 Поліція викрила міжнародний наркосиндикат. Вилучено 400 кг кокаїну на $60 млн, - Князєв

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав на брифінгу глава Національної поліції України Сергій Князєв
За його словами, спочатку було затримано трьох громадян України, потім були затримані громадяни Нідерландів і Великої Британії.
То -то у песциков истерия на ломку похожа...
🤔
Наркоша думает только о наркоте!
цена 400 кг в опте = 12 млн. ориентировочно
но наши великие борцы с наркотрафиком очень хотели бы считать товар в розничных ценах
лол
😁
Видать Аваков решил подиграть Зелёному, хочет усидеть в кресле, тем более Каломойша даже по головке Авакова гладил.
наркомани як ховали нички під вікнами так і ховають,
нічого на них не діє