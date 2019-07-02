 На ділянці розведення сил у Станиці Луганській перебувають групи переодягнених у цивільне найманців РФ, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"У районі н.п. Станиця Луганська, на території, з якої за заявами противника виведені його війська, продовжують перебувати групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг", - сказано в повідомленні.
Водночас, як зазначили в ГУР, російське окупаційне командування через підконтрольні засоби масової інформації поширює чутки про недотримання домовленості про розведення військ командуванням Об'єднаних сил і повернення українських підрозділів на попередньо займані позиції.
"Для підготовки відповідних фейкових відеоматеріалів залучаються знімальні групи, в т.ч. провідних російських телеканалів", - додали в пресслужбі ГУР.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський назвав розведення сил у Станиці Луганській "початком кінця активної фази війни". Президент закликав українців "не піддаватися паніці і провокаціям".
Нагадаємо, розведення сил у Станиці Луганській відбулося 26-28 червня, відведення військ підтвердили спостерігачі ОБСЄ.
https://uainfo.org/blognews/1561889012-kazanzhi-13-tisyach-lyudey-polyaglo-shchob-zelenskiy-zaraz-zdavav.html?fbclid=IwAR1qGQipEtXBrbYPmEtll5xu3at1biAKilXrqDo97gND_Y52wBYIIMO--5M&_utl_t=tw
За что и получил он в народе клеймо-ПораЖенко!!
Впереше чую, хоча мабуть то ви про свій нарід з запорєбріка.
"Хорошая" жизнь у Владимира Александровича, "не дай Бог никому".
https://www.facebook.com/100017592723817/videos/433796663883421/
тут главное - нашим не закрывать на это глаза и тыкать носом ОБСЕ...или кто там посредине?
То ли еще будет!?
Но самое важное, что главный зебил поздравил всех с успехом!
До него все никак не дойдет, что оно не на своем месте, как и вся его ЗекоМанда.
Но почему вся Украина должна страдать от этих недоумков?????
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
)))))))
А німецькі біженці з дамбасу вчора запевняли, що кацапи відійшли.
Методов много. Помню, весь госпиталь стоял на ушах, решая какой антидот применить к бойцам Отряда Оружия нашей ОБРСПН, которые в день посвящения в подрывники наелись Пластида и Тринитротолуола... Кощею добавочно выделить крысиду. А Рабиновицу в тухэс запхать дюжину рыжих муравьев...
за эксперименты с ней в этот период нужно отрубывать отнюдь не руки..