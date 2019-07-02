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 Політика України
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 Сьогодні почнуть друкувати виборчі бюлетені, - ЦВК

Сьогодні Центрвиборчком ухвалив рішення, які дозволили б розпочати друк виборчих бюлетенів.

Протягом години на поліграфкомбінаті "Україна" почнуть друкувати бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах, про це заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив на засіданні комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щойно ми затвердили постанови, які відкривають нам шлях для того, щоб передати макети виборчих бюлетенів у поліграфкомбінат "Україна". Сьогодні, буквально протягом години, бюлетені будуть запущені в друк. І якщо ви побачите скаргу чи заяву будь-якої політичної сили, знайте, що саме ця політична сила готується зірвати вибори народних депутатів України", - зазначив він.

Читайте також: ЦВК зареєструвала пропагандиста Шарія кандидатом у депутати

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135235
 
 
 Топ коментарі
 
Передайте, кто нибудь, недоразвитому, что пора ролик фарганить о победах -возле Станицы Луганской переодетые кацапы лазают...
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Уже не прокатит)) Жалко выглядит... хотя, понимаю, работа такая.
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Скорее бы уже выборы, коалиция, новое правительство и гнать всю эту свынячу шоблу ссаными трямками!
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Передайте, кто нибудь, недоразвитому, что пора ролик фарганить о победах -возле Станицы Луганской переодетые кацапы лазают...
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Для того, чтоб с ним связаться, он должен приземлиться. А как там с легализацией марихуаны в Канаде?

Вот то-то же! Не приземлиться воха пока.
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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так шож ты с "нечистью 73%" живешь в одно стране? Вперед по безвизу и с томасом на эвропу путешествовать
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Скорее бы уже выборы, коалиция, новое правительство и гнать всю эту свынячу шоблу ссаными трямками!
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Лучше чем свынарчуки, каноненки и вся та мерзость, которая 5 лет издевалась над Украиной.
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А что это ты так про портновых-шариёв-клюевых-юзиков и тд? Какие же они ссаные тряпки, ежели они новые лица?
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Ну и фамилий вы себе понапридумывали- Юхименко, Стороженко, Запорожец..
Ссаные тряпки вы вручили Шмарию, Клюеву, Портнову и Штепе? Отлично, вот только
все будет как в прошлый раз- Топаз не успеет дать команду и погонят вас- утырков в бригаду №200, удобрять чернозём.
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Сегодня начнут печатать избирательные бюллетени, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6775их заказали на 1.5 млн. больше,чем не президентские!летом.на полтора ляма. Сегодня начнут печатать избирательные бюллетени, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6775зебилам и мокше салют-у вас получилось!
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пороховата и в этой новости закатала истерику)).
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Только ПОРОШЕНКО, только Победа. Рыгы+Зебилы не пройдут!!!!! Сегодня начнут печатать избирательные бюллетени, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3268
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Уже не прокатит)) Жалко выглядит... хотя, понимаю, работа такая.
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и деньги. бо на подкуп уже гречей и курой не обделаются. нада много денех! ))
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Анатолия Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты. Поздравляю Зе команду с очередной победой над здравым смыслом ! 👏 👏 👏 👍
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Так почитай хто формував ЦВК ? ..Ні не *свинарчуки * !?
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ЦВК прийняла таке рішення більшістю голосів на виконання рішення Верховного суду.
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Так всі ці ******** потипу Дніпро-Lvbhnh-Мендоза та рагулі типу Сулими- є фанатами ригів та Підарія толяна! Їх все влаштовує! На їх вулиці "свято" - ну ну!
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Лежиш, розпусто, на розпутті,
Не знати - мертва чи жива.
Де ж ті байки про пута куті
Та інші жалісні слова?
Хто гвалтував тебе? Безсила,
Безвладна, п'яна і німа
Неплодну плоть, убоге тіло
Давала кожному сама.

Мізерія чужих історій
Та сльози п'яних кобзарів -
Всією тучністю просторів
Повія ханів і царів.

Під сонні пестощі султана
Впивала царгородський чар,
Це ж ти - попівна Роксоляна,
Байстрюча матір яничар !

Чаплінському - ясир кохання -
Це ти, безславна і лиха,
В Богдановій ятрилась рані
Вогнем образи і гріха.

Стрибати в гречку - тільки й щастя,
Щоб в корчах зради завмирать -
Це ти, пусте, неплодне трясця,
Ти, Пріська гетьмана Петра.

Звідціль черкаська твоя шатость
І рабська кров твоя звідціль,
І діти, мов дурні курчата,
І сліз - пісні, й бандури - біль,

І та розслабленість ледача
І серця, й розуму, і рук, -
Безсила насолода плачу
Безсоромно-плебейських мук...

Невже ж калюжою Росії
Завмре твоя широчина?
...А над степами вітер віє!
А в небі гуркотить весна!

А степ, гарматами пооран,
Тремтить від крові і кісток,
Та про бої віщує ворон,
Червлен тримаючи шматок.

Повстань, як древлє! Панцир з міді
Замінить лати й ганчірки, -
І знов дівоча стать Обиди
Звитяжно гляне у віки.!..
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Гірка правда про Україну відЄвгена Маланюка! Все один- в один !
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Как люди Пинчука, Таруты и Авакова захватили партийный список "Батькивщины" Тимошенко 2 июля 2019
Юлия Тимошенко в очередной раз ведет свою политическую силу на парламентские выборы, в этот раз при поддержке Пинчука и Авакова.
Об этом говорится в материале "Украинской правды"
Ранее сообщалось, что партия Юлии Тимошенко продолжает терять поддержку избирателей. Ожидаемо под 2-м номером в партийном списке идет сам Сергей Тарута, который сблизился с Тимошенко еще в начале 2018 года, а уже в 2019 поддержал ее на выборах президента и снялся в ее пользу. Так, 5-м в партийном списке идет Елена Кондратюк. Она будет отвечать за пиар партии и медиасопровождение. Однако ее муж Александр Богуцкий работает директором ІСТV у олигарха Пинчука. 16-м в списке идет харьковский политик Виталий Данилов, который имеет общий бизнес-проект с Арсеном Аваковым и его соратником Игорем Котвицким. 17-й идет Ольга Белькова, которая с 2006 года тесно связана со всеми проектами зятя Кучмы Пинчуком. 19-м в списке является близкий соратник Таруты и экс-"регионал" Андрей Николаенко. 20-м в списке человек, связанный с Ахметовым, Михаил Волынец.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСьогодні почнуть друкувати виборчі бюлетені, - ЦВК
 
 
 
 
 
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