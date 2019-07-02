EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Події
  18194  56
Матеріали за темою:
Все про:знищення (205) ЗСУ (289) операція Об'єднаних сил (1334)

 Українські воїни знищили 2 російські станції розвідки "ТОРН-МД". ВIДЕО

29 червня підрозділ ЗСУ знищили дві станції розвідки окупаційної армії РФ неподалік від н.п. Майорова в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео операції виклав у Facebook український офіцер Дмитро "Мюллер".

"За інсайдерською інформацією стало відомо, що 29.06.2019 в районі н.п. Майорова одним з підрозділів ЗСУ були знищені 2 станції розвідки" ТОРН - МД "російського виробництва. В результаті точного влучання втрати ворога становлять: мінус 2 станції, два бойовики проходять вічну службу в "200 бригаді", ще троє - взяли документ з "300 батальйону"!", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приблизно 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за червень. ФОТО

Українські воїни знищили 2 російські станції розвідки ТОРН-МД 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135159
 
   
 Топ коментарі
 
Стрелять надо чаще, и все буде добре! Супер!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Стрелять надо чаще, и все буде добре! Супер!
 показати весь коментар
 
 
они забыли камеры пыток восстановить
 показати весь коментар
 
 
Захараста наче забальзамували, проте розчину пожлобились.... Очі вилізли, тулуб та руки опухли. Треш
 показати весь коментар
 
 
Вот только один вопрос имею: манекены прижизненные или все-таки посмертные?
 показати весь коментар
 
 
Купили надувні ляльки в секс-шовпі, начепили вуса, бороди і форму і дрюкають хєроїв Дирляндії.
 показати весь коментар
 
Однако как точно положили.... корректировщику респект неимоверный!
 показати весь коментар
 
 
Сирия об обстреле Кипра: "Ракета вышла из-под контроля"





Власти Турецкой республики Северного Кипра продолжают расследование обстоятельств падения на территории острова фрагментов сирийской ракеты ЗРК С-200 российского или советского производства.
Президент республики Мустафа Акынджи высказал крайнюю озабоченность по поводу этого инцидента, отметив, что только по счастливой случайности никто не пострадал. Пока Северный Кипр не выступал в связи с этим инцидентом с официальным протестом против Сирии в международных инстанциях.
Турецкая газета "Сабах" пишет, что режим Башара Асада дал объяснение происшедшему, согласно которому ЗРК С-200 были задействованы в ночь на 1 июля для отражения израильского ракетного удара по целям в Сирии. "Одна из ракет (С-200) вышла из-под контроля и полетела в сторону Северного Кипра", - отмечается в этой публикации. Далее в статье говорится, что, пролетев около 200 км, эта ракета взорвалась на высоте примерно 300 метров над землей. Из публикации неясно, сумели ли сирийцы задействовать систему самоуничтожения ракеты, взорвалась ли она сама или была кем-то уничтожена.
Около 1 часа ночи 1 июля над территорией Северного Кипра местные жители наблюдали светящийся объект в небе, яркую вспышку и слышали тройной взрыв.
Северокипрский сайт Haber Kibris сообщает, что в настоящее время найдены 10 фрагментов взорвавшейся над Кипром ракеты С-200. Сначала было найдено пять крупных фрагментов этой ракеты: около населенного пункта Ташкент (Вуно), а также около деревень Дикмен (Дикомос) и Гёрнеч (Корнокипос). Затем нашли пять фрагментов поменьше: около деревень Сердарли (Киадос) и Деджирменлик (Кифреа). Судя по этим данным, разброс фрагментов составил более 20 км, причем все фрагменты были найдены примерно на одной линии.
 показати весь коментар
 
 
Типичная КРЖ со всеми руссссскими изделиями.
 показати весь коментар
 
 
Единственным рейсом из Израиля, летевшим примерно в это время над Кипром, был самолет российской компании "Аэрофлот" (рейс SU 0505).
По расписанию он должен был вылететь из Бен-Гуриона в 00:40 и пролететь над Кипром после 1 часа ночи. Но, судя по данным flightaware.com, рейс вылетел в 00:56 и был над Кипром несколько позже. По всей видимости, ракета С-200, запущенная из Сирии, пролетела в воздушном пространстве Кипра незадолго до того. Известно, что этот рейс благополучно приземлился в Москве, каких-либо тревожных сообщений по поводу полета не поступало.
 показати весь коментар
 
 
Хм... щаслвий рейс, але пілотів звільнять за таке недоречне "запізнення". Цілу ракету С-200 потратили на даремно.
 показати весь коментар
 
 
В цей час Ізраель наносив ракетний удар по Сірії. Касаби хотіли списати збиття пас. літ. на них. Не склеїлось, як над лугандоном.
 показати весь коментар
 
Это типа предупреждение Эрдогану. С одной стороны, Северный Кипр - это турецкие прокси, больше никем не признанные, с другой - именно турки их признали и поддерживают. То есть реально это пощёчина Эрдогану от русских (толстый такой намёк), а формально - мы (Сирия) на Вас (Турцию) не нападали, а эти - они вообще непризнанные, они никто, мировое сообщество не взорвётся гневом, ну и плюс это ж типа ошибка техники.
Был бы Кипр единым, это было бы нападение на страну ЕС со всеми вытекающими последствиями, а так . . .
Всяким там Абхазиям, Южным Осетиям, Крымам, ОРДиЛО, Приднестровьям задуматься бы, к чему ведёт спорность статуса - упадёт на тебя что-то "случайно" и претензии выставить сложно, ибо тебя толком и не признаёт никто в качестве полноправного субъекта. Ни в ООН пожаловаться, ни в ЕСПЧ, никуда. Ты никто и ты нигде.
 показати весь коментар
 
 
В данном случае, скорее всего, просто стечение обстоятельств и не более, хотя такая версия тоже имеет право на жизнь...
 показати весь коментар
 
Слишком этот случай напоминает историю со сбитым над Крымом самолётом, для простого совпадения.
 показати весь коментар
 
все уже сказано выше! присоединяюсь!!!
добавлю - БРАВО! (хотим еще!!! на бис)))) по возможности)
и...берегите себя!
 показати весь коментар
 
 
Отлично, бейте рашистских зверей! Насыпайте христопродавцам по полной!
 показати весь коментар
 
 
Отлично. А "надопростоперестатьстреляндующий" идет лесом.
 показати весь коментар
 
 
для любителей подробностей: Комплекс «Торн-МДМ»:
"Два бойовики проходять службу в "200-й бригаді", ще троє – в "трьохсотому" батальйоні", - українські воїни на Донбасі знищили 2 російські станції розвідки "ТОРН-МД" - Цензор.НЕТ 6248
 показати весь коментар
 
 
Таку техніку місцевим мавпав не довірять, там кацапи були.
 показати весь коментар
 
 
Звери явно были не местныме...
Кто дебилов допустит до такой техники?
Явно мокшане покинут украинскую землю...кто в цынке...кто на костылях...
 показати весь коментар
 
 
Браво-бравіссімо!Так іх колорадську нечисть!
 показати весь коментар
 
 
Запримітив, що у кацапів з від усіль чорний дим, з кузі, радарів, пуканів.... "Два бойовики проходять службу в "200-й бригаді", ще троє – в "трьохсотому" батальйоні", - українські воїни на Донбасі знищили 2 російські станції розвідки "ТОРН-МД" - Цензор.НЕТ 7073
 показати весь коментар
 
 
це дуже недешеве задоволення і клепають їх не десятками, кацапам втрата станцій страшніша ніж обслуги
 показати весь коментар
 
 
мочить орков в сартирах пока пе посинеют
 показати весь коментар
 
 
Шкада, вельмi шкада, што "пабратимов" раскiдала служыць у розныя часткi, няхай бы i далей разам служылi у "200-й".
 показати весь коментар
 
 
Чудова робота, чудове відео. Дякуємо Захистникам!!!
 показати весь коментар
 
 
Одно попадание и у рашки сгорело на 10 лямов зелени, плюс явно не местные зажмурили, радует отношение военных к сепарню и пезеденту - как к гавну.
 показати весь коментар
 
 
Ой, последняя строка это к другой новости про спаленую бмп от Мартина Бреста
 показати весь коментар
 
Как же давно я этого зверя не видела!
 показати весь коментар
 
 
Как теперь не веселиться, как же не порвать живот?
Вновь на Цензоре танцует замечательный Енот!
Мы давно уже узнали и поверили тебе -
Раз Енот наш зажигает - что-то вновь не так в трубе!

Припев :Пап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла Ла-лаПап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па

Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему,
Потому что доверяю я Еноту своему.
Рано утром позвонит он прямо Миллеру в Гаспрём
А потом как затанцует - значит у того дурдом!

Припев:Пап-пап.......

На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять,
Вижу: в компе кто-то пляшет - значит нефть летит опять
Целый день "акционеров" развлекается толпа.
Спорят, кто теперь влетает, и кому опять труба.

Припев:Пап-пап.......

И Енота кто не любит очень злятся,ну и пусть!
Но зато мы эти танцы заучили наизусть.
Я всё больше привыкаю и поверьте мне друзья,
Никогда не засыпаю,если не увижу я:

Припев: Пап -пап....
 показати весь коментар
 
 
Ну це просто пісня, молодці хлопці, підсмажели расіянських окупантів, а то диви засилілись іроди кляті!!!! ну зараз у пеклі їх чекають, та шоб Усі кляті там були!!!!
 показати весь коментар
 
 
...выложил в Facebook украинский офицер Дмитрий "Мюллер". Источник: https://censor.net.ua/n3135159

Чем ответит купечество Штефан "Штирлиц"?
 показати весь коментар
 
оце так аж настрий пiднявся, iду за пивом Українські воїни знищили 2 російські станції розвідки "ТОРН-МД" - Цензор.НЕТ 689
 показати весь коментар
 
 
В мене для таких випадків запас в холодльнику
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїУкраїнські воїни знищили 2 російські станції розвідки "ТОРН-МД". ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору