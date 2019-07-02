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Все про:Київ (6241) мінування (443)

 У Києві повідомили про "замінування" всіх дитсадків міста

Співробітники Національної поліції перевіряють інформацію про замінування всіх дитячих садків у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в департаменті КМДА з надзвичайних ситуацій.

"Було повідомлено про замінування дитячих садків у всіх районах Києва. Зараз поліція береться до роботи. Ми тримаємо зв'язок з правоохоронцями", - сказали в департаменті.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ змінило алгоритм реагування на повідомлення про мінування.

Також дивіться: Затримано двох жителів Києва, які через інтернет "мінували" Харків, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135208
 
 
 Топ коментарі
 
це мінування без кордонів триває вже мінімум шостий місяць, а реформовані менти понти лише власні автівки нищити навчилися
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Для тех, кому нужно довести до истерики электорат, который к выборам в ВР будет готов всё сдать, только бы "перестали стрелять"...
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млять, почему мы не можем каждый день минировать Кремль, офисы ФСБ, ГРУ, роснефти, газпрома и лахтинских пидарасов впридачу??
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це мінування без кордонів триває вже мінімум шостий місяць, а реформовані менти понти лише власні автівки нищити навчилися
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Чому бездіє влада и зеленська поліція, реформована СБУ? Аваков, ку-ку?
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ублюдочные дегенераты. детсады, больницы....
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Аж сердце йокнула .
Близкие ходят и работают в Киеве !
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А если в следующий раз сообщат, например, о минировании всех жилых зданий - будут проверять и их?
Неужели в мире до сих пор не используются какие-то методы, позволяющие оценить реальность террористической угрозы, озвученной по телефону?
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нажаль, цивілізований світ є досить вразливим перед нецивілізованим, терористичним світом. уявіть, який хаос могла б влаштувати купка терористів, замінувавши до прикладу кілька об'єктів, почати їх підривати і паралельно повідомити, що заміновані взагалі всі об'єкти - будівлі, мости, аеропорти, вокзали, автобуси, метро і т.д. - оскільки вибухи фактично відбуваються, необхідно було б реагувати на всі повідомлення, що паралізувало б і роботу правоохоронців, як і роботу всього міста (або і країни) в цілому. НЕ виключено, що такі виклики ще чекають на нас в майбутньому, враховуючи нашого "сусіда"
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это след Масквы. В Турции тоже были теракты с жертвами, пока Эрдоган не извинился и не помирился с Пукиным. Сразу теракты прекратились. Это путин так давит на зеленоротого неопытного Зелю и Украину перед выборами.
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зараз тільки лох пяний може подзвонити)) всі ці мінування приходять на електронку через ТОР та Lavabit. Відслідкувати практисно не можливо.
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А вон Вольнов спокійно дзвонить і дошкуляє ватникам і нічого, ніяк не знайдуть) Навіть Кадирка висрала шо знайде його.
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И вот тут некоторые задают вопрос, почему мы называем ОРДЛОвцев террористами...
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от г**доны! детки не поспят спокойно
(нет еще технологий способных отследить звонок? ибо если это из-за поребрика (или с зоны...)...то просто им сказать - нах! здохни)
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ну так "гореть вечно" же будут. Тутмас у нас есть(голосом "Косого" из Дж. Удачи(как фраза "английский я знаю"))
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Для тех, кому нужно довести до истерики электорат, который к выборам в ВР будет готов всё сдать, только бы "перестали стрелять"...
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слабая версия.Минируют в основном Киев и это почти никак не скажется на электорате
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Харьков тоже минируют, двоих уже из Киева поймали. Срок на всю катушку и минирований не будет.
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Уже Yourij Ukolov ответил, но добавлю - ты не слышал истерик после взрыва в метро в Минске.
Слабая версия, говоришь?
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порошенковская команда работает на дестабилизацию.
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Вполне вероятно.
Зе и его команде это точно не нужно.
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Не надо быть в пагонах, чтобы понимать, что так системно по минированию работает враг. Но зачем это нужно кацапам непонятно.
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Есть и внутри силы, заинтересованные в дестабилизации.
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например, Мертвечуки и Рабиновичи.. несколько дней назад то же было в Харькове- больницы, садики, станции Метро. по самрому больному месту, такого не было даже в 1-й год войны- в 2014!
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млять, почему мы не можем каждый день минировать Кремль, офисы ФСБ, ГРУ, роснефти, газпрома и лахтинских ********* впридачу??
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Может какое-то дитя не захотело в садик идти?😁
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Спинным мозгом чувствую,-Порошенко бегает по телефонным будкам и гадит! У Києві повідомили про "замінування" всіх дитсадків міста - Цензор.НЕТ 2950
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Києві повідомили про "замінування" всіх дитсадків міста
 
 
 
 
 
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