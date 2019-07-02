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Все про:бойовик (3059) КС (347) Луценко (2476) прокуратура (1783) найманці РФ (816)

 Конституційний суд відпустив під заставу в 570 тис. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко

Заступнику гендиректора підприємства-спонсора терористів "ЛНР" Дмитру Держаку, якого затримали з посвідченням "учасника бойових дій" проти України, Конституційний суд дав можливість вийти під заставу в 570 тис грн.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

Луценко підкреслив, що це сталося того самого дня, коли терористи розстріляли медичний автомобіль ЗСУ. Про те, в яких умовах сидять наші військові і політичні в'язні - відомо, додав він.

Крім того, за його словами, у зв'язку з цим рішенням КС у зоні ризику - понад 1000 заарештованих в Україні терористів і їхніх пособників.

Читайте також: Суд взяв під варту спонсора "ЛНР" Держака з можливістю внесення застави 576 тис. грн, - прокуратура

Луценко нагадав, що завтра - суд над "найціннішим для Кремля арештантом" Вишинським, а днями - апеляція Єфремову.

Дмитро Держак - громадянин України, який працює на посаді заступника Генерального директора одного з товариств, яке здійснює господарську діяльність і регулярно платить податки в бюджет терористичного угрупування "Луганська народна республіка".

Його затримали 25 червня у власному будинку в м.Києві. Під час обшуку його квартири виявлено і вилучено "посвідчення особи військовослужбовця ЛНР" і "посвідчення ветерана бойових дій", видані на його ім'я.

Крім того, згаданого громадянина також підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, тобто участь у терористичній організації.

Зазначимо, що прокурори клопотали в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадуємо, раніше прокуратура повідомляла про затримання за звинуваченням у фінансуванні терористів "ЛНР" сина гендиректора лікеро-горілчаного заводу "Луга-Нова" Леоніда ДержакаДмитра.

Конституційний суд відпустив під заставу в 570 тис. грн спонсора ЛНР Держака, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135174
 
 
 Топ коментарі
 
а где СБУ зелино ? они почему мышей не ловят или для них сепары не враги ?вот в чем вопрос
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Слава реформованному суду! Петру Олексійовичу слава!!!)))
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Теперь же стало можно под залог террористов выпускать...ожидаемо... Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко - Цензор.НЕТ 2462
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Слава реформованному суду! Петру Олексійовичу слава!!!)))
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а где СБУ зелино ? они почему мышей не ловят или для них сепары не враги ?вот в чем вопрос
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Они контрабанду победили за две недели(впервые в мировой истории), а больше им задач не ставили ... Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко - Цензор.НЕТ 4723
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А где петина ГПУ с доказательствами того,что его отпускать под залог?
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А вони жінці Баканова українське гражданство оформлюють. Не розірватись же їм.
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дурачёк, Петя уже 2 месяца как не президент, все вопросы к Зеленскому
и потом где его обещанные посадки по весне? скоро лето закончится..
где снижение тарифов?
почему до сих пор назначаются на посады кумы сваты друзья?
почему до сих пор идёт война?
и т.д. проверь по списку все его обещания тебе, зебилёнок))
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ДУРАЧЕК. И как он это сделает? ПРОСВЕТИ.
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Це все вологі соєві мрії!)))
Він же розуміє, що до корита більше нічого не перепаде, от й казиться!)))
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Казковий, ти придивись- оночки купа відрубаних рук, так ото саме за нею все те, чого тобі для щастя не вистачає!
Вільний!
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Чий кум генплокулол і хто робив пенсійну реформу і призначав суддів к.с.? Свинарник за п"ять років насрав більше ніж риги.
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Реформы суда небыло еще, был пройден только первый этап. Это так, если чё...
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а я все гадав па чьом прадать родіну? 570 тисяч коштує країна.. шо пиль для моряка
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Как мило - Да здравствует Украинский Суд, самый гуманный суд в Мире!
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Спсибо тебе Луценко. И спасибо Пете за судебную рехворму. Ну и чего мы тогда хотим от Европы?
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Теперь же стало можно под залог террористов выпускать...ожидаемо... Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко - Цензор.НЕТ 2462
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Вот взял и испортил кайф поклонникам Владимира Александровича...злой ты... Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко - Цензор.НЕТ 2616
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Если бы не суд, то Петя через полгода плавал бы в помоях, а так есть шанс попасть в Раду.
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???? Совсем крыша едет! Что?! Вы, русские, почему то думаете что все такие тупые как вы.
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Мы, НЕ РУССКИЕ, тупые, а вот ВЫ, еще ТУПЕЕ. Вот Петруха потому с трудом и пролазит в парламент. Кое какое спасение.
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Не сторгувалися з жлобом ПОПой...
😁
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Геніально. А шо думає про це новоспечений гідрант і чому не реагує на це?
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А чего, лицензия на отстрел украинцев стоит дешевле чем штраф за *евробляху*. Что скажите соевые твари?
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Український суд, ради денег, піде на все...так було завжди і так буде завжди!
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Какой ПОП такой и приход!
😇
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Хотябы обменяли его на наших пленных. Но нет. Власти выгодно чтобы наши люди сидели в рашистском плену. Потому что будет повод и страной торгануть якобы за освобождение пленных.
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Эу!!! умные - "Шакаладный Упырь" (как вы его прозвали) подписал Указ "об реформировании судебной системы" - а реформировали ее подобные ВАМ - придурки (иначе вас и не назвать), вы реальные ЗЕбиллы.
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Они доиграются ..... такие судьи на верёвках будут болтаться с ЗП 300 000 грн в месяц.
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Хрен редьки не слаще. Был бы петя - точно так же этот перец вышел бы. Кого при пете закрыли?
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Закрили близько 50 сепарів. Поцікавтеся, до того ж говоріть про сьогоднішню владу.
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Вот и ПЕТИНА стратегия в действии.
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Ти усі 5 років будеш брехати і все звалювати на папєрєдніков?
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Кто бы сомневался Суды у нас и санкции с украинофоба добронравова снимают и сепаров выпускают Главное нам верить и ждать ПЭРЭМОГУ Я то уже понял что ближайшие пять лет нас ждёт жопа
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Она нас не ждёт, а отпускать нас не хочет.
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только хотел написать что во всем «виноват» Порошенко, но зебилы уже тут как тут )
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Порядок формирования[править | править код]
Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от Президента, Верховной Рады и съезда судей Украины.Кто же теперь Луценко виноват?Меньше бухать во время назначения судей надо было.Как и кого назначили,так теперь и работают.
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ТУПЫМ не понять. Вернее не ПЕРЕУБЕДИТЬ, что это ЗАСЛУГА ПЭТИ, 100 процентов и надолго.
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Леха.Ты собрался переубедить порохобота со стажем Али Хасана?Не выйдет.Как можно переубедить зомби и члена секты Мальдивского пастора и кондитера одновременно.Его можно только загнать в изгнание,как и партию его шехфа.Не обращать внимание,и не читать и не смотреть,как не смотрят сейчас ни пятый ни прямой аналы.
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Т.е., сомнений в том, что "рехвормированный" суд отпустит сепара под залог, вообще не возникает?
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Нет, ну хотя бы гимн для приличия спели, что ли.
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Судей на мило шкури под барабани....
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что зеля довыеживались? теперь это твои справы и нечего на попередныкив валить.....
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А класно придумано: навалить под дверью "реформ", поджечь газетку и убежать. Теперь пусть хозяин квартиры отвечает.
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А кацапы нашим на пустом месте по 15 лет выписывают, что творится то?
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Как конституционный суд мог кого-то отпустить??? Он не судит людей. Что он куприт?

И, если я правильно понял, то основная претензия к этому мужику, что его бизнес платит налоги в лнр. Но если так случилось, что его бизнес там и перенести его не возможно, то как он может не платить? И почему аналогичных претензий по финансированию терроризма нет по отношению к Ахметову, Королевской и прочим деятелям???
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Читати вміє? У "мужика" посвідчення "вєтєрана боєвих дєйствій ЛНР".
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Ну, теперь ему прямая дорога в Зе-депутаты!!
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А взагалі чи потрібний Україні цей КС ,який захищає не укравїнські інтереси ,а олігахат і різних шахраїв і злочинців ? В яку суму обходится він укранським платникам податків ?
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Короче, можно пышатыся. Главное "Сватов" было запретить.
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1. Внести в порядок денний ВР и проголосовать Закон "О признании лнр и днр террористическими организациями".
Таким образом все мрази с "корочками" лнр/днр автоматически становятся террористами.

После такого Медведчук дважды подумает, стоит ли продолжать активно и демонстративно "контактировать" с их лидерами.
Любой судья дважды подумает, стоит ли изменять меру пресечения на более мягкую террористу.
Вносить такие изменения нужно очень быстро.

Кацапы - наш враг, ни на минуту не останавливается. Сейчас в Крыму русскими захватчиками-оккупантами создана группа, которая "собирает типа доказательства" нанесения ущерба полуострвоу Украиной. Да, это бред, но юристы там работают и суммма претензий по их подсчетам 2,5 трлн. руб. Это может быть иск в суд. Сюрреализм, но это так.
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