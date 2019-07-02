 Зеленський повторно звернувся до ВР з проханням розглянути звільнення Луценка і призначення Пристайка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

" Президент України Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення Генерального прокурора Юрія Луценка (р. н. 10380), а також звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ (р. н. 10381) та призначення на неї Вадима Пристайка (р. н. 10382)", - йдеться в повідомленні пресслужби.

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Зазначені подання Глава держави вніс на розгляд народних депутатів 11 червня.

"... відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути вказані питання", - сказано в листі до парламенту від 1 липня.

Нагадаємо, що раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський назве свою кандидатуру на пост генерального прокурора відразу ж після звільнення чинного голови ГПУ Юрія Луценка.