 Велика Британія виділить 9 млн фунтів на підтримку незалежних ЗМІ в Україні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив британський міністр у справах ООН і Співдружності Тарік Ахмад під час третьої щорічної Української конференції з питань реформ, яка триває в Канаді.

"Сьогодні я можу оголосити, що ми активізуємо нашу підтримку незалежних ЗМІ в Україні через новий проєкт у 9 мільйонів фунтів стерлінгів, який зміцнить стійкість суспільства до дезінформації та допоможе підвищити підзвітність уряду шляхом розвитку незалежних джерел інформації в Україні та країнах Східного партнерства", - сказав Ахмад.

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Він додав, що незалежне медіасередовище, яке включає громадське мовлення, є основою стабільної та успішної демократії.

У заяві британського уряду також повідомляється, що Британія протягом наступного року зобов'язується виділити понад 37 млн фунтів стерлінгів для підтримки більш широких реформ в Україні, включаючи оборону, боротьбу з корупцією та гуманітарні зусилля, а також розширення прав і можливостей і рівності жінок.

"Протягом останніх п'яти років Україна досягла більшого прогресу, ніж за попередні 23 разом. Зараз ми бачимо скоординований план реформ в уряді. Ми бачимо більш прозору систему закупівель, реформований банківський сектор, кращу медичну допомогу та більш децентралізований процес прийняття рішень, який є ближчим до людей. На тлі невблаганної російської агресії це досить чудове досягнення", - йдеться у заяві.