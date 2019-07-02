 Комвзводу Нацгвардії заарештовано за побиття підлеглих на полігоні в Полтавській області

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бюро, в березні цього року командир взводу, коли був керівником польових занять на військовому полігоні, розташованому в Полтавському районі, через невдоволення діями своїх підлеглих військовослужбовців завдав по одному удару кулаком в ділянку грудної клітини двом солдатам.

"Згодом, цього ж дня, одного з раніше побитих солдатів, командир удаив у ліву частину тулуба вже ногою, чим спричинив солдату тілесні ушкодження у вигляді травми живота з розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею. Травмований орган довелося видаляти", - повідомили в ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардія проведе розслідування через пісню Газманова "Офіцери" на випускному в одній з частин у Харкові

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, ці травми кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт щодо командира взводу у застосуванні нестатутних засобів впливу щодо підлеглого, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду крім воєнного стану (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України) скеровано до суду.

Військовослужбовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини, командиру взводу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.