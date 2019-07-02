 Держава заборгувала адвокатам мільйони гривень за безоплатну правову допомогу, - Рада адвокатів

Рада адвокатів України готує звернення до Кабінету міністрів України та Верховної Ради з приводу заборгованості держави за послуги адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу громадянам. Про це, як передає УНІАН, повідомляє пресслужба Національної асоціації адвокатів України. Як говориться в повідомленні, йдеться приблизно про 100 мільйонів гривень, які держава не компенсувала адвокатам за їхні послуги на початок червня. Незважаючи на часткові погашення, заборгованість продовжує залишатися істотною. Рішення написати звернення до парламенту і уряду адвокати ухвалили на засіданні Ради адвокатів України 27 червня, а приводом стала доповідь голови комітету з питань БПД при НААУ Сергія Вілкова.
Заборгованість держави перед адвокатами за надання безоплатної правової допомоги громадянам існує в багатьох регіонах держави. І це - порушення прав адвокатів, які надають БПП, - прокоментував С. Вілков. Рада адвокатів України також планує звернутися до правоохоронних органів з приводу нецільового використання бюджетних коштів в системі безоплатної правової допомоги.
Довідка. Безоплатна правова допомога (БПД) фінансується державою з державного бюджету, і право на цю допомогу має будь-який громадянин України, незалежно від матеріального становища. Система працює на підставі окремого закону 2011 року. Скористатися послугами безкоштовних адвокатів громадяни можуть у Центрах БПД, створених Мін'юстом. Для громадян ці послуги будуть безкоштовними, а адвокати отримають за них мінімальний гонорар за рахунок коштів з держбюджету. Виділені на БПД бюджетні кошти розподіляються у співвідношенні 60% (власне, гроші адвокатів) на 40% (витрати на утримання чиновників Мін'юсту, які обслуговують систему безоплатної правової допомоги). При нормальному співвідношенні в світовій практиці 80% на 20%. Зараз ставка адвоката у справах, які їм доручають центри БПД, становить символічні 1,2 долара за годину.
ЩА БУДЕТ ШТАМП НА ШТАМПЕ ПРО "Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН" И ПРОЧАЯ СОЕВАЯ ЧУШЬ ИЗ МЕТОДИЧКИ.
НАБЛЮДАЕМ ЗА ШОУ НИЖЕ
й саме держава взяла на себе зобовязання надавати адвокатів тим,хто не може собі цього фінансово дозволити.
для адвокатів це "не безоплатна" робота,це їх проста професійна діяльність,тільки платити їм має не клієнт,а держава...держава самоусунулась,тому вони й бунтують)
а щодо розпилу - думаю що не без того)
🤔
СТРАНА ПЛАТИТ АДВОКАТАМ, А ТЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ОКАЗЫВАЮТ ЕЕ БЕСПЛАТНО.
И ВАЩЕ, ПОЧТИ НИЧЕГО В МИРЕ НЕ БЫВАЕТ БЕСПЛАТНО. АДВОКАТЫ УЖ ТОЧНО НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ