 Конституційний суд відпустив під заставу в 570 тис. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

Луценко підкреслив, що це сталося того самого дня, коли терористи розстріляли медичний автомобіль ЗСУ. Про те, в яких умовах сидять наші військові і політичні в'язні - відомо, додав він.

Крім того, за його словами, у зв'язку з цим рішенням КС у зоні ризику - понад 1000 заарештованих в Україні терористів і їхніх пособників.

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Луценко нагадав, що завтра - суд над "найціннішим для Кремля арештантом" Вишинським, а днями - апеляція Єфремову.

Дмитро Держак - громадянин України, який працює на посаді заступника Генерального директора одного з товариств, яке здійснює господарську діяльність і регулярно платить податки в бюджет терористичного угрупування "Луганська народна республіка".

Його затримали 25 червня у власному будинку в м.Києві. Під час обшуку його квартири виявлено і вилучено "посвідчення особи військовослужбовця ЛНР" і "посвідчення ветерана бойових дій", видані на його ім'я.

Крім того, згаданого громадянина також підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, тобто участь у терористичній організації.

Зазначимо, що прокурори клопотали в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадуємо, раніше прокуратура повідомляла про затримання за звинуваченням у фінансуванні терористів "ЛНР" сина гендиректора лікеро-горілчаного заводу "Луга-Нова" Леоніда ДержакаДмитра.