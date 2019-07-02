 Sea Breeze-2019: Росія перекрила один із районів навчань. КАРТА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український мілітарний портал".
"Як і очікувалося Росія вдалась до перепон та провокацій в ході міжнародних навчань Sea Breeze 2019, які проводить Україна разом з 19 країнами учасниками. Перед самим початком навчань Росія міжнародним приписом 0698/2019 перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі де мала розташуватися одна з локацій міжнародних навчань", - наголошується в повідомленні.
Перекритий район на карті:
Раніше цю інформацію підтвердив командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко.
"Напередодні навчань ми отримали повідомлення про закриття однієї з ділянок Чорного моря. Ви дивуєте нас, втім ми звикли до такої поведінки Росії, але ви також дивуєте міжнародних партнерів. Ми змінили район навчань, ми не зобов’язані були діяти саме в тому районі. Будемо укріплювати навички з виконання задач на морі, в повітрі та на суші разом із нашими партнерами", - цитує адмірала Радіо Свобода.
Як повідомлялося раніше, в Одеській і Миколаївській та Херсонській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря 1 липня стартували українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019".
Під час навчань військові з двох десятків країн відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО - на землі, у воді, під водою і в повітрі. Військові анонсують унікальний формат проведення підготовки.
У морській компоненті заплановано артилерійські стрільби та багато вправ, суть яких не розголошується, оскільки залишається актуальним режим "вільної гри" (free play), в якому раптові завдання надходитимуть від багатонаціонального штабу навчань.
Загалом у навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і більш як 900 чоловік особового складу, з яких 10 одиниць корабельно-катерного складу Морської охорони, вертольоти і два літаки прикордонної авіації та близько 200 осіб персоналу Держприкордонслужби.
Мечты...мечты...
Похоже, не все поняли именно такой замысел в Вашем комменте.)
Але так... кацапи теж взяли б участь і потренувалися, так би мовити...
Гарний коник.)
(з огляду на весь пздць)
...може, ї*ись воно все лавровим - в попіл так в попіл?!
2 июля 2019
У Станицы Луганской, на территории, где произошло разведение сил, продолжают находиться группы военнослужащих российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сегодня, 2 июля, на дневном брифинге Минобороны. Ранее Зеленский рассказал о первых шагах завершения войны на Донбассе. "В районе населенного пункта Станица Луганская, на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду", - сказал Гуцуляк. По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на занимаемые ранее позиции. "Для подготовки соответствующих фейковых видеоматериалов привлекаются съемочные группы, в т. ч. ведущих российских телеканалов", - отметил Гуцуляк. Известный украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал, как проходит отведение войск у Станицы Луганской. Почему отведение ВСУ от Станицы Луганской большая ошибка Зеленского
И в чем новость?
с чем им придётся иметь дело.
С другого конца московитов безмятежно подпирает братский Китай с картами до Урала
и мирная Япония с чайной церемонией и планами освоения Курильской гряды.
14 моряків-підводників загинули внаслідок пожежі на глибоководному апараті ВМФ Росії.
Про це повідомляє Интерфакс-Россия з посиланням на Міноборони РФ.
Пожежа сталася 1 липня в територіальних водах Росії. Апарат вивчав придонний простір і дно Світового океану в інтересах ВМФ.
Моряки загинули через отруєння продуктами горіння. Їхні імена поки не повідомляються.
У російському Міноборони зазначили, що зараз осередок загоряння ліквідовано, а глибоководний апарат перебуває на військово-морській базі Сєвєроморськ. Причини займання наразі встановлюють.
Снова?