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Все про:побиття (443) Національна гвардія (544) ДБР (335)

 Комвзводу Нацгвардії заарештовано за побиття підлеглих на полігоні в Полтавській області

ДБР завершило розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Нацгвардії, який завдав тілесні ушкодження двом солдатам на Полтавщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бюро, в березні цього року командир взводу, коли був керівником польових занять на військовому полігоні, розташованому в Полтавському районі, через невдоволення діями своїх підлеглих військовослужбовців завдав по одному удару кулаком в ділянку грудної клітини двом солдатам.

"Згодом, цього ж дня, одного з раніше побитих солдатів, командир удаив у ліву частину тулуба вже ногою, чим спричинив солдату тілесні ушкодження у вигляді травми живота з розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею. Травмований орган довелося видаляти", - повідомили в ДБР.

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Згідно з висновками судово-медичної експертизи, ці травми кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт щодо командира взводу у застосуванні нестатутних засобів впливу щодо підлеглого, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду крім воєнного стану (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України) скеровано до суду.

Військовослужбовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини, командиру взводу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135209
 
   
 Топ коментарі
 
Я извиняюсь, вы оба из рабов потмоственных? Сразу барина отмазывать лезете, а раб виноват всегда если барина рассердил. А барина на вилы за это не? Религия не позволяет?
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кто барин - комвзвода?
Иногда аватарье такое могут устроить что набить морду самая мягкая реакция...
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зеба ключевое - "цены не упали" то есть или никакого "воровства" не было, или щас ворует твое зе)
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представяю что учудили "потерпевшие" если у замка снесло башню
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Я извиняюсь, вы оба из рабов потмоственных? Сразу барина отмазывать лезете, а раб виноват всегда если барина рассердил. А барина на вилы за это не? Религия не позволяет?
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кто барин - комвзвода?
Иногда аватарье такое могут устроить что набить морду самая мягкая реакция...
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Andriy Kalnyshevsky - морду пускай своей жене бьет, а не подчиненным...

А если ты такой невъ---ный офицер..., то стреляйся тогда - на пистолетах...
Впрочем избитых я тоже не оправдываю... - они терпилы, а не воины...
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Я не знаю предистории в єтой конкретной ситуации, может там и комвзвода неправ. Но могу рассказать десяток случаев когда сонечка такое отжигали что набить морду самое мягкое. Причем не только своей жизнью в рулетку играли а еще десятком других.
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Я знаю другое, в российской армии солдат никогда за людей не считали.
И если кто начнёт сейчас злорадно вопить про российскую, типа прокололся, вынужден вас разочаровать, я пишу "российская" сознательно, так как украинская армия отличается от российской образца 1913 года только названием. Замашки, обычаи, подход - всё осталось то же самое. Ну разве что еженедельные порки розгами не устраивают.

И потому, в частности, наша армия по эффективности сопоставима с российской. Напомню, российская армия терпела поражения во всех войнах, где она действовала, не имея союзников. Более того, некоторые войны ухитрялась проигрывать проигравшим, как, например, первую мировую. То, что мы до сих пор не освободили Донбасс и даже не рискуем допустить на мгновение мысль об освобождении Крыма - прямое следствие того, что наша армия таки российская. Ещё летом 2014 года украинские добровольцы показали, как могут воевать свободные украинцы, когда 2/3 Донбасса освободили за лето. А потом всех загнали в ВСУ. И на этом победы кончились.

Какой выход? Мы, добровольцы, давно его знаем. Необходимо уволить ВСЕХ генералов, которые были генералами на начало 2014 года. Генералами делать только добровольцев.
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Ахах, ну а что тогда ты сказал о тех чмошниках на знаменитом парашном видео когда 3 деда (1 снимает), мочат как сами хотят 20 существ? Вот там терпилы, а тут - че ты хочешь, может "герою новости" 50 лет, а тем 20. Не, сразу нужно было застрелить его, да? Сделал бы так?
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NewUA UA - вообще то я "барина" сейчас унизил если вы этого не поняли...
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то есть набить морду - было фигня, полицию не вызывали. Именно из-за этого этот нелюдь избил парня до разрыва селезенки, сделал инвалидом на всю жизнь

вот так терпеть когда ОДИН раз ударили. Ударил один - ударит и второй.
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надо было не бабу, а его самого во все дырки отыметь, раз такое чмо гнилое.
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Олег Беляков 1ee72182 - не помешало бы...

Но они оказались терпилами...
Кто им доктор?
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травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять -- СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОСТО КОМВЗВОДА - ОТБИТЫЙ СОВОК. ЛИЧНО МНЕ ТЯЖЕЛО ПРЕДСТАВИТЬ ЧТО СОЛДАТЫ МОГЛИ СДЕЛАТЬ. ТАКИЕ УВЕЧЬЯ МОГУ ПОЖЕЛАТЬ РАЗВЕ ТОЛЬКО НАСрАЛИКУ И ВОВКУ ЗА РОТТЕРДАМ+. НУ И САМИ ЗНАЕТЕ КОМУ ЕЩЕ
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Роттердам уже отменили а цены не упали, - че ти агришся як цуцик на гарбуза?)
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ОТМЕНИЛИ. А УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ? А ВИНОВНЫХ НАКАЗАЛИ?
СМОТРИ ДАЛЬШЕ СВОЕГО НОСА, ВОШЬ
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зеба ключевое - "цены не упали" то есть или никакого "воровства" не было, или щас ворует твое зе)
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Бьет подчиненных и не боится что ему в ответ в жопу стрельнут,значит сам тупоголовый,пусть отвечает за содеянное
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Та непонятно тут хто на светлой стороне.
Может он садист-маньячара, и ему б токо ввалить комунить - и больше ничего для полного счастья не надо.

А может и постраждалі по синьке буйствовали - а он их успокаивал как умел.
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Хм... Никогда не представлял, как вооруженные (недо?)люди могут позволять так с собой обращаться. Видимо, мусором таки нужно родиться.
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новость из разряда фантастики, кажется такое могло случиться только в Рашке.

а читаешь комменты - просто на рвоту тянет, от количества подонков, оправдывающих действия этого зверя.
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хорошенько отписдить надо матиоса и луцика, тогда рукоприкладство в украине пойдет на спад
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Были у меня такие в армии!!! Я не терпел!!! Хотя все по ситуации!!
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Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Хлопці, кажіть що ви - сєпари, - там і під завдаток можна вийти і термін менший дадуть, навіть амністію.
Источник: https://censor.net.ua/n3135209
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В Полтавський та Одесський якись постійно веселі новини з життя бидла.
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Ау, зелебобики, я не понял, а где хай на Авакова за этот беспредел? Или вам нельзя? Что, запретили?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКомвзводу Нацгвардії заарештовано за побиття підлеглих на полігоні в Полтавській області
 
 
 
 
 
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