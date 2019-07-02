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 Суспільство
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Все про:адвокат (624) борг (155)

 Держава заборгувала адвокатам мільйони гривень за безоплатну правову допомогу, - Рада адвокатів

Адвокати безоплатну правову допомогу називають це порушенням своїх прав і готують звернення до Кабміну і Верховної Ради.

Рада адвокатів України готує звернення до Кабінету міністрів України та Верховної Ради з приводу заборгованості держави за послуги адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу громадянам. Про це, як передає УНІАН, повідомляє пресслужба Національної асоціації адвокатів України. Як говориться в повідомленні, йдеться приблизно про 100 мільйонів гривень, які держава не компенсувала адвокатам за їхні послуги на початок червня. Незважаючи на часткові погашення, заборгованість продовжує залишатися істотною. Рішення написати звернення до парламенту і уряду адвокати ухвалили на засіданні Ради адвокатів України 27 червня, а приводом стала доповідь голови комітету з питань БПД при НААУ Сергія Вілкова.

Заборгованість держави перед адвокатами за надання безоплатної правової допомоги громадянам існує в багатьох регіонах держави. І це - порушення прав адвокатів, які надають БПП, - прокоментував С. Вілков. Рада адвокатів України також планує звернутися до правоохоронних органів з приводу нецільового використання бюджетних коштів в системі безоплатної правової допомоги.

Довідка. Безоплатна правова допомога (БПД) фінансується державою з державного бюджету, і право на цю допомогу має будь-який громадянин України, незалежно від матеріального становища. Система працює на підставі окремого закону 2011 року. Скористатися послугами безкоштовних адвокатів громадяни можуть у Центрах БПД, створених Мін'юстом. Для громадян ці послуги будуть безкоштовними, а адвокати отримають за них мінімальний гонорар за рахунок коштів з держбюджету. Виділені на БПД бюджетні кошти розподіляються у співвідношенні 60% (власне, гроші адвокатів) на 40% (витрати на утримання чиновників Мін'юсту, які обслуговують систему безоплатної правової допомоги). При нормальному співвідношенні в світовій практиці 80% на 20%. Зараз ставка адвоката у справах, які їм доручають центри БПД, становить символічні 1,2 долара за годину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135202
 
 
 Топ коментарі
 
Вот Коболев молодец, имея целый юридический департамент, заплатил иностранным адвокатам, они выиграли дело, и он лично получил премию как будто он лично его выиграл и типа Украине заплатили. А на самом деле заплатили Коболеву только мы, украинцы из своего кармана. И казалось бы причем тут мародер и барыга? Конечно не причем, это Зеленский все виноват, а мародер грабил потому что любит Европу, Томос, мову и больше всего бабло, он не виноват.
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Бедным людям невозможно надеяться на бесплатных адвокатов.Разве,как Василь Стус надеялся на адвоката,чинного сотрудника КГБ Мертвечука.
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ЯСНОЕ, ДЕЛО! Государство задолжало адвокатам миллионы гривен за бесплатную правовую помощь, - Совет адвокатов - Цензор.НЕТ 1418
ЩА БУДЕТ ШТАМП НА ШТАМПЕ ПРО "Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН" И ПРОЧАЯ СОЕВАЯ ЧУШЬ ИЗ МЕТОДИЧКИ.
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Це ще риги з Азіровим заклали таку бімбу. так що кожна влада для народу -це геї.І пасічник, і Зек, і Барига. А Зєка стане геєм для народу через 60 днів.
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шо скажет светило минюста- Петренко? 40% расходы на содержание чиновников- они и тут поимели с людей! виноват в задолженности конеЧно же зеленский, да соя?
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ЯСНОЕ, ДЕЛО! Государство задолжало адвокатам миллионы гривен за бесплатную правовую помощь, - Совет адвокатов - Цензор.НЕТ 1418
ЩА БУДЕТ ШТАМП НА ШТАМПЕ ПРО "Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН" И ПРОЧАЯ СОЕВАЯ ЧУШЬ ИЗ МЕТОДИЧКИ.
НАБЛЮДАЕМ ЗА ШОУ НИЖЕ
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Вот Коболев молодец, имея целый юридический департамент, заплатил иностранным адвокатам, они выиграли дело, и он лично получил премию как будто он лично его выиграл и типа Украине заплатили. А на самом деле заплатили Коболеву только мы, украинцы из своего кармана. И казалось бы причем тут мародер и барыга? Конечно не причем, это Зеленский все виноват, а мародер грабил потому что любит Европу, Томос, мову и больше всего бабло, он не виноват.
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Ахренеть. Это в какой стране еще есть цена безоплатной услуги. И тут развели , как котят. Может за воздух будем платить. Вроде как безоплатно, но из бюджета будем компенсировать. Кому компенсировать? Да тем же адвокатам. Они же такие бедные, шо маиа дорогая.
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вона безоплатна для громадян,які не можуть оплатити гонорар адвокату)))
й саме держава взяла на себе зобовязання надавати адвокатів тим,хто не може собі цього фінансово дозволити.
для адвокатів це "не безоплатна" робота,це їх проста професійна діяльність,тільки платити їм має не клієнт,а держава...держава самоусунулась,тому вони й бунтують)
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А ты считаешь я этого не понимаю? Эта допоиога не должга называтся безоплатной.Т.к. адвокаты за это получают деньги. Деньги из бюджета - это сплаченные податки работающими гражданами.И теперь за счет этих денег кто то решил, что надо содержать приватных адвокатов.Ведь фактически приватные адвокаты не финансируются из бюджета.Я не знаю, госудрственные адвокаты существуют в природе или нет.Скорее нет, чем да. Ну тогда вообще шикарная схема распила бюджетных денег.
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вони не державні,звичайні "приватники", але час від часу Мінюст проводить конкурс, де кожен адвокат може "укласти контракт з центром надання "безоплатної допомоги", відповідно коли звертається людина - їй вже цей "центр" надає адвоката ...
а щодо розпилу - думаю що не без того)
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Бедным людям невозможно надеяться на бесплатных адвокатов.Разве,как Василь Стус надеялся на адвоката,чинного сотрудника КГБ Мертвечука.
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Государство ЗАДОЛЖАЛО адвокатам миллионы гривен ЗА БЕСПЛАТНУЮ правовую помощь?
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СПЕРВА ТОЖЕ ТАКОЙ ВОПРОС ВОЗНИК.
СТРАНА ПЛАТИТ АДВОКАТАМ, А ТЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ОКАЗЫВАЮТ ЕЕ БЕСПЛАТНО.
И ВАЩЕ, ПОЧТИ НИЧЕГО В МИРЕ НЕ БЫВАЕТ БЕСПЛАТНО. АДВОКАТЫ УЖ ТОЧНО НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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Бедные несчастные - как и врачи в больницах!
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программу по финансированию о предоставлении бесплатной правовой помощи финансирует правительство канады,а министр юстиции урод петренко эти средства "раздаёт",да и в офисах этой конторы не всё в порядке,местное руководство крысятничает по полной,но, канада средства выделяет в полной мере
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Получается, потерпевшему, которого ограбили, бесплатный адвокат не положен, а грабитель мало того, что ограбил, так еще и на адвоката с налогов ограбленного заплатил! Вот это четкое социальное государство по Конституции Украины.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДержава заборгувала адвокатам мільйони гривень за безоплатну правову допомогу, - Рада адвокатів
 
 
 
 
 
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