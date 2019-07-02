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 Політика України
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Все про:ВР (5081) ГПУ (3044) Зеленський (1893) Луценко (2476) МЗС (1802)

 Зеленський повторно звернувся до ВР з проханням розглянути звільнення Луценка і призначення Пристайка

Президент України Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка і призначення міністром закордонних справ Вадима Пристайка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

" Президент України Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення Генерального прокурора Юрія Луценка (р. н. 10380), а також звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ (р. н. 10381) та призначення на неї Вадима Пристайка (р. н. 10382)", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Дивіться також: Зеленський просить Раду на поточному тижні схвалити звільнення Луценка і Клімкіна та призначити главою МЗС Пристайка, - Стефанчук. ВIДЕО

Зазначені подання Глава держави вніс на розгляд народних депутатів 11 червня.

"... відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути вказані питання", - сказано в листі до парламенту від 1 липня.

Нагадаємо, що раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський назве свою кандидатуру на пост генерального прокурора відразу ж після звільнення чинного голови ГПУ Юрія Луценка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135179
 
 
 Топ коментарі
 
какой то грустный клоун на фото
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Писать против ветра - трудный опыт для 40-летнего идиота ЗЕ.

Сначала разогнать ВР, а потом к ней обращаться...
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Страшно то, что ничего не изменится. Зеля не станет проукраинским ни с каким пристайком.
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Писать против ветра - трудный опыт для 40-летнего идиота ЗЕ.

Сначала разогнать ВР, а потом к ней обращаться...
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Т.е. ЗЕ должен соблюдать Конституцию Украины, а ВРУ нет? Они по Конституции работают до первого заседания нового состава ВРУ. Ты поняло?
Но они все саботируют. Лишний раз убеждаюсь, что ВРУ разогнали правильно.
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ВР сказала что уволят Луца когда буратин скажет кого вместо него.
А оно продолжает валять дурочку
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Чому брешеш? Працюють над Виборчим Кодексом. Відкритими зауважую списками. Це те що твоє зелене брехло обіцяло. Закон про імпічмент прийняли. Який зелений барига (квитками в Канаді хто зібрався торгувати?) не підписує. Нічого 300 голосів трахнуть це зарозуміле зелене Цабе. Ты поняло?
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Это когда ватный криворожский ублюдок ЗЕ соблюдал конституцию чужой ему страны?

Всегда знал, что у ЗЕбилов проблемы с причинно-следственными связями, но не настолько же...

Проведи эксперимент:
1. Подходишь к любому незнакомому здоровому мужику и плюешь ему в лицо.
2. А потом просишь закурить.
3. Результат расскажешь.

ПыСы: В качестве бонуса можешь после п.2 поговорить с ним про соблюдение конституции.
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Ну да, для этого надо логически связно мыслить. Но сильно вы много от придворного шута хотите.
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Оно ещё не определилось кого из родственников, школьных друзей, соседей или коллег из прокремлёвской кодлы квартал 95 назначить генпрокурором. Ио начальника СБУ оно назначило. Без образования. Не служившего ни дня в армии. Без какого либо опыта оперативной работы. ИО начальника СБУ, Карл !!!!!!! Но оно упорото прёт рогом за увольнение Луценко. Или за назначение неизвестнохуйзнаеткого Пристайко. ЗЕ, займись делом !
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они на типы разделяются...
Есть солнечные клоуны - они смешные и добрые
А есть как Зю... - они злобные гномы.., ими детей пугают..
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Пан Зю не клоун він скоріше "балбес", який взявся за роботу в якій зовсім не розуміється і від цього буде погано всій країні.
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Он не клоун. Не обижайте клоунов. Он шут, просто придворный шут папы Бени.
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Ты в зеркало смотришь?
Бесполезно обращаться к органу, который занимается саботажем. Через 3 недели будут новые детапуты, которые снимут неприкасаемость и будут голосовать индивидуально.
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да,да - и космические корабли доберутся до обитаемых планет))))))
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Хотел забанить, но подумал: пусть люди посмотрят на типичного представителя кунсткамеры.
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совсем на бухарика-Петьку не похож?
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где ролик с Зю, Цензор?
Без ролика не смешно...
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Страшно то, что ничего не изменится. Зеля не станет проукраинским ни с каким пристайком.
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Тобто ти вважаєш що послали тільки його ? ІДІОТ вони послали 74 відсотка Українців ! Ну нічого 21-го ми їх і таких як ти так пошлем !!!
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Клоун один раз не понял, хочет, чтобы его второй раз послали....
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Будуть, нехай чекає пенсію 2000 грн і долар по 100.
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Зеленский повторно обратился к ВР с просьбой рассмотреть увольнение Луценко и назначение Пристайко

Вова, а шо там с законом и процедурой импичмента? Шо ты притих, красавец? Всё? До следующих выборов спрятал эту морковку?
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та вы там совсем оборзели чё ли?...преЗЕдент уже второй раз обращается...
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офф топ

В Подмосковье охранник супермаркета задушил покупателя.
22 июня сотрудники магазина в Электростали заподозрили одного из покупателей в кражу и вызвали охранника. Тот повел подозреваемого в подсобку для разбирательства. Началась драка, оба упали на пол, покупатель вскоре скончался. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за сдавливания шеи.
Это произошло в магазине «Пятерочка». Погибшему было 20 лет.
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Не решит вопрос этот состав-решит через три недели другой состав.
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Именно так.
Поэтому тем более непонятна эта нетерплячка Зе.
Почему бы ему пока не заняться более актуальными проблемами?
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Ну,хоть обоснование будет:я пытался-мне не дали работать. Тоже ведь козырь
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Внешняя политика - прямая обязанность президента.
Климкин сам просил Раду уволить его, пусть увольняет.
А что так печет с Луценко? СБУ под чутким руководством друга Зе Баканова не побороло коррупцию за обозначенных 2 недели, так он решил за 2-3 недели до выборов побороть ее с помощью нового прокурора?
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Все зрозуміло і дуже.
Перед виборами треба посадити десяток чиновників і тоді народ дасть 80% за партію "Зю", після віборів уже можна і не саджать
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Так тобі ж сказали звільнять Луценко коли ти скажеш кого замість нього.
вже одного кота в мішку вибрали ...ля
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Шутка произнесенная дважды, перестает быть шуткой, тебе ли зебилу это не знать!!!
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Я тебе не впізнаю.
А де: "При Порошенко такого не бьіло"?
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На самом деле это реинкарнация Доренко,"казалось бы причём тут Лужков?"
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луценко давно надо было нахер Бездарь на такой должности Да ещё без высшего юридического Помню как он притащил на прес-конференцию ржавый миномёт из которого надя должна была верховную раду уничтожить Ну и где надя обвинённая этим упоротым в страшном преступлении А надя на свободе и продолжает депутатствовать Да за одно это юрика поганой метлой надо гнать из прокуратуры
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Он эту ВРУ мочит до последнего, ПОЛИТТЕХНОЛОГИЯ. Трошки соображать надо. Как то так, ПОРОХОБОТИКИ.
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а шо такое? надо срочно соглашаться на ноту *****? пока нарасеянии полезных санкций за моряков не прилетело?
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какие-то салочки, увольте Югу Пгокугога, тогда назову новую фамилию - детский сад
почему сразу не назвать?
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відміна мовного Закону, це буде смертний приговор ЗЕ і всій його команді
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21-го липня побачимо, хто, кому і за що вирок покаже.
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Остапе, поздно ! Новости с ЦИК слышал ? И не важно уже кто как голосует , важно что посчитают правильно .
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Ха-ха-ха ! Поздно Вам пить боржоми, когда почки отвадились. Надо было думать до 21 апреля. А что будешь делать ? Гав-гав-и гав на цензор? И это будет все ? Зеро еврей и Майдана вам сделать не даст
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Боже , храни Украину от такого президента !
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Рада должна остановить грязную игру Порошенко и Парубия - Тимошенко.
Рада заблокировала кадровые вопросы, потому что «находится под влиянием Порошенко».
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду Украины приостановить рассмотрение проекта закона об Избирательном кодексе Украины по процедуре Ad hoc, чтобы рассмотреть представление новоизбранного Президента Украины об увольнении и назначении ряда чиновников, право относительно чего предоставляется Президенту в соответствии с Конституцией Украины.
Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на ее сайте.
«Верховная Рада Украины по процедуре Ad hoc может приостановить рассмотрение Избирательного кодекса, и проголосовать представление Президента Украины об увольнении и назначении, в частности, Генерального прокурора Украины и министра иностранных дел Украины», - сказала Юлия Тимошенко на брифинге в Раде.
Она напомнила, что в Верховной Раде Украины в нарушение Конституции Украины происходит сопротивление по рассмотрению соответствующих вопросов, и сейчас до сих пор не уволены и не назначены новые министр иностранных дел Украины, Генеральный прокурор Украины, председатель СБУ, министр обороны Украины и другие должностные лица, которых вправе по Конституции назначить новый Президент.
«Для того, чтобы не назначать должностных лиц Президента Зеленского - и в первую очередь министра иностранных дел и Генерального прокурора Украины - они начали рассмотрение Избирательного кодекса, который концептуально непригоден для страны», - сказала лидер «Батькивщины».
По ее убеждению, Верховная Рада заблокировала кадровые вопросы, потому что «находится под влиянием Порошенко».
«Это - грязная игра, которую Порошенко и его председатель ВРУ должны немедленно прекратить и дать возможность новому Президенту сформировать в соответствии с Конституцией свою команду», - завершила Юлия Тимошенко.
В тему:
- Новая власть должна как можно скорее посадить Порошенко - Тимошенко
- Тимошенко подала в ГБР заявление на Порошенко, Гройсмана и Коболева. Видео
https://is.gd/qaTRsW
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Брудну гру порошенко вже повинен зупиняти психіатр.
В нього великі проблеми зі здоров'ям.
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і з головою!
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а нафига менят ЮГИКА? он прикольный и с собакой танцует , а жена его то вообще шедевр пластической хирургии.
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раз з зеленої шмарклі президента не вийшло, то, може, вже час міняти?
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Хроника одного Президента ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
02.07.2019 г.
По сообщениям прессы Зеленский в Канаде. Информации пока нет. Отчеты о его похождениях будут позже.
По приезду его ожидает ответ от структур Ахметова за подписью генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова на предложения участия в мероприятиях "реинтеграции Донбасса". Они там выражают полное одобрение действий направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации на Донбассе и свою готовность принять в этом посильное участие. Единственным условием они полагают непосредственное участи аудиторских структур МБРР в контроле работ и расходования денег.
Видимо поняли тонкие мысли команды "Зе" и мараться в этом не желают.
А после вот этого https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post.html направление куда Ахметов послал Зеленского вполне сформировалось.. Счастливого пути, г-н Президент....
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Придурок, ты же раду распустил. Обращайся в спортлото, или в 97 квартал.
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в Україні у іноземних компаній продовжують вимагати хабарі - У Коломойского говорят ,что это всё волонтёры из его штаба и как побороть это в Украине не знает ,а с Израиле с этим проще если кругом все как мы Зеленський повторно звернувся до ВР з проханням розглянути звільнення Луценка і призначення Пристайка - Цензор.НЕТ 7102
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ЗЕленский, клоЗЕт ! Займись делом. Нахер тебе увольнение Луценко и назначение ********************** Пристайко ? Более важных дел нет ? Люди работают. Успешно. Или плохому танцору яйца мешают ? Почему Пристайко ? Почему не Зеркаль ? Конец эпохи кумовства ? Шут гороховый. Как там ио главы сбу без опыта и без образования ? Не хочешь пересмотреть назначение ? Не ? Кого ещё из старых друзей и соседей по подъезду назначишь на ответственные посты ?
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Климки поперек горла стал зеле при попытке слить интересы Украины, вот теперь и пытается избавиться от него
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А вместо Югика новый прокурор будет вместо преЗедента сотрудничать с проукраинской коалицией в ПАСЕ?
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Надо записать видео, где оно топает ножкой и грозит булавой верховни ради.
А иначе дела не будет.
Это ж порох лох, шёл договаривался. А хотелки зели все должны выполнять безпрекословно.
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Вадима Пристайко - згідно декларації він та дружина усе життя на дипломатичній службі. При цьому 6 квартир у Києві... І багато кредитів у бельгійському банку... (ING Bank Belgie) не багато, десь на 70 тис. євро...
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Ось цікаво. Клоун критикував Порошенка за економічну політику. А не за зовнішню. Але Клоун чомусь Главу НБУ не замінив хоча має право, чомусь не просить змінити міністрів соціальної політики, економіки і фінансів. Хоча просити має право. А ось Клімкіна і Югіка хоче замінити. Щодо Югіка зрозуміло. Боїться конкуренції в клоунаді. А ось Клімкін чим йому не вгодив? Що не вліз в рашистську пастку?
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Таак... А вони шо?.. Невже послали набуй?.. Да буть такого не може!
Он воно як, Пєтровічь! Піди пограй на роялі.
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І одразу після звільнення - рай на землі, молочні ріки, кисільні береги...
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Здається 14 липня В Зрада йде на канікули? Ще пленарних 5 днів позвіздять дєпутани, а потім, якщо у Зє є яйця, цих істот будуть шукати по всьому світі.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський повторно звернувся до ВР з проханням розглянути звільнення Луценка і призначення Пристайка
 
 
 
 
 
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