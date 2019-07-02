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 Політика України, Спорт
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Все про:велосипед (56) перемога (290) спорт (728) федерація (7)

 "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей

Президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко грубо висловився на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 Ганни Соловей. Також він погрожує оштрафувати її та виключити зі складу збірної України.

Конфлікт між функціонером і велогонщицею виник у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Після перемоги Соловей на Європейських іграх Федерація велоспорту України на своїй офіційній сторінці в соцмережі привітала з перемогою спортсменки главу Київської федерації велоспорту Сергія Мухомора.

У спортсменки це викликало подив, про що вона написала в коментарях: "Дивуюся вашій некомпетентності. Дуже хотілося б дізнатися, чому вітаєте незнайомого мені чоловіка, якого я ніколи не бачила, при цьому берете моє фото і мій результат? І найцікавіше, що нічим, абсолютно нічим ця людина мені не допомагала у підготовці до змагань".

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Башенко відповів спортсменці: "Аню, дивись, як ми будемо навчатися, ти відкрила рот, тепер ти будеш за це платити".

"Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом, що ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базин, запам'ятай, принцесо. Будеш робити роботу - приймемо тебе, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - також написав глава ФВУ.

"Це не ваша форма, не ваш шолом, з вашого тут тільки велосипед, який не витримав і року. Я і так роблю свою роботу, і вам не дозволю ноги об себе витирати. Ви мене не брали, щоб погрожувати вигнати", - відповіла Соловей.

У коментарях Башенко нахамив і іншим людям, які обурилися такою поведінкою президента Федерації велоспорту України.

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В результаті Башенко пригрозив оштрафувати Соловей і виключити зі складу збірної України: "Буде реакція. На спортсменку Соловей за вонідлово в соціальних мережах буде накладено штраф ... За порушення контракту вона буде виключена зі складу збірної країни разом з її тренером".

Запамятай, принцесо, будеш воняти - проженемо і не згадаємо, як звали, - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей 01
Запамятай, принцесо, будеш воняти - проженемо і не згадаємо, як звали, - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей 02
Запамятай, принцесо, будеш воняти - проженемо і не згадаємо, як звали, - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей 03
Запамятай, принцесо, будеш воняти - проженемо і не згадаємо, як звали, - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей 04
Запамятай, принцесо, будеш воняти - проженемо і не згадаємо, як звали, - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей 05
Запамятай, принцесо, будеш воняти - проженемо і не згадаємо, як звали, - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей 06
Запамятай, принцесо, будеш воняти - проженемо і не згадаємо, як звали, - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей 07
Запамятай, принцесо, будеш воняти - проженемо і не згадаємо, як звали, - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей 08
Запамятай, принцесо, будеш воняти - проженемо і не згадаємо, як звали, - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135164
 
 
 Топ коментарі
 
За такое отношение к спортсменам этого Башенка нужно уволить и забыть ,что он когда -то работал на этом посту. Открытое хамство и угрозы говорят о том,что он психопат и ему противопоказано работать с людьми, он калечит их психику и жизни.
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А потом сокрушаются, когда наши спортсмены тихо становятся не нашими спортсменами. "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей - Цензор.НЕТ 609
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Если покопаться соответствующим службам, то много интересного найдут в финансовой деятельности этой организации... "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей - Цензор.НЕТ 2410
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За такое отношение к спортсменам этого Башенка нужно уволить и забыть ,что он когда -то работал на этом посту. Открытое хамство и угрозы говорят о том,что он психопат и ему противопоказано работать с людьми, он калечит их психику и жизни.
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Ганна Соловій здивувалась і мала на то підстави. А цю "башєнку" прорвало, вибухнуло зегімно та потекло на форумі. На форумі ЦН зебіли теж вибухають, не витримують полеміки(нічим крити) Чим глечик накипів, тим і смердить.
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Всё в тенденции: при презЮденте хаме прочее хамьё тоже подняло голову! "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей - Цензор.НЕТ 9543
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У вас зелефобия в терминальной стадии,везде мерещится Зеленский,который во всё виноват.
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Вам зеленой мочи в глазки мало?! Тогда пополощите ею себе горло!
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Сто відсотків! Цей Башенко є свідком секти Зебіла.
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Там, де тобі методички видають - там і отримуй платню.
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Я вважав що зебіли знають геть усе... "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 8871 Скучно з тобою. Не цікаво. Ходи здоровий.
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це чмо - порждєніє шоколядного мародьора та таваріща Жданова.. добре що цю соєву погань вже викинули на смітник
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Это ***** ещё от твоего Пэпа осталось, петераст ты глупый.
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Слушай обратись к психиатру, пока не поздно,у тебя явно что-то с головой ненормально!
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Интеллектуальной импотенцией лахтинских троллей удовлетворён. Пиши ыщо! "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 470
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Если покопаться соответствующим службам, то много интересного найдут в финансовой деятельности этой организации...
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Кугутня подходит, только я его через "О" произношу. "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей - Цензор.НЕТ 9716 (кОгутня)
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А потом сокрушаются, когда наши спортсмены тихо становятся не нашими спортсменами. "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей - Цензор.НЕТ 609
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Та хіба ж тільки спортсмени?.. Розум, руки, таланти тікають з країни через таке бидло, як Башенко. Свобода і захищеність - кращий грунт для творчості і розвитку. А тут хамло вирішило, що воно диктуватиме. От і не буде в Україні ні спорту, ні науки, ні мистецтва, бо бидло-Башенки вирішують, кого лишати, а кого ні.
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Поведение башенко просто за гранью разумного
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А все потому, что кто-то из предков поменял фамилию. Наверняка первоначальная была "*************".
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такого явно при брежневе назначили. его стиль общения -" каких нах лисапетов тебе ещё не хватает", "тренеров отсечь!", "всех в церкви опустим",..... ))))))))))))))))
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ШаКАЛадотоксікоз у функціонера і манічка величі??!
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нашо тобі слуги? "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей - Цензор.НЕТ 6922
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На россии/на параше скоро каждый второй будет наркоманом. Путину говорят очко порвут. Да и вообще из 150 млн. ватников, осталось 130. Мрут как мухи, загнивает параша.
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Нда.... Как только Зе стал президентом, все стало наперекосяк....... Пошел полный развал страны.
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+11.80. Так, глядишь, и на шоколадку из сои наскребете. ))
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Нда.... Как только Зе стал президентом, все стало наперекосяк....... Пошел полный развал страны.
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барин зажрался и припух... и протух...смердит!
может он уже засиделся на этом месте... ?
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И вот такая "башенковщина" во всех сферах жизни в Украине. Залезет какое-то никчемное мурло во властное кресло и сразу ощущает себя вершителем судеб. А судьба-она такая. Идешь..поскользнулся...упал...не встал..никогда.
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*********** федерации футбола можно, а этому *********** нельзя? с чего это вдруг?
зы пороховата и тут ЗЕбеню обвиняет
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Наверняка так во всех федерациях. Надо Беленюка не депутатом, а министром спорта, на татами перевоспитывать коррупционеров.
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Федерацію Велоспорту УКРАЇНИ безБАШЕНКО вже прихватизував??
🤔
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Купленная или подаренная любовником должность - потому он так и буреет.
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Башенко заменить, никто и не заметит, а вот заменить Соловей значительно сложнее.
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Этот Башенко - гавно на палочке, пустое место, не представляющее для страны абсолютно никакой ценности. Его заменить - раз плюнуть, тк никаких талантов или способностей он не имеет, просто убогое серое хамло, которое решило, что оно хозяин жизни.
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цікаво, скільки олімпіських нагород вибороло це пузате одоробло башенко? мабуть він не знає як на того вєліка сідати, бо вєлікій начальнік
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а в федерации бокса у ребят нет знакомых, чтобы найти чинуше подходящее место?... хотя оно должно быть никак не дальше метра от параши...
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ти ба яка важна цаца... ка по суті мурло. башенку не завадило б підправити/затемнити вікна на башні.
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Пора ентому презеденту сдать норматив по прыжкам в муссорный бак!!!!!!!!
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Башенко ты конченная мразь. Уйди сам или вывезут, чмо вонючее.
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Этого жлобо-урода и тысячи других таких же быдло-чиновников нужно будет когда начнётся Третий Майдан повесить по суду Линча на Майдане и Украина станет чище!

Если Зе этого быдлюгана завтра не уволит, то и Зе такой же.
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Не тупіть ..Так а яким макаром він може звільнити ? ...Єдине це призначення фінансової перевірки де знайдуть *гешефти * та дерибан бабла .. "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 2617
ПС )))..А щодо тренера -левака . так це певно було зроблено для отримання звання *Заслужений ..* "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 2617 Так таке відбувається майже у всіх федераціях ..коли *приписані * тренера .
Чому і обурюються нормальні спортсмени ! "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 2617
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Софкоидные гондоны от спорта ...

Презираю всё софкойдно , а от этой гнили именно софкоидом воняет .
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Нашу Украинскую чемпионку Аню Соловей нужно поддержать. Молодец!
А вот фото использованного презерватива, возглавляющего Федерацию вело-спорта. Кстати внешне похож на беглого Нардепа-регионала В. Колесниченка.
"Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 9746
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На педика в трауре он похож. Нормальный мужик так с женщиной обращаться не станет.
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А кто виноват в том, что хамство у нас процветает? Порошенко или Зеленский?
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Публічне трахання рояля це хамство чи збочення?
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Таку особу тримати на посаді за мій з вами рахунок не дозволена розкіш, пенька під зад. Дивись його велосипед та екіпіровка, там твого нічого не має воно державне, а твоє в тебе в дома (труси наприклад)
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Анна Соловей може организовать свою велошколу - не в Украине, так в Польше,
или в Литве, Латвии, Эстонии - там отнесутся цивилизованно и с симпатией.
Они знают,. что такое совок.
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Да не важно порохобот он или зелёный важно что оно быдло и его надо гнать к е-аной матери и остальных таких же чинуш возомнивших себя руками земли
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Быдло башенка уволили? Он часом там не сильно оукел? Вижу пережрался вкрай.
Гоните пинками в сраку быдлоту. Он попутал ЧАСТНУЮ фирму (свою) с государственной.
Такому биомусору не место на государственной работе
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Надо отследить крышу этого безбашенка, и точно окажется,
что его ставила на должность какая-то рыговская мразь.
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Выгнать сабаку на фиг по статье ублюдка недоразвитого
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чьих холоп это бышенко?... по мнению этого холопа чемпионы Украине не нужны, и надо их выганять... затем в рашии или Азербайжане наших чемпионов быстро и радостно приймут... этого холопа бездельника надо гнать с государственной должности и разобраться кто его назначил на эту должность?....зачем назначил?.. кому он и что заносит и завозит, что так нагло себя ведет...?
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Очередной ********** - бьідлан.
Ну показал, что оно на людях бьідло, чего добился?
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Того, что люди узнали, что он быдло. Осталось лишь уволить...
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Обидився функціонер. Лизнув задницю чиновнику, а тут спортсменка сказала зась. Хам , однако. Майже як у історії Клімова-зеленського- путіна.Там тоже зеля обидився дуже.
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Зеленскому самое время проявить принципиальность и убрать хамов,
паразитирующих за счёт бюджета страны.
В чьём офисе сидит этот урод? Кто платит за аренду? Кто платит ему зарплату?
Найдётся много толковых людей на его место.
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ПЗДЦ! чуваки и чувихи, вы в своем уме??? что проявить, кто проявит, вы до сих пор не поняли что оно из себя представляет, кого вы выбрали? чмо, которое в саунах развлекало олигархов будет бороться с олигархами? кто вообще это может серьезно воспринимать внутри и на международной арене! на рашке кроме как холуй уже никто не называет. https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g&t=40s
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У нас бы этот Безбашенко был бы уже безработным! Увольняют и за меньшее. Поразительное хамство!
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А потом удивляются, что люди отсюда бегут... #УволитьБашенко
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Знакомая ситуация. У меня приятель тренер по велоспорту. Все покупается за свои деньги и деньги бывших спортсменов. Хороший велосипед стоит от 2 тыс. долларов, плюс сборы и экипировка. На Старт-шоссе они ездить не желают, а только карбон и легкий вес. Со временем спортсмены начинают задирать нос и забывать, сколько в нее вложил сил ее тренер. Особенно это касается женского пола, который подвержен не здравому смыслу, а эмоциям. На самом деле без хорошего тренера и крутого байка не бывает рекордов.
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А тренер *левак * ..який просто приписаний . щоб отримати звання *Заслужений * .премію чи навіть категорію ..Хай тобі твій знайомий розкаже "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 5274 ..
ПС .А нормальний велік ..починає коштувати від 2 штук баксів .!?.
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Набити цьому Бащенку ї.ло і викинути на.уй з усіх структур.
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Скажет что страницу взломали. А за доказательствами - в московский офис Фейсбука.

Не, ну и понаглей видали. Мосейчук например. И его шеф - Ляшко. Да таких у нас куча - лжет, знает что все знают, и лжет дальше. Семочко - тоже умник из таких верунов, ой, лицемеров. Да оно в принципе один хрін)).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей
 
 
 
 
 
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