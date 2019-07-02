 Спостерігачі ПАРЄ прилетіли в Україну, - Ар'єв

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова постійної делегації України в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.
"Так, вони вже прилетіли. Очікується, що сьогодні Голова Верховної Ради підпише лист про відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори в Україні для делегації ПАРЄ. Поки ж це запрошення в силі, і вони прилетіли, бо лише вчора було відповідне рішення Комітету у закордонних справах з відповідною рекомендацією Голові ВР. Але я думаю, що сьогодні він цей лист підпише", - зазначив Ар’єв.
За попередньою інформацією, делегація ПАРЄ має провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом України, представниками Міністерства закордонних справ, а також з головою Центральної виборчої комісії.
За словами Ар’єва, поки що у спостерігачів Асамблеї немає підстав скасовувати відповідні зустрічі, оскільки поки не підписаний лист про відкликання запрошення для них Головою Верховної Ради.
Разом з тим, українська делегація в ПАРЄ не зустрічатиметься з представниками Асамблеї.
"Я скасував цю зустріч, оскільки не бачу в ній сенсу після того, що сталося в ПАРЄ. Хоча там були й ті, хто не голосував за ці рішення, але тут уже питання не особистого, а професійного ставлення", - уточнив Ар’єв.
Нагадаємо, 1 липня комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України в роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеціанської комісії.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.
Ицхак Шамир, один из руководителей "Лехи", был директором "Моссада", главой партии "Ликуд", депутатом и спикером Кнессета, министром иностранных дел и премьер-министром страны. Столь блестящую карьеру он сделал невзирая на сотрудничество "Лехи" с немцами: вопреки завещанию Жаботинского, члены этой организации долгие годы стреляли в спины английских солдат, которые воевали против против нацизма.
Бывший боевик "Иргун" Менахем Бегин стал министром, лидером парламентской фракции, а затем и премьер-министром Израиля. В 1944 году он организовал покушение на британского министра по делам Ближнего Востока. Помимо этого, Бегин организовывал теракты против британских правительственных учреждений, в том числе легендарный взрыв гостиницы "Царь Давид", в результате которого погибли десятки людей: не только англичание, но и арабы, американцы, евреи."
Надо срочно поменять раду и Климкина.
Чи ти не ватан, а пєдрот?
По моему это одно и то же.
Не стесняйтеся.
Кроме того, кроме украино-российской ситуации есть и другие ситуации, поэтому надо и мнение России учитывать.
Умница.
Вот так вот дураков и лечат.
Опять же, выход из ПАСЕ - плохое решение, потому что у Украины будет тогда меньше инструментов для того, чтобы доносить своё мнение.
Самое интересное, что я - русскоязычный москаль-сепар-фошист. И я реально против вашего языкового шовинизма. Но даже у меня есть инстинкт самосохранения и я понимаю, что выход из ПАСЕ - это куёвое решение, которое в итоге создаст проблемы и ещё большую нестабильность.
«Еще раз: Украина, украинский народ, украинский язык специально, сознательно и целенаправленно создавались геополитическими противниками России для того, что расколоть русский народ, ослабить и расчленить Россию. Для того, что соединить русский народ, собрать заново и усилить Россию, - Украину и украинцев необходимо уничтожить.»
«Чем раньше мы начнем это делать, тем меньше украинцев появится и тем больше количество русских сохранит свою идентичность и свою жизнь».
«Каждый, кто станет украинцем - перестанет быть русским. Соответственно, нам следует не допускать появления лишних украинцев, поскольку это сокращает количество русских».
«Задачей любой военной пропаганды, в частности, является расчеловечивание образа противника (хотя украинцы уже давно сами себя расчеловечили). И это логично и правильно, поскольку вы воюем не с людьми, а с врагами (человека убить сложно, врага - легко и почетно). Не с людьми, а с зомби. Не с людьми, а с украинцами»
Это российская пропаганда,которую в ПАСЕ и прочих обсе называют свободой слова.
Поэтому прекращайте уже делать морду ящиком
Выход Украины из этой организации - это глупость. Не будет возможности опровергать ложь.
Не может организация членом которой является россия давать рекомендации другим.
Вы же не позволяете уголовникам работать судьями.
свозите на экскурсию в серую зону, по ближе к нолю, в военный госпиталь, на любое кладбище (например Краснопольское в Днепре) где много могил с "невідомий Герой України"...
Дальше они признают право нас убивать,а всякое дурачье будет рассказывать про инфантильность.
а поки будуть спостерігати заодно й молитись навчаться...
а то "блеять" про демократію добре сидячи в Київі/Львові/Одесі - нах на передову...
"Впервые Украина равна самой себе. Впервые у власти - полные копии своего наріда. Т.е. махровые рагульные долбо*бы. Никто больше не тянет за уши в прогресс", - пишет блогер.
"Между прочим, впервые в Украине царит внутренняя гармония.
Никаких ходульных и искусственных конструкций.
Впервые Украина равна самой себе.
Впервые у власти полные копии своего наріда.
Т.е. махровые рагульные дол*****.
Никто больше не тянет за уши в прогресс.
Впервые Украина стала тем, что она есть - дурноватая полуватная Диканька, запутавшаяся в пахучем кумовском адъюлтере. «Сваты».
Кто автор этой гармонии?..
Все (тоже - гармония).
Дол*****-журналисты, вообразившие, что «стандарты» - выше гражданства, и которые радостно кудахтая, разваливали то немногое, что было сложено.
Дол***** - «интеллектуалы», которые запутались в постромках «либерализма» и «рынка» и при этом, одновременно, восхищаются Китаем.
Дол*****-бизнесмены, которым «...экономика важнее, чем война».
И долбо*** все вместе, решившие, что «политики - слуги народа» и «предоставляют народу услуги».
Вы не только Зеленского жрете, мудаки.
Себя.
Вы наплевали на могилы тех, кто лёг, чтобы не дать вас снова загнать в хлев.
Каждый день плюете.
Кушайте, кушайте. Кушайте.
Вам надо наесться себя до рвоты, а потом некоторое время пожить ещё в блевотине.
А то нескольких столетий не хватило", - пи
Про це заявив у Твіттер заступник міністра з питань окупованих території Георгій Тука