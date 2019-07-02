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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (537) Бурбак (264) Народний фронт (570)

 Рада має негайно розглянути ситуацію з поверненням РФ у ПАРЄ і звернутися до партнерів і союзників, - Бурбак. ВIДЕО

Верховна Рада має негайно розглянути ситуацію з поверненням РФ у ПАРЄ і звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів із закликом засудити цей ганебний крок. Аналогічні кроки мусить зробити МЗС України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи є ганебним. "Народний фронт" вимагає на позачерговому засіданні розглянути питання ПАРЄ та звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів засудити цей ганебний крок. Аналогічні кроки має зробити МЗС України", - наголосив Максим Бурбак.

"Я нагадаю, що цей парламент 2 жовтня 2018 року ухвалив Постанову і засудив спроби повернення Росії. Верховна Рада наголосила, що в разі погодження на цей шантаж, український парламент може "повністю переглянути своє співробітництво з ПАРЄ". Час реагувати. Така позиція "Народного фронту" - ми повинні захистити нашу свободу і територіальну цілісність", - підкреслив керівник фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НФ вимагає від Зеленського скликати РНБО в зв'язку зі зміною власника телеканалу Zik. ВIДЕО

Він відзначив, що Україна не повернеться до радянського минулого. Українське суспільство не один раз показувало, що вміє боротися за свою свободу.

"Кремлівська революція в Україні не пройде! Скільки б телеканалів чи судів не було куплено, Україна в радянське стійло не повернеться. Нас намагаються повернути машиною часу у недалеке минуле. Колись одного разу вже наплювали на Конституцію, те саме маємо зараз - безпідставні дочасні вибори і дивне рішення Конституційного Суду. Це вже колись було і погано закінчилося", - нагадав Максим Бурбак.

Він також зауважив, що важливо провести парламентські вибори чесно і прозоро. Так, як відбулися президентські.

"В цьому наша правда. Хотілося б, аби український виборець нарешті обирав не за обіцянки, а за реальні результати", - резюмував керівник фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские партнеры, вышедшие из последней сессии ПАСЕ, ждут от Зеленского публичного заявления о неизменности курса нашей делегации, - Борислав Береза

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135189
 
   
 Топ коментарі
 
ощущение, что мы пять лети с тяжелым грузом на плечах карабкались по лестнице кверху, к цивилизации, к нормальному европейскому будущему. потом устали, сели в лифт, и летим в подвал, в канализацию, за 2 месяца проскочили все этажи которые прошли с таким трудом.
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Зачем эти громкие слова? Бурбак может лично наказать Европу. Вот перестанет карпатский лес туда на шару отдавать - враз все вернется взад.
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То у вас еще легкие наркотики. Попробуете ЛСД так ещеё и не то казаться будет.
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Так, "Слугу народа" готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12%, ВО "Батькивщина" - 9,4%, "Голос" - 8,3%, "Европейскую солидарность" - 8,2% опрошенных, передает "Интерфакс-Украина". Это на вчерашний день. Только пэсык уже в самом низу проходных. Пэсыки, поднатужьтесь, и сделайте его (ПЭСа) разом.
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ПЕТЕрасты))))))))))))Вас народ Украины слил в сортир, а вы всё из себя живых изображаете)) Ходячие мертвяки)))
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Обратиться к тем, кто голосовал за возвращение?
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"После драки кулаками не машут," беларуская народная мудрость.
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ощущение, что мы пять лети с тяжелым грузом на плечах карабкались по лестнице кверху, к цивилизации, к нормальному европейскому будущему. потом устали, сели в лифт, и летим в подвал, в канализацию, за 2 месяца проскочили все этажи которые прошли с таким трудом.
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То у вас еще легкие наркотики. Попробуете ЛСД так ещеё и не то казаться будет.
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вафлер рекомендует нюхать. мы теперь все презики, да? значит будем нюхать!
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ПЗДЦ! "обдристайся" ))))))))) сам придумал слово? толантливый обсос!
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І куди ж ти голубе доліз? Пів пенсії віддавати за сигарети? Чи ліки по ціні в декілька раз дорожчі ніж в Польщі?
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1. бросай курить. 2. быдлу вообще пенсии бы не платил. пусть дети вас содержат. думать надо было в молодости, что наступит старость. 3. если лики дешевле в Польше, значит тебе туда?
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Ты просто кушал фекалии 5 лет, а те кто тебе их насыпали - приговаривали про европейское будущее и тяжкий путь. Чтобы тебе не было так обидно - ты решил в это поверить.
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И теперь говорят, правда не про пломбир, а про то, что Моисей водил, и в итоге этот дурак привел туда, где нет нефти)))
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чмо! ))) мне не надо верить своим глазам, что такое европейское, знаю лучше любого тута-шнего комментатора, в Европе нет страны где бы я не был, а в некоторых по десятку раз, и задоооолго до безвиза. беда дегенератов-они думают, что по ту сторону монитора, такое же ничтожество как они.
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Какое правительство создавали пять лет из своих кассиров и шестерок, такое будущее Украины и получили. 72% здравомыслящих украинцев к счастью это поняли и вынесут вас в зал суда очень скоро.
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ты можешь десять раз вставить UA, суть не меняется. от тебя козлятиной прет. запомни свинорус, не 72, а 73, и не украинцев, а хохлов. украинцев ищи в цифре 25. если 73% считают что их стаю может возглавлять холуй, то их уровень заставляет ужаснуться.
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Мерзотный подзаборный суржик, ругань и разжигание национальной ненависти. А были такими лялечками когда обещали АТО за часы и доллар по пять, оторвали их от корыта, дали по воровским ручкам, они сразу раскрыли свои вонючие пасти и показали подзаборное рыло, поздно, вы уже на свалке.
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о каком корыте вы зебилы поклонники холуя все время стучите? где оно, хоть посмотреть. нет фотки, зубожилое?
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ПЕТЕраст-Порохоботина..Вы же с 20 мая-ходячие мертвяки с выбитыми зубами и вырваным жалом!! Так что вы теперь только шипите и срёте под себя))
22%.гавна и точка!!.и не надо натягивать 3%- ный гандон на висячий орган...)))
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ЗЕбилоид вафлерский, ты посмотрела бы на социологию избирателей Порошенко - самодостаточные состоявшиеся люди, с хорошим образованием. 73% быдла -нищая зубожилая недовольная чернь, которая мечтает, что бы ей хоть что то дали пососать. рассказали сказку, намазали вареньем, сосите на здоровье. через месяц варенье кончиться, будете сосать что есть--обрезанный малыш
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А что, НФ по можаритарке в ВР ползет?
Что-то сегодня он яйценюка расхваливал.
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Зачем эти громкие слова? Бурбак может лично наказать Европу. Вот перестанет карпатский лес туда на шару отдавать - враз все вернется взад.
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ух ты...как он моментально вскинулся... молоток!)))
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Этого "молотка" в Черновцах хорошо знают. И да, если бы не его старший брат, одноклассник боевого кроля, то сомневаюсь, что у него и депутутство и карьера "бизнесмена" успешно бы сложились.
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Политический зомбяк вазбудилси...
Держи вора громче всех орет...
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Проклюнулась Барабака! Все хвосты по контабанде леса буковинского в Румынию зачистил? Бабло всё попрятал? Недвижимость всю переписал? Можно и в Раде напоследок выступить "Патриотично" и громко.
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С такими заявлениями надо быть поосторожней, новые «партнеры» и «союзники» могут сильно удивить
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А Зелемойский не впадёт опять в истерику, если ВР и МИД без него начнут защищать интересы Украины?
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все танки ***** в минске помыл? смотри, накажет тебя, если говно смыл, а грязь оставил.
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А как же! Негоже, чтобы Зелемойский принимал парад в Киеве с грязными танками, ведь он только по этой причине побрезговал, как Верховный главнокомандующий, принять парад в Мариуполе...
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говорила, говорила ты и сама себе не верила (с)
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Из ПАСЕ нужно выходить. Иначе если останемся и будем сидеть за одним столом с окупантами и крымскими гауляйтерами то ето будет не только позором а и признанием росийского крыма. Ето все равно что сесть за стол с террористами днр, чего так настаивает Ху*ло. Кстати можно заметить как на всех ресурсах ольгинские троли тоже призывают Украину вернуться в ПАСЕ якобы решать вопросы. Все потому что если из ПАСЕ начнут выходить страны то ета организация превратится в мировое посмешище где сидят и сосутся Рашка, Германия и Франция непонятно для чего. Так же Ети страны потеряют авторитет и перестанут быть пупом земли.
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Кандидат від Слуги олігарха - громадянин Ізраїля. Класс. "Держоргани зафіксували перетин кордону кандидатом від "Слуги народу" Куницьким з паспортом Ізраїля".
На цих виборах у нас був шанс добити олігархат і показати всім покидькам: українське суспільство змінилося назавжди - покидьки програли. Коломойський вже був майже знищений.
Залишалось його добити, і це стало б уроком всім іншим.
Та ви обрали руку олігарха, замотану в тряпочку з намальованими очима і ротом. Тряпочка вміє професійно здаватись людиною. Тряпочка вам розказала красіві історії, що вона - слуга народу, хоче їздити на роботу на велосипеді та вам служити. Тільки обери.
Ось цей громадянин Ізраїля Куницький хотів вам служити. Точно кажу.
Тепер всі покидьки світу побачили, що вас не просто можна - вас ТРЕБА кидати! Коломойський обікрав вас на 200 млрд грн і втік з грошима, а ви його обрали. Хахаха. Значить, ви хочете бути обкраденими. Лох - це судьба. Лох повинен кормити того, хто не хоче працювати.
І все лайно світу кинулося в Україну, аж лапті зірвало. Куницький, саакашвілі, портнов, шувалов і проча наволоч. Ось вони вже - приперлися і розсідаються.
Та на них ображатися не можна. Це був ваш вибір.
ЇжТе.
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ДЯ-КУ-Є-МО !!!

П*ять Рада має негайно розглянути ситуацію з поверненням РФ у ПАРЄ і звернутися до партнерів і союзників, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3611 років було Хто там яйця мяв та свої *гешефти * крутив ?
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ми могли б, але ви винні, що не вдалося) - так пишуть вихідці з півдня україни
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у вафлера также израильский паспорт. этим фикало-мойский его и шантажирует.
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А де Зеля ?
І його заяви, якісь дії ?
Може він відпочиває, бо ж літо ?
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в канаді?..вчора дозаправляли літак у рейк,явіку де він мав доступ до інтернету і української правди
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і 5 років тому і зараз рада є, і рада діє...і ворог, на час відсутності президента, нехай не плекає надії на хаос і метушню...
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***** и мертвечук взялись за Украину на єтот раз серьезно єто их последний шанс захватить Украину
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Когда читаю посты соевых порохоботов - раздирает гомерический смех . Это они-то предвещают цельный Армагедон , стоило их Пепе покинуть кормушку ...
Видимо оне с трудом представляют , что есть Армагедон для пересичного украинца . Не олигараха , не для олигархичской обслуги и подстилок под олигархат .
А вот простого . Вот представим ты зарабатывал 300 баксов в месяц ... Но пришла Лерка Инфляция и уже ты зарабатывает 100 баксов . У тя мама больная , у неё
гипертония и ей нужны лекарства разные , питание правильное . И всё это за короткое время дорожает в двое , а то и в пятеро . Потому вырастает коммуналка в 5 раз .
Потом ты видишь , как соседи , друзья , родичи все повально валят в Польшу и другие Европы . Идиотов , шо в ********** свалили на заработки нехай не берём в расчёт .
Причём валят ведь не пацаны сопливые , не лентяи , а трудяги , спецы . Больницы закрываются . В сёлах уже не будет вообще никаких медиков .
А у тётки перед пенсией убрали коэффициент с 1.33 , на 1 и пенсия уменьшается соотвественно .
Вот это я понимаю Армагедон .
Ну а если брать большую политику . Бойня под Иловайском не была Армагедоном для армии ?! Не для Муженко и других паркетников , а для добробатов , для рядового состава и офицеров ?!
А когда типа "заблукала" десантура ***** в Украине и вместо того , чтобы их обменять на своих пленных и политузников по договорняку эту свору тупо идиоты отпустили .
Может им ***** деньги подкинул ?!
Разве капитуаляция в Минск-1 , Минск-2 не Армагедон такой себе локальный ?!
Разве аннексия Крыма ещё не Армагедон ?!
Такшо , порохососы - не пугайте ежа голой дупой таракана !
Хуже , позорнее , продажнее , и зраднее чем при вашем Пепе уже никогда не будет .
Ни при Вове , ни при другом , если Вова решит кому-то уступить .
Это именно при Вашем Пепе Мертветчук поднялся как Феникс и з пепла . Это его Пепа назвал "эффективным обменщиком" и дал свою акредитацию .
Это именно с ним мутил бизнес по сжиженному газу . И это при ём 112 и Ньюсуан стали рупором ***** и *****сосов !
И первое , что сделад Вова в отношениеях с *****м указал Мертветчуку на выход , сказав , шо не знаю и знать не хочу !
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свинорус, ты веришь что холуй, который развлекал олегархов по саунам, может им указать на выход?
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порохоботы-это на 50% номенклатурное совковое казённое быдло..а остальные 50%-те нищеброды , кому тепло в навозной яме-в дупе ПАРАШенка
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Глупыш , если бы ты интересовался историей , читал литературу , то мог бы многое понять .
Знания дают маштаб мышления . Император Византии Юстин выслужился из рядового солдата . Его племянник Юстиан женился на цирковой актрисе Феодоре и они потом вместе правили . По некоторой версии она вообще была "блудницей" . Они оба стали величайшими императорами и преобразователями . Величайший монарх Франции Анри-4 Навара вовремя варфаломеевской ночи , когда убили его дядю ,адмирала Колиньи , его друзей и соратников спрятался в комнате своей жены Марго . Его пощалили , ибо де-Гизы посчитали , что он "кловун" и вынудили его развлекать двор .
Сралина Ленин почти в шутку называл "замечательным , забавным грузином" . Троцкий , Бухарин Зиновьев и Каменев могли уничтожить Сралина до 1924 года лёгко , если бы знали будущее . Они посчитали его столь серым и малозначительном ...

Да и ***** выбрал БАБ и олигархи по тем же причинам . Тот ещё чемоданы за Собчаком носил - есть фото в сети !
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Яйценюховцам типа Бурбака теперь она дорога - к прокурору. После выборов будет веселуха.
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Своих мозгов нет, чужие высеры постишь. Типичный порохосос.
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ты ждала -весна придет будем сажать. дождалась? )))) дяди на верху всегда договорятся, решат вопросы, а быдло, вы будете скулить всегда, вам ничего не обломится, никогда, даже крошки со стола.
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Если ех-президент 10 Мая 2019 согласился с тем,что все должньі иметь одинаковьіе права(до єтого у нас бьіли преимущества) и агрессора 17 Мая впустили в ПАСЕ-цель ех-гаранта ясна,как Божьий день-фальсификация выборов в новый Парламент через "недопустимобозревателяевропы" и"онижепартнёры".Президенту Зеленскому уже просто необходимо начать разгребать эти авгиевые конюшни по датам предательств ех-преза 10 апреля 2018г(разведение войск) и 17 мая 2019(допуск агрессора в ПАСЕ).Иначе это шоколадное кодло из сЦИК,КС,МИД,ГП,ВР свинью подсунут немалую.Чего-чего,а свиньями Украина богата!
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ты опять пишешь сказки собственного сочинения? они больше комиксы. вчера хоть разбавляло голимыми ссылками. дурик
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Які вони розумні заднім числом! Ведмідь спить тільки взимку, а ці за пять років ніяк не виспляться
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Бурбак! Дорізай вже той останній гектар лісу в Карпатах на кругляк контробандою і купуй собі чергову 41-шу круту іномарку! Бо бути патріотом і мародером одночасно - якось не комільфо. Мародер, так мародер.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада має негайно розглянути ситуацію з поверненням РФ у ПАРЄ і звернутися до партнерів і союзників, - Бурбак. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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