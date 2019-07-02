 ЦВК зареєструвала ексглаву АП Януковича Клюєва кандидатом у нардепи

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таке рішення ЦВК прийняла на засіданні у вівторок більшістю голосів на виконання рішення Верховного суду.
Як повідомлялося, 23 червня ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати по одномандатному округ №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України".
1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати.
У грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.
Нагадуємо, в березні 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів щодо 18 колишніх високопоставлених чиновник України. Згодом санкції щорічно подовжували. Водночас кільком особам шляхом їх опротестування в суді ЄС вдавалося домогтися їхнього скасування. Так, молодший брат Клюєва, Сергій Клюєв виграв у суді ЄС справу проти Ради ЄС в лютому цього року. Суд визнав, що за кілька років, як вперше були введені санкції про ти Сергія Клюєва, українська сторона повинна була продемонструвати прогрес в розслідуванні справ та принаймні коротко надати європейським партнерам відповідну інформацію. У липні 2018 Клюєв виграв суд ЄС про скасування санкцій проти нього. А в березні 2019 ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.
Знал бы -не летал бы..
P.S. Потом плоделитесь радостью за то. И главное, не смейте жаловаться, ведь это всё УЖЕ на вашей совести.
На Клюевых власти ЕС наложили санкции , а европейские суды просили умоляли Пепу и Луценко предоставить им даже не доказательства вины , а хоть какой-то отчёт о продвижении дела в Генпрокурвортуре .
И пока работал Саквиралидзе - арестовывали брилиантовых , велись дела .
Но уволили Давида и Наливайченко - все дела тут же слили .
Подозреваю , что Украине это обошлось поездкой семейства генпрокуора на Сейшелы .
Наверно братья Клюевы оплатили за слив дела !
Твой Пепа в это время ховал бабосы от липецкого комбината по офшорам .
Беня в подавлении бунта в Одессе , в Харькове не последнюю роль сыграл . И Кернеса нашугал именно он , когда Гепа думал принять Ибуковича или нет ... И потом , когда "оплот" взял мэрию ... Аваков тогда опирался не на Пепу , который тогда в Вене тёрки тёр с Фирташем и Пинчуком , шобы не допустить их врага Юлю до власти .
А Беня оборону организовывал !
Беня в 10 раз чеснее , бо оставил должность и сказал, что бабки его ему важнее ... когда возник конфликт интересов .
А Пепа после этого ещё 3 года страну прогибал под свой меркантильный конфликт интересов . Совмещая личное обогащение и высший пост в стране !
Ни кто не умоляет сделанного Беней. Забота о своём кармане прежде всего. Но в то же время, когда он вооружал, он пытался откачать сырую нефть из трубопровада на свои предприятия. Сколько там было миллионов тонн? Не подскажите? Ну, а затем вывел 160 миллиардо гривен за кордон. И для спасения банковской системы, в самый тяжолый момент для страны, Петруччо рефинансировал ПриваБанка за счёт бюджета. Т.е. за мой счёт. ФБР этим занимается.
Цікаво генплокулол Юга не по вказівці свого кума, агента російських спецслужб Порошенко партачив всі справи проти ригів?Чого тількі одна справа коштувала Медведчуку про лідера партіі за "життя"Ю.Бойка...
Чому у «вишках Бойка» ГПУ не знайшла слід Юрія Бойка?
https://www.radiosvoboda.org/a/29015148.html
Или это условие было лично для Парасюка
Что вы на это скажете порохососы и зелесосы ?
прокуратура имени святого пэтра томАсоносного полностью оправдала ублюдочного гражданина плюева. на основании чего тогда ему должна отказать ЦИК?
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Порошенко на Львівщині розповів правду про злочинний газовий контракт Путіна-Тимошенко
http://www.kulemet.com/poroshenko-na-lvivshhyni-rozpoviv-pravdu-pro-zlochynnyj-gazovyj-kontrakt-putina-tymoshenko/?fbclid=IwAR17ATrHasZQMAQUD4Jwv9sA4Cl_MHNu_0sO0quhVK_itU9mdu5hYVvtJ7I
Саме цікаве,що ніхто з львівськііх "патріотів"не запитає в Педрота, а що робило його СБУ і він як головнокомандуючий всі ці 5-ть років?
Цікаво що проблеють «умніки» які тішилися коли Парасюка не зареєстрували.
Як вам ?!