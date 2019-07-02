 У Києві повідомили про "замінування" всіх дитсадків міста

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в департаменті КМДА з надзвичайних ситуацій.

"Було повідомлено про замінування дитячих садків у всіх районах Києва. Зараз поліція береться до роботи. Ми тримаємо зв'язок з правоохоронцями", - сказали в департаменті.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ змінило алгоритм реагування на повідомлення про мінування.

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