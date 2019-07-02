 Українські воїни знищили 2 російські станції розвідки "ТОРН-МД". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео операції виклав у Facebook український офіцер Дмитро "Мюллер".

"За інсайдерською інформацією стало відомо, що 29.06.2019 в районі н.п. Майорова одним з підрозділів ЗСУ були знищені 2 станції розвідки" ТОРН - МД "російського виробництва. В результаті точного влучання втрати ворога становлять: мінус 2 станції, два бойовики проходять вічну службу в "200 бригаді", ще троє - взяли документ з "300 батальйону"!", - написав він.

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