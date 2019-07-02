 "Це проблема комунікації між двома людьми", - Кулеба прокоментував конфлікт між ОП і МЗС

Про це в інтерв'ю "УНН" розповів Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Згідно з Конституцією України, МЗС і Президент - як подружжя. Ми не можемо одне без одного. Ми щасливі й ефективні, тільки коли між нами панує повне взаєморозуміння, любов і єдність. Але у нас також немає ніяких шансів на розлучення. Тому набагато краще всіляко уникати будь-яких непорозумінь і завжди шукати порозуміння. Я думаю, що ситуація, свідками якої ми стали, - це проблема комунікації між двома людьми, і я сподіваюся, що таких проблем більше не буде, тому що країна не може собі дозволити подібних ситуацій", - зазначив дипломат, коментуючи заяву Президента України про те, що МЗС України, без його відома, направило ноту РФ стосовно рішення Міжнародного трибуналу щодо наших моряків.

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