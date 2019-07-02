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Все про:моніторинг (90) екологія (425)

 Україна чи не єдина у Європі не має обов'язкового екологічного моніторингу

Україна - чи не єдина країна у Європі, яка досі не впровадила обов'язковий екологічний моніторинг.

Про це OBOZREVATEL розповіла керівник Громадського формування по охороні грмадського порядку "Екологічний патруль Дніпропетровської області" Тетяна Лампіка, яка нині перебуває на міжнародній науковій конференції "Екологія та безпека" у Болгарії.

Україна чи не єдина у Європі не має обовязкового екологічного моніторингу 01

"Наукова конференція Ecology & Safety зібрала цьогоріч науковців із 46 університетів не тільки Європи, але й Китаю. Доповіді переважно стосувалися досліджень незадовільного стану річок, досліджень грунту. І тільки ми говорили про обов’язковий екологічний моніторинг. Бо скрізь у світі він вже є. Скрізь, окрім України. І учасників конференції дуже здивувало, що у нас цим займаються лише громадські активісти та ГО", - розповіла Лампіка.

За її словами, досвід інших країн підтверджує: дієвим може бути лише обов’язковий державний моніторинг. І Україна брала на себе такі зобов’язання перед Європою. Однак у результаті було ухвалено закон, який віддає питання проведення екологічного моніторингу "на розгляд підприємства". А це створює для країни ряд ризиків.

"Державний постійний і обов’язковий екологічний моніторинг, по-перше, дасть змогу контролювати забруднення середовища підприємствами. А по-друге, стане базою для розробки ДСНС та іншими компетентними службами комплексів запобіжних заходів на випадок різноманітних надзвичайних ситуацій. Що робити при розливі нафтопродуктів? Як зменшити шкоду, коли при пожежі на підприємстві відбуваються великі викиди в повітря сірки чи інших небезпечних речовин? У нас щось сталося, ЗМІ про це написали – і на тому все. Держава особливо цим не переймається", - каже Лампіка.

Крім того, обов’язковий екологічний моніторинг, на думку керівника "Екопатруля", дозволить проконтролювати, аби на підприємствах були передбачені запобіжні заходи, які дозволять локалізувати викиди небезпечних речовин та наслідки НП для довкілля.

"Більшість підприємств готові до впровадження обов’язкового державного моніторингу. Бо це дозволить не вішати всі гріхи на якесь одне підприємство, на яке, умовно кажучи, пальцем вказали, а, проаналізувавши результати досліджень, точно встановити, хто винен. І покарати його", - підкреслила Лампіка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135195
 
 
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И что? Украина, единственная в Европе, имеющая нищих пенсионеров. И ни кого это не волнует.
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Це ви ще не бачили пенсії в Албанії та Вірменії...
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Просто тема экологии на этих выборах козырная)) Того гляди потеснит тему тарифов))
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Наконец-то найден корень всех зол Украины.
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здрасти! есть у нас эко инспекция! живут очень даже неплохо, домины аки Букингемский дворец
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Если провести мониторинг, то окажется что качество водопроводной воды ниже всех в Европе. А душ люди принимают каждый день и получают порцию хлора через кожу. А что такого? Мы же так привыкли. Если пустить в Украину европеских экологов, они посмотрят радиацию грунта, ягод, молочных продуктов и окккуеют.
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Лампіка, яка їздить на джипі й одягає форму екологічного патрульного? цікаво звідки гроші на всі ці речі? тим більше, якщо говорити про моніторинг то на підприємствах не всіх, проте він існує, тому вона відверто спекулює фактами
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Эта дама так зашкварена, что едва ли она может вносить какие-нибудь инициативы в сферу экологии. Хотя, там половина медиа-экологов у кого-то на прикорме.
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