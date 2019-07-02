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 Політика України
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Все про:конфлікт (314) МЗС (1802) Кулеба Дмитро (103) Офіс Президента (8)

 "Це проблема комунікації між двома людьми", - Кулеба прокоментував конфлікт між ОП і МЗС

Конфлікт між Міністерством закордонних справ та Офісом президента - це проблема комунікації між двома людьми.

Про це в інтерв'ю "УНН" розповів Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Згідно з Конституцією України, МЗС і Президент - як подружжя. Ми не можемо одне без одного. Ми щасливі й ефективні, тільки коли між нами панує повне взаєморозуміння, любов і єдність. Але у нас також немає ніяких шансів на розлучення. Тому набагато краще всіляко уникати будь-яких непорозумінь і завжди шукати порозуміння. Я думаю, що ситуація, свідками якої ми стали, - це проблема комунікації між двома людьми, і я сподіваюся, що таких проблем більше не буде, тому що країна не може собі дозволити подібних ситуацій", - зазначив дипломат, коментуючи заяву Президента України про те, що МЗС України, без його відома, направило ноту РФ стосовно рішення Міжнародного трибуналу щодо наших моряків.

Також читайте: Зеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності, - Богдан

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135145
 
 
 Топ коментарі
 
Це проблема комунікацій між людиною і жабеням.
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хоть кто-то мне предложит мало-мальски правдоподобную версию, на хрена зелёному недоразумению нужна была истерика по бумажке перед прессой? "Это проблема коммуникации между двумя людьми", - Кулеба прокомментировал конфликт между ОП и МИД - Цензор.НЕТ 1020
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по ходу один супруг втайне изменил и к тому же тот который слабее
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да вы шо - да не не может быть - вам тут напишут - зебилы))))))
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Я за Зє не голосував, так що я не Зєбіл, можливо просто дебіл, бо не підтримую Баригу. Однак вважаю, що дєпутанти у ВР просто охрєнєлі, коли не дали можливість ЗЄ поставити власного міністра Іноземних справ.
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Когда хочешь чтобы кто-то, что-то для тебя сделал лучше сначала договариваться а не посылать. Так что кто на самом деле вопрос открытый.
И по поводу "Барыги". По сравнению с тем что творит команда зе, скандал с армейскими закупками выглядит невинной шалостью.
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а был ли мальчик - ну я за скандал та - а то получиться как с кролем - ушел - а не чего по факту не подтвердилось - в нашем случаи работа цапской разведки увенчалась полным успехом - как я думаю
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От цікаво з цього приводу - молодший Свинарчук судиться з Бігусом з приводу "честі достоїнства" в цивільному процесі: вимагає підтвердити достовірними фактами звинувачення у розкраданні... Так Бігус на суд не приходить, адвокатів не надає... З усього цього виходить - що Бігус надав недостовірні тексти SМS-ок?
Ну, до кінця року все стане зрозумілим...
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-говорят, что ваша дочь проститутка!
-так у меня сын.
-а это уже никого не волнует
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Цікаво раніше щіри украінці мали аккаунти Кармелюк . Довбиш. Мазепа . а теперь как не Петренко Сидоренко так Довганенко . что не терпится признать Крым рашкинским . а министр иностранных дел поперёк горла стоит?
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Полостью согласен. Дело не в отсутствии коммуникации, а в старой большевистской тактике хряка и его приспешников - чем хуже, тем лучше. Но лучше только хряку и Кремлю, а не Украине.
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Кацапе, кремль пишеться з маленької.
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Ну а со всем остальным та согласен? Я так и знал.
Исправлюсь, согласен кремль не достоин писаться с большой. Они огромные, а мы великие.
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Мы стратеги, которые учатся в процессе",
а это значит кого бы не назначил шоумен, нет ни стратегии, ни набросок, ничего. Тогда может быть Рада все таки права.
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"Вася"!... ну ти і "Вася", кацапський... В Україні немає "міністра іноземних справ"... є "міністр закордонних...". Привіт "Лахті"!!!! Так що ти точно, "ДЕБІЛ"!...
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Офіс президента, це вам не адміністрація.!!!!!! Соврємьонно. Одна біда - працюють в офісі як не сєпари, так делітанти.
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Це проблема комунікацій між людиною і жабеням.
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Ахаха... Порохобот... Ну ненадо так толсто .. последние крохы рейтинга растеряете
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Нє, між ЗЕ і ПОПИними посіпаками..
🤗
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хоть кто-то мне предложит мало-мальски правдоподобную версию, на хрена зелёному недоразумению нужна была истерика по бумажке перед прессой? "Это проблема коммуникации между двумя людьми", - Кулеба прокомментировал конфликт между ОП и МИД - Цензор.НЕТ 1020
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показать кто в доме хозяин, кто главный чмо... вернее мачо
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Человек всячески хочет показать, что другие не дают ему реализовать гениальные идеи, поэтому надо за его партию голосовать, чтобы власть была только у него и он сразу сделал всех счастливыми, закончил войну и учителя стали получать 4000 баксов...а пока все ему мешают...
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У него было сепаратное соглашение . а Климкин его сорвал вот и истерика ему теперь понадобилось донести до ушей нужных . что он здесь не причём . доверять через окружение такое боится . в европу снова не поедешь к меркельше с макроном вот и истерика
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Это ведь так очевидно . как и то . что Коломойский его поторапливает и напоминает кто хозяин выложив в сеть ролик где они своим кварталом просят денег . а у бени есть записи и поинтересней
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а ви б вчинили по іншому? може у вас є пояснення - ЯК "досвідчений" дипломат міг спровокувати таку ситуацію? якщо він не передбачив такої реакції - то він просто дебіл (як тут прийнято казати)
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роскошная логика: если на кого-то набросился сумасшедший, значит он дебил "Це проблема комунікації між двома людьми", - Кулеба прокоментував конфлікт між ОП і МЗС - Цензор.НЕТ 6956
если б я был президентом, я бы точно не устраивал разборки со своим министром перед СМИ. это во вред стране.
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"вред стране" у першу чергу неповага до президента країни, а з боку підлеглого ще більша - так кому начхати на країну? якщо ви такий поціновувач підставляння другої щоки - то дуже дивно читати як ви тут стільки зусиль витрачаєте на поливання брудом будь яких дій команди президента "Це проблема комунікації між двома людьми", - Кулеба прокоментував конфлікт між ОП і МЗС - Цензор.НЕТ 4773
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"вред стране" у першу чергу неповага до президента країни
--
удивительно кацапский тезис. а если по сути, эта публичная истерика дорого стоила репутации Украины. и совершенно непонятно, кому она была нужна. если, конечно, исходить из предположения, что 1. зю адекватен 2. зю служит Украине, а не...

ви такий поціновувач підставляння другої щоки
==
с чего вы взяли?

поливання брудом будь яких дій команди президента
--
накажете хвалити дурниці, які мені не подобаються? нехай зроблять щось однозначно корисне для країни. не бачу такого. бачу бруд, брехню, хамство й кричущу некомпетентність.
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де ви вже це встигли побачити у цих? "Це проблема комунікації між двома людьми", - Кулеба прокоментував конфлікт між ОП і МЗС - Цензор.НЕТ 8764 а у папєредніків ви цього не бачили, чи там була божа роса? - один профі луценко чого вартий !
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я не молодой. и всю жизнь занимался анализом информации. поэтому уверен, что победа зю - это грандиозный лохотрон. а лохотроны заканчиваются хорошо только для....
к команде Петра много вопросов. к тому, кто что-то делает, всегда много вопросов. гораздо проще лежать на пляжике и гневно клеймить... мятый пиджак, например...
я знаю одно: команда Петра Украину не предаст. а вот, что касается остальных, то...
ну а заметить несложно - нужно просто снять розовые очки несбыточных надежд.
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ніякіх окулярів - а петра і його "внесок" пом'ятаю з 2005р, навіть сподівань що він змінився хоч трошечки, практично не було і 2014 - подальше його царювання як раз би і призвело до аналога кацапстану - як можна цього не бачити - всі ці провали з Європою це наслідки його дій - тому "нужно просто снять розовые очки несбыВШИХСЯ надежд"
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Согласен.Это проблема общения между профессионалом и лицедеем.
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Залишмо у стороні непрофесіоналізм Зєлєнского.Через особливості свого характеру (егоїзм, нарцистизм), які посилилися вибраною професією (вибрано професію актора теж через особливості характеру) у Зєлєнского проблеми спілкування є не лише з Клімкіним, а й з будь-ким. Він не вміє слухати, і не вміє вести діалог. Це людина, яка слухає лише себе і свій голос, роблячи у студії запису дубль за дублем. Саме тому його комунікація з народом відбувається у зручній для нього формі відеороликів, де йому ніхто не заперечуватиме і не ставитиме незручних запитань. Ця людина губиться у непередбачуваних і нестандартних ситуаціях, часто не встигає за розвитком поточної ситуації і вже точно не може миттєво реагувати на несподівані виклики, натомість слідуючи наперед виписаному сценарію.
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Зеленский не тянет на гомо сапиенс
Потому это проблема коммуникации между человеком и унтерменш.
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Дипломат патриот и тупой шутяра без штанов на сцене
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Думаю все ж таки це проблема саме зебіла, адже при попередньому главкомі такого і близько не було.
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16 июля в Совете Безопасности ООН, с подачи параши, опять будут рассматривать "языковой закон" Украины. Посмотрим как команда зебилов будет отстаивать интересы Украины и какие будут результаты. Министра иностранных дел де-факто уже нет. Напомню, что первый раз этот вопрос рассматривался как раз в день инаугурации Зеленского
"Это проблема коммуникации между двумя людьми", - Кулеба прокомментировал конфликт между ОП и МИД - Цензор.НЕТ 8093
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Поки що Єльченко там - то він, можливо, і не буде слухати, що будуть ляскати клован і Богдан з Портновим.
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пока. А кто помешает истеричке его отозвать? Тем более, что клоун не дружить с головой и не знает ни Конституции, ни Законов Украины
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до 16-го - не відкличе.
А там далі - буде видно.
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А супружескую ссору обязательно выносить на всеобщее обозрение? Или мы присутствуем на программе "Говорить Україна"?
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Это проблема интеллекта и мировоззрения того,кто сидит в ОП,который бывшая АП.
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Зєєєля просто перевів стрілки. коли воно з жкрнашлюшками шаурму на лужку жрало, то брякнуло, що за 2 тижні моряки будуть вдома. Два тижні минуло і треба було видумати причину, чому поверненняя не відбулося.
Артист зіграв істерику, перевів стрілки на іншого.
Це препаскудний знак. Скажіть, ви працювали бз таким шефом? Я ні, і 99% толкових спеціалістів теж!
Так хто тоді буде керувати державою при такому презіку? Де взяти кадри? До такого підуть працювати лише пройдисвіти та злодії!
І це найбільша біда.
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Як варіант припускаю, що Клімкін перед оприлюдненням ноти МЗС України до коня пед(ч)ального дозванювався до ОП, до Богдана - але ті були зайняті куди більш важливішою справою: боротьбою зі шаурмою.
Припускаю, що Клімкін дозвонився до Пристайка - але і у Пристайка не вийшло відірвати шаурму від клована...
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А может Пристайко просто зассал сказать, переживая за свою будущую должность... "Это проблема коммуникации между двумя людьми", - Кулеба прокомментировал конфликт между ОП и МИД - Цензор.НЕТ 3549
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також варіант... Але: в ЗМІ повідомлялось, що Клімкін і Пристайко - друзі по-життю. Так що - варіант можливий, але малоймовірний.
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у цього невігласа зюзі ще й проблеми з комунікацією!
де дно?
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Це проблема не між двома людьми, а між людиною і клоуном бестолковим!
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Это называется саботаж и никак иначе. Причем как заявил сам Климкин саботаж на политической почве. Министра МИД сознательно подрывает авторитет государства.
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бєднаму праффєсіанальнаму палітіку зюзє нє дают работать!
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нє, для вас касапів і зебілів, було би, канєш, краще, якби Клімкін здав інтереси України як держави та визнав Крим частиною параші...
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А постоянные и поддерживаемые бывшей властью публиычные оскорбления б0льшей части населения Украины только подтверждает сознательное разрушение государства и государственный саботаж в собственных политических целях. Крайняя мера просравшего всё лузера и вора.
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ну да, з вашої параші видно "публиычные". Зачіпає? Так "нехшастать"!
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Ні, це конфлікт між мистецтвом зовнішньої політики і мистецтвом гри на роялі х.єм.
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Рада должна остановить грязную игру Порошенко и Парубия - Тимошенко.
Рада заблокировала кадровые вопросы, потому что «находится под влиянием Порошенко».
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду Украины приостановить рассмотрение проекта закона об Избирательном кодексе Украины по процедуре Ad hoc, чтобы рассмотреть представление новоизбранного Президента Украины об увольнении и назначении ряда чиновников, право относительно чего предоставляется Президенту в соответствии с Конституцией Украины.
Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на ее сайте.
«Верховная Рада Украины по процедуре Ad hoc может приостановить рассмотрение Избирательного кодекса, и проголосовать представление Президента Украины об увольнении и назначении, в частности, Генерального прокурора Украины и министра иностранных дел Украины», - сказала Юлия Тимошенко на брифинге в Раде.
Она напомнила, что в Верховной Раде Украины в нарушение Конституции Украины происходит сопротивление по рассмотрению соответствующих вопросов, и сейчас до сих пор не уволены и не назначены новые министр иностранных дел Украины, Генеральный прокурор Украины, председатель СБУ, министр обороны Украины и другие должностные лица, которых вправе по Конституции назначить новый Президент.
«Для того, чтобы не назначать должностных лиц Президента Зеленского - и в первую очередь министра иностранных дел и Генерального прокурора Украины - они начали рассмотрение Избирательного кодекса, который концептуально непригоден для страны», - сказала лидер «Батькивщины».
По ее убеждению, Верховная Рада заблокировала кадровые вопросы, потому что «находится под влиянием Порошенко».
«Это - грязная игра, которую Порошенко и его председатель ВРУ должны немедленно прекратить и дать возможность новому Президенту сформировать в соответствии с Конституцией свою команду», - завершила Юлия Тимошенко.
В тему:
- Новая власть должна как можно скорее посадить Порошенко - Тимошенко
- Тимошенко подала в ГБР заявление на Порошенко, Гройсмана и Коболева. Видео
https://is.gd/qaTRsW
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Це проблема комунікації між різними світоглядами
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Це конфлікт між здоровим глуздом і амбітним тупим хамлом.
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Комунікації між особистістю та нікчемством не може бути апріорі! Це не проблема це аксіома!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це проблема комунікації між двома людьми", - Кулеба прокоментував конфлікт між ОП і МЗС
 
 
 
 
 
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