 "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей

Конфлікт між функціонером і велогонщицею виник у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Після перемоги Соловей на Європейських іграх Федерація велоспорту України на своїй офіційній сторінці в соцмережі привітала з перемогою спортсменки главу Київської федерації велоспорту Сергія Мухомора.
У спортсменки це викликало подив, про що вона написала в коментарях: "Дивуюся вашій некомпетентності. Дуже хотілося б дізнатися, чому вітаєте незнайомого мені чоловіка, якого я ніколи не бачила, при цьому берете моє фото і мій результат? І найцікавіше, що нічим, абсолютно нічим ця людина мені не допомагала у підготовці до змагань".
Башенко відповів спортсменці: "Аню, дивись, як ми будемо навчатися, ти відкрила рот, тепер ти будеш за це платити".
"Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом, що ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базин, запам'ятай, принцесо. Будеш робити роботу - приймемо тебе, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - також написав глава ФВУ.
"Це не ваша форма, не ваш шолом, з вашого тут тільки велосипед, який не витримав і року. Я і так роблю свою роботу, і вам не дозволю ноги об себе витирати. Ви мене не брали, щоб погрожувати вигнати", - відповіла Соловей.
У коментарях Башенко нахамив і іншим людям, які обурилися такою поведінкою президента Федерації велоспорту України.
В результаті Башенко пригрозив оштрафувати Соловей і виключити зі складу збірної України: "Буде реакція. На спортсменку Соловей за вонідлово в соціальних мережах буде накладено штраф ... За порушення контракту вона буде виключена зі складу збірної країни разом з її тренером".
может он уже засиделся на этом месте... ?
зы пороховата и тут ЗЕбеню обвиняет
🤔
Если Зе этого быдлюгана завтра не уволит, то и Зе такой же.
ПС )))..А щодо тренера -левака . так це певно було зроблено для отримання звання *Заслужений ..* Так таке відбувається майже у всіх федераціях ..коли *приписані * тренера .
Чому і обурюються нормальні спортсмени !
Презираю всё софкойдно , а от этой гнили именно софкоидом воняет .
А вот фото использованного презерватива, возглавляющего Федерацию вело-спорта. Кстати внешне похож на беглого Нардепа-регионала В. Колесниченка.
или в Литве, Латвии, Эстонии - там отнесутся цивилизованно и с симпатией.
Они знают,. что такое совок.
Гоните пинками в сраку быдлоту. Он попутал ЧАСТНУЮ фирму (свою) с государственной.
Такому биомусору не место на государственной работе
что его ставила на должность какая-то рыговская мразь.
Ну показал, что оно на людях бьідло, чего добился?
паразитирующих за счёт бюджета страны.
В чьём офисе сидит этот урод? Кто платит за аренду? Кто платит ему зарплату?
Найдётся много толковых людей на его место.
ПС .А нормальний велік ..починає коштувати від 2 штук баксів .!?.
Не, ну и понаглей видали. Мосейчук например. И его шеф - Ляшко. Да таких у нас куча - лжет, знает что все знают, и лжет дальше. Семочко - тоже умник из таких верунов, ой, лицемеров. Да оно в принципе один хрін)).