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 Це як клятва, присяга і план дій: Порошенко закликає проєвропейські партії підписати Євроатлантичну Хартію. ТЕКСТ

Політична партія "Європейська Солідарність" підготувала Євроатлантичної Хартію, яку запропонувала підписати всім проєвропейським політичним силам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба політсили.

"Стратегічний курс України щодо приєднання до ЄС та НАТО закріплений в Конституції. Але ми пропонуємо всім проєвропейським партіям, які йдуть до парламенту, публічно підтвердити незмінність нашого євроатлантичного вибору", – заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Європейська Солідарність", наші дипломати і юристи розробили фундаментальний документ – Євроатлантичну Хартію. Це і як клятва, і як присяга, і як план узгоджених дій різних політичних сил з метою прискорити вступ України до НАТО. Там не просто слова. Там – чіткі зобов’язання, які вже нікому не дозволять вильнути хвостом у разі зміни політичної кон’юнктури", – зазначив Порошенко.

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Лідер "Європейської Солідарності" сподівається, що до Хартії приєднаються інші політичні сили. "Ми не просто на це розраховуємо, а наполегливо пропонуємо це зробити. Бо лише спільними зусиллями ми досягнемо великої мети – миру і безпеки через членство в НАТО, а добробуту – через вступ до Європейського Союзу", – наголосив Порошенко.

Також пресслужба політсили опублікувала повний текст Євроатлантичної Хартії:

Ми, українські політичні сили,

для реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, визначеного Конституцією України,

керуючись європейським та євроатлантичним вибором Українського народу, який зумовлений європейською цивілізаційною ідентичністю України, її історичними відносинами з членами європейської та євроатлантичної спільнот, які ґрунтуються на спільних цивілізаційних цінностях та відданості захисту людської гідності та прав людини,

нагадуючи, що спроба відмовитися від європейського курсу держави спричинила Революцію Гідності та вшановуючи пам’ять Небесної Сотні,

ставлячи за мету створення належних умов для подання заявки про вступ України до ЄС і отримання Плану дій щодо членства в НАТО,

усвідомлюючи, що лише цей курс гарантуватиме незалежність, безпеку і суверенітет України, розбудову її як демократичної правової держави, добробут та процвітання громадян України,

прагнучи не допустити реваншу сил, які мають на меті відмовитися від європейської та євроатлантичної інтеграції України,

розуміючи, що припинення збройної агресії Російської Федерації і відновлення територіальної цілісності та суверенітету України можливе лише шляхом подальшого зміцнення міжнародної солідарності у підтримці України і посилення нашої держави внаслідок реформ, необхідних для набуття повноправного членства у ЄС і НАТО,

укладаємо цю Хартію, зобов’язуючись забезпечити:

1. реалізацію положень Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;

2. безумовний пріоритет цього курсу, співпрацю щодо його реалізації, недопущення його ревізії;

3. включення курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію до Коаліційної угоди та Програми діяльності Кабінету Міністрів України та конкретних заходів, спрямованих на досягнення цієї мети;

4. визначення окремого дня/години/пункту порядку денного у діяльності Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, під час якого відбувався б розгляд питань і схвалення законопроектів, присвячених європейській і євроатлантичній інтеграції;

5. посилення інституційних спроможностей органів державної влади для ефективної реалізації політики європейської та євроатлантичної інтеграції України;
6. виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, включаючи забезпечення повноцінного функціонування поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі;

7. виконання Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2019 рік, належну підготовку і виконання таких програм у подальші роки, з метою досягнення мети взаємосумісності Збройних Сил України з арміями союзників;

8. підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та Генерального секретаря НАТО звернення про намір України отримати План дій щодо членства в НАТО з метою започаткування змістовної дискусії з цього питання серед союзників;

9. дотримання органами влади Плану заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (Указ Президента України "Питання європейської та євроатлантичної інтеграції" від 20 квітня 2019);

10. приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО;

11. консолідовану позиція на підтримку продовження політики залучення військової та оборонної допомоги Україні з боку міжнародних партнерів як для модернізації ЗСУ, так і зміцнення стійкості українського війська в умовах триваючої зовнішньої агресії;

12. недопущення скорочення Збройних Сил України до припинення агресії Росії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України;

13. інтеграцію України до енергетичного та цифрового ринку ЄС, наближення до стандартів Шенгенської зони та поглиблення митного співробітництва, співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки;

14. використання заходів у рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство" для обміну досвідом і найкращими практиками на шляху євроінтеграції, і на цій основі зміцнення зв’язків між східноєвропейськими партнерами та ЄС;

15. співробітництво і подальшу інтеграцію України з ЄС і НАТО у сфері освіти і науки;

16. підвищення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, військовослужбовців і працівників Збройних Сил України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

17. продовження ефективної інформаційної політики у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції України, протидію поширенню неправдивої інформації і маніпуляціям громадською думкою, недопущення медіа окупації інформаційного простору України російським капіталом;

18. співпрацю з ЄС і НАТО у протидії загрозам інформаційної безпеки та кібербезпеки, протидії транснаціональній злочинності, забезпеченні стійкості критичної інфраструктури, посиленні охорони кордонів, мінімізації ризиків у сфері міграції;

19. співробітництво України з НАТО щодо моніторингу ситуації та спільного реагування на агресію Російської Федерації, включаючи мілітаризацію, в акваторіях Чорного та Азовського морів і районі Керченської протоки з метою забезпечення свободи судноплавства в регіоні.

20. створення та розвиток військової бази на Сході України та військово-морської бази на узбережжі Азовського моря;

21. впровадження упродовж 2020 року принципів ефективного оборонного менеджменту, підготовки, управління, планування, бюджетного забезпечення, закупівель, прийнятих у державах-членах НАТО;

22. належний рівень соціальної підтримки учасників бойових дій, їх адаптації до мирного життя;

23. поліпшення фінансування, кадрового та матеріально-технічного забезпечення діяльності закордонних дипломатичних установ України, які забезпечують співробітництво з Європейським Союзом та НАТО;

24. залучення міжнародної допомоги відповідно до визначених стратегічними документами цілей і завдань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135237
 
   
 Топ коментарі
 
Єто все красиво конечно, но когда у нас регистрируют партию "петуШария" врядли кто-то за нас подпишется...
Эх, Порошенко, при тебе такого не было!!!
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Баригівська Європа - це горизонт. Європа тікає від такого злодюги, а Пєтя експлуатує цю тему.
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Слишком много пунктов. Не каждой баллотирующейся партии под силу их прочитать, тем более усвоить.
Подписантов, скорее всего, не найдётся.
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Вы видели короткие хартии?

Подписантов не найдется, но не потому,что текст длинный, а потому что болтать языком у нас каждый горазд, а поставить свою подпись все боятся.

Просто такова цена их болтовни.
Ну и инициатор сейчас для многих токсичный.
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І що там, в цій країні, було зроблено?
Оґласі, Ґюльчатай, весь спісок, пажалста.
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первое что было сделано заткнули пасть таким как ты
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Кондитер хоче дешевими фокусами від плінтуса свій рейтинг відірвати. Зараз, всі побіжать з ним хартії підписувати і він, з шабелькою наголо, на чолі євроатлантичного війська, поскаче у Верховну Раду.
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Пете пора писть книгу "Як талановито просрати усе", а он еще дергается.
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Алкашенко твоє місце в тюрязі, там твої здібності красти оцінять
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А где место тех , кто переименовывает улицы в Харькове , главный ссыт , когда должен командовать войском Украины , допускает рашу в ПАСЕ , терпит ( или одобряет) действия мертветчука , прячется от народа и общается с ним с помощью убогих роликов ?
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При барыге мертвечук был официальным представителем в Минске ОТ УКРАИНЫ! Забыл?
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не бреши. Віе був де-юре від України, за наполяганням Меркель. Де-факто - від пуйла. І не вдавай з себе, що ти настільки зебіл, що цієї політики не розумієш.
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В мене таке враження, що мародер Порошенко і ватний Зеленський працюють у змові. Мародер Порошенко навалює на Вовіка лайна без сортуввання, а це працює скоріше на Вовіка. Тому питання - ХТО ТАКИЙ ВОВІК?
_________________
В мене підозри, що Вовік працює на спецслужби. Звісно не укранські, бо в українців нема своїх спецслужб.
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Цей варіант виключати не можна. Кондитер змінив завгара. Комік міг бути в резерві.
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Кровью еще скрепите, а то бабками не надежно. А кто это на рекламе РЯЖЕНЫЙ? Эвропэйськэ майбутне, чего Пэти - 5 нэма.
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это все до сраки! все вы ссуки за одно : делать бабки на других!
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Пока Россия в ПАСЕ "вступает" не без помощи Петра Брехливого, как президента Украины! Но, Петро не может быть иным, тем. кто он есть! Вперед - в НАТО и Европу с голой опой!
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Если хотите испортить хорошую идею, нужно что бы об этом каждый день орал какой нибуть барыга, тогда к ней будет у всех отварещение. Еще прау месйцев этой антирекламы от пети и уже никто не захочет в ЕС и НАТО.
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У наш час у міжнародному праві хартія - це правовий акт, що не має обов'язкової сили, за змістом майже завжди є декларацією і формулює загальні принципи й цілі будь-яких міжнародних домовленостей.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F

Т.е. это - ни к чему не обязывающая бумажка. При этом в Конституции закреплен курс на членство в ЕС и НАТО. "Незаменимый" считает свою бумажонку более значимой, чем Конституция? Или это просто еще один попытка поднять рейтинг, который на уровне плинтуса?
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Перша порошенківська "Солідарність" разом ще з чотирма партійками утворила Партію регіонів...Сам Порох тоді тут же метнувся в табір "любих друзів" до Юща і класно себе чув,користуючи і з помаранчевих,і з регіоналів...Той самий фокус він хоче повторити і тепер,пропонуючи об"єднати свою партію-одноденку з іншими одноденками - "голосом","сила і честь"...хто ще там...Тут лишень одна біда - Пороха вже знають і розуміють,що всі його клятви і присяги,вибачте,гівна варті...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦе як клятва, присяга і план дій: Порошенко закликає проєвропейські партії підписати Євроатлантичну Хартію. ТЕКСТ
 
 
 
 
 
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