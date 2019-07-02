 Велика Британія виділить 9 млн фунтів на підтримку незалежних ЗМІ в Україні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив британський міністр у справах ООН і Співдружності Тарік Ахмад під час третьої щорічної Української конференції з питань реформ, яка триває в Канаді.
"Сьогодні я можу оголосити, що ми активізуємо нашу підтримку незалежних ЗМІ в Україні через новий проєкт у 9 мільйонів фунтів стерлінгів, який зміцнить стійкість суспільства до дезінформації та допоможе підвищити підзвітність уряду шляхом розвитку незалежних джерел інформації в Україні та країнах Східного партнерства", - сказав Ахмад.
Він додав, що незалежне медіасередовище, яке включає громадське мовлення, є основою стабільної та успішної демократії.
У заяві британського уряду також повідомляється, що Британія протягом наступного року зобов'язується виділити понад 37 млн фунтів стерлінгів для підтримки більш широких реформ в Україні, включаючи оборону, боротьбу з корупцією та гуманітарні зусилля, а також розширення прав і можливостей і рівності жінок.
"Протягом останніх п'яти років Україна досягла більшого прогресу, ніж за попередні 23 разом. Зараз ми бачимо скоординований план реформ в уряді. Ми бачимо більш прозору систему закупівель, реформований банківський сектор, кращу медичну допомогу та більш децентралізований процес прийняття рішень, який є ближчим до людей. На тлі невблаганної російської агресії це досить чудове досягнення", - йдеться у заяві.
Там сейчас говорят для простого нарида Сватов крутят...
Народный ТВ канал - нужно поддержать..!!
На Сватах больше зарабатывают...
Сейчас мы видим скоординированный план реформ в правительстве.
Мы видим более прозрачную систему закупок, реформированный банковский сектор, лучшую медицинскую помощь и более децентрализованный процесс принятия решений, который является ближе к людям.
На фоне неумолимой российской агрессии это довольно замечательное достижение ", - говорится в заявлении.
НЕ ХОХОТАЙТЕ МЕНЯ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
чи блогери вважаються ЗМІ?
Путин Может нас уничтожить как Немцова или Новичком!!!
Эту мразь надо остановить!!!!!