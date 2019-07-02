EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  607  14
Матеріали за темою:
Все про:перемовини (1339) Мінськ (476)

 Зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбувається в Мінську, - МЗС Білорусі

У Мінську (Білорусь) у вівторок почалася зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі в твітері  у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"У Мінську почали роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Найманці РФ звільнили чотирьох полонених українців

Зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбувається в Мінську, - МЗС Білорусі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135170
 
 
 Топ коментарі
 
Що там стоїть на черзі: Маріуполь чи Краматорськ віддавати сєпарам?
 показати весь коментар
 
А превратить территорию подконтрольную ВСУ в нейтральную это ПАБЕДА?
 показати весь коментар
 
он свою позицию на странице в Фейсбуке изложит Встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси - Цензор.НЕТ 997
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Що там стоїть на черзі: Маріуполь чи Краматорськ віддавати сєпарам?
 показати весь коментар
 
 
А уже что-то отдали в альтернативной порохоботской реальности?
 показати весь коментар
 
А превратить территорию подконтрольную ВСУ в нейтральную это ПАБЕДА?
 показати весь коментар
 
 
Это не победа, но и не поражение. И уж тем более не "отдали сепарам", как толдычат зрадоботы.
 показати весь коментар
 
а что это, маневры? По Минским договорам Дебальцово за ВСУ . Где отвод войск оккупантов. Заберите Дебальцево, а потом маневрируйте, зебильные стратеги
 показати весь коментар
 
странно что МИД другой страны пишет об этом, а не сама группа по заседанию. Что еще отводить будете?
 показати весь коментар
 
 
обсуждают обстрел санитарной машины и гибель медиков???????????????
 показати весь коментар
 
 
02.07.19. На Донбассе боевики опять обстреляли украинских медиков: есть раненые

Двое медиков-волонтеров получили ранения из-за вражеского обстрела во время движения на автомобиле по автодороге между городами Марьинка и Красногоровка.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Отдела коммуникации полиции Донецкой области.
"В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников ЦГБ города Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам, 42 и 32 лет. По их словам, пулевые ранения получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между городом Марьинка и городом Красногоровка", - указали в полиции.
Сейчас они находятся в военном госпитале города Покровск.
 показати весь коментар
 
 
Сподіваюсю гідрант цю новину не з інтернету дізнався, або дізнається.
 показати весь коментар
 
 
он свою позицию на странице в Фейсбуке изложит Встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси - Цензор.НЕТ 997
 показати весь коментар
 
 
зеля решил что освободив моряков в Украине наступит всеобщая радость и благость И под это дело сдаёт потихоньку интересы Украины Правда не осознанно Он сам не понимает что кацапскую блесну заглотнул и те теперь его водить и таскать будут как захотят Поняли его слабинку
 показати весь коментар
 
 
миша хтз, ты ж понимаешь, что это делается под выборы. И плевать на Украину. Надо успеть до выборов показать канхветку, а то одни обломы
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗустріч підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбувається в Мінську, - МЗС Білорусі
 
 
 
 
 
 вгору