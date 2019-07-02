 На прифронтовій шахті на Донбасі почався страйк: шість гірників відмовляються виходити на поверхню

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.
"У шахті на горизонті (глибині) 700 м перебувають 6 гірників, люди відмовляються виїжджати на поверхню і таким чином висловлюють протест у зв'язку з відключенням шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій. Спроба відключення шахти від електроенергії, була вчора 1.07 .2019, після чого люди відмовилися виїжджати на поверхню", - зазначив Лисянський.
За його словами, на шахті введено в дію план ліквідації аварії, також чергує воєнізований гірничорятувальний загін, електроенергія на цей момент є.
Лисянський провів телефонні переговори з протестувальниками, а також з'ясовував ситуацію з директором шахти. Стан здоров'я гірників задовільний, з ними постійно перебуває медсестра.
У телефонній розмові профспілковий лідер Віктор Видиш повідомив, що вимога гірників - це надання гарантій про невідключення електроенергії на підприємстві.
Звернення шахтарів зафіксовано і передано до центрального апарату. Омбудсмен України особисто тримає ситуацію під контролем.
Вугільне підприємство, де протестують гірники, розташоване всього за 10 кілометрів від лінії фронту.
Я так розумію, що телеканал "Прямий" має тепер за електрику заплатити?
https://dt.ua/ECONOMICS/pid-kontrolem-kiyeva-ne-zalishilosya-zhodnoyi-shahti-scho-dobuvaye-antracit-dlya-tes-170417_.html
Ця війна як раз і є шансом вирішити проблему шахт Донбасу. Вона ще з часів Совка існує. Вирішення одне - закривати. Тепер це можно спокійно робити. Коли я писав навести лад, то мав на увазі наведення порядку на шахтах Західної України і встановлення там заробітної плати, ну хоча би 1,5 тис/євро... (для початку). Якщо ж їх прибуток не дозволяє створення належних умов праці, то ліквідація.
Точно так же и смелые толстозадые домбасянки кидались под УКРАИНСКИЕ танки и БТРы. Под кацапские танки они не кинутся - они же не дуры.
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а потом зю заплатит ещё раз...
Приехал журналист в далекий шахтерский поселок. Решил с дороги принять душ в шахтерской душевой. Моется в душе и смотрит, три негра тоже моются. У двоих члены черные а у одного белый. Журналист не выдержав спрашивает.
- Товарищи негры, почему это у вас члены черные а у одного белый.
- Отстань от нас, мы не негры, мы шахтеры, а к нему сегодня жена приехала!
А эти то куда?
И самое главное: в конце месяца эти самые шахтеры с радостными лицами попрут голосовать "за земляка!" Ринатушку Леонидовича Ахметова, который их сношал и сношает.
Через минуту выскочат друг по перед друга)))