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 На ділянці розведення сил у Станиці Луганській перебувають групи переодягнених у цивільне найманців РФ, - розвідка

В районі н.п. Станиця Луганська, на території, з якої за заявами противника, виведено його війська, продовжують перебувати групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"У районі н.п. Станиця Луганська, на території, з якої за заявами противника виведені його війська, продовжують перебувати групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг", - сказано в повідомленні.

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Водночас, як зазначили в ГУР, російське окупаційне командування через підконтрольні засоби масової інформації поширює чутки про недотримання домовленості про розведення військ командуванням Об'єднаних сил і повернення українських підрозділів на попередньо займані позиції.

"Для підготовки відповідних фейкових відеоматеріалів залучаються знімальні групи, в т.ч. провідних російських телеканалів", - додали в пресслужбі ГУР.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський назвав розведення сил у Станиці Луганській "початком кінця активної фази війни". Президент закликав українців "не піддаватися паніці і провокаціям".

Нагадаємо, розведення сил у Станиці Луганській відбулося 26-28 червня, відведення військ підтвердили спостерігачі ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135197
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленый дебил сделай видео и попроси уйти их и дай конечно 24h
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Да это ерунда! Подумаешь...переодетая русня да еще после убийства наших медиков...
То ли еще будет!?
Но самое важное, что главный зебил поздравил всех с успехом!
До него все никак не дойдет, что оно не на своем месте, как и вся его ЗекоМанда.
Но почему вся Украина должна страдать от этих недоумков?????
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а кто-то думал, что будет иначе..., они еще танки будут выдавать за велосипеды, а минометы за лопаты...
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Зеленый дебил сделай видео и попроси уйти их и дай конечно 24h
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13 тисяч людей полягло, щоб Зеленський зараз здавав Україну прямо в лапи Кремлю?

https://uainfo.org/blognews/1561889012-kazanzhi-13-tisyach-lyudey-polyaglo-shchob-zelenskiy-zaraz-zdavav.html?fbclid=IwAR1qGQipEtXBrbYPmEtll5xu3at1biAKilXrqDo97gND_Y52wBYIIMO--5M&_utl_t=tw
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Преступная некомпетентность, непрофессионализм, халатность Порошенко на посту Главнокомандующего нанесла армии Украины невосполнимые человеческие и материальные потери!! Иловайский котёл-свыше 1000 погибших..320 в плену.Сдача Дебальцево-3000 бойцов!!Транспортник ИЛ-76- 49 убитых десантников Взрывы 6 складов с боеприпасами на сумму около 500 млн.гривен., после чего в зоне боевых действий был установлен лимит на количество отстрелянных патронов?!!! Это же нонсенс совершенный.Порошенко-это развал армии, мародёрство.Оборомпрома..недоверие генералам, предательство в штабах и разведке! До прихода Барыги к власти украинская армия вернула под свой контроль 4 больших города (Лисичанск, Славянск, Краматорск, Мариуполь). после прихода Параши, армия вроде как "усилилась", но не продвинулась ни на один метр вперед, а только наоборот-отступила,оставив 168 кв.км Украины. какие еще аргументы нужны порохососам, чтобы вы поняли, что парашенко - это и есть агент кремля!
За что и получил он в народе клеймо-ПораЖенко!!
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Це в якому такому народі він отримав таке клеймо?)
Впереше чую, хоча мабуть то ви про свій нарід з запорєбріка.
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запоребриковая мокша , Славянск взяли после вступления Порошенко в должность. Что ж ві такие методички кривые постите, так тебе боярки не нальют, переписывай
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Зелёное чмо ща селфиться со своим мужем Богданом и охранником околопомойского в Канаде.

На участке разведения сил в Станице Луганской находятся группы переодетых в гражданскую одежду наемников РФ, - разведка - Цензор.НЕТ 8339
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Под присмотром, значит, ходит, под пистолетом, чтобы не соскочил.
"Хорошая" жизнь у Владимира Александровича, "не дай Бог никому".
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похоже только с поезда - это вид на L-Tower с Торонтского вокзала
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а кто-то думал, что будет иначе..., они еще танки будут выдавать за велосипеды, а минометы за лопаты...
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это нормально для руцких... это для них просто естественно...
тут главное - нашим не закрывать на это глаза и тыкать носом ОБСЕ...или кто там посредине?
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Н-да, не завидую тамошним патриотам... Спасибо зе, неразгибаемому борцу за мир.
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Да это ерунда! Подумаешь...переодетая русня да еще после убийства наших медиков...
То ли еще будет!?
Но самое важное, что главный зебил поздравил всех с успехом!
До него все никак не дойдет, что оно не на своем месте, как и вся его ЗекоМанда.
Но почему вся Украина должна страдать от этих недоумков?????
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Потому что слишком много недоумков проголосовало за этих недоумков. Tu l'as voulu, George Dandin.
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Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
)))))))
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мокша, мы знаем, что гавно - это твое любимое блюдо, пойди придумай что то поновее
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это все их ответы ... у мокшей все сводить к дерьму или бутылке ...я не понимаю почему .. но у них так мозг работает .. они в таком контексте выросли и воспитались
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Зеля одно быдло и извращенцев вокруг себя собрал.
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А потому что судебная власть не исполняет своих обязанностей. Ведь очевидно что КС нагло и открыто нарушил Конституцию. Он должен был немедленно вмешаться в тот момент когда Зеленский подал документы на регистрацию в качестве кандидата в Президенты: он не владел (и сейчас толком не владеет) державной мовой, вопреки статье 9-й закона "О выборах Президента Украины". Достаточно было одного решения суда - и всё.
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Яка несподіванка! Хто б міг таке очікувати?
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Отак..
А німецькі біженці з дамбасу вчора запевняли, що кацапи відійшли.
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Какая-то провокация готовится. "Басаев" очередной, похоже.
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Зебил! Тебя развели, как котят. И что теперь? По образу и подобию будем и дальше отдавать наши территории кацапам?
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Тот кто поверил что Рашка отведет свои войска реальный дал***** или конченый предатель. Что будет когда ети переодетые расийские спецназовцы просочатся к нам в тыл и захватят еще наших солдат в плен или заминируют наши позиции и подорвут вместе с нашими бойцами как ето было в ДАП
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Все идет к признании автономии дамбаса. Но как известно сейчас окупировано всего 1/4 часть дамбаса узенькой полосочкой. Для республики ето очень мало скорее ето даже прыщ а не республика. Рашисты и рыги хотят захватить всю донецкую и луганскую область под республику. А там уже и Харьков недалеко и коридор на крым и Одессу открывается
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А что известно много случаев, когда кацапы не наобманули?
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Помнится вчера ШанПанЗе с будуна гнусило что то о начале устанавления мира. Наверное. это чучело имело ввиду руцкий мир
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Пока тут порохоботы бьются в припадошной истерике,Мертвечук с Рабиновичем иБойко скупил все телемедиа Украины на ордынские деньги и готовятся дать гибридный бой ЗЕ.Слава Мертвечуку!!.Даёшь нерушимый Союз неразлучных партнёров ,Мертвечука и Пораженко,, в новой Раде!!
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да, да, все уево! но всех тобой перечисленных, есть четкая позиция и устойчивые взгляды на пути развития. а ты лично понимаешь, что в голове у твоего кумира, зеленого вафлера, как оно видит будущее, какие выходы, какие предпочтения??? просвети, зебил.
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Для начала прекращения войны, нужно ликвидировать Мэдвэдчука и Рабиновича.
Методов много. Помню, весь госпиталь стоял на ушах, решая какой антидот применить к бойцам Отряда Оружия нашей ОБРСПН, которые в день посвящения в подрывники наелись Пластида и Тринитротолуола... Кощею добавочно выделить крысиду. А Рабиновицу в тухэс запхать дюжину рыжих муравьев...
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Где продажные ЗЕбилы собирайтесь вместе со своим главарём - эксклоуном ...резидентом и готовтесь sуки освобождать Станицу ...Или обратно ВО "Свободы" правого Сектора будут гибнуть по новой освобождая свою родную Украинскую землю Донбасса из за вашей продажной антиукраинской власти слуг кремлёвских фашистов и террористов коллаборационистов но не украинского народа.
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кучму - четвертовать мало!!! Вот еще один Президент Украины измазался кровью и грязью об этого уголовника. Если раньше я, хоть и не голосовал за зеленского, но относился к нему нейтрально, теперь точно знаю - он враг!
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Він позбавив Україну ядерної зброї , заради того щоб Україна не мала чим захищатись а ви про замазаний кровю зараз.
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И Азовское море кацапам сдал, и выплачивал в Крыму ИЗ БЮДЖЕТА Украины кацапским военным пенсам немыслимых размеров пенсию(гражданам Украины - значительно меньше), и много чего еще на нем...
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уверен что цирковая труппа лохи95 не досидит и года, а следующий Майдан будет силами военных. и тогда сбудется мечта поклонников глоуна--растреливать на месте. но расстреливать будут их кумиров.
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армия - последний гарант..
за эксперименты с ней в этот период нужно отрубывать отнюдь не руки..
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даже стесняюсь спросить - а будет ли Владимер проводить военный парад на 24.08. ?
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Логично, что там будут наблюдатели. А на украинской стороне их нет, просто ушли? Не думаю.
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Инициативы Зе-это банальный развод украинцев.
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Нехер теперь причитать Вечно нас разведут как телят а мы потом ноем Они же калидор пообещали ани же слво ахвицера дали А потом тысяча похоронок А тот балаур который на всё это повёлся теперь генштабом руководит
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вот поэтому давно уже надо закрывать все (ВСЕ!!!) КПВВ через линию фронта. Непонимание простых истин в военное время дорого стоит стране.
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Так это ЗЕписюна пацаны, свои родные повстанцы. Им можно.
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Кто бы ему объяснил, что играть президента и быть президентом, это разные вещи. Что за право праведно негодовать по поводу обмана он платит здоровьем и жизнями солдат.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа ділянці розведення сил у Станиці Луганській перебувають групи переодягнених у цивільне найманців РФ, - розвідка
 
 
 
 
 
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