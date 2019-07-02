 Конституційний суд відпустив під заставу в 570 тис. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.
Луценко підкреслив, що це сталося того самого дня, коли терористи розстріляли медичний автомобіль ЗСУ. Про те, в яких умовах сидять наші військові і політичні в'язні - відомо, додав він.
Крім того, за його словами, у зв'язку з цим рішенням КС у зоні ризику - понад 1000 заарештованих в Україні терористів і їхніх пособників.
Луценко нагадав, що завтра - суд над "найціннішим для Кремля арештантом" Вишинським, а днями - апеляція Єфремову.
Дмитро Держак - громадянин України, який працює на посаді заступника Генерального директора одного з товариств, яке здійснює господарську діяльність і регулярно платить податки в бюджет терористичного угрупування "Луганська народна республіка".
Його затримали 25 червня у власному будинку в м.Києві. Під час обшуку його квартири виявлено і вилучено "посвідчення особи військовослужбовця ЛНР" і "посвідчення ветерана бойових дій", видані на його ім'я.
Крім того, згаданого громадянина також підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, тобто участь у терористичній організації.
Зазначимо, що прокурори клопотали в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадуємо, раніше прокуратура повідомляла про затримання за звинуваченням у фінансуванні терористів "ЛНР" сина гендиректора лікеро-горілчаного заводу "Луга-Нова" Леоніда ДержакаДмитра.
и потом где его обещанные посадки по весне? скоро лето закончится..
где снижение тарифов?
почему до сих пор назначаются на посады кумы сваты друзья?
почему до сих пор идёт война?
и т.д. проверь по списку все его обещания тебе, зебилёнок))
Він же розуміє, що до корита більше нічого не перепаде, от й казиться!)))
Вільний!
😁
Он же патриот...
Что его держать?
😇
Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от Президента, Верховной Рады и съезда судей Украины.Кто же теперь Луценко виноват?Меньше бухать во время назначения судей надо было.Как и кого назначили,так теперь и работают.
И, если я правильно понял, то основная претензия к этому мужику, что его бизнес платит налоги в лнр. Но если так случилось, что его бизнес там и перенести его не возможно, то как он может не платить? И почему аналогичных претензий по финансированию терроризма нет по отношению к Ахметову, Королевской и прочим деятелям???
Таким образом все мрази с "корочками" лнр/днр автоматически становятся террористами.
После такого Медведчук дважды подумает, стоит ли продолжать активно и демонстративно "контактировать" с их лидерами.
Любой судья дважды подумает, стоит ли изменять меру пресечения на более мягкую террористу.
Вносить такие изменения нужно очень быстро.
Кацапы - наш враг, ни на минуту не останавливается. Сейчас в Крыму русскими захватчиками-оккупантами создана группа, которая "собирает типа доказательства" нанесения ущерба полуострвоу Украиной. Да, это бред, но юристы там работают и суммма претензий по их подсчетам 2,5 трлн. руб. Это может быть иск в суд. Сюрреализм, но это так.