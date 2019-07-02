 Чехія анулювала дозвіл на польоти відразу кільком російським авіакомпаніям

Про це заявив журналістам представник російської компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Попри те, що в Аерофлоту є всі технічні можливості для забезпечення рейсів, чеська авіаційна влада ухвалила рішення скасувати дозвіл на виконання рейсів", - сказано в повідомленні.

Причину такого рішення чеської влади в "Аерофлоті" не уточнили.

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Анульовані були раніше видані дозволи на виконання рейсів SU2010 / 2011, SU2014 / 2015 року, SU2016 / 2017 і SU2018 / 2019 за 2 липня. У російській авіакомпанії додали, що рейси SU2012 / 2013 і SU2024 / 2025 будуть виконані. На них в Прагу доставлять пасажирів скасованих рейсів. Також їх будуть передавати іншим авіаперевізникам.

Пасажирам з бронюванням на рейси 2 липня пропонується повернути гроші за квиток або змінити маршрут на альтернативний пункт у Європі без зборів.

Крім того, представник авіакомпанії "Перемога" повідомив журналістам, що компанія у вівторок скасовує рейси Москва - Карлові Вари.

Коментарів інших перевізників, що виконують рейси в Чехію, а також Мінтрансу і Росавіації "Интерфакс" на цей момент не має.

Водночас, як повідомляє "Эхо Москвы", "Уральські авіалінії" попередили, що не мають рейсів до чеської столиці з Москви і Єкатеринбурга. Про причини такого кроку чеської влади поки теж не відомо.