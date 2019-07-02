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 Суспільство
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 Податкова міліція Одеської області забезпечила відшкодування в бюджет 3 млн грн несплачених податків

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Хмельницькій області спільно з співробітниками ГУ ДФС у Вінницькій області, працівниками територіального управління ДБР, розташованого в м.Хмельницькому, та співробітниками СБУ у Вінницькій області перекрили канал незаконного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів та ліквідували схему незаконного виробництва та збуту алкоголю , підробленого під відомі світові бренди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури направили до суду кримінальне провадження за підозрою керівника одного з місцевих підприємств у несплаті 3 млн грн податків.

Слідством було встановлено, що керівник одного з місцевих підприємств, основним видом діяльності якого є оптова торгівля комп'ютерним, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням, в період з квітня по грудень 2018 року реалізувала за готівкові кошти товарно-матеріальні цінності без відображення цих операцій в бухгалтерському обліку і податкової звітності підприємства. В результаті таких дій фігурант ухилився від сплати 3 млн грн податків.

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За результатами заходів, вжитих у ході розслідування, завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі, в зв'язку з чим в суд направлено клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135148
 
 
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трусят мелкашню... в офшоры выводят в разы больше и никто не борется! все по шыкаладному закону
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"уголовное производство по подозрению руководителя одного из местных предприятий в неуплате 3 млн грн налогов." -- какая мелочь для Одесской области!!!
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Ох, сколько ж еще господину Зеленскому разгребать эти петины "чудеса"!
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