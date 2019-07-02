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 Sea Breeze-2019: Росія перекрила один із районів навчань. КАРТА

Російська Федерація вдалася до провокацій і перекрила район площею за 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала розташовуватися одна з локацій міжнародних навчань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український мілітарний портал".

"Як і очікувалося Росія вдалась до перепон та провокацій в ході міжнародних навчань Sea Breeze 2019, які проводить Україна разом з 19 країнами учасниками. Перед самим початком навчань Росія міжнародним приписом 0698/2019 перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі де мала розташуватися одна з локацій міжнародних навчань", - наголошується в повідомленні.

Перекритий район на карті:

Sea Breeze-2019: Росія перекрила один із районів навчань 01

Раніше цю інформацію підтвердив командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко.

"Напередодні навчань ми отримали повідомлення про закриття однієї з ділянок Чорного моря. Ви дивуєте нас, втім ми звикли до такої поведінки Росії, але ви також дивуєте міжнародних партнерів. Ми змінили район навчань, ми не зобов’язані були діяти саме в тому районі. Будемо укріплювати навички з виконання задач на морі, в повітрі та на суші разом із нашими партнерами", - цитує адмірала Радіо Свобода.

Як повідомлялося раніше, в Одеській і Миколаївській та Херсонській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря 1 липня стартували українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019".

Під час навчань військові з двох десятків країн відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО - на землі, у воді, під водою і в повітрі. Військові анонсують унікальний формат проведення підготовки.

У морській компоненті заплановано артилерійські стрільби та багато вправ, суть яких не розголошується, оскільки залишається актуальним режим "вільної гри" (free play), в якому раптові завдання надходитимуть від багатонаціонального штабу навчань.

Загалом у навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і більш як 900 чоловік особового складу, з яких 10 одиниць корабельно-катерного складу Морської охорони, вертольоти і два літаки прикордонної авіації та близько 200 осіб персоналу Держприкордонслужби.

Читайте також: В Україні розпочинаються щорічні військові навчання "Sea Breeze-2019"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135236
 
 
 Топ коментарі
 
с хера ли кацапы перекрывают международные воды?
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Вот бы и потренировались все вместе...

Мечты...мечты...
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Мы ждём . Sea Breeze-2019: Росія перекрила один із районів навчань - Цензор.НЕТ 2886 Скоро . Скоро будем пускать салюты . Sea Breeze-2019: Росія перекрила один із районів навчань - Цензор.НЕТ 8639
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Вот бы и потренировались все вместе...

Мечты...мечты...
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согласен... влажные мечты любого тупого кацапского рептилоида....
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плюс...третья неизвестная (неконтролируемая) сила)))) (дай ей Бог здоровья)
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Очевидно, имеется в виду, пусть бы потренировались вместе все участники Sea Breeze против рашистских банд-формирований.
Похоже, не все поняли именно такой замысел в Вашем комменте.)
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Я одразу саме так і зрозумів.
Але так... кацапи теж взяли б участь і потренувалися, так би мовити...
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На учениях обычно холостые патроны выдают, а так бы, да, неплохо шмальнуть.
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жалько, но не выйде((( там на дне сероводород. но коныки на ансамбле пестни, с пляской оторвались )))
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А що... може...
(з огляду на весь пздць)
...може, ї*ись воно все лавровим - в попіл так в попіл?!

Sea Breeze-2019: Россия перекрыла один из районов учений - Цензор.НЕТ 4911
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У Украины имеется такой же инструмет? Украина когда-нибудь научится дейсвовать проактивно, на опережение??? Или уже договорились посредне?
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Якого біса ти ще тут, а не в закритій локації з гранатою? Мерщій біжи- ще встигнеш стати героєм!!!
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Киньте атомную бомбу в этот квадрат,и их сразу там нет!
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кто может объяснить на каком основании русня перекрывает район между украинскими берегами? этот район очень часто закрыт.
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с хера ли кацапы перекрывают международные воды?
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Российские военные уже в Станице Луганской - разведка ВСУ раскрыла детали операции
2 июля 2019
У Станицы Луганской, на территории, где произошло разведение сил, продолжают находиться группы военнослужащих российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сегодня, 2 июля, на дневном брифинге Минобороны. Ранее Зеленский рассказал о первых шагах завершения войны на Донбассе. "В районе населенного пункта Станица Луганская, на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду", - сказал Гуцуляк. По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на занимаемые ранее позиции. "Для подготовки соответствующих фейковых видеоматериалов привлекаются съемочные группы, в т. ч. ведущих российских телеканалов", - отметил Гуцуляк. Известный украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал, как проходит отведение войск у Станицы Луганской. Почему отведение ВСУ от Станицы Луганской большая ошибка Зеленского
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)) та один овцевоз покроет этот район как овца медведя.
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Ну что домиролюбстовали с **********? РФ уже диктует условия на украинской территории. Что дальше? Будем спрашивать разрешения у ********* на заход судов в Одесские порты?
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Решительный Порошенко и НАТО не стерпели бы такой оплеухи. Позор.
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Наш лютый кровавый враг оккупант Крыма и Донбасса проклятая паРаша (Россия) международным предписанием перекрыла район площадью в 8 тысяч квадратных километров в Черном море. Даааа? Но с такой продажной пророссийской властью ЗЕбилов скоро фашистская паРаша своими преступными предписаниями перекроить всю территорию Украинской державы.
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А порукам дать рашке,не думали ? Ну,мины поставит временные или шо еще.... Sea Breeze-2019: Россия перекрыла один из районов учений - Цензор.НЕТ 9275
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Ну, дык пэтька же лютый враг *****, а Зеленский же друг и проросийский, шо не понятного
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я где-то читал, что у полнейших шизофреников иногда (очень редко) проскакивают минуты разумного поведения. вот прямо как у тебя сейчас.
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"Вор" , который искренне любит Украину . А теперь к власти рвутся воры , которые ненавидят Украину . Зеля молчит , жоппоблок беснуется .
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Да, при Порошенко было МНОГО хуже, а когда состоятся суды и Вы узнаете, кто и кому заносил бешеные деньги, - ужаснетесь. Осталось недолго ждать уже посадок барыжной швали.
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Не долго? Тебе жизни не хватит дождаться, смешной
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Портнов с Клюевьім сажать будут? Или Януковічя на помощь позовут?
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Так все идет по его плану сдачи Украины. Главное, чтоб Сваты можно было крутить на Г+Г, а скоро и на всех каналах страны
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Та не кажи. Петро відвоював Донецьку та Луганську області, а Зеля знову їх здав . )))
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C каких пор паРаша имеет приоритет в перекрытии украинских акваторий чёрного моря?
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С тех пор , когда закончилась єпоха бидности
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яке право російська помийка має перекривати українські територіальні води ? США і Європа демонструє свою беззубість, а могли накрити весь російський хлам томагавками, і росія б тоді не лізла щось перекривати
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Ось, де потрібні були ці два катера і буксир, що Мародер послав на цілу ескадру російських кораблів на вірну смерть. Нехай би буксир з розгончіку необережно упілявсь в якийсь їхній головний корабль, а два річкові катери Гюрза по громкому зв"язку почали вимагати зупинитись і надати можливість для обшуку та дослідження інценденту. Звісно це авантюра, але ця авантюра була б в нашу користь, а не на користь паРаші. Цапи хочуть жити не меньш, ніж хтось інший. А може навіть більше.
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Учения проводятся для того, чтобы кремлёвские влажные мечтатели рассмотрели
с чем им придётся иметь дело.
С другого конца московитов безмятежно подпирает братский Китай с картами до Урала
и мирная Япония с чайной церемонией и планами освоения Курильской гряды.
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Думаю они как раз увидели с чем имеют дело.
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згадав один єралаш про банду рокерів та діда з козою, і якщо провести паралелі з даною ситуацією, то це звучить наступним чином: "а знаєте пачєму кацапи перекрілі нам район учений? патамушта ми БАНДА!"
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У нас по улице гуляет умалишенная . Все её боятся , её периодически забирают в дурдом , она убегает . Так и путло , только у этого урода ещё есть страшное оружие .
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можно і потопити було кацапські корита у севастополі...
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ПРОВОРОНИЛИ. Чому Ви раніше не закрили для навчань необхідні ділянки моря?! Одним словом розгільдяї.
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Завтра кремлёвская шпана будет играть в жмурки в районе острова Куба и Трамп это тоже проглотит,потому что московская Орда пригласила его на празднование для Победы в 2020г в саму Мацкву
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Братские Украине страны НАТО будут выполнять учебные стрельбы в частности очень мощными ракетами в районе Черного моря в акватории прибережных вод с Западной, Южной и Восточной стороны, а также по суходолу с Северной стороны в районе Перекопа с временно оккупированным кремлёвскими фашистами )(уйла Украинским Крымом. Предупреждение !!! Российским оккупационному контингенту в Крыму лучше для него будет не рыпаться, чтобы не попасть в зону поражения сверхмощных ракет и не быть безальтернативно полностью уничтоженным. Рассматривается вопрос о проведение следующих учений стран НАТО со стрельбами уже на материковой части временно оккупированного Украинского Крыма.
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14 моряків-підводників загинули внаслідок пожежі на глибоководному апараті ВМФ Росії.

14 моряків-підводників загинули внаслідок пожежі на глибоководному апараті ВМФ Росії.
Про це повідомляє Интерфакс-Россия з посиланням на Міноборони РФ.
Пожежа сталася 1 липня в територіальних водах Росії. Апарат вивчав придонний простір і дно Світового океану в інтересах ВМФ.
Моряки загинули через отруєння продуктами горіння. Їхні імена поки не повідомляються.
У російському Міноборони зазначили, що зараз осередок загоряння ліквідовано, а глибоководний апарат перебуває на військово-морській базі Сєвєроморськ. Причини займання наразі встановлюють.
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