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 Політика України
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Все про:реєстрація (108) ЦВК (665) Шарій Анатолій (2) дострокові вибори (35)

 ЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати

Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

ЦВК повторно розглянула документи Шарія, якому раніше відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати, включеного до виборчого списку "Партії Шарія" під номером один, та постановила зареєструвати його кандидатом.

Також ЦВК на виконання рішення Верховного суду зареєструвала кандидатом у народні депутати Євгена Євтухова, включеного до виборчого списку "Партії Шарія" під номером п'ять, якому було відмовлено в реєстрації постановою Центрвиборчкому від 24 червня.

Таким чином, сьогодні комісія постановила доповнити виборчий список "Партії Шарія" даними про Шарія та Євтухова.
Нагадаємо, що 24 червня ЦВК відмовилася реєструвати кандидатом у народні депутати Анатолія Шарія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала ексглаву АП Януковича Клюєва кандидатом у нардепи

Причиною відмови в реєстрації стало те, що Шарій в останні 5 років не проживає в Україні.

Крім того, в реєстрації кандидатом у нардепи відмовили номеру 5 в списку "Партії Анатолія Шарія" - Євгену Євтухову. Він, згідно з даними Держприкордонслужби, протягом останніх 5 років двічі виїжджав з України на термін, що перевищує 90 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135218
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо всем зебилам! Вы сделали єто вместе...
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И тут наверное тоже Порох виноват )))), как думаете ЗЕбиллы?
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открываешь сайт цвк и смотришь состав комиссии. потом с удивлением узнаешь что всех ее членов назначили с 2014 по 2018 год, а главу цвк - порошенко в 2018 году. потом с удивлением для себя узнаешь, что в комиссии бывшие народные депутаты бпп, народного фронта, партии ляшка. но виноват зе? так, порохобот?
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так все уже переобулись под ЗЕ и БЕ. Ура БЕ! При Пете ни один Шарий даже и думать не смел, а тут - раздоолье!
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при пете, шарий на выборах опустил петю ниже плинтуса, а тот от злости только шапки с людей срывал и за нос таскал
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Пєтя настільки був в курсі що в нього буквально срачка починалась,як він бачив цю шароподібну неголену усміхнену пику...Два-три ролики в день,де Пєтя або круглий ідіот,або злодій,або бандит або ще якийсь хєр...Кожен ролік поза мільйон переглядів...Так що це не той випадок,"кода лакєй Іван очєнь нєнавідєл баріна,но барин об єтом так і нє узнал"...
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и что Пете от этого? Факт тот что ЗЕ позволил пророссийским гнидам идти во власть.
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А как, извините, ЗЕ мог противостоять этому?

Это не вопрос СБУ.
Главный прокурор кумсват Пэпо ни хрена не сделал.
Главный мент Аваков, так же ни хрена не сдела?
Судебная система до сих пор находится под Пэпо-Грановский, ибо он её строил под себя.
И даже глава ЦИК лежит под смотрящим за судами Грановским как в прямом так и переносном смысле.

ЗЕ должен был прийти в ЦИК стукнуть рукой по столу и дать список тех, кого нельзя регистрировать???

Ответьте. КАК, КАКИМИ РЕСУРСАМИ И РЫЧАГАМИ, ЗЕЛЕНСКИЙ МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОРОССИЙСКИМ ГНИДАМ ИДТИ В ДЕПУТАТЫ?
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,,КАК, КАКИМИ РЕСУРСАМИ И РЫЧАГАМИ, ЗЕЛЕНСКИЙ МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОРОССИЙСКИМ ГНИДАМ ИДТИ В ДЕПУТАТЫ?,, может стоило личным примером???
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ПРЕДВЫБОРНЫМИ ОБЕЩАНИЯМИ. ВОТ КАКИМИ. ОН зачем шел в президенты, чтобы говорить что ничего не может? Мини-верховный главнокомандующий.
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Дело не в том какие члены,а в политической атмосфере.
При Порохе она патриотичная,сейчас Малорос президент и атмосфера соответствующая.
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Как я понял, он тоже безвылазно 5 рокив по болотам ховался с ноутом и через Глонас в Ютюб выходил - партизанил и Украину не покидал, или все же в подвале на цепи сидел которой там его Порох приковал
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Уясибе. Дык это и борды будут висеть с этой паганью и реклама по ящику? Агитаторы начнут ходить по домам и палатки стоять будут по городам? Будем бить и палить тогда эту мразь!
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Зебануті посадять аж бігом! Шарій-їх духовний брат!
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Спасибо ЗЕ!!! Ура!!! При Пете ни одна шваль не рыпалась.
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Причиной отказа в регистрации стало то, что Шарий в последние 5 лет не проживает в Украине."

А ЧТО сказал Веховный суд?
В говноновости кроме скандала информации ПО СУТИ быть не должно!
ЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 8664
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у журнашлюх хорошо получается только разваливать то что кто-то с трудом собрал
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больше не будет майдана.будет отстрел зеБилов и кацапни.а зеЛя будет драпать на ростов.дело времени
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смотри как бы раньше порохоботы вместе с мародером на лавку подсудимых не загремели. вы еще за свинарчуков ответить должны
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Вот теперь я согласен, Украина - это недострана.
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Потрох хорошо постарался подбирая судьишек в верхсуд,много собралось взяточников.
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с ума сошел, все судьи уже переобулись в зеленое. Поздно винить попередников.
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Да,да,потроховские судьики им оплаченные и им посаженные в кресла уже переобулись.
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шел 2050 год во всех бедах виновным продолжал быть Порошенко
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А почему это Шарий стал у "Цензора" пророссийским? За то что назвал "Цензор" говнопомойкой? И за то, что Петю гонял на президенских гонках? Знатно он его погонял, ох и знатно! Смотри, "Цензор"! У Шарика многие в суде (и не только в суде!) прощения просили. А он припомнит ярлык "пророссийский"! Придется опровержение писать, извиняться униженно. Адвокаты у него крутые. И гонорары он им платит тоже крутые. (Свежайший пример - ЦИК - поспешно дал заднюю).
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а ты посмотри ютюб Шария, 5 лет лил говно на Украину
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Петя и его кодла - это не Украина.
А даже если б и лил именно на страну, а не на власть - от того, что я ненавижу Уганду я не становлюсь "про-кенийским".
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Смотрю регулярно. Не замечал такого. Говнюков выводил на чистую воду - такое было. А вот на него лили и льют постоянно, но огребают за это по полной.
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Пусть регистрируют и выбирают - по-другому его ж не достать.
А так - можно проверить как влияет депутатская неприкосновенность
на целостность черепной коробкки.
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Вот некоторые поздравления Шарию по поводу регистрации его кандидатом. На видео он в футболке с надписью "Пабло Эскобар". Бывший наркобарон, как известно.

1. "Толя,а футболка то-КЛАСС!!! Пабло, при все его мерзости, был Великий человек!!!"

2. "Вот теперь пойдет настоящий зашквар старых выпердышей "
3. "Шария в раду! Пусть изгонит тараканов из страны!"
4. "футболка с надписью Пабло Эскобар - знаменитейшим наркобароном - зачотная "
5. "Вот он, самый настоящий ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ!"
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задача зели развалить все что достигнуто, плохо когда дело дойдет до армии
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Шарийка и Клюев зарегестрированны кандидатами в депутаты Украины,что скажете зебилы, это те новые лица которых вы так ждали после злого Порошенка?
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Вот вам мнение тех, кого вы называете сепаро-ватниками.
Я считаю, что майданная ментальность - это помещение украинского шовинизма поверх экономики. Когда ради Бандеры и насаждения львовской гвари вводятся санкции и блокады, мешающие развитию экономики.

Однако Шарий-депутат - это маразм. Да, возможно он поможет бороться с шовинизмом. Но что при Шариях будет с экономикой? Что будет с паровым отоплением?
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Лудоман, педофил, агент Кремля.
Первое вроде как правда было, хоть и давно, и вроде как побеждено, в процессе доказательства второго Фейгин зашкварился по самое немогу, в процессе доказательства третьего зашкварились несколько телеканалов и выяснилось, что "русский мир" - это благостно и прельстиво.

Так что скорее нет, но это не мешает искать. Дерзайте.
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Есть, он дал по заднице жадному брехуну! ЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 3956
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Це Бенін почерк, він ще в 14р хотів сепарів в раду, в мутній воді рибу легше ловити.
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Скажите спасибо реформированным судам имени петро. Кореша по ПР не бывают бывшими.
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Скільки років Шарій ховався? За что ві пріследуєте шарія, скільки разів в Петра це питали? Електорат блазня це влаштовувало, бо він був вашим союзником, тепер їжте не обляпайтесь.
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Шарий заплатит 5 тыс евро тому, кто докажет, что он пророссийский!
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Шарий прошарийский. Он Остап Бендер цифрового века.) Авантюрист и пройдоха, снимающий сливки с трагедии собственной страны из которой свалил. По сути имя ему сделали Порошенко и Ко, которые предоставили ваган и маленькую тележку поводов для хайпа. Шарий точно не проукраинский! Но если даст пять тысячь, я об этом никому не скажу!))))
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Ну отсчипнёт Толик у разнызных Оппоблоков свои 1,5-2%. С чего столько шума? И даже если бы случилось чудо и в Раду прошел, что с того? Новинские, бойки, Шуфричи нормально, а Толик катастрофа? Здесь только порохоботы завывают или есть и другие комментаторы?
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Если наши враги злятся и оскорбляют нас - то мы делаем все правильно!
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клоун всю нечість витягує! а щоб він тварь прокацапська втопився в фонтані або шаурмою подавився..гандон кацапський!
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Когда Овоща зарегистрируете? Торопитесь, а то не успеете.
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Welcome/ Шария как и Клюева давно ждут в Украине.
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А почему антиукраинские суды и ЦИК не зарегистрировали Януковича, Азарова? Непорядок. Могли бы и главных сепаров зарегистрировать,которые по горло в украинской крови. Ганьба капитулянтам и предателям украинского народа!
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Ну что тут сказать? Спасибо президенту Зеленскому, который занимается чем угодно, но не тем, чем надо.
Это как раз тот случай, когда Порошенко с уверенностью имеет право сказать: "при мне такой х&#ни не было!".
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Ганьба таким судам и ЦИКам продажным!
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Чего ты так расстраиваешься? Было ваше время стало наше. )
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Мне вот интересно этот ЦИК будет и 20.07.2019 регистрировать кандидатов в депутатов вопреки всем законам Украины? И вообще какие-то законы в этой стране действуют после прихода к власти КЛОУНА или уже нет?
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дайте ссылку где Шарий пропагандирует "русский мир"..))
Если её нет,а я знаю что нет,то думаю уголовные дела будут и за эту дэзу открыты..
Ждите,Шарий уже идёт!!
Голосуйте за Шария!!!!!!!!!!!!!!!!
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Какое решение должен выносить ЦИК при президенте,который совсем недавно называл Украину проституткой?
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ЦИК ничего не выносил, Это суд вынес. А ЦИК исполнил как того требует закон.
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Это за клюева и шария порошенко дал грицаку героя Украины? А луценко чего не наградили?
Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства

3 июня 2016
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати
 
 
 
 
 
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