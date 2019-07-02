 Впровадження ринку електроенергії дало можливість поховати формулу "Роттердам +", - Гройсман

Запуск нового ринку електроенергії, який стартував в Україні 1 липня, дозволив поховати формулу ціноутворення на електроенергію "Роттердам +". Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає 112.
"Сьогодні офіційний похорон формули "Роттердам+". Я усіх з цим вітаю, тому що впровадження ринку електроенергії дало можливість її поховати. Змінювати міг парламент - він цього не зробив. А моя задача була, наша професійна - зробити так, щоб ви нічого не відчули від впровадження ринку, щоб ні на одну гривню для людей не піднялася електроенергія", - заявив Гройсман.
За словами прем'єра, з 1 липня ринок запрацював і вартість електроенергії для українців не підвищена ні на одну копійку.
"Це називається професійністю. Я вважаю, що так з кожного питання і треба діяти: даєш обіцянку – маєш виконувати", - додав Гройсман.
Нагадаємо, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий оптовий ринок електроенергії мав бути запроваджений 1 липня 2019 року.
Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року. Роздрібний ринок електроенергії в межах реформи енергоринку було запущено з 1 січня 2019 року.
Есть факт...что тарифы на электроэнергию для населения устанавливает НКРЭКУ....и есть факт что Ротердам плюс на эти тарифы не влиял никогда....
Все остальное это бред от зебобиков...
Ну, фсё... Грося запел о компетенции. И о честности, похоже. Что-то будет...
ТЫ МЕНЯ ПУГАЕШЬ
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"Возьмите меня, я хороший!
Орденяку йому..з закруткою на спині!
🤗
оспаривать в судах. У ахметова 70% ТЕЦ. и 80% зеленного тарифа в три раза дороже чем в Германии. Дотации с бюджета.
Вова Гро отменил Реттердам"+".
Теперь Вова Зе введет Роттердам"-", ждите, (обещал ведь).
Націоналізація ДТЕК як монополіста. Тоді можна зробити на його базі концесію, і це буде справді ринок.
сами создали ободрали страну и народ как липку с петюней а теперь оказывается они ее похоронили.
лицемерию барыг нет ПРедела.