 У Києві повідомили про "замінування" всіх дитсадків міста

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в департаменті КМДА з надзвичайних ситуацій.
"Було повідомлено про замінування дитячих садків у всіх районах Києва. Зараз поліція береться до роботи. Ми тримаємо зв'язок з правоохоронцями", - сказали в департаменті.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ змінило алгоритм реагування на повідомлення про мінування.
ментипонти лише власні автівки нищити навчилися
Близкие ходят и работают в Киеве !
Неужели в мире до сих пор не используются какие-то методы, позволяющие оценить реальность террористической угрозы, озвученной по телефону?
(нет еще технологий способных отследить звонок? ибо если это из-за поребрика (или с зоны...)...то просто им сказать - нах! здохни)
Слабая версия, говоришь?
Зе и его команде это точно не нужно.