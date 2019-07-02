 МЗС підготувало жорстку відповідь "на "зраду", яку Європа здійснила в контексті ПАРЄ", - Клімкін. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у бліц-інтерв'ю "Українським Новинам".

"Ми погодили план дій, ми зараз радимося, як тактично його імплементувати ... Наприклад, делегація ПАРЄ не має бути спостерігачем на цих виборах. Я вважаю, що нам треба переглянути, яким чином ми далі будемо брати участь у різних палатах ПАРЄ, є ще кілька ідей, які ми погодили ... Це доволі комплексний план, який повинен стати реакцією, причому жорсткою і дуже послідовною, на ту "зраду", яку Європа здійснила в контексті ПАРЄ", - заявив Клімкін.

Також він заперечує, що відновлення повноважень РФ в ПАРЄ було частиною угоди зі звільнення 24 українських моряків.

"Це не пропорційно. Тобто, банально, ідея одне на інше розміняти - це не відповідає тій логіці, якою всі дотримувалися (в ПАРЄ)", - підкреслив міністр.

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Водночас він визнав, що в ПАРЄ обговорювалися різні варіанти звільнення моряків.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.