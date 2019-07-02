 На прифронтовій шахті на Донбасі почався страйк: шість гірників відмовляються виходити на поверхню

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

"У шахті на горизонті (глибині) 700 м перебувають 6 гірників, люди відмовляються виїжджати на поверхню і таким чином висловлюють протест у зв'язку з відключенням шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій. Спроба відключення шахти від електроенергії, була вчора 1.07 .2019, після чого люди відмовилися виїжджати на поверхню", - зазначив Лисянський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО

За його словами, на шахті введено в дію план ліквідації аварії, також чергує воєнізований гірничорятувальний загін, електроенергія на цей момент є.

Лисянський провів телефонні переговори з протестувальниками, а також з'ясовував ситуацію з директором шахти. Стан здоров'я гірників задовільний, з ними постійно перебуває медсестра.

У телефонній розмові профспілковий лідер Віктор Видиш повідомив, що вимога гірників - це надання гарантій про невідключення електроенергії на підприємстві.

Звернення шахтарів зафіксовано і передано до центрального апарату. Омбудсмен України особисто тримає ситуацію під контролем.

Вугільне підприємство, де протестують гірники, розташоване всього за 10 кілометрів від лінії фронту.