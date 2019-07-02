 Впровадження ринку електроенергії дало можливість поховати формулу "Роттердам +", - Гройсман

Запуск нового ринку електроенергії, який стартував в Україні 1 липня, дозволив поховати формулу ціноутворення на електроенергію "Роттердам +". Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає 112.

"Сьогодні офіційний похорон формули "Роттердам+". Я усіх з цим вітаю, тому що впровадження ринку електроенергії дало можливість її поховати. Змінювати міг парламент - він цього не зробив. А моя задача була, наша професійна - зробити так, щоб ви нічого не відчули від впровадження ринку, щоб ні на одну гривню для людей не піднялася електроенергія", - заявив Гройсман.

За словами прем'єра, з 1 липня ринок запрацював і вартість електроенергії для українців не підвищена ні на одну копійку.

"Це називається професійністю. Я вважаю, що так з кожного питання і треба діяти: даєш обіцянку – маєш виконувати", - додав Гройсман.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий оптовий ринок електроенергії мав бути запроваджений 1 липня 2019 року.

Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року. Роздрібний ринок електроенергії в межах реформи енергоринку було запущено з 1 січня 2019 року.