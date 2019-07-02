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 Приблизно 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за червень. ФОТО

Протягом червня військовослужбовці зі складу ОС завдали окупантам значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Ігноруючи Мінські домовленості, в червні російсько-окупаційні війська кожен день провокували підрозділи ОС вогнем з різних видів зброї і калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів.

За підсумками червня, в підрозділах російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" були ліквідовані близько 34 окупантів і близько 62 окупантів дістали поранення різного ступеня тяжкості. Небойові втрати - 7 окупантів (порушення заходів безпеки, смерть унаслідок хвороби, суїцид)", - написав він.

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Приблизно 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за червень 01
Фото: Штефан/Facebook

Разом з тим, Штефан зазначив, що ця цифра може відрізнятися в більшу сторону в зв'язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків і російськими військовими втрат.

Читайте також: Ворог за добу 25 разів атакував позиції ОС: двоє українських воїнів загинуло, ще двох поранено, ліквідовано трьох окупантів, - штаб

Приблизно 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за червень 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135147
 
   
 Топ коментарі
 
как показывает история воин с Московией, нужно уничтожить около 100 000 кацапов ,что бы у Кремля отпало на длительное время желание захватить твою страну и поработить твой народ..
поэтому, кацапов и подкацапников, нужно мочить с настроением и удалью тысячами!
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как показывает история воин с Московией, нужно уничтожить около 100 000 кацапов ,что бы у Кремля отпало на длительное время желание захватить твою страну и поработить твой народ..
поэтому, кацапов и подкацапников, нужно мочить с настроением и удалью тысячами!
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Маловато. Жуков столько расходовал за минуту и радовался что "почти" без потерь в живых существах обошлось)
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С лева в нижнем ряду. В синем лепне с медалькой. Левый глаз ему выбили, показалось мало . Выбили все мозги ….. в самый раз.
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Старе, але актуальне. Дід-бандерівець відправляє онука в АТО : "За кожного "двохсотого" плачу тобі, внучку, премію - 10 000 гривень". Через місяць: "Ну що, є двохсотий?" "Та ні, діду, лише 198-й". Бережіть себе, синки, і повертайтеся живими.
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Они интегрировались в ад.Икак говорит генерал Гундяев куй с ними
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Черти в аду котлы, я так понимаю уже давно подготовили
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чучела для музея..., в ихних "музеях" должны быть километры и штабеля таких болванчиков..., каждый подписан - когда родился, когда сдох и что от него осталось...
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Угомоніться колаборанти і окупанти. Їдьте на свою історичну Батьківщину - Росію і будете живі.
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Мене дивує відсутність реакції населення Донбасу на такі великі втрати. Хто може пояснити ?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПриблизно 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за червень. ФОТО
 
 
 
 
 
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