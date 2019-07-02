 Україна чи не єдина у Європі не має обов'язкового екологічного моніторингу

Про це OBOZREVATEL розповіла керівник Громадського формування по охороні грмадського порядку "Екологічний патруль Дніпропетровської області" Тетяна Лампіка, яка нині перебуває на міжнародній науковій конференції "Екологія та безпека" у Болгарії.

"Наукова конференція Ecology & Safety зібрала цьогоріч науковців із 46 університетів не тільки Європи, але й Китаю. Доповіді переважно стосувалися досліджень незадовільного стану річок, досліджень грунту. І тільки ми говорили про обов’язковий екологічний моніторинг. Бо скрізь у світі він вже є. Скрізь, окрім України. І учасників конференції дуже здивувало, що у нас цим займаються лише громадські активісти та ГО", - розповіла Лампіка.

За її словами, досвід інших країн підтверджує: дієвим може бути лише обов’язковий державний моніторинг. І Україна брала на себе такі зобов’язання перед Європою. Однак у результаті було ухвалено закон, який віддає питання проведення екологічного моніторингу "на розгляд підприємства". А це створює для країни ряд ризиків.

"Державний постійний і обов’язковий екологічний моніторинг, по-перше, дасть змогу контролювати забруднення середовища підприємствами. А по-друге, стане базою для розробки ДСНС та іншими компетентними службами комплексів запобіжних заходів на випадок різноманітних надзвичайних ситуацій. Що робити при розливі нафтопродуктів? Як зменшити шкоду, коли при пожежі на підприємстві відбуваються великі викиди в повітря сірки чи інших небезпечних речовин? У нас щось сталося, ЗМІ про це написали – і на тому все. Держава особливо цим не переймається", - каже Лампіка.

Крім того, обов’язковий екологічний моніторинг, на думку керівника "Екопатруля", дозволить проконтролювати, аби на підприємствах були передбачені запобіжні заходи, які дозволять локалізувати викиди небезпечних речовин та наслідки НП для довкілля.

"Більшість підприємств готові до впровадження обов’язкового державного моніторингу. Бо це дозволить не вішати всі гріхи на якесь одне підприємство, на яке, умовно кажучи, пальцем вказали, а, проаналізувавши результати досліджень, точно встановити, хто винен. І покарати його", - підкреслила Лампіка.