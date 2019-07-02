 Рада має негайно розглянути ситуацію з поверненням РФ у ПАРЄ і звернутися до партнерів і союзників, - Бурбак. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.
"Рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи є ганебним. "Народний фронт" вимагає на позачерговому засіданні розглянути питання ПАРЄ та звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів засудити цей ганебний крок. Аналогічні кроки має зробити МЗС України", - наголосив Максим Бурбак.
"Я нагадаю, що цей парламент 2 жовтня 2018 року ухвалив Постанову і засудив спроби повернення Росії. Верховна Рада наголосила, що в разі погодження на цей шантаж, український парламент може "повністю переглянути своє співробітництво з ПАРЄ". Час реагувати. Така позиція "Народного фронту" - ми повинні захистити нашу свободу і територіальну цілісність", - підкреслив керівник фракції.
Він відзначив, що Україна не повернеться до радянського минулого. Українське суспільство не один раз показувало, що вміє боротися за свою свободу.
"Кремлівська революція в Україні не пройде! Скільки б телеканалів чи судів не було куплено, Україна в радянське стійло не повернеться. Нас намагаються повернути машиною часу у недалеке минуле. Колись одного разу вже наплювали на Конституцію, те саме маємо зараз - безпідставні дочасні вибори і дивне рішення Конституційного Суду. Це вже колись було і погано закінчилося", - нагадав Максим Бурбак.
Він також зауважив, що важливо провести парламентські вибори чесно і прозоро. Так, як відбулися президентські.
"В цьому наша правда. Хотілося б, аби український виборець нарешті обирав не за обіцянки, а за реальні результати", - резюмував керівник фракції.
22%.гавна и точка!!.и не надо натягивать 3%- ный гандон на висячий орган...)))
Что-то сегодня он яйценюка расхваливал.
Держи вора громче всех орет...
На цих виборах у нас був шанс добити олігархат і показати всім покидькам: українське суспільство змінилося назавжди - покидьки програли. Коломойський вже був майже знищений.
Залишалось його добити, і це стало б уроком всім іншим.
Та ви обрали руку олігарха, замотану в тряпочку з намальованими очима і ротом. Тряпочка вміє професійно здаватись людиною. Тряпочка вам розказала красіві історії, що вона - слуга народу, хоче їздити на роботу на велосипеді та вам служити. Тільки обери.
Ось цей громадянин Ізраїля Куницький хотів вам служити. Точно кажу.
Тепер всі покидьки світу побачили, що вас не просто можна - вас ТРЕБА кидати! Коломойський обікрав вас на 200 млрд грн і втік з грошима, а ви його обрали. Хахаха. Значить, ви хочете бути обкраденими. Лох - це судьба. Лох повинен кормити того, хто не хоче працювати.
І все лайно світу кинулося в Україну, аж лапті зірвало. Куницький, саакашвілі, портнов, шувалов і проча наволоч. Ось вони вже - приперлися і розсідаються.
Та на них ображатися не можна. Це був ваш вибір.
ЇжТе.
П*ять років було Хто там яйця мяв та свої *гешефти * крутив ?
І його заяви, якісь дії ?
Може він відпочиває, бо ж літо ?
Видимо оне с трудом представляют , что есть Армагедон для пересичного украинца . Не олигараха , не для олигархичской обслуги и подстилок под олигархат .
А вот простого . Вот представим ты зарабатывал 300 баксов в месяц ... Но пришла Лерка Инфляция и уже ты зарабатывает 100 баксов . У тя мама больная , у неё
гипертония и ей нужны лекарства разные , питание правильное . И всё это за короткое время дорожает в двое , а то и в пятеро . Потому вырастает коммуналка в 5 раз .
Потом ты видишь , как соседи , друзья , родичи все повально валят в Польшу и другие Европы . Идиотов , шо в ********** свалили на заработки нехай не берём в расчёт .
Причём валят ведь не пацаны сопливые , не лентяи , а трудяги , спецы . Больницы закрываются . В сёлах уже не будет вообще никаких медиков .
А у тётки перед пенсией убрали коэффициент с 1.33 , на 1 и пенсия уменьшается соотвественно .
Вот это я понимаю Армагедон .
Ну а если брать большую политику . Бойня под Иловайском не была Армагедоном для армии ?! Не для Муженко и других паркетников , а для добробатов , для рядового состава и офицеров ?!
А когда типа "заблукала" десантура ***** в Украине и вместо того , чтобы их обменять на своих пленных и политузников по договорняку эту свору тупо идиоты отпустили .
Может им ***** деньги подкинул ?!
Разве капитуаляция в Минск-1 , Минск-2 не Армагедон такой себе локальный ?!
Разве аннексия Крыма ещё не Армагедон ?!
Такшо , порохососы - не пугайте ежа голой дупой таракана !
Хуже , позорнее , продажнее , и зраднее чем при вашем Пепе уже никогда не будет .
Ни при Вове , ни при другом , если Вова решит кому-то уступить .
Это именно при Вашем Пепе Мертветчук поднялся как Феникс и з пепла . Это его Пепа назвал "эффективным обменщиком" и дал свою акредитацию .
Это именно с ним мутил бизнес по сжиженному газу . И это при ём 112 и Ньюсуан стали рупором ***** и *****сосов !
И первое , что сделад Вова в отношениеях с *****м указал Мертветчуку на выход , сказав , шо не знаю и знать не хочу !
Знания дают маштаб мышления . Император Византии Юстин выслужился из рядового солдата . Его племянник Юстиан женился на цирковой актрисе Феодоре и они потом вместе правили . По некоторой версии она вообще была "блудницей" . Они оба стали величайшими императорами и преобразователями . Величайший монарх Франции Анри-4 Навара вовремя варфаломеевской ночи , когда убили его дядю ,адмирала Колиньи , его друзей и соратников спрятался в комнате своей жены Марго . Его пощалили , ибо де-Гизы посчитали , что он "кловун" и вынудили его развлекать двор .
Сралина Ленин почти в шутку называл "замечательным , забавным грузином" . Троцкий , Бухарин Зиновьев и Каменев могли уничтожить Сралина до 1924 года лёгко , если бы знали будущее . Они посчитали его столь серым и малозначительном ...
Да и ***** выбрал БАБ и олигархи по тем же причинам . Тот ещё чемоданы за Собчаком носил - есть фото в сети !