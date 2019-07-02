 Спостерігачі ПАРЄ прилетіли в Україну, - Ар'єв

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова постійної делегації України в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"Так, вони вже прилетіли. Очікується, що сьогодні Голова Верховної Ради підпише лист про відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори в Україні для делегації ПАРЄ. Поки ж це запрошення в силі, і вони прилетіли, бо лише вчора було відповідне рішення Комітету у закордонних справах з відповідною рекомендацією Голові ВР. Але я думаю, що сьогодні він цей лист підпише", - зазначив Ар’єв.

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За попередньою інформацією, делегація ПАРЄ має провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом України, представниками Міністерства закордонних справ, а також з головою Центральної виборчої комісії.

За словами Ар’єва, поки що у спостерігачів Асамблеї немає підстав скасовувати відповідні зустрічі, оскільки поки не підписаний лист про відкликання запрошення для них Головою Верховної Ради.

Разом з тим, українська делегація в ПАРЄ не зустрічатиметься з представниками Асамблеї.

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"Я скасував цю зустріч, оскільки не бачу в ній сенсу після того, що сталося в ПАРЄ. Хоча там були й ті, хто не голосував за ці рішення, але тут уже питання не особистого, а професійного ставлення", - уточнив Ар’єв.

Нагадаємо, 1 липня комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України в роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеціанської комісії.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.