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Все про:авіація (430) Росія (18367) Чехія (242) Аерофлот (6)

 Чехія анулювала дозвіл на польоти відразу кільком російським авіакомпаніям

Чехія анулювала дозволи на частину рейсів російської авіакомпанії "Аерофлот" з Москви до Праги на вівторок, 2 липня.

Про це заявив журналістам представник російської компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Попри те, що в Аерофлоту є всі технічні можливості для забезпечення рейсів, чеська авіаційна влада ухвалила рішення скасувати дозвіл на виконання рейсів", - сказано в повідомленні.

Причину такого рішення чеської влади в "Аерофлоті" не уточнили.

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Анульовані були раніше видані дозволи на виконання рейсів SU2010 / 2011, SU2014 / 2015 року, SU2016 / 2017 і SU2018 / 2019 за 2 липня. У російській авіакомпанії додали, що рейси SU2012 / 2013 і SU2024 / 2025 будуть виконані. На них в Прагу доставлять пасажирів скасованих рейсів. Також їх будуть передавати іншим авіаперевізникам.

Пасажирам з бронюванням на рейси 2 липня пропонується повернути гроші за квиток або змінити маршрут на альтернативний пункт у Європі без зборів.

Крім того, представник авіакомпанії "Перемога" повідомив журналістам, що компанія у вівторок скасовує рейси Москва - Карлові Вари.

Коментарів інших перевізників, що виконують рейси в Чехію, а також Мінтрансу і Росавіації "Интерфакс" на цей момент не має.

Водночас, як повідомляє "Эхо Москвы", "Уральські авіалінії" попередили, що не мають рейсів до чеської столиці з Москви і Єкатеринбурга. Про причини такого кроку чеської влади поки теж не відомо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135141
 
   
 Топ коментарі
 
Чтобы мокшанами там и не пахло! Молодцы.
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правильно!.. пусть кацапы едут в Иркутскую область.. там сейчас образовалось Братское море и уровень воды поднялся на 14 метров.. Пусть плавают в своём дерьме!
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Ну чому вчитися - ми анулювали ВСІ рейси з Московії! Інше питання, що у нас Омелян ніяк поїзди до каціпів відмінити не може...
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Чтобы мокшанами там и не пахло! Молодцы.
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нам еще учиться и учиться!..все братьев с болот обидеть боимся....
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Ну чому вчитися - ми анулювали ВСІ рейси з Московії! Інше питання, що у нас Омелян ніяк поїзди до каціпів відмінити не може...
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Боятся, что кацлы могут устроить им чешскую весну?)
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"О причинах такого шага чешских властей пока тоже не известно." В прошлый раз как раз с аварийной посадки гражданского борта и началость советское вторжение в Чехословакию.
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правильно!.. пусть кацапы едут в Иркутскую область.. там сейчас образовалось Братское море и уровень воды поднялся на 14 метров.. Пусть плавают в своём дерьме!
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Причину не уточнили , причина одна - в Чехии много бИндервцев , больше , чем в Украине .
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Нюююю, Стерхи в помощь, парашнички!!
🤣🤣
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Це добре, тут цього гівна і так хватає.
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Козломордые по привычке после пары литров чешского пива центр Праги засцали. Сам видел: город Ярославль, пивной шатер, сидят две шалавы, пивком балуются. С одной ребенок лет 4-5, туда-сюда бегает. Подошел к маме, что-то на ухо говорит, наверное, писать просится. Мама дала указание. Ребенок отходит и писает на стенку шатра ВНУТРИ заведения. Я не говорю, что снаружи хорошо, но внутри! А обосцать Европу - это ж так скрепно!
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почему только на 2 июля, почему не на всю дорогу ?
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Та тілько початок... Чехи не злопам"ятні, але ...
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Боятся "чешского сценария"? Что-то они знают.
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ЗАТЕВАЮТ РУСАФОБИЮ! ВОТ ЕТУ ВОТ, ЗАТЕВАЮТ,РУСАФОБИЮ...
А ВООБЩЕ НЕ СМЕШНО РЕБЯТ, ЧТО ТО НАЗРЕВАЕТ, И СЛИШКОМ МНОГО СОВПАДЕНИЙ ПОЛУЧЕТСЯ
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