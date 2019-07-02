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 Політика України, Економіка
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Все про:енергетика (355) Гройсман (3484)

 Впровадження ринку електроенергії дало можливість поховати формулу "Роттердам +", - Гройсман

Прем'єр відзвітував, що з 1 липня нова конкурентна модель ринку запрацювала і вартість електроенергії для українців не підвищилася на жодну копійку

Запуск нового ринку електроенергії, який стартував в Україні 1 липня, дозволив поховати формулу ціноутворення на електроенергію "Роттердам +". Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає 112.

"Сьогодні офіційний похорон формули "Роттердам+". Я усіх з цим вітаю, тому що впровадження ринку електроенергії дало можливість її поховати. Змінювати міг парламент - він цього не зробив. А моя задача була, наша професійна - зробити так, щоб ви нічого не відчули від впровадження ринку, щоб ні на одну гривню для людей не піднялася електроенергія", - заявив Гройсман.

За словами прем'єра, з 1 липня ринок запрацював і вартість електроенергії для українців не підвищена ні на одну копійку.

"Це називається професійністю. Я вважаю, що так з кожного питання і треба діяти: даєш обіцянку – маєш виконувати", - додав Гройсман.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий оптовий ринок електроенергії мав бути запроваджений 1 липня 2019 року.

Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року. Роздрібний ринок електроенергії в межах реформи енергоринку було запущено з 1 січня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135199
 
   
 Топ коментарі
 
пинок под зад вам позволил похоронить формулу "Роттердам +"
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гнойсман, это же победа! формулы нет, а цена, правда, все равно есть. причем та же самая.
зы вот так вова гнойсман и проработал 3 года, как и все реформы життя па-навому. вроде что-то делал, и формулы уже нет, а цена есть.
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А ТЕ, КТО РОТТЕРДАМ+ ИНИЦИИРОВАЛ И ЗАРАБАТЫВАЛИ НА ЭТОМ - ПОЧЕМУ НЕ ТОЛЬКО НЕ ПОХОРОНЕНЫ (В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ), НО ЕЩЕ И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДО СИХ ПОР? Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7614
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Что именно?? Бред от тебя?? Он меня веселит...
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А это был аргумент?? О как...а я и не знал.....писать на бред аргументы...я даже и не собирался....
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в твоём комментарии не хватает "где ваши доказательства" или "пруф в студию" Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6881
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С какого перепугу ты так решил??
Есть факт...что тарифы на электроэнергию для населения устанавливает НКРЭКУ....и есть факт что Ротердам плюс на эти тарифы не влиял никогда....
Все остальное это бред от зебобиков...
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Ну теперь то тебе...я надеюсь... полегчало...?*? Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 3514
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Это да...надежда умирает последней.... Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 3886 тебе стоит купить ждуна...и ждать...
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зачем мне ждун, когда были президентские выборы, а сейчас будут парламентские Впровадження ринку електроенергії дало можливість поховати формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 4783
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Лишним не будет...ждать покращення после выборов...
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нет, после Пети уже ждать этого не буду, торжественно тебе обещаю это Впровадження ринку електроенергії дало можливість поховати формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7608
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так ви ж, гандони, її і ввели. а тепер велика перемога.
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А раньше оба этих облэнерго принадлежали россиянину Бабакову, который даже депутат ГД. Так что уж и не знаю, что лучше, украинский олигарх или российский депутат во владельцах.
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А и не должно было поменяться.... все изменения коснутся пром.потебителей....именно на тарифы для них влиял Ротердам плюс...а сейчас будет влиять рынок электроэнергии.....
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Зе не обещал понижения тарифов, это вы сами себе придумали, как и всё остальное.
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Суперответ!👍 И вообще никто за него не голосовал.
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володя делает удивленное лицо, как бы намекая нам на свою полную непричастность к "роттердам +")))))))))))))))))
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а тебя каким боком он касался? или ты ****** экономист?
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"Это называется профессионализмом. Я считаю, что так по каждому вопросу и надо действовать: даешь обещание - должен выполнять", - добавил Гройсман.(с)
Ну, фсё... Грося запел о компетенции. И о честности, похоже. Что-то будет... Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6921
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А ТЕ, КТО РОТТЕРДАМ+ ИНИЦИИРОВАЛ И ЗАРАБАТЫВАЛИ НА ЭТОМ - ПОЧЕМУ НЕ ТОЛЬКО НЕ ПОХОРОНЕНЫ (В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ), НО ЕЩЕ И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДО СИХ ПОР? Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7614
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НУ И ЖИВИ ПО ЗАВЕТАМ СТАРОГО СВОЕГО НЕ ЗАХОРОНЕННОГО МЕРТВЕЦА. МНЕ НИ К ЧЕМУ
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Ленин землицу Украине подарил, живёшь с этим?
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СРАТЬ ЖИДКИМ НА ТО, КТО И ЧТО "ПОДАРИЛ".
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ТЫ С ********* В ГЕРМАНИЮ ПЕРЕЕХАЛ, ВИДИМО? ИЛИ ПРОСТО ЗА ПРОКСЁЙ ГАВКАЕШЬ?
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Ну, ти, вродь би і не зебіл... - і не доганяєш?
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О КАК!!! ТО Я "ЗЕБИЛ", ТО НЕТ. НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДИЧКИ - ТИПА "ПРИМИРЕНИЕ УКРАИНЦЕВ С РАЗНЫМИ ПОЛИТ.ВЗГЛЯДАМИ?"
ТЫ МЕНЯ ПУГАЕШЬ Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 4179
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ТА КУДА ХОШЬ ЗАНОСИ - ПЛЕВАТЬ НА СОЮ И 5%НОЕ НЫТЬЁ
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никаких похорон! расследование и расстрел крадунов
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А кто ж этот клятый Роттердам породил, да еще с таким огромным п-рэможным плюсом? Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 2262
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пропагандист РФ перепечатывает под своим именем чужие работы.Т.е. ворует. Но пропагандистам воровать чужие работы можно.Цель оправдывает средства.Мы исправляем порочность средств чистотою цели. Паскаль.
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Паниковский с украденным гусем пытается улизнуть от разгневанной толпы:
"Возьмите меня, я хороший!
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Борцун..не...борцуняка за добробут Народу, мля!
Орденяку йому..з закруткою на спині!
🤗
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Гройсман не понял ещё, что он сбитый лётчик
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і все це заслуга Гройсмана і його молодої команди Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7456
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Отстранение от власти Свинорылого мародера позволило это сделать.
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Внедрение рынка электроэнергии позволило обокрасть десятки тысяч идиотов, купивших оборудование для СЭС.под "гарантии" государства. Аферистов Парубия, Насалика, Порошенко и Гройсмана отдать под суд по статье "мошенничество в особо крупных размерах".
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Чтоб отменить одну шахрайскую схему нужно заменить другой шахрайской схемой и три года
оспаривать в судах. У ахметова 70% ТЕЦ. и 80% зеленного тарифа в три раза дороже чем в Германии. Дотации с бюджета.
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Наконец-то!
Вова Гро отменил Реттердам"+".
Теперь Вова Зе введет Роттердам"-", ждите, (обещал ведь).
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Ця формула з самого початку планувалась як тимчасова і фактично перестала діяти ще з початку березня. Нафіга розігрувати перемогу над драконом,грошей за це Гросі не дадуть.
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І як же апокаліптичні прогнози Геруса щодо введення енергоринку ? Усі оті невідкладні засідання РНБО ? Кінця світу вже не буде ,нічого не заважає ?
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Якщо ДТЕК Ахметова-Порошенка має на ринку послуг енергопостачань до 80%, то який це є ринок???
Націоналізація ДТЕК як монополіста. Тоді можна зробити на його базі концесію, і це буде справді ринок.
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А сколько же пиарились из-за этого Роттердам+. Все обещали его убрать. А он сам взял и рассосался.😀
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Роттердам рассосался, а цена осталась и даже начинает расти...
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наПРсточники мля.
сами создали ободрали страну и народ как липку с петюней а теперь оказывается они ее похоронили.
лицемерию барыг нет ПРедела.
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Если похоронили плюс, то где минус в тарифах? Куда эти незаконные переплаты теперь идут?
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Электричество ну как минимум на 25% должно было подешеветь. И где?
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Для промышленных потребителей оно подорожало на 50%.
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Мне аж да душе легче стало, теперь меня не будут грабить по формуле "Роттердам +", а будут грабить один в один по Закону Украины "О рынке электрической энергии". Как хорошо, что есть в Украине такие грамотные люди как гройсман и ахметов. Что бы их разорвало.Источник: https://censor.net.ua/n3135199
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Внедрение рынка электроэнергии показало, что есть вещи еще хуже, чем формула "Роттердам+". Уже на старте рынка электроэнергии цены выросли на 50%. Дальше будет только хуже. Если не остановить этот эксперимент, то вся украинская промышленность накроется медным тазом.
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...При нерезко выраженной дебильности ребёнок может ничем внешне не отличаться от сверстников. Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера. Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно. У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует[10]. Тем не менее они могут формировать простейшие обобщения[11]. Для них составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий[10]. Сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, бедный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна[11]. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Однако некоторым дебилам при задержке общего психического развития и малой продуктивности мышления свойственна частичная одарённость (вплоть до синдрома саванта): отличная механическая память (без осмысления повторяемого), способность производить в уме сложные арифметические операции, умение рисовать[12], абсолютный слух и др.[10]. При более тяжёлой степени олигофрении (имбецильности) одарённость также встречается. Эмоции преобладают актуальные на данный момент. Действия не целенаправленны, импульсивны, развит негативизм.Дебилы с программой
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Да мне лично все равно какую вы формулу используете для отбора денег у населения . Заменили один развод другим , причём ещё более дорогим .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВпровадження ринку електроенергії дало можливість поховати формулу "Роттердам +", - Гройсман
 
 
 
 
 
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