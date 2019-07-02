 "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей

Конфлікт між функціонером і велогонщицею виник у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Після перемоги Соловей на Європейських іграх Федерація велоспорту України на своїй офіційній сторінці в соцмережі привітала з перемогою спортсменки главу Київської федерації велоспорту Сергія Мухомора.

У спортсменки це викликало подив, про що вона написала в коментарях: "Дивуюся вашій некомпетентності. Дуже хотілося б дізнатися, чому вітаєте незнайомого мені чоловіка, якого я ніколи не бачила, при цьому берете моє фото і мій результат? І найцікавіше, що нічим, абсолютно нічим ця людина мені не допомагала у підготовці до змагань".

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Башенко відповів спортсменці: "Аню, дивись, як ми будемо навчатися, ти відкрила рот, тепер ти будеш за це платити".

"Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом, що ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базин, запам'ятай, принцесо. Будеш робити роботу - приймемо тебе, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - також написав глава ФВУ.

"Це не ваша форма, не ваш шолом, з вашого тут тільки велосипед, який не витримав і року. Я і так роблю свою роботу, і вам не дозволю ноги об себе витирати. Ви мене не брали, щоб погрожувати вигнати", - відповіла Соловей.

У коментарях Башенко нахамив і іншим людям, які обурилися такою поведінкою президента Федерації велоспорту України.

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В результаті Башенко пригрозив оштрафувати Соловей і виключити зі складу збірної України: "Буде реакція. На спортсменку Соловей за вонідлово в соціальних мережах буде накладено штраф ... За порушення контракту вона буде виключена зі складу збірної країни разом з її тренером".

















