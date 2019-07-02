 Приблизно 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за червень. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Ігноруючи Мінські домовленості, в червні російсько-окупаційні війська кожен день провокували підрозділи ОС вогнем з різних видів зброї і калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів.

За підсумками червня, в підрозділах російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" були ліквідовані близько 34 окупантів і близько 62 окупантів дістали поранення різного ступеня тяжкості. Небойові втрати - 7 окупантів (порушення заходів безпеки, смерть унаслідок хвороби, суїцид)", - написав він.

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Фото: Штефан/Facebook

Разом з тим, Штефан зазначив, що ця цифра може відрізнятися в більшу сторону в зв'язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків і російськими військовими втрат.

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