 Комвзводу Нацгвардії заарештовано за побиття підлеглих на полігоні в Полтавській області

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бюро, в березні цього року командир взводу, коли був керівником польових занять на військовому полігоні, розташованому в Полтавському районі, через невдоволення діями своїх підлеглих військовослужбовців завдав по одному удару кулаком в ділянку грудної клітини двом солдатам.
"Згодом, цього ж дня, одного з раніше побитих солдатів, командир удаив у ліву частину тулуба вже ногою, чим спричинив солдату тілесні ушкодження у вигляді травми живота з розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею. Травмований орган довелося видаляти", - повідомили в ДБР.
Згідно з висновками судово-медичної експертизи, ці травми кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження.
За результатами досудового розслідування обвинувальний акт щодо командира взводу у застосуванні нестатутних засобів впливу щодо підлеглого, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду крім воєнного стану (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України) скеровано до суду.
Військовослужбовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
У разі доведення вини, командиру взводу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Иногда аватарье такое могут устроить что набить морду самая мягкая реакция...
А если ты такой невъ---ный офицер..., то стреляйся тогда - на пистолетах...
Впрочем избитых я тоже не оправдываю... - они терпилы, а не воины...
И если кто начнёт сейчас злорадно вопить про российскую, типа прокололся, вынужден вас разочаровать, я пишу "российская" сознательно, так как украинская армия отличается от российской образца 1913 года только названием. Замашки, обычаи, подход - всё осталось то же самое. Ну разве что еженедельные порки розгами не устраивают.
И потому, в частности, наша армия по эффективности сопоставима с российской. Напомню, российская армия терпела поражения во всех войнах, где она действовала, не имея союзников. Более того, некоторые войны ухитрялась проигрывать проигравшим, как, например, первую мировую. То, что мы до сих пор не освободили Донбасс и даже не рискуем допустить на мгновение мысль об освобождении Крыма - прямое следствие того, что наша армия таки российская. Ещё летом 2014 года украинские добровольцы показали, как могут воевать свободные украинцы, когда 2/3 Донбасса освободили за лето. А потом всех загнали в ВСУ. И на этом победы кончились.
Какой выход? Мы, добровольцы, давно его знаем. Необходимо уволить ВСЕХ генералов, которые были генералами на начало 2014 года. Генералами делать только добровольцев.
вот так терпеть когда ОДИН раз ударили. Ударил один - ударит и второй.
Но они оказались терпилами...
Кто им доктор?
СМОТРИ ДАЛЬШЕ СВОЕГО НОСА, ВОШЬ
Может он садист-маньячара, и ему б токо ввалить комунить - и больше ничего для полного счастья не надо.
А может и постраждалі по синьке буйствовали - а он их успокаивал как умел.
а читаешь комменты - просто на рвоту тянет, от количества подонков, оправдывающих действия этого зверя.
Хлопці, кажіть що ви - сєпари, - там і під завдаток можна вийти і термін менший дадуть, навіть амністію.
Источник: https://censor.net.ua/n3135209