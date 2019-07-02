 Ексспівробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського, СБУ та Нацради ТРВ через "повзучу інтервенцію Росії в український медіапростір"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву опублікували на сайті "Детектор медіа".

"Телеканал, інформаційне агентство та сайт ZIK офіційно перейшли у власність Тараса Козака — близького соратника й бізнес-партнера одного з лідерів "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука. Це вже третій телеканал, придбаний Тарасом Козаком протягом року: раніше він став офіційним власником "112 Україна" та NewsOne. Разом із телеканалом "Інтер", який контролюють інші засновники проросійської ОПЗЖ, ці мовники становлять потужний медіаресурс, а його власники вже говорять про можливість придбання й інших активів", - відзначають автори.

Журналісти звертають увагу на те, що через придбані телеканали поширюють меседжі російської пропаганди, чинять тиск на владу і формують громадську думку у вигідній для РФ канві.

"Уже в перші дні після зміни власника його вплив на ZIK став очевидним. З ефіру каналу зник повтор авторської програми Тетяни Даниленко з критикою на адресу Віктора Медведчука, а її запис був видалений з офіційного YouTube телеканалу. Журналісти заявили про появу на каналі так званих "стоп-листів"– списку заборонених до запрошення в ефір публічних осіб. Ключовими коментаторами всіх подій стали представники партії ОПЗЖ", - йдеться в зверненні.

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Автори звернення вимагають від Зеленського "визначитися з позицією щодо інформаційної інтервенції Росії в український медіапростір і введення цензури на телеканалах, контрольованих проросійськими політиками".

Від СБУ вимагають "дати відповідь, чи використовувалися кошти країни-агресора для скупки українських медіаактивів, що веде до підриву суверенітету і територіальної цілісності України".

Національну раду з питань телебачення і радіомовлення просять стежити за ефірами NewsOne, "112 Україна" і ZIK і перевіряти їх на відповідність українському законодавству.

Публічних людей - політиків, громадських діячів, експертів, діячів культури, мистецтва, - просять уникати участі в ефірах телеканалів, контрольованих Віктором Медведчуком.

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Українських журналістів закликають "об'єднуватися проти перетворення українських медіа на інформаційно-пропагандистське представництво Кремля".

Заяву підписали понад 60 ексспівробітників телеканалу ZIK, включно із журналістами Вахтангом Кіпіані та Тетяною Даниленко. З повним списком підписантів, а також тих, хто підтримав заяву можна ознайомитися тут.

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.