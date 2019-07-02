 Зеленський повторно звернувся до ВР з проханням розглянути звільнення Луценка і призначення Пристайка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
" Президент України Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення Генерального прокурора Юрія Луценка (р. н. 10380), а також звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ (р. н. 10381) та призначення на неї Вадима Пристайка (р. н. 10382)", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Зазначені подання Глава держави вніс на розгляд народних депутатів 11 червня.
"... відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути вказані питання", - сказано в листі до парламенту від 1 липня.
Нагадаємо, що раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський назве свою кандидатуру на пост генерального прокурора відразу ж після звільнення чинного голови ГПУ Юрія Луценка.
Сначала разогнать ВР, а потом к ней обращаться...
Но они все саботируют. Лишний раз убеждаюсь, что ВРУ разогнали правильно.
А оно продолжает валять дурочку
Всегда знал, что у ЗЕбилов проблемы с причинно-следственными связями, но не настолько же...
Проведи эксперимент:
1. Подходишь к любому незнакомому здоровому мужику и плюешь ему в лицо.
2. А потом просишь закурить.
3. Результат расскажешь.
ПыСы: В качестве бонуса можешь после п.2 поговорить с ним про соблюдение конституции.
Есть солнечные клоуны - они смешные и добрые
А есть как Зю... - они злобные гномы.., ими детей пугают..
Бесполезно обращаться к органу, который занимается саботажем. Через 3 недели будут новые детапуты, которые снимут неприкасаемость и будут голосовать индивидуально.
Без ролика не смешно...
Вова, а шо там с законом и процедурой импичмента? Шо ты притих, красавец? Всё? До следующих выборов спрятал эту морковку?
В Подмосковье охранник супермаркета задушил покупателя.
22 июня сотрудники магазина в Электростали заподозрили одного из покупателей в кражу и вызвали охранника. Тот повел подозреваемого в подсобку для разбирательства. Началась драка, оба упали на пол, покупатель вскоре скончался. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за сдавливания шеи.
Это произошло в магазине «Пятерочка». Погибшему было 20 лет.
Поэтому тем более непонятна эта нетерплячка Зе.
Почему бы ему пока не заняться более актуальными проблемами?
Климкин сам просил Раду уволить его, пусть увольняет.
А что так печет с Луценко? СБУ под чутким руководством друга Зе Баканова не побороло коррупцию за обозначенных 2 недели, так он решил за 2-3 недели до выборов побороть ее с помощью нового прокурора?
Перед виборами треба посадити десяток чиновників і тоді народ дасть 80% за партію "Зю", після віборів уже можна і не саджать
вже одного кота в мішку вибрали ...ля
А де: "При Порошенко такого не бьіло"?
почему сразу не назвать?
маму приплітав?
Рада заблокировала кадровые вопросы, потому что «находится под влиянием Порошенко».
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду Украины приостановить рассмотрение проекта закона об Избирательном кодексе Украины по процедуре Ad hoc, чтобы рассмотреть представление новоизбранного Президента Украины об увольнении и назначении ряда чиновников, право относительно чего предоставляется Президенту в соответствии с Конституцией Украины.
Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на ее сайте.
«Верховная Рада Украины по процедуре Ad hoc может приостановить рассмотрение Избирательного кодекса, и проголосовать представление Президента Украины об увольнении и назначении, в частности, Генерального прокурора Украины и министра иностранных дел Украины», - сказала Юлия Тимошенко на брифинге в Раде.
Она напомнила, что в Верховной Раде Украины в нарушение Конституции Украины происходит сопротивление по рассмотрению соответствующих вопросов, и сейчас до сих пор не уволены и не назначены новые министр иностранных дел Украины, Генеральный прокурор Украины, председатель СБУ, министр обороны Украины и другие должностные лица, которых вправе по Конституции назначить новый Президент.
«Для того, чтобы не назначать должностных лиц Президента Зеленского - и в первую очередь министра иностранных дел и Генерального прокурора Украины - они начали рассмотрение Избирательного кодекса, который концептуально непригоден для страны», - сказала лидер «Батькивщины».
По ее убеждению, Верховная Рада заблокировала кадровые вопросы, потому что «находится под влиянием Порошенко».
«Это - грязная игра, которую Порошенко и его председатель ВРУ должны немедленно прекратить и дать возможность новому Президенту сформировать в соответствии с Конституцией свою команду», - завершила Юлия Тимошенко.
В тему:
- Новая власть должна как можно скорее посадить Порошенко - Тимошенко
- Тимошенко подала в ГБР заявление на Порошенко, Гройсмана и Коболева. Видео
https://is.gd/qaTRsW
В нього великі проблеми зі здоров'ям.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
02.07.2019 г.
По сообщениям прессы Зеленский в Канаде. Информации пока нет. Отчеты о его похождениях будут позже.
По приезду его ожидает ответ от структур Ахметова за подписью генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова на предложения участия в мероприятиях "реинтеграции Донбасса". Они там выражают полное одобрение действий направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации на Донбассе и свою готовность принять в этом посильное участие. Единственным условием они полагают непосредственное участи аудиторских структур МБРР в контроле работ и расходования денег.
Видимо поняли тонкие мысли команды "Зе" и мараться в этом не желают.
А после вот этого https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post.html направление куда Ахметов послал Зеленского вполне сформировалось.. Счастливого пути, г-н Президент....
А иначе дела не будет.
Это ж порох лох, шёл договаривался. А хотелки зели все должны выполнять безпрекословно.
Он воно як, Пєтровічь! Піди пограй на роялі.