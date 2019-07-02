 Зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбувається в Мінську, - МЗС Білорусі

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі в твітері у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"У Мінську почали роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі в твітері у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"У Мінську почали роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.
Двое медиков-волонтеров получили ранения из-за вражеского обстрела во время движения на автомобиле по автодороге между городами Марьинка и Красногоровка.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Отдела коммуникации полиции Донецкой области.
"В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников ЦГБ города Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам, 42 и 32 лет. По их словам, пулевые ранения получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между городом Марьинка и городом Красногоровка", - указали в полиции.
Сейчас они находятся в военном госпитале города Покровск.