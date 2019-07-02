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 Політика України, Суспільство
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Все про:Ставнійчук (1) судова реформа (851)

 Скасування КС закону "Про судоустрій і статус суддів" - найбільш правильний шлях для перезапуску судової реформи, - Ставнійчук

Колишній член "Венеціанської комісії" Марина Ставнійчук вважає, що у Конституційного суду є всі підстави для того, щоб визнати неконституційність Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Я вважаю, що є всі підстави для Конституційного суду визнати неконституційність закону "Про судоустрій і статус суддів". Беручи до уваги те, яким чином відбулася процедура - спочатку ухвалення закону "Про судоустрій і статус суддів" на підставі попередньої редакції Конституції України, а потім через кілька годин прийняття змін в саму Конституцію України. Тобто, все було зроблено навпаки", - сказала вона.

На думку експерта, процедура законодавчих змін мала відбуватися іншим чином.

"Мали бути внесені зміни до Конституції України у встановленому порядку, потім вони повинні були набути чинності і лише після цього повинен був розглядатися закон "Про судоустрій і статус суддів", який відповідав би положенням оновленої Конституції", - зазначила Ставнійчук.

За її словами, процедура була порушена з політичних мотивів.

"Через недовіру між БПП і Народним Фронтом, вони, нехтуючи здоровим глуздом і, незважаючи на визначену процедуру внесення змін до Конституції і прийняття законів, які не суперечать положенням Конституції, зробили так, як зробили", - підкреслила вона.

При цьому, на думку Марини Ставнійчук, ніхто не може гарантувати, чи буде чинитися на КС політичний вплив при розгляді цього питання і чи не затягнеться розгляд відповідного подання на роки, якщо воно надійде в КС.

"Але, на мій погляд, це (визнання КС неконституційним закону "Про судоустрій і статус суддів") був би найбільш правильний шлях, який розставив усе на свої місця і дав би можливість притягнути до відповідальності тих людей, які зловживали Конституцією і правом при здійсненні так званої "судової реформи", - підкреслила Ставнійчук.

Як повідомлялося, Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.

Раніше представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінив судову реформу Порошенко на три з мінусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135160
 
 
 Топ коментарі
 
ставнійчук ригівська шмара яка працювала в АП Януковича разом з портновим і Богданом.
І разом з ними замутила прекрасну суддівську систему яку ламав клятий шоколадник.
Це власне все що треба знати.
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разогнать всех нахрен. плюнуть не в кого, все гниды
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Совет судей Украины утвердил новый Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, согласно которому почти все они будут осуществляться за государственный счет
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.

🤣😇
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Колись їй довіряв. Потім вона зарижилась...
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ставнійчук ригівська шмара яка працювала в АП Януковича разом з портновим і Богданом.
І разом з ними замутила прекрасну суддівську систему яку ламав клятий шоколадник.
Це власне все що треба знати.
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КС конкретно лег под зебобика...и лапки раздвинул....
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Тому перезапуск треба починати з суддів конституційного суду, а краще найняти британців. Ставнійчук пропонує знову мести сходи знизу догори з розумним виглядом.
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И так все, чье мнение не совпадает с вашим?)
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А під кого ліг цей панамський суд коли відміняв закон про збагачення за поданням панамських свиней і зрадофронтних мусорів?
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Не откладывай на завтра то, что можешь отложить на послезавтра.(с)
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разогнать всех нахрен. плюнуть не в кого, все гниды
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Совет судей Украины утвердил новый Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, согласно которому почти все они будут осуществляться за государственный счет
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.

🤣😇
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Мене всі проклинають, ненавидять!..
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!
Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!
Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!
Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!

🤗
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тобто з її ж слів, зараз Закон повністю відповідає діючій Конституції. Зєбілка, нє?
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Не в силах никакая конституция
устроить отношенья и дела,
чтоб разума и духа проституция
постыдной и невыгодной была.

Судьи должны быть независимыми, а они ложаться под вновь пришедшую власть. Вот и сейчас это наблюдаем. Уже всеми судами у нас руководят богданы-портновы. Поэтому приведут в суды своих. Как и привели во все органы власти своих. Поэтому Аминь. Уже протухло
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСкасування КС закону "Про судоустрій і статус суддів" - найбільш правильний шлях для перезапуску судової реформи, - Ставнійчук
 
 
 
 
 
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