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 Політика України, За кордоном
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Все про:Велика Британія (1009) ЗМІ (599) підтримка (169)

 Велика Британія виділить 9 млн фунтів на підтримку незалежних ЗМІ в Україні

Велика Британія підтримає незалежні засоби масової інформації в Україні та в регіоні через новий трирічний проект з бюджетом у 9 млн фунтів стерлінгів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив британський міністр у справах ООН і Співдружності Тарік Ахмад під час третьої щорічної Української конференції з питань реформ, яка триває в Канаді.

"Сьогодні я можу оголосити, що ми активізуємо нашу підтримку незалежних ЗМІ в Україні через новий проєкт у 9 мільйонів фунтів стерлінгів, який зміцнить стійкість суспільства до дезінформації та допоможе підвищити підзвітність уряду шляхом розвитку незалежних джерел інформації в Україні та країнах Східного партнерства", - сказав Ахмад.

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Він додав, що незалежне медіасередовище, яке включає громадське мовлення, є основою стабільної та успішної демократії.

У заяві британського уряду також повідомляється, що Британія протягом наступного року зобов'язується виділити понад 37 млн фунтів стерлінгів для підтримки більш широких реформ в Україні, включаючи оборону, боротьбу з корупцією та гуманітарні зусилля, а також розширення прав і можливостей і рівності жінок.

"Протягом останніх п'яти років Україна досягла більшого прогресу, ніж за попередні 23 разом. Зараз ми бачимо скоординований план реформ в уряді. Ми бачимо більш прозору систему закупівель, реформований банківський сектор, кращу медичну допомогу та більш децентралізований процес прийняття рішень, який є ближчим до людей. На тлі невблаганної російської агресії це досить чудове досягнення", - йдеться у заяві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135213
 
   
 Топ коментарі
 
Боров - правильно...- нужно на 1+1 денег дать....

Там сейчас говорят для простого нарида Сватов крутят...
Народный ТВ канал - нужно поддержать..!!
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Было бы интересно глянуть на список этих независимых СМИ, по версии Британии.
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Указом преЗЕдента єдиним незалежним СМІ в Україні буде об'явлено телеканал 1+1
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5 каналу не давать!!
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Боров - правильно...- нужно на 1+1 денег дать....

Там сейчас говорят для простого нарида Сватов крутят...
Народный ТВ канал - нужно поддержать..!!
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Незвисимые СМИ? А а такое бывает? Это типа квадратное колесо, синий желток ... )))
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9 миллионов...
На Сватах больше зарабатывают...
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Было бы интересно глянуть на список этих независимых СМИ, по версии Британии.
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"В течение последних пяти лет Украина достигла большого прогресса, чем за предыдущие 23 года.
Сейчас мы видим скоординированный план реформ в правительстве.
Мы видим более прозрачную систему закупок, реформированный банковский сектор, лучшую медицинскую помощь и более децентрализованный процесс принятия решений, который является ближе к людям.
На фоне неумолимой российской агрессии это довольно замечательное достижение ", - говорится в заявлении.
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Только надо все єто писать уже в прошедшем времени...
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Правительство пока прежнее, поэтому они пишут по факту.
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Незалежні СМІ???
НЕ ХОХОТАЙТЕ МЕНЯ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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шо, опять недорогенькі будут на пороха гнать
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Спасибо Англия и Америка- РЕбята Украина она как сказка !!! Помогите нам эту чуму комуняцко ФСБЭшную победить!!!
Путин Может нас уничтожить как Немцова или Новичком!!!
Эту мразь надо остановить!!!!!
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Не остановить, а разрушить. Не нам деньги надо выделять, а на вещание правды на территорию РФ
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А она им не нужна!!! Они ее захотеть должны. У них своя правда Гулаговская!
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Имеют право.Независимые сми -это те ,кто справедливо критикует власти и вскрывает коррупцию.Ошибки и коррупция обязательно будут и в рядах ЗЕ.И мы посмотрим как команда Зе будет выполнять свои обещания по посадке своих друзей.Как это сделал прекрасный Пораженко Великобритания выделит 9 млн фунтов на поддержку независимых СМИ в Украине - Цензор.НЕТ 6784
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Что ты можешь "посмотрим", коли тебе зе!лупень и Ко уже второй месяц ежечасно ссут в очи, а ты только готовишься что-то там увидеть? Для начала хзоть глазки от зелёных оттенков жёлтого промой, педир срусь, чи як там тебе?
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Спасибо, друзья мои. Нынешняя политика нуждается в независимых СМИ: порохоботы вместе с лахтинцами гадят стране.
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Указом преЗЕдента єдиним незалежним СМІ в Україні буде об'явлено телеканал 1+1
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выстрел в ногу. быдло кроме Интера и Г+Г ничего не смотрит. надо стянуть телевизор со 2го этажа, начинать зебилироваться.
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Прям последний анекдот. Независимые СМИ в Украине ето как независимые суды и прокуроры.
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Наши олигархи все, как один, выделяют гораздо бОльшие суммы на поддержку им принадлежащих независимых СМИ. Все наши патриотические сайты и газеты очень независимы от всех, кроме своих хозяев, которые на 99% принадлежат к гражданам, входящим в первую сотню первых богачей. В результате мнения народа, выявляемые соц. опросами, регулярно существенно отличаются от мнений практически всех популярнейших СМИ. Например. положительное отношение опрашиваемых к России после катастрофического падения в 2014, к настоящему времени выросло почти в 2 раза, с учетом того, что крымчан и дончан не опрашивают, оно уже почти на довоенном уровне, однако, этот факт практически никакими СМИ не оценивается положительно и пресса никогда в течение 5 лет не печатала материалов, хвалящих РФ. Похоже выглядит картина и по многим прочим важным вопросам,
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Медведчук, Каламойський і Ахметов уже пішли чергу займати за підтримкою для незалежних ЗМІ.
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в любой стране все сми зависимы .ну кроме северной кореи и рашки)))
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Лещенко с Найемом все деньги заграбастают!!
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А они есть? Независимые СМИ? (Денежки-то давайте, ага, давайте - найдем куда потратить)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВелика Британія виділить 9 млн фунтів на підтримку незалежних ЗМІ в Україні
 
 
 
 
 
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