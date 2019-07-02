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Все про:поранення (1456) Донецька область (2266) волонтери (492)

 Два медики-волонтери дістали кульові поранення унаслідок обстрілу терористів на Донбасі, - поліція

У Донецькій області унаслідок обстрілу бойовиків поранено двох волонтерів. За попередніми даними, потерпілі дістали кульові поранення, рухаючись на авто дорогою Мар'їнка-Красногорівка. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі м. Покровськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Донецькій області.

"У Мар'їнський відділ поліції надійшло повідомлення від працівників Центральної міської лікарні м. Курахово про надання медичної допомоги двом медикам-волонтерам, 42 і 32 років.

За їхніми словами, кульові поранення вони дістали під час снайперського обстрілу, рухаючись на автомобілі по автодорозі між м. Мар'їнка та м. Красногорівка", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли наряд поліції на Донеччині: двох патрульних госпіталізовано. ФОТО

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135165
 
 
 Топ коментарі
 
дивно... ми ж припинили стріляти.. чому вони не припиняють?? га? хто скаже?
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Вы устали и захотели мира, зебилы? Вот он, кушайте ситечком. Слава Б-гу вроде все обошлось, но так не будет всегда. Время понять разницу между тем, что говорят и тем, что есть на самом деле.
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Да тут не просто надо чаще стрелять - там все напалмом полить и поджечь надо.
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дивно... ми ж припинили стріляти.. чому вони не припиняють?? га? хто скаже?
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дивно, а чому там не сказано "всупереч наказу Головнокомандувача"?
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Для стабільного припинення вогню путлєровці прагнуть знищити більшість наших медиків.
Куди там до путлєвовців гітлєрівцям. Одним словом - брати словяни у мокшанському разліві.
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Вы устали и захотели мира, зебилы? Вот он, кушайте ситечком. Слава Б-гу вроде все обошлось, но так не будет всегда. Время понять разницу между тем, что говорят и тем, что есть на самом деле.
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Не заважайте зелебобам насолоджуватись перемогою над Петрусем. В мене таке враження, що вони не з хутінською росією вобвали, а виключно з ним.
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Так і є. Вони ж волали всі останні чотири роки що ворог не в кремлі, а на банковій.
Та й зараз... Он в заяві хедранта щодо вчорашнього вбивства двох медиків жодного слова про "російських найманців" чи "російську агресію".
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Ну й як домовлятися з кацапськими мавпочками про припинення вогню? Клован, вже домовився, чи ще тривають "тяжольіе переговорьі"?
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На фронті гинуть бійці, в оно шляється по канадам з піаніною.
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Одужання пораненим.
Кацапи нелюди. Завжди це пам'ятайте.
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Да тут не просто надо чаще стрелять - там все напалмом полить и поджечь надо.
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Хомчак, якщо ти офіцер і українець, пошли на х.й Зебіла, верни війська обратно на позиції в Станиці. Якщо кацапи продовжують стріляти - які на хрен відводи військ.
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после телодвижений Зебила ватники начали обстреливать медиков
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А два медика-Зе!вандала разрисовали стену в лифте.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДва медики-волонтери дістали кульові поранення унаслідок обстрілу терористів на Донбасі, - поліція
 
 
 
 
 
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