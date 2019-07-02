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 Політика України
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Все про:Ар'єв (228) вибори (4087) спостерігач (327) ПАРЄ (537)

 Спостерігачі ПАРЄ прилетіли в Україну, - Ар'єв

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка має оцінити хід передвиборчої кампанії в Україні, 2 липня прилетіла в Україну.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова постійної делегації України в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"Так, вони вже прилетіли. Очікується, що сьогодні Голова Верховної Ради підпише лист про відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори в Україні для делегації ПАРЄ. Поки ж це запрошення в силі, і вони прилетіли, бо лише вчора було відповідне рішення Комітету у закордонних справах з відповідною рекомендацією Голові ВР. Але я думаю, що сьогодні він цей лист підпише", - зазначив Ар’єв.

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За попередньою інформацією, делегація ПАРЄ має провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом України, представниками Міністерства закордонних справ, а також з головою Центральної виборчої комісії.

За словами Ар’єва, поки що у спостерігачів Асамблеї немає підстав скасовувати відповідні зустрічі, оскільки поки не підписаний лист про відкликання запрошення для них Головою Верховної Ради.

Разом з тим, українська делегація в ПАРЄ не зустрічатиметься з представниками Асамблеї.

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"Я скасував цю зустріч, оскільки не бачу в ній сенсу після того, що сталося в ПАРЄ. Хоча там були й ті, хто не голосував за ці рішення, але тут уже питання не особистого, а професійного ставлення", - уточнив Ар’єв.

Нагадаємо, 1 липня комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України в роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеціанської комісії.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135223
 
   
 Топ коментарі
 
гоните их нафиг, проституток мокшанских
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гнать этих продажных советчиков и чем быстрее, тем лучше для Украины
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наблюдатели должны быть польские, балтийские, грузинские и американские.
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гоните их нафиг, проституток мокшанских
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Также гнать ОБСЕ(58стран) и не мелрчиться,гнать импотентов из ООН(193страны). В друзьях оставить сильных союзников-Литву,Грузию..ну всю мощь короче.
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Так нам страну никто на блюдечке не принес. Сами как могли, справлялись. У нас такие герои. Кому не нравится - нам пох.
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Аргументи кінчились?)). Вот ти мені скажи, скільки англійців вбили сіоністські партизани в 45-47 роках? А багато з тих вбитих англійців спасали твій народ від винищення фашистами у Європі, заодно топивши "хороших еврейских мальчиков" із Крігсмаріне.
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"Абрам Штерн объединил евреев в организацию "Лехи" - сторонников сотрудничества с Гитлером. Осенью 1940 года, после поражения Франции, руководство "Лехи" подписало меморандум с официальным представителем рейха фон Хентингом, в котором стороны заявили о намерении создать независимое еврейское государство и мобилизовать для этого бойцов из числа евреев Восточной Европы.
Ицхак Шамир, один из руководителей "Лехи", был директором "Моссада", главой партии "Ликуд", депутатом и спикером Кнессета, министром иностранных дел и премьер-министром страны. Столь блестящую карьеру он сделал невзирая на сотрудничество "Лехи" с немцами: вопреки завещанию Жаботинского, члены этой организации долгие годы стреляли в спины английских солдат, которые воевали против против нацизма.

Бывший боевик "Иргун" Менахем Бегин стал министром, лидером парламентской фракции, а затем и премьер-министром Израиля. В 1944 году он организовал покушение на британского министра по делам Ближнего Востока. Помимо этого, Бегин организовывал теракты против британских правительственных учреждений, в том числе легендарный взрыв гостиницы "Царь Давид", в результате которого погибли десятки людей: не только англичание, но и арабы, американцы, евреи."
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В Израиле похожая ситуация: Государственники и патриоты строят и усовершенствуют страну, и на этом пути герои бывают разные. Одновременно терпят и чествуют совковых и ватных дедушек ветеранов, хотя некоторые из них уничтожали и преследовали соплеменников. А вы просто продукт совка, застывший в лучшем случае в 80-х годах. В армии УПА было немало евреев, боровшихся за общую украинскую Родину.
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гнать этих продажных советчиков и чем быстрее, тем лучше для Украины
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наблюдатели должны быть польские, балтийские, грузинские и американские.
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и че, будут прогнаньі сцаньіми тряпками, как рашкостанцьі из Грузии?
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при чем тут Порошенко? при нем русскохромосомньіх не бьіло, при нем их вьігнали.
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Вообще то спец по этим делам ваш сцарь Пуйло
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Шарий и Клюев такого бы не допустили.
Надо срочно поменять раду и Климкина.
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Врядли петушарий в раду пройдет, он єто понимает. Но а вдруг зебилы проголосуют за шария и он прилетит в Киев. То голову ему точно проломят, это 100%
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что им в Украине делать, если в ПАСЕ такой бардак-вернуть страну, которая не выполнила ни одного решения той же ПАСЕ и кто такая теперь эта ПАСЕ, проститутка и то честнееЁ
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А до чого тут ЄС, ватан?
Чи ти не ватан, а пєдрот?


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и это на камеру, стыдно представить себе, что делают с ШанПанЗе после того когда пресса расходится Спостерігачі ПАРЄ прилетіли в Україну, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 1021 Спостерігачі ПАРЄ прилетіли в Україну, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 7338
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Украинская делегация сделала все, что могла. О том, чтобы вернуть кацапстан, говорилось давно и наша делегация противостояла сколько могла.
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А кто сказал, что они не будут работать?
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Дальше ПАСЕ потребует признать право русских убивать украинцев?
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Право на анексию и засылку бандформирований и оружия признали.
По моему это одно и то же.
Не стесняйтеся.
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Это твои домыслы. ПАСЕ просто по сути даёт рекомендации. Их решения нестрогие. Но если там не будет Украины, то будет продвигаться только российская точка зрения. Неужели это сложно понять.

Кроме того, кроме украино-российской ситуации есть и другие ситуации, поэтому надо и мнение России учитывать.
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Т.е. россия,которая нарушила международное право и постоянно нарушает права человека будет давать другим рекомендации?
Умница.
Вот так вот дураков и лечат.
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Ты не даёшь ответа на вопрос "что дальше". Россия нужна для содержания этой организации и решения других вопросов (где её мнение может быть даже положительным). Мир не зациклился только на Украине, поэтому членов ПАСЕ можно понять.

Опять же, выход из ПАСЕ - плохое решение, потому что у Украины будет тогда меньше инструментов для того, чтобы доносить своё мнение.

Самое интересное, что я - русскоязычный москаль-сепар-фошист. И я реально против вашего языкового шовинизма. Но даже у меня есть инстинкт самосохранения и я понимаю, что выход из ПАСЕ - это куёвое решение, которое в итоге создаст проблемы и ещё большую нестабильность.
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Дальше русские будут убивать украинцев потому что ПАСЕ не считает это нарушением прав человека.

«Еще раз: Украина, украинский народ, украинский язык специально, сознательно и целенаправленно создавались геополитическими противниками России для того, что расколоть русский народ, ослабить и расчленить Россию. Для того, что соединить русский народ, собрать заново и усилить Россию, - Украину и украинцев необходимо уничтожить.»

«Чем раньше мы начнем это делать, тем меньше украинцев появится и тем больше количество русских сохранит свою идентичность и свою жизнь».

«Каждый, кто станет украинцем - перестанет быть русским. Соответственно, нам следует не допускать появления лишних украинцев, поскольку это сокращает количество русских».

«Задачей любой военной пропаганды, в частности, является расчеловечивание образа противника (хотя украинцы уже давно сами себя расчеловечили). И это логично и правильно, поскольку вы воюем не с людьми, а с врагами (человека убить сложно, врага - легко и почетно). Не с людьми, а с зомби. Не с людьми, а с украинцами»
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У вас паранойа. Опять же, наличие России в ПАСЕ не означает отмену санкций против России.
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Это не паранойя.
Это российская пропаганда,которую в ПАСЕ и прочих обсе называют свободой слова.
Поэтому прекращайте уже делать морду ящиком
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Кроме того, членство России в ПАСЕ никак не влияет на войну. Как была война до членства, такая же она и после. Единственное что поменялось - это возможность слышать мнение России в ПАСЕ.

Выход Украины из этой организации - это глупость. Не будет возможности опровергать ложь.
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Поменялась организация.
Не может организация членом которой является россия давать рекомендации другим.
Вы же не позволяете уголовникам работать судьями.
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Арьев не встретится,а херант встретится.Ему,все происходящее,по приколу.А вообще то надо их выпереть из страны,по крайней мере пока.
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ОЙ якби нас не погнали та далеко-далеко з нашими боргами та ненажерливими олігархами і депутатами. Це ще раз показує, що ця політика та влада довела України до стану буферної країни з якою ніхто не рахується, а ми як були недалекими так і залишилися судячи із коментів.
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та погодите...не гоните! не сразу
свозите на экскурсию в серую зону, по ближе к нолю, в военный госпиталь, на любое кладбище (например Краснопольское в Днепре) где много могил с "невідомий Герой України"...
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Отвезите их в кацабское посольство.Пусть сами своих шлюх кормят
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Уберите шмурдяков из Украинской делегации. Який пан, такі халяви.
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Відправити їх на Донбас і там залишити на пару тижнів, нехай там спостерігають за виборами.
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Проголосовали и прилетели, морды кирпичём, выгнать, пусть у себя под носом наблюдают, это унижение для Украины. А крымские от кровавых рашистов прилетели?
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на чукотку пусть едут и от туда наблюдают.
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Небось еще и взносы потребуют, нахалюги.
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Гнати цих ПАСЕ-колабораціоністів ссаними тряпками до самого Лугандону - хай там на підвалі паРашу лобіюють, ******!
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как показывает практика,- критерий истины, междупрочим, эти пасюки никакие не наблюдатели. так, мелкие вуайеры ***** на его деньгах, о которых тот когда то сказал, шо их посылают подслушивать, а они только подсматривают, вместо двух в одном ))
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ПАСЕ официально признало действия РФ правомерными в том числе окупацию крыма и дамбаса. Нах*** нам скажите ета организация? Если мы признаем ее легитимность значит мы и признаем по умолчанию ее решения.
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Вот и я о том же.
Дальше они признают право нас убивать,а всякое дурачье будет рассказывать про инфантильность.
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Кто их пригласил в Украину? Имя, сестра? Имя? Чтобы все етого предателя знали.
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їх не виганяти треба, а всіх на фронт - спостерігати за виборами які в в зоні ООС відбуваються...
а поки будуть спостерігати заодно й молитись навчаться...
а то "блеять" про демократію добре сидячи в Київі/Львові/Одесі - нах на передову...
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Позорище Так скоро кацапы нам указывать будут как нам выборы проводить Что называется Нашим салом по нашим же губам
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Прихвостни кремлёвских фашистов наблюдатели Иуды из ПАСЕ припёрлись в Украину. Видно с коварной целью запудрить мозги и так не совсем проукраинскому больше похоже что продажному ....резиденту ЗЕ.. Они будут настойчиво втирать ему про прекрасную российскую делегацию при Кремлёвской ПАСЕ. Ну и кроме того конечно убедительно подскажут то что какая необходимая и замечательная для них капитуляция Украины на милость своему лютому кровавому врагу оккупанту проклятой паРаше. Гнать немедленно эту прокрелёвскую заразу с Украины пускай там в ПАСЕ считают кровавые кремлёвские сребреники и целуются с российскими фашистами )(уйла.
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Блогер Алексей Арестович жестко прошелся по украинцам, проголосовавшим за президента Владимира Зеленского.
"Впервые Украина равна самой себе. Впервые у власти - полные копии своего наріда. Т.е. махровые рагульные долбо*бы. Никто больше не тянет за уши в прогресс", - пишет блогер.

"Между прочим, впервые в Украине царит внутренняя гармония.

Никаких ходульных и искусственных конструкций.

Впервые Украина равна самой себе.

Впервые у власти полные копии своего наріда.

Т.е. махровые рагульные дол*****.

Никто больше не тянет за уши в прогресс.

Впервые Украина стала тем, что она есть - дурноватая полуватная Диканька, запутавшаяся в пахучем кумовском адъюлтере. «Сваты».

Кто автор этой гармонии?..

Все (тоже - гармония).

Дол*****-журналисты, вообразившие, что «стандарты» - выше гражданства, и которые радостно кудахтая, разваливали то немногое, что было сложено.

Дол***** - «интеллектуалы», которые запутались в постромках «либерализма» и «рынка» и при этом, одновременно, восхищаются Китаем.

Дол*****-бизнесмены, которым «...экономика важнее, чем война».

И долбо*** все вместе, решившие, что «политики - слуги народа» и «предоставляют народу услуги».

Вы не только Зеленского жрете, мудаки.

Себя.

Вы наплевали на могилы тех, кто лёг, чтобы не дать вас снова загнать в хлев.

Каждый день плюете.

Кушайте, кушайте. Кушайте.

Вам надо наесться себя до рвоты, а потом некоторое время пожить ещё в блевотине.

А то нескольких столетий не хватило", - пи
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і ВИСТАЧИЛО СОВІСТІ ЦИМ ЛЮДЦЯМ ПРИЛЕТІТИ В УКРАЇНУ. і ОЧЕЙ В сІРКА НЕПОЗИЧАЮТЬ. щЕ Й ПОВЧАТИ БУДУТЬ, ЯК НЕ ПРИЩЕМИТИ ПРАВА СЄПАРІВ ТА ПОЧИТАЛЬНИКІВ пУЙЛА. Європа блін.
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А для чого делегати ПАРЄ прилетіли? Ми "відкати" не платимо; та за якою демократією вони будуть вони слідкувати на виборах, якщо ПАРЄ безсоромно продали честь, демократію, совість на останніх голосування по допуску агресора Росію до засідань.
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Однако! Как-то не по пацански получается. Позвали сами, пригласили в хату, посадили за стол, выпили по рюмашечке...Тут, здравствуй жо..а, Новый год! - А ну вон из моей хаты!!! И шоб ноги вашей тут не было!!!
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Виктор Новиков 683b5f1d Гондон ты был , гондоном и остатался ...
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Я-то может и гондон, но не такой дырявый, как ты. Приглашенных гостей не прогоняю, а сажу за стол и угощаю.
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Після розведення сил поблизу Станиці Луганської в «сірій зоні» опинилися 100 громадян, а також державні установи.

Про це заявив у Твіттер заступник міністра з питань окупованих території Георгій Тука
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Человек сделал мне гадость, а я его тут же в гости позвал? Не, маячня.
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Нужно разобраться, кто голосовал против возврата рашистов, пусть наблюдают, а тех кто за немедленно выгнать.
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