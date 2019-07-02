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Все про:Луганщина (1763) протест (923) шахтарі (117) Лисянський Павло (26)

 На прифронтовій шахті на Донбасі почався страйк: шість гірників відмовляються виходити на поверхню

На прифронтовій шахті "Гірська" ДП "Первомайськвугілля" (Луганська область) шість гірників відмовляються виходити на поверхню.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

"У шахті на горизонті (глибині) 700 м перебувають 6 гірників, люди відмовляються виїжджати на поверхню і таким чином висловлюють протест у зв'язку з відключенням шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій. Спроба відключення шахти від електроенергії, була вчора 1.07 .2019, після чого люди відмовилися виїжджати на поверхню", - зазначив Лисянський.

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За його словами, на шахті введено в дію план ліквідації аварії, також чергує воєнізований гірничорятувальний загін, електроенергія на цей момент є.

Лисянський провів телефонні переговори з протестувальниками, а також з'ясовував ситуацію з директором шахти. Стан здоров'я гірників задовільний, з ними постійно перебуває медсестра.

У телефонній розмові профспілковий лідер Віктор Видиш повідомив, що вимога гірників - це надання гарантій про невідключення електроенергії на підприємстві.

Звернення шахтарів зафіксовано і передано до центрального апарату. Омбудсмен України особисто тримає ситуацію під контролем.

Вугільне підприємство, де протестують гірники, розташоване всього за 10 кілометрів від лінії фронту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135157
 
 
 Топ коментарі
 
" Состояние здоровья горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра." На прифронтовой шахте на Донбассе началась забастовка: шесть горняков отказываются выходить на поверхность - Цензор.НЕТ 5609
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невже не можно навести лад на тих шахтах, що залишились?
Я так розумію, що телеканал "Прямий" має тепер за електрику заплатити?
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невже не можно навести лад на тих шахтах, що залишились?
Я так розумію, що телеканал "Прямий" має тепер за електрику заплатити?
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З медсестрою вони там можуть місяць на поверхню не виходити! Так і не зрозуміло з чиєї сторони знаходиться шахта з нашої чи зі сторони терористів. Поля виработок цих шахт знаходяться на десятки кілометрів від ствола в якому опускають гірників в шахту, є вентиляційні стволи шахт, які можуть знаходитись за десятки кілометрів від основного ствола на території терористів і по яким в шахту і далі на підконтрольну Україні територію можуть потрапляти терористи та диверсанти так і наші розвідники на їх територію. Шахти на Донбасі мають бути закриті, якщо вони нерентабельні і видобувають вугілля непотрібних марок, а якщо це вугілля для нас стратегічний ресурс (а так і є сьогодні, бо наші ТЕС досі не переведене на польське вугілля) то потрібно збільшувати обсяги видобування, аж поки ми не перейдемо на західноукраїнське-польське вуглля і не закриємо всі шахти на Донбасі! росія вже давно закрила всі шахти в Ростовській області, бо вони невигідні, є більш дешеве вугілля яке видобувають відкритим способом. Отже всі шахти Донбаса і в Україні потрібно закривати, бо їх робота абсолютно невигідна державі.
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Якщо шахта рентабельна, якщо вона видобуває антрацит на якому можуть працювати наші блоки ТЕС, якщо можна з шахти без проблем вивозити вугілля не через окуповану територію, то потрібно далі її фінансувати, а якщо вугілля яке видобуває шахта йде на продаж населенню і їм не можна топити енергоблоки сусідніх чи інших ТЕС, то таку шахту потрібно закривати! Функціонування шахти в зоні бойових дій це величезна проблема для України. На шахті працюють тисячі людей і всі вони під загрозою смерті, якщо терористи обстріляють центральний ствол шахти і зруйнують ствол яким піднімають людей на поверхню! 10км від лінії фронту це критично мало, польова артилерія може масовано обстрілювати цілі на відстані до 25км, що робить роботу цієї шахти катастрофічно ризикованою. Терористи в будь яку мить можуть почати обстріли і закопають під землею сотні шахтарів!
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наскільки в курсі, у нас взагалі не залишилось шахт, що видобувають антрацит.
https://dt.ua/ECONOMICS/pid-kontrolem-kiyeva-ne-zalishilosya-zhodnoyi-shahti-scho-dobuvaye-antracit-dlya-tes-170417_.html

Ця війна як раз і є шансом вирішити проблему шахт Донбасу. Вона ще з часів Совка існує. Вирішення одне - закривати. Тепер це можно спокійно робити. Коли я писав навести лад, то мав на увазі наведення порядку на шахтах Західної України і встановлення там заробітної плати, ну хоча би 1,5 тис/євро... (для початку). Якщо ж їх прибуток не дозволяє створення належних умов праці, то ліквідація.
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Если работяга (в данном случае шахтёр) пытается качать права, то даже и сомнений не возникает, что это на украинской стороне. На ТОЙ стороне не забалуешь.
Точно так же и смелые толстозадые домбасянки кидались под УКРАИНСКИЕ танки и БТРы. Под кацапские танки они не кинутся - они же не дуры. На прифронтовой шахте на Донбассе началась забастовка: шесть горняков отказываются выходить на поверхность - Цензор.НЕТ 93
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Привертання уваги до себе не завжди добре, тому шахту скорше за все закриють через страшні ризики. Не дай Бог терористи влаштують масований артобстріл головного ствола шахти і знищать його, під завалами на глибині сотень метрів лишаться сотні або навіть тисячі людей, без світла, без вентиляції, без допомоги! А резервні вентиляційні стволи будуть на території терористів і нам прийдеться проситись до терорисітів на окуповану територію щоб вивести з під завалів наших шахтарів! Ризики такого виробництва несумісні з можливими втратами сотень гірників! Однозначно таку шахту потрібно закривати до відсунення лінії фронту на 30км від головного ствола шахти, щоб неможливо було терористам швидко знищити ствол шахти масованим артилерійським вогнем! На відстані 30км, влучання вже не будуть такими точними і поки ворог буде вести вогонь по шахті адміністрація встигне вивести всіх або практично всіх гірників з під землі і це унеможливить страшний теракт! А поки що життя гірників вісить на волоску кожен день, ось вже 5 років війни!
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Я так розумію, що телеканал "Прямий" має тепер за електрику заплатити?
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а потом зю заплатит ещё раз... На прифронтовой шахте на Донбассе началась забастовка: шесть горняков отказываются выходить на поверхность - Цензор.НЕТ 139
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" Состояние здоровья горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра." На прифронтовой шахте на Донбассе началась забастовка: шесть горняков отказываются выходить на поверхность - Цензор.НЕТ 5609
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Ну, раз мы с Вами одинаково испорчены, позволю себе рассказать несколько фривольный анекдот из моей коллекции.

Приехал журналист в далекий шахтерский поселок. Решил с дороги принять душ в шахтерской душевой. Моется в душе и смотрит, три негра тоже моются. У двоих члены черные а у одного белый. Журналист не выдержав спрашивает.
- Товарищи негры, почему это у вас члены черные а у одного белый.
- Отстань от нас, мы не негры, мы шахтеры, а к нему сегодня жена приехала!
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В основном - смазка и полировка. Но есть и экзотические технологии.
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Пусть Зеленский платит! Мне за електричество никто не доплачивает! Почему я должен комуто доплачивать?
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при чем тут зе ? все вопросы к яценюку и его постанове в 2014 году. пусть заплатят за поставленную электроэнергию и работают дальше, кто не дает? госшахты убивают в угоду монополисту, надеюсь фамилию все знают
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зе не для этого выбирали, чтобы вопросы яценюку ставить...и если шахты убивают, как роттердам+, то вопросы к зе...он уже приземлился и может почитать и ответить на своей страничке в фейсбук
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К сожалению эти кормильцы в лугандонию не попали
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Налякали ихтамнєтов голими чорними сраками. Не вийдуть вони, вас звідти і так не випустять, хочаб харчі спускали.
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А причем к шахтам Коболев? И как зебил премию украсть можно? Пусть тогда ваш Бабломойский со Скоморохом платит из украденных в Привате!
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Ну я понимаю, что сейчас бастуют шахтеры Селидовуголь из за невыплаты з/п...
А эти то куда?
И самое главное: в конце месяца эти самые шахтеры с радостными лицами попрут голосовать "за земляка!" Ринатушку Леонидовича Ахметова, который их сношал и сношает.
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Залить дупло цементом...и точка!)))
Через минуту выскочат друг по перед друга)))
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О оказывается какие они (шахтеры) смелые, совсем нюх потеряли, отвести войска, как хочет Зерро и пусть они там с террористами разборки устраивают, а то совсем ох..и. Посмотрим как ОРДЛОвское "начальство" отнесется к этому.
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так а куй ли выходить - на поверхности +41
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и ни слова - может шахта жутко нерентабельная, пласты выработаны, к тому же, например, сверхкатегорийная по газу.. мало ли.. большинство шахт Донбасса давно нужно было сворачивать, до войны, вкладывая дотации, на развитие других отраслей, а не кормить донецких олигархов всей страной..
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Видно сестричка - гром-баба. А вимоги ще не змінилися? Їм ще потрібне світло?
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Вотка кончится и выползут на поверхность за добавкой как те черви дождевые
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа прифронтовій шахті на Донбасі почався страйк: шість гірників відмовляються виходити на поверхню
 
 
 
 
 
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