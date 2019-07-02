 Клімкін про ноту РФ: "Ми чітко написали, що готові далі розмовляти"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в бліц-інтерв'ю "Українським Новинам".
"Ми чітко написали (в відповідній ноті), що ми готові далі розмовляти (з Росією), і, власне кажучи, це вже зробив наш тимчасовий повірений у РФ того ж дня щодо можливості використання тих документів, сторонами в яких є Україна і Росія", - підкреслив Клімкін.
Він зазначив, що МЗС було важливо вказати міжнародно-правову позицію в ноті РФ перед самітом "Великої двадцятки" (G-20).
Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту до Російської Федерації про українських полонених моряків.
На думку глави МЗС України, Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України в справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента України хтось в неї попався.
Сьогодні, 1 липня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що йде в політичну відпустку.
З горя, мабуть, пив без просипу всі 3 вихідних дні і з таким мурлом у фісбук виліз, що перелякатися можна!
Ви думаєте вони там просто здуру все просерають?. Ні! Вони продають Україну по шматочку!
Коли воно з жкрнашлюшками шаурму на лужку жрало, то брякнуло, що за 2 тижні моряки будуть вдома. Два тижні минуло і треба було видумати причину, чому повернення не відбулося.
Артист зіграв істерику, перевів стрілки на іншого. Цем дав знак, що так і на далі буде по єврейськи перекладати відповідальність на інших.
Це препаскудний знак. Скажіть, ви б працювали з таким шефом? Я ні, і 99% толкових спеціалістів теж!
Так хто тоді буде керувати державою при такому презіку? Де взяти кадри? До такого підуть працювати лише пройдисвіти та шахраї!
І це найбільша біда. Тут не лише невігластво, тут ще й гени!
Очнутся только когда реально зубожиют,но уже поздно.
Благодаря ему мы не просрали еще один пункт нашей правовой позиции, благодаря ему Путин сейчас пролетел как фанера над Парижем (Уже договоренная встреча с Трампом, была отменена Трампом как раз из за моряков). Идет война, в плен попали не дети а профессиональные военные, которые давали присягу и осознавали риск быть взятыми в плен. И обосрался ваш Зе когда выдавил из себя этот психоз...нельзя жертвовать всей страной, чтобы освободить десяток пленных. Есть десятки способов но ваш Зе решил пойти по самому простому и быстрому - сдать страну!!!
12:00 | 02.07.2019
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На прошлой неделе начался новый этап гибридной спецоперации российских спецслужб против остального мира. Кремль искусно использовал лобби аффилированных бизнес-структур для принятия выгодных для него решений в ПАСЕ.
Что, собственно и послужило отправной точкой дискредитации организации, которая в своё время выступила «детонатором» глобальной санкционной политики и давления на агрессора.
Наглость действий и цинизм евроделегатов из нелегитимной Госдумы в ПАСЕ лишь подтверждают цели Кремля - «опустить» репутацию европарламентаризма как такового ниже плинтуса.
Методичка по дискредитации
По факту ничего нового не случилось. Обычная тактика, которую Кремль уже применял для уничтожения доверия к СБ ООН, ГА ООН, Международной Морской Организации, ОБСЕ и другим.
Однако уникальность истории с ПАСЕ в том, что впервые за долгие годы давления на Путина кремлевский диктатор, похоже, сам смог перехватить инициативу и нанести удар в спину консолидации общемировым усилиям по сдерживанию милитаристских намерений РФ.
Следующим шагом спецоперации Кремля стала нота МИД РФ. И здесь чекист Володя все прагматично рассчитал. Дело все в том, что до президентской кампании у него был противник, которого было бесполезно уговаривать, именно поэтому он и оттягивал переговоры по морякам и военнопленным, газу и другим важным вопросам, не имея возможности влиять на объединённые силы союзничества. Сегодня же ситуация изменилась.
Пираты Азовского моря
Пиратство в Азовском море, закончившееся пленением украинских моряков и захватом военных кораблей, похоронило надежды лично Путина на то, что Запад сядет с ним за один стол переговоров.
Соответственно, «лубянским» и их смежникам необходимо дискредитировать действия Украины по усилению военной активности Украины и НАТО в Чёрном и Азовских морях.
Эффективно манипулируя и играя на внушенной с помощью роспропаганды и пророссийских средств массовой дезинформации в Украине «усталости» людей от войны и других нарративов, российские спецслужбы перешли в открытое наступление, пытаясь поставить под сомнения защиту наших государственных интересов в контексте «керченского инцидента».
Для замыливания всех военных преступлений Кремля в Украине спецслужбы РФ продвигают в украинскую политику российских агентов влияния под видом «миротворцев». Это не новость, потому фамилий называть не будем - и так все знают.
Кому-то могут показаться совпадением заведённые уголовные дела против экс-президента и обвинения в том, что Украина не предупреждала о намерении пройти через Керченский пролив, внезапно севший на мель танкер, откровенная ложь о якобы признании НГШ ВС Украины генерал-лейтенантом Р.Хомчаком использования переброски сил ВМС в качестве «предвыборной выходки президента войны».
G-20 и большая ложь
Идём дальше. Путин отправляется в турне в Осаку. Использует мероприятие для пропаганды, убеждая всех, что он идёт на уступки. Дескать, и ноту направили с предложениями Киеву, «выполнив вердикт Морского Трибунала», и 4 военнопленных освободили при содействии Медведчука, да?
Что касается военнопленных, то, как верно заострил на брифинге президент Зеленский, кум военного преступника из Кремля начал печься об этих вопросах особо рьяно перед выборами. Много вопросов и по прозрачности отбора пленных.
Давайте будем честны: лишь бы кого Кремль не освобождает. Давайте не забывать, что Кремль долгое время блокировал выдачу захваченных людей. Так почему это случилось сейчас, почему остались в стороне специальные органы?
Не потому ли, что кум, через которого есть влияние на украинский политический истеблишмент? Заодно и украинских силовиков не лишне подвергнуть постпрезидентской эвтаназии по рецепту из Москвы?
Возвращаясь к нападению на украинских моряков в Азовском море стоит отметить, что российская нота - это юридическая ловушка и правовой нигилизм по отношению к Трибуналу. Это следующий вопрос, который так стремится снять с мировой повестки российский лидер.
Потому все ВИПы российской пропаганды, как в стране-агрессоре, так и в Украине, ориентированы на последние месседжи из потока лжи самого чекиста Володи на G20. Это же на самом деле легко - в нужном русле представить стандартный переход корабельною-катерной группы из Одессы в Мариуполь и Бердянск в качестве заранее запланированной провокации Киева.
Будет больно
Несмотря на игнорирование заседаний во время слушаний и откровенный бред об отсутствии юрисдикции у Морского Трибунала, Путин понимает, что санкционный удар по морской отрасли и нефтяной сфере РФ может стать фатальным и нести значительные как экономические потери, так и геополитические риски.
Контрабандные поставки из Крыма будут блокированы, российские судна могут более не зайти в морские порты ЕС и стран НАТО, а российские морские компании и квалификационные общества (Российские Регистры) будут ограничены в использовании. Более того, под угрозой будут морские пути переброски войск, техники и наемников в Сирию.
От слов к делу
Понятно, что в информационной и внешнеполитической плоскостях необходимо принять самые активные контрмеры против попыток Кремля понизить градус напряжения к себе со стороны западных партнёров. Поскольку умиротворение агрессора не станет успехом для мировой политики, лишь поиск болевых точек для Кремля, способных сделать ущерб для него неподъёмным, на данном этапе имеет смысл.