 ЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
ЦВК повторно розглянула документи Шарія, якому раніше відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати, включеного до виборчого списку "Партії Шарія" під номером один, та постановила зареєструвати його кандидатом.
Також ЦВК на виконання рішення Верховного суду зареєструвала кандидатом у народні депутати Євгена Євтухова, включеного до виборчого списку "Партії Шарія" під номером п'ять, якому було відмовлено в реєстрації постановою Центрвиборчкому від 24 червня.
Таким чином, сьогодні комісія постановила доповнити виборчий список "Партії Шарія" даними про Шарія та Євтухова.
Нагадаємо, що 24 червня ЦВК відмовилася реєструвати кандидатом у народні депутати Анатолія Шарія.
Причиною відмови в реєстрації стало те, що Шарій в останні 5 років не проживає в Україні.
Крім того, в реєстрації кандидатом у нардепи відмовили номеру 5 в списку "Партії Анатолія Шарія" - Євгену Євтухову. Він, згідно з даними Держприкордонслужби, протягом останніх 5 років двічі виїжджав з України на термін, що перевищує 90 днів.
Это не вопрос СБУ.
Главный прокурор кумсват Пэпо ни хрена не сделал.
Главный мент Аваков, так же ни хрена не сдела?
Судебная система до сих пор находится под Пэпо-Грановский, ибо он её строил под себя.
И даже глава ЦИК лежит под смотрящим за судами Грановским как в прямом так и переносном смысле.
ЗЕ должен был прийти в ЦИК стукнуть рукой по столу и дать список тех, кого нельзя регистрировать???
Ответьте. КАК, КАКИМИ РЕСУРСАМИ И РЫЧАГАМИ, ЗЕЛЕНСКИЙ МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОРОССИЙСКИМ ГНИДАМ ИДТИ В ДЕПУТАТЫ?
При Порохе она патриотичная,сейчас Малорос президент и атмосфера соответствующая.
А ЧТО сказал Веховный суд?
В говноновости кроме скандала информации ПО СУТИ быть не должно!
А даже если б и лил именно на страну, а не на власть - от того, что я ненавижу Уганду я не становлюсь "про-кенийским".
А так - можно проверить как влияет депутатская неприкосновенность
на целостность черепной коробкки.
1. "Толя,а футболка то-КЛАСС!!! Пабло, при все его мерзости, был Великий человек!!!"
2. "Вот теперь пойдет настоящий зашквар старых выпердышей "
3. "Шария в раду! Пусть изгонит тараканов из страны!"
4. "футболка с надписью Пабло Эскобар - знаменитейшим наркобароном - зачотная "
5. "Вот он, самый настоящий ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ!"
Я считаю, что майданная ментальность - это помещение украинского шовинизма поверх экономики. Когда ради Бандеры и насаждения львовской гвари вводятся санкции и блокады, мешающие развитию экономики.
Однако Шарий-депутат - это маразм. Да, возможно он поможет бороться с шовинизмом. Но что при Шариях будет с экономикой? Что будет с паровым отоплением?
Первое вроде как правда было, хоть и давно, и вроде как побеждено, в процессе доказательства второго Фейгин зашкварился по самое немогу, в процессе доказательства третьего зашкварились несколько телеканалов и выяснилось, что "русский мир" - это благостно и прельстиво.
Так что скорее нет, но это не мешает искать. Дерзайте.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nS5_EQgbuLc
Это как раз тот случай, когда Порошенко с уверенностью имеет право сказать: "при мне такой х&#ни не было!".
Если её нет,а я знаю что нет,то думаю уголовные дела будут и за эту дэзу открыты..
Ждите,Шарий уже идёт!!
Голосуйте за Шария!!!!!!!!!!!!!!!!
Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства
3 июня 2016