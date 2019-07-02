 МЗС підготувало жорстку відповідь "на "зраду", яку Європа здійснила в контексті ПАРЄ", - Клімкін. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у бліц-інтерв'ю "Українським Новинам".
"Ми погодили план дій, ми зараз радимося, як тактично його імплементувати ... Наприклад, делегація ПАРЄ не має бути спостерігачем на цих виборах. Я вважаю, що нам треба переглянути, яким чином ми далі будемо брати участь у різних палатах ПАРЄ, є ще кілька ідей, які ми погодили ... Це доволі комплексний план, який повинен стати реакцією, причому жорсткою і дуже послідовною, на ту "зраду", яку Європа здійснила в контексті ПАРЄ", - заявив Клімкін.
Також він заперечує, що відновлення повноважень РФ в ПАРЄ було частиною угоди зі звільнення 24 українських моряків.
"Це не пропорційно. Тобто, банально, ідея одне на інше розміняти - це не відповідає тій логіці, якою всі дотримувалися (в ПАРЄ)", - підкреслив міністр.
Водночас він визнав, що в ПАРЄ обговорювалися різні варіанти звільнення моряків.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.
🤣
На последок поднасрать решил.
"немцу" Welt Krieg стоит почитать немецкие прессу о возвращении россии в ПАСЕ.
НІМЕЦЬКА ПРЕСА ПРО ПОВЕРНЕННЯ РОСІЇ ДО ПАРЄ: «КАПІТУЛЯЦІЯ І САМОЗНИЩЕННЯ»
Оглядачі на шпальтах німецьких друкованих видань жорстко критикують рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи повернути Росії право голосу, скасувавши обмеження, накладені п'ять років тому після анексії Криму.
Берлінське видання Tagesspiegel категорично не погоджується зі словами німецького міністра закордонних справ Гайко Мааса, який називає рішення про повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ «компромісним».
«Про компроміс не може бути й мови. Адже на поступки пішла лише одна сторона: Рада Європи.
Депутати, так само як раніше і уряди, піддалися російському шантажу», - пише оглядач Tagesspiegel і зауважує, що рішення скасувати обмеження для російської делегації є небезпечним сигналом, зокрема, іншим авторитарним лідерам. «Шкода, завдана цим рішенням, ще довго буде відчутною для Ради Європи.
Тепер у цієї організації немає жодних важелів впливу на авторитарні країни, такі як Росія, Азербайджан або Туреччина. Чому б це одній з цих країн всерйоз сприймати якісь резолюції Ради Європи, якщо крім застережень на словах боятися їм абсолютно нема чого?» - запитує Tagesspiegel.
Кожна країна ЕС може надіслати своїх спостерігачів, як це активно робить Канада, яка не є ні членом ЄС, ні ПАРЕ.
Про сигнал авторитарним лідерам пише й інша берлінська газета - taz. «Нейтралізувати новообраного мера Стамбула? Кинути за ґрати кілька незручних журналістів у Баку?
Чом би й ні? Адже санкцій з боку Ради Європи тепер чекати не варто. Справжній переможець у цій дешевій комедії - Володимир Путін. Вкотре стало очевидним, що шантаж веде до бажаного результату. Ну тоді - вперед!» - іронізує берлінський оглядач.
У taz із розумінням поставилася до бойкоту української делегації у ПАРЄ на знак протесту проти зняття обмежень з Росії.
«Це рішення, яке просували передовсім Франція і Німеччина, можна прирівняти до капітуляції Ради Європи та її самознищення. Хто ще сприйматиме цю інституцію всерйоз? Організація, яка претендує на те, щоб бути на сторожі демократії і правової держави, але водночас цілком спокійно нагороджує країну за те, що вона порушує міжнародне право і грубо зневажає права людини», - пише taz.
Ціна питання - 75 мільйонів євро
Süddeutsche Zeitung називає аргумент про те, що повернення Росії до ПАРЄ залишить російським громадянам можливість звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), лише «фіговим листком для Франції і Німеччині, які прогнулися». «Попри невиконання жодних вимог Росія повертається до Ради Європи, пообіцявши сплатити заборговані внески у 75 мільйонів євро.
Це перемога політики Кремля у кращих традиціях теоретика влади Мак'явеллі. Однак для прав людини і правової держави в Європі це поразка», - критикує мюнхенське видання.
Чем он дискредитирует правительство, борьбой за интересы Украины?
Показывать и спрашивать вещи разные.Я вам ответил на то,что вы спросили частично.Добавлю-недопущение к обозрению выборов друзями(да и врагами) и вам бы в голову не пришло.Глупость несусветная,соласитесь.
Не соглашусь, особенно с допущением к наблюдению за нашими выборами врагов-рашистов.
Зачем они в Украине?
Його саме після повернення рашистів послали подалі кілька країн-членів ЄС.
Мусила передивитись всі коменти в темі і знайти Ваш коментар із посиланням про те, що голосування міністрів відбулось раніше.
Але яким чином цей факт заперечує необхідність гідної відповіді з боку України на ницу поведінку європейських чиновників та депутатів?
Це вже не говорячи, що подібний крок буде рівноцінний переходу ПАСЕ на бік окупанта, і ніякі відмазки про діалог, вже не спрацюють.
Но ему пофиг, оно же кацап
А перебить горшки и хлопнуть дверью в ПАСЕ , много ума не надо. Да и Кремлю на руку.
Особенно недопуск наблюдателей на вьіборьі.
Без шуток, всерьез, выдвигался кот, на местном уровне.
Не дали пройти коту, подтасовали результаты, а какая у Барсика народная поддержка была!
С Вашим участием наблюдателя все было бы "шито-крыто", не хуже, чем в ПАСЕ, и барсик получил бы законное место.
И где только Ваша гражданская совесть.
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В отсутствии наблюдателей ПАСЕ можно фальсифицировать парламентские выборы по беспределу.
Для этого Порошенко направил Грановского привлечь Слипачук на свою сторону, и это у него уже получилось.
Таким образом: в случае запрета делегации ПАСЕ участвовать наблюдателем на этих выборах открыт путь для фальсификаций на парламентских выборах!!!
И никому потом не докажешь фальсификации: Европа - не присутствовала, в Украине - все суды свои, посредством Грановского.
как их полноправных членов ПАСЕ могут не допустить на выборы?
никто в ПАСЕ наверняка эту инициативу на поддержит!!!