну, заарештовано з правом внесення застави в сумі 3,5 млн гривень. ВIДЕО