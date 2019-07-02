 "Це проблема комунікації між двома людьми", - Кулеба прокоментував конфлікт між ОП і МЗС

Про це в інтерв'ю "УНН" розповів Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Згідно з Конституцією України, МЗС і Президент - як подружжя. Ми не можемо одне без одного. Ми щасливі й ефективні, тільки коли між нами панує повне взаєморозуміння, любов і єдність. Але у нас також немає ніяких шансів на розлучення. Тому набагато краще всіляко уникати будь-яких непорозумінь і завжди шукати порозуміння. Я думаю, що ситуація, свідками якої ми стали, - це проблема комунікації між двома людьми, і я сподіваюся, що таких проблем більше не буде, тому що країна не може собі дозволити подібних ситуацій", - зазначив дипломат, коментуючи заяву Президента України про те, що МЗС України, без його відома, направило ноту РФ стосовно рішення Міжнародного трибуналу щодо наших моряків.
И по поводу "Барыги". По сравнению с тем что творит команда зе, скандал с армейскими закупками выглядит невинной шалостью.
Ну, до кінця року все стане зрозумілим...
-так у меня сын.
-а это уже никого не волнует
Исправлюсь, согласен кремль не достоин писаться с большой. Они огромные, а мы великие.
а это значит кого бы не назначил шоумен, нет ни стратегии, ни набросок, ничего. Тогда может быть Рада все таки права.
🤗
если б я был президентом, я бы точно не устраивал разборки со своим министром перед СМИ. это во вред стране.
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удивительно кацапский тезис. а если по сути, эта публичная истерика дорого стоила репутации Украины. и совершенно непонятно, кому она была нужна. если, конечно, исходить из предположения, что 1. зю адекватен 2. зю служит Украине, а не...
ви такий поціновувач підставляння другої щоки
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с чего вы взяли?
поливання брудом будь яких дій команди президента
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накажете хвалити дурниці, які мені не подобаються? нехай зроблять щось однозначно корисне для країни. не бачу такого. бачу бруд, брехню, хамство й кричущу некомпетентність.
к команде Петра много вопросов. к тому, кто что-то делает, всегда много вопросов. гораздо проще лежать на пляжике и гневно клеймить... мятый пиджак, например...
я знаю одно: команда Петра Украину не предаст. а вот, что касается остальных, то...
ну а заметить несложно - нужно просто снять розовые очки несбыточных надежд.
Потому это проблема коммуникации между человеком и унтерменш.
А там далі - буде видно.
Артист зіграв істерику, перевів стрілки на іншого.
Це препаскудний знак. Скажіть, ви працювали бз таким шефом? Я ні, і 99% толкових спеціалістів теж!
Так хто тоді буде керувати державою при такому презіку? Де взяти кадри? До такого підуть працювати лише пройдисвіти та злодії!
І це найбільша біда.
Припускаю, що Клімкін дозвонився до Пристайка - але і у Пристайка не вийшло відірвати шаурму від клована...
де дно?
Рада заблокировала кадровые вопросы, потому что «находится под влиянием Порошенко».
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду Украины приостановить рассмотрение проекта закона об Избирательном кодексе Украины по процедуре Ad hoc, чтобы рассмотреть представление новоизбранного Президента Украины об увольнении и назначении ряда чиновников, право относительно чего предоставляется Президенту в соответствии с Конституцией Украины.
Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на ее сайте.
«Верховная Рада Украины по процедуре Ad hoc может приостановить рассмотрение Избирательного кодекса, и проголосовать представление Президента Украины об увольнении и назначении, в частности, Генерального прокурора Украины и министра иностранных дел Украины», - сказала Юлия Тимошенко на брифинге в Раде.
Она напомнила, что в Верховной Раде Украины в нарушение Конституции Украины происходит сопротивление по рассмотрению соответствующих вопросов, и сейчас до сих пор не уволены и не назначены новые министр иностранных дел Украины, Генеральный прокурор Украины, председатель СБУ, министр обороны Украины и другие должностные лица, которых вправе по Конституции назначить новый Президент.
«Для того, чтобы не назначать должностных лиц Президента Зеленского - и в первую очередь министра иностранных дел и Генерального прокурора Украины - они начали рассмотрение Избирательного кодекса, который концептуально непригоден для страны», - сказала лидер «Батькивщины».
По ее убеждению, Верховная Рада заблокировала кадровые вопросы, потому что «находится под влиянием Порошенко».
«Это - грязная игра, которую Порошенко и его председатель ВРУ должны немедленно прекратить и дать возможность новому Президенту сформировать в соответствии с Конституцией свою команду», - завершила Юлия Тимошенко.
В тему:
- Новая власть должна как можно скорее посадить Порошенко - Тимошенко
- Тимошенко подала в ГБР заявление на Порошенко, Гройсмана и Коболева. Видео
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