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 Політика України
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Все про:МЗС (1802) ПАРЄ (537) Росія (18367) Клімкін (1455)

 МЗС підготувало жорстку відповідь "на "зраду", яку Європа здійснила в контексті ПАРЄ", - Клімкін. ВIДЕО

Глава МЗС Павло Клімкін, який іде в політичну відпустку, заявляє, що Міністерство закордонних справ підготувало план жорстких дій у відповідь щодо Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у зв'язку з рішенням асамблеї відновити повноваження Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у бліц-інтерв'ю "Українським Новинам".

"Ми погодили план дій, ми зараз радимося, як тактично його імплементувати ... Наприклад, делегація ПАРЄ не має бути спостерігачем на цих виборах. Я вважаю, що нам треба переглянути, яким чином ми далі будемо брати участь у різних палатах ПАРЄ, є ще кілька ідей, які ми погодили ... Це доволі комплексний план, який повинен стати реакцією, причому жорсткою і дуже послідовною, на ту "зраду", яку Європа здійснила в контексті ПАРЄ", - заявив Клімкін.

Також він заперечує, що відновлення повноважень РФ в ПАРЄ було частиною угоди зі звільнення 24 українських моряків.

"Це не пропорційно. Тобто, банально, ідея одне на інше розміняти - це не відповідає тій логіці, якою всі дотримувалися (в ПАРЄ)", - підкреслив міністр.

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Водночас він визнав, що в ПАРЄ обговорювалися різні варіанти звільнення моряків.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135153
 
   
 Топ коментарі
 
Підтримую дії МІДу.
А президенту варто не псіхувати, а в них повчитись.
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Ну да, кроме как защищать национальные интересы Украины, приспешники хряка на другое не способны.
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це - такі "факти", які в нормальному суспільстві характеризують як "притягнуті за вуха". Тому що ще з 2017-го року Порошенка неодноразово "ставили перед фактом" аналогічного пошибу. Але: Порошенко був Президентом, і в України не було преЗЕдента, і, більш того, не було 73%зебілів - тому до 2019-го року такі "факти" анулювались як клас.
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ответил глубочайшей озабоченностью. надежда на Польшу и Швецию.
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Эта мразь климкин дискредитирует правительство. Он это прекрасно понимает.
На последок поднасрать решил.
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Чем он дискредитирует правительство, борьбой за интересы Украины?
"немцу" Welt Krieg стоит почитать немецкие прессу о возвращении россии в ПАСЕ.

НІМЕЦЬКА ПРЕСА ПРО ПОВЕРНЕННЯ РОСІЇ ДО ПАРЄ: «КАПІТУЛЯЦІЯ І САМОЗНИЩЕННЯ»

Оглядачі на шпальтах німецьких друкованих видань жорстко критикують рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи повернути Росії право голосу, скасувавши обмеження, накладені п'ять років тому після анексії Криму.

Берлінське видання Tagesspiegel категорично не погоджується зі словами німецького міністра закордонних справ Гайко Мааса, який називає рішення про повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ «компромісним».
«Про компроміс не може бути й мови. Адже на поступки пішла лише одна сторона: Рада Європи.
Депутати, так само як раніше і уряди, піддалися російському шантажу», - пише оглядач Tagesspiegel і зауважує, що рішення скасувати обмеження для російської делегації є небезпечним сигналом, зокрема, іншим авторитарним лідерам. «Шкода, завдана цим рішенням, ще довго буде відчутною для Ради Європи.
Тепер у цієї організації немає жодних важелів впливу на авторитарні країни, такі як Росія, Азербайджан або Туреччина. Чому б це одній з цих країн всерйоз сприймати якісь резолюції Ради Європи, якщо крім застережень на словах боятися їм абсолютно нема чого?» - запитує Tagesspiegel.
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Климкин МЗС підготувало жорстку відповідь "на "зраду", яку Європа здійснила в контексті ПАРЄ", - Клімкін - Цензор.НЕТ 6951 дискредитирует правительство тем, шо требует отказа международных наблюдателей ПАСЕ на выборах!!!





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Нічого страшного не відбудеться. Чим ця імпотентна організація відповість нам?
Кожна країна ЕС може надіслати своїх спостерігачів, як це активно робить Канада, яка не є ні членом ЄС, ні ПАРЕ.
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«Путін - справжній переможець цієї дешевої комедії»

Про сигнал авторитарним лідерам пише й інша берлінська газета - taz. «Нейтралізувати новообраного мера Стамбула? Кинути за ґрати кілька незручних журналістів у Баку?
Чом би й ні? Адже санкцій з боку Ради Європи тепер чекати не варто. Справжній переможець у цій дешевій комедії - Володимир Путін. Вкотре стало очевидним, що шантаж веде до бажаного результату. Ну тоді - вперед!» - іронізує берлінський оглядач.
У taz із розумінням поставилася до бойкоту української делегації у ПАРЄ на знак протесту проти зняття обмежень з Росії.
«Це рішення, яке просували передовсім Франція і Німеччина, можна прирівняти до капітуляції Ради Європи та її самознищення. Хто ще сприйматиме цю інституцію всерйоз? Організація, яка претендує на те, щоб бути на сторожі демократії і правової держави, але водночас цілком спокійно нагороджує країну за те, що вона порушує міжнародне право і грубо зневажає права людини», - пише taz.

Ціна питання - 75 мільйонів євро

Süddeutsche Zeitung називає аргумент про те, що повернення Росії до ПАРЄ залишить російським громадянам можливість звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), лише «фіговим листком для Франції і Німеччині, які прогнулися». «Попри невиконання жодних вимог Росія повертається до Ради Європи, пообіцявши сплатити заборговані внески у 75 мільйонів євро.
Це перемога політики Кремля у кращих традиціях теоретика влади Мак'явеллі. Однак для прав людини і правової держави в Європі це поразка», - критикує мюнхенське видання.
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Дискредитация недопуском обозревателей от ПАСЕ Климкину аукнется так,что он в Ростове окажется.Это ж какому тупому нужно быть ,чтобы такую куету отморозить.Министр Украины на протяжении всего правления барыг явно не соответствовал этой должности,но видимо бабло к отпуску не лишнее.Обалдеть!Держите меня четверо!
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Я показываю как реагирует немецкая пресса на гипер гуттаперчивость ПАСЕ, а Вы мне про барыг...
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UA Алла Новосад 5b57f84f
Чем он дискредитирует правительство, борьбой за интересы Украины?

Показывать и спрашивать вещи разные.Я вам ответил на то,что вы спросили частично.Добавлю-недопущение к обозрению выборов друзями(да и врагами) и вам бы в голову не пришло.Глупость несусветная,соласитесь.
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"Добавлю-недопущение к обозрению выборов друзями(да и врагами) и вам бы в голову не пришло.Глупость несусветная,соласитесь."

Не соглашусь, особенно с допущением к наблюдению за нашими выборами врагов-рашистов.
Зачем они в Украине?
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Згода вiдносно агресора.Ми говоримо про ПАРЕ Як ви собі таке уявляєте?Відміною безвізу?
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Безвіз давало ПАРЕ?
Його саме після повернення рашистів послали подалі кілька країн-членів ЄС.
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Я уважно перечитав вами показані тексти,навіть занотував посилання,але ви на мої уваги не звернули,тому й не можу опускатися до вашого рівня,бо мав би лягти.Що таке ПАРЄ-шукайте самі.Спасибі
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У Ваших коментарях до мене не було ніяких посилань.
Мусила передивитись всі коменти в темі і знайти Ваш коментар із посиланням про те, що голосування міністрів відбулось раніше.
Але яким чином цей факт заперечує необхідність гідної відповіді з боку України на ницу поведінку європейських чиновників та депутатів?
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Если ех-президент согласился с тем,что все должньі иметь одинаковьіе права(до єтого у нас бьіли преимущества)-новый Президент просто обьязан разгрести эти авгиевые конюшни по датам предательств 10 апреля 2018г(разведение войск) и 17 мая 2019(допуск агрессора в ПАСЕ)Время покажет!
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Яке відношення ця срань (ПАРЕ) має до безвізу?
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Та ви що... а можно більш детально. Цікаво, як дорадчий орган, без жодних повноважень, на щось впливає?
Це вже не говорячи, що подібний крок буде рівноцінний переходу ПАСЕ на бік окупанта, і ніякі відмазки про діалог, вже не спрацюють.
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После визита Порошенко в Европу 10 мая 2019, где было с ним это позорище согласовано-в срочном порядке за неделю собрали министров в Совет Европы 17 мая 2019 не для консультаций, а для голосования и за 5-ть дней до инаугурации Зеленского проголосовали на встрече в Хельсинки министры 47-и наций подавляющим большинством, проголосовали за заявление, в котором говорится, что «все государства-члены имеют право участвовать на равной основе» в Парламентскoii Ассамблеe Совета Европы . А парламентские представители только в июне констатировали факт, потому что Парламентская Ассамблея Совета Европы так построена, что Совет Европы сначала голосует в Советe Европы министрами, а позже парламентариями подтверждает. именно президентская часть этого процесса была решена до голосования министров Совета Европы 17-го Мая, а не на голосовании (в том числе шавок Порошенка)парламентских представителей в Июне.https: //www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
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Ты считаешь действия ПАСЕ в вопросе с мордором правильными?
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Категорически против,но ех-президент согласился с тем,что все должньі иметь одинаковьіе права(до єтого у нас бьіли преимущества).Читай пост на странице.
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Та не правительство, а Украину.
Но ему пофиг, оно же кацап
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А может, если захочет. При Порошенко такого не было, как один писал.
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интересно какой будет ответ. Мы введем санкции против Европы??? Отменим безвиз???
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Бог іх покарає. 1939-1945 у порівнянні з тим, що їх чекає - був раєм....
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Давите это ПАСЕ, пусть на коленях приползут и прощения просят.
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Политический отпуск. Это очередная реформа? За счет госбюджета пиариться. Не надоело из корыта жрать как не в себя, да еще при этом и ссать в это же корыто опять таки ради своего пиара. Какие же торгашеские выкрутасы мерзотные.
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"МИД подготовил жесткий ответ "на -зраду- (предательство)", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ""
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Да выходить надо из этой бессмысленной говорильни, и сэкономить кучу денег при этом!
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Только лузеры машут руками после драки. Все события в ПАСЕ это реакция на "работу" власти пороха, её коррупцию, воровство и лживую риторику.
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При Порошенко Україну поважали і підтримували, а тепер всі відвертаються, бо впали нижче каналізації з виборами президента. А якщо "слуги" узурпують владу в Раді, то взагалі -- гаплик.
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Климкин из ООН Украину еще не уводит ? И то хорошо !
А перебить горшки и хлопнуть дверью в ПАСЕ , много ума не надо. Да и Кремлю на руку.
Особенно недопуск наблюдателей на вьіборьі.
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зате буде длопуск представників країн, які голосували проти мокшан, і всі демокртичні норми щодо міжнардних спостерігачів будуть виконані, а ПАСЕ хай сосе, тим більше, що частина країн вже ставлять ультиматум, або вони, або мокшани
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Як ти собі таке уявляєш?Відміною безвізу?
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безвіз і допуск представників країн-членів ПАРЕ, це як тверде з теплим. Але за старанний переклад, хвалю: маладєц, мокша, стараєшся
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Что же Вы на выборах мера Барнаула наблюдателем не участвовали, там же кот Барсик выдвигался!
Без шуток, всерьез, выдвигался кот, на местном уровне.
Не дали пройти коту, подтасовали результаты, а какая у Барсика народная поддержка была!
С Вашим участием наблюдателя все было бы "шито-крыто", не хуже, чем в ПАСЕ, и барсик получил бы законное место.
И где только Ваша гражданская совесть.
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И шо? Громко свистнете себе в одно место, "жёстко".
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Все правильно, вихід чи призупинення співпраці з ПАРЄ кількох країн це удар по репутації цієї організації, а не допуск їх на вибори це удар по яйцях цієї організації. Пану Зеленському я раджу гострити лижі, бо ще пару таких висерів, люди картоплі повикопують і організують майдан, тільки чмо яке не знає що ляпає точно постраждає.
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було б свинством не призупинити членство в ПАРЕ, після того як про це заявили наші союзники, але зебенята про це не думають, бо нічим
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делегация ПАСЕ не должна быть наблюдателем на этих выборах

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В отсутствии наблюдателей ПАСЕ можно фальсифицировать парламентские выборы по беспределу.

Для этого Порошенко направил Грановского привлечь Слипачук на свою сторону, и это у него уже получилось.

Таким образом: в случае запрета делегации ПАСЕ участвовать наблюдателем на этих выборах открыт путь для фальсификаций на парламентских выборах!!!

И никому потом не докажешь фальсификации: Европа - не присутствовала, в Украине - все суды свои, посредством Грановского.
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зебил, прекращай срать поносом. Приглашаются представители стран, поддержавших делегацию Украины в ПАСЕ, и вопрос закрыт! Но, для зебила понять это очень сложно
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порохосос ты пережрал соевого шакалада? сейчас кацапы полноправно приняты в ПАСЕ

как их полноправных членов ПАСЕ могут не допустить на выборы?

никто в ПАСЕ наверняка эту инициативу на поддержит!!!
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бу бу бу, барига, бу бу бу, мародер. Так, зебіли?
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КЛИМКИН ДО ПОСЛЕДНЕГО! СО СВОЕГО КРЕСЛА УХОДИТЬ НЕ ХОЧЕТ, ОН КАК ПОРОШЕНКО ВСЁ ,ЧТО ТО ПРИНИМАЕТ И ПЫТАЕТСЯ, ЧТО ТО РЕШАТЬ - РЕШАЛО.
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Петя ушел и поджог бикфордов шнур. Гори оно все огнем! Обиженка мстит стране. Рада тоже. Алле! Где здесь Украина?
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Запустить в страны голосовавшие за рассею русских туристов с всё включено а потом проголосовать типа за или против
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"Например, делегация ПАСЕ не должна быть наблюдателем на этих выборах" - ПЕСики зрозуміли, що без фальсифікації просруть й парламентські вибори, як просрали президентські. Навіщо сторонні спостерігачі на тлі повної іділії у ЦВК, яку очолює коханка Грановського.
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Климкин, ты идиот. Такого бестолкового министра надо гнать в шею.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМЗС підготувало жорстку відповідь "на "зраду", яку Європа здійснила в контексті ПАРЄ", - Клімкін. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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