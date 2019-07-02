 Сьогодні почнуть друкувати виборчі бюлетені, - ЦВК

Протягом години на поліграфкомбінаті "Україна" почнуть друкувати бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах, про це заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив на засіданні комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щойно ми затвердили постанови, які відкривають нам шлях для того, щоб передати макети виборчих бюлетенів у поліграфкомбінат "Україна". Сьогодні, буквально протягом години, бюлетені будуть запущені в друк. І якщо ви побачите скаргу чи заяву будь-якої політичної сили, знайте, що саме ця політична сила готується зірвати вибори народних депутатів України", - зазначив він.

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