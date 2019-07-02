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Все про:вибух (1711) діти (1586) Дніпропетровщина (562)

 Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію. ФОТОрепортаж

Дві дитини, що постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета на дитячому майданчику під Дніпром, перебувають у реанімаційному відділенні Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Увага, новина містить кадри медичного характеру, не рекомендовані до перегляду дітям, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив завідувач приймального відділення медзакладу Ігор Майденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В усіх дітей осколкові поранення. Постраждали п'ятеро дітей. Двоє з них перебувають у важкому стані, зараз триває оперативне лікування і вони в реанімації. Стан решти дітей розцінюється як травми середнього ступеня тяжкості", - зазначив Майденко.

Як повідомив голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов у Facebook, вночі дітям проводили оперативні втручання, видаляли осколки.

"Ситуація складна. Але під контролем. Двоє дітей важкі, одному 5 років, другому – 16. Зробили переливання крові, операції триватимуть ще декілька годин. Мобілізовані всі необхідні засоби! Хірурги, завідувачі відділень травматології та хірургії, головний лікар – всі на роботі, в операційних", - зазначив Пригунов.

"Діти, що вчора постраждали від вибуху всі живі. Двох найважчих вночі прооперували. 16-річний хлопець все ще на штучній вентиляції легенів, але лікарі говорять, що стабільний. 5-річний малий - при свідомості. Ще двох зараз почали оперувати. В дитячій лікарні на Космічній все необхідне для допомоги є!" - додав він пізніше.

Водночас у селі Пашена Балка найскладнішим пацієнтам збирають гроші на лікування і відновлення здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві загинув 4-річний хлопчик, випавши з вікна квартири на 9 поверсі, - Нацполіція

За попереднім висновком вибухотехніків, які проводили огляд місця події, вибухнула граната для підствольного гранатомета ВОГ-25п, більше про розслідування від правоохоронних органів обіцяють згодом.

Як повідомлялося 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с.Пашена Балка Дніпровського району стався вибух невстановленого предмета, поранення дістали 6 дітей у віці від 4-х до 16 років.

Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 01
Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 02
Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 03
Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 04
Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 05
Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 06
Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 07
Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 08
Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 09
Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 10
Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 11
Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 12
Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135139
 
 
 Топ коментарі
 
1. Вбиті медики
2. росія в ПАРЄ

3. регіонали повернулися
4. і от теракти, яких вже скільки років не було...

Чудовий початок президентства
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Дело не в Порохе, а в Зеле, вернее в его назначениях в СБУ, Сейчас для них главная задача - помогать Портнову с Трубой мочить Пороха, Выборы. Надо как можно больше людей папы Бени в Раду завести. Главный враг сейчас для них не люди Х*йла, а люди Порошенко.
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У меня, еще во времена СССР погиб друг детства при разборке фаустпатрона времен второй мировой, еще пару детей пострадало, один инвалид. Меня спасло то, что я побежал за каким-то инструментом. А вы говорите такого не было. Было даже в СССР.
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При Порошенко такого точно не было Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации находятся двое детей, еще двоим - проводят операцию - Цензор.НЕТ 4574 бедные дети...
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А кто такой порошенко? Почему при нем ничего не было, а его постоянно склоняют?
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Упоминание этой фамилии заставляет тебя откладывать кирпичи.
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Дело не в Порохе, а в Зеле, вернее в его назначениях в СБУ, Сейчас для них главная задача - помогать Портнову с Трубой мочить Пороха, Выборы. Надо как можно больше людей папы Бени в Раду завести. Главный враг сейчас для них не люди Х*йла, а люди Порошенко.
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И мародёры, и *********** - враги не только Зеленского, но и всей Украины.
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шошо, мародер беня уже таки враг зельцмана? какая жалкая попытка сделать мине смешно!
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********* мародеров возглавил, о чем ты тут пропукал, болезный
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Такими темпами через пол года - год народ будет упрашивать Пороха вернуться во власть.
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Я как раз не мечтаю, я вижу к чему все идет. Это зебилы уже намечтались по самое нихочу Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію - Цензор.НЕТ 7212
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Что тебе мародёры и их почитатели в голову насрут, то ты и видишь.
Пох. Твоё дело.
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Ошибаешься тело, это у зебилов в голове максимум только две фразы умещаются, а потом ступор и перезагрузка.Остались только рефлексы, как у собаки Павлова. Пожрать и посрать, что ты с успехом тут и демонстрируешь. О критическом восприятии реальности даже речи не идет.
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Ага, соскучимся по Роттердам+. И что-то взрывов складов боеприпасов давно не было.
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А торговля с Россией пять лет , контробанда, воровство в армии и Роттердам , рошен в ДЫНЫРЫ и гражданства россии у трухановых все это здобутки Барыги??? Убийства журналистов не раскрытые и кто стрелял на Майдане??? А сынок в футболке с надписью раша это не люди ХУ"ла?
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Дорогами воинской славы России. Для будущих учебников истории.
- Стоять за спинами женщин и детей.
- Стрелять из жилых районов, территорий больниц и детских садов.
- Расстрелять "зелёный коридор" в Иловайске
. - Обстрелять медицинский транспорт, перевозящий раненных

Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію - Цензор.НЕТ 8304
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Неразумно упоминание Порошенко в этой ситуации.
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Врёш. 2 секунды поисков. Днепропетровщина. подорвались 4-ре детей. 2017 год. Сентябрь. https://1plus1.ua/ru/tsn/video/dvoe-iz-cotiroh-ditej-so-pidirvalisa-na-snaradi-na-dnipropetrovsini-j-dosi-v-reanimacii
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вот вам и работа СБУ при новом начальнике - у нас терактов давно уже не было - вот скоты
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У меня, еще во времена СССР погиб друг детства при разборке фаустпатрона времен второй мировой, еще пару детей пострадало, один инвалид. Меня спасло то, что я побежал за каким-то инструментом. А вы говорите такого не было. Было даже в СССР.
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Ну так дураки разбирающие взрываху - не теракт, а индеец говорит что в данном случае - теракт был.
Хотя это на 99% тоже как и у вас - а вот что у меня есть. Кирпич, тащи плоскогубцы. Оп, а вот и молоток лежит, смотри братва как я уме...... Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію - Цензор.НЕТ 6089
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Боря - он сам не мог оказаться возле площадки с детьми - у нет ног
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Двое детей тяжелые, одному 5 лет, второму - 16. Источник: https://censor.net.ua/p3135139\\\\\\\\\\

Значит..... О б*же, а что если дети сами туда его принесли. Например - 16-летний парень?
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Не надо называть детвору дураками. Мы были беспризорной детворой, нам все было интересно. Мы игрались в окопе на кургане, которых хватало на юге Украины. В окопе было много патронов, ржавых остатков ружей, пистолетов, касок. Было, что-то типа развалин блиндажа, там и нашли круглую болванку с длинной трубой. Труба отвалилась, а болванка была целой и в хорошем состоянии. Мы тогда не разбирались в оружии. Старшие пацаны решили что-то открутить, а младших послали найти что-то железное. Я был на другой стороне кургана, когда услыхал хлопок. То, что увидел было ужасным. Побежали за взрослыми, нас сразу от туда забрали.
... на следующий год мы опять играли на этом же кургане и соседних, правда уже ничего не разбирали, а попадалось всякое и снаряды. Однажды с болота вытащили мотоцикл. Руль и ствол пулемета, которые были вверху в воде - сгнили, а весь мотоцикл, что был в иле - было как новое. Мотик сначала забрали у нас старшие пацаны, а у них уже менты.
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Ну так если бы вам было лет по 10 всем, то можно и не сказать что дураки, а так - жёппы искали приключений? Бинго, они их получили. Хотя и мужики тоже разбирают, даже и новости тут есть, но те хотя бы чтоб продать металл и/или тротил, а потом набухаться как свиньи, с пользой разбирают.
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мой дедушка во время ВОВ так же ребенком пострадал - ребята начали разбирать что-то - оно ухнуло - детишек раскидало в радиусе 10 метров - остался слеп на всю жизнь.... и прожил незрячим такую полную жизнь и всего добивался сам....
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Скажу лично тебе, и тем, кто тебя лайкнул: ты скот и есть. Беспринципный скот, мразь без нравственности и морали. Живи с этим и дальше. Только теперь такие как
ты будут жить хуже. Придётся работать.
---------
18.06.2018 13:58
Вибух "Волги" в Києві: лікарі констатують частковий вихід 5-річного хлопчика з коми
У постраждалого внаслідок вибуху в машині в Києві 5-річного хлопчика спостерігається поступове відновлення свідомості.

Про це повідомили лікарі лікарні "Охматдит", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Зараз дійсно є поступове відновлення свідомості, але це ми можемо констатувати частково вихід з коми. Дитина починає виконувати прості інструкції", - сказали медики.

За словами мами дитини, йому встановили в мозок мікрочип, щоб спостерігати за тиском. Хлопчик намагається сам дихати.

Ще троє постраждалих дівчаток перебувають у стабільному стані. У них ураження очей, але загрози життю немає.
Одній із потерпілих видалятимуть з ока сторонній предмет.

Нагадаємо, 14 червня о 16:40 в Києві вибухнув припаркований у дворі автомобіль. Попередньо встановлено, що четверо дітей у віці від 5 до 11 років вирішили пограти в автомобілі, який вже довгий час стояв на одному і тому ж місці, для чого залізли в салон. Там вони знайшли предмет, який вибухнув.

За словами медиків, наймолодший 5-річний хлопчик перебуває в комі. Стан трьох травмованих дівчаток після операцій залишається середньої тяжкості.
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заради справедливості - в тому випадку власник автівки замінував своє авто, тобто там не був теракт, а спроба недолугого захисту своєї приватної власності. в даному ж випадку поки що всі обставини не відомі, але цілком ймовірно, що на дитячому майданчику, тобто в громадському місці, а не у своїй власності) було встановлено розтяжку, тобто це вже дійсно теракт.
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я все понимаю, но ВОГи? Откуда? их и на фронте дефицит..
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Ракета російського виробництва, яку, очевидно, запустили з території Сирії, впала на території самопроголошеної Турецької республіки Північного Кіпру вночі в понеділок, повідомляють місцеві чиновники.

Сирійські військові заявили, що "вистрілили" по ізраїльськім військовим літакам, які обстріляли військові позиції біля столиці Дамаску і центрального міста Хомс. - .bbc.com
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Как это она еще не сбила гражданский самолет, которых там куча летает?
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1. Вбиті медики
2. росія в ПАРЄ

3. регіонали повернулися
4. і от теракти, яких вже скільки років не було...

Чудовий початок президентства
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Не надо кипяток почками выделять.Всё это заложено пораженком за 5 лет..Когда я учился в школе,а это было 50-60 лет назад,находили в заброшенных окопах бывшей войны тьму гранат,патронов и тд.В школе,дома нам постоянно вдалбливали - нельзя ходить туда,нельзя ковыряться,нельзя брать в руки..По селу ходили яркие примеры неразумности- безрукие,поковырянные осколками лицами,без глаз.Это отрезвляло.И Гриневич иАвакову и минстецю надо широко развернуть социальную рекламу и пропаганду.Важную роль должны сыграть ветераны АТО .Это их святая обязанность -Оберегать будущее поколения.
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Это фсё попередники за 5 лет и главное, что не Московия с предателем Януковичем, вот же хохлятская туша вылазит и ждёт прихода старшего брата... Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію - Цензор.НЕТ 7622
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надо широко развернуть социальную рекламу и пропаганду....как то фсё правильно и по совдепоски всё звучит,
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Схоже на артилерійський підривач. Стукнув по донцю- випадає запобіжний шарик, стукнув по носику- вибух. Бідні діти... Це ж якесь падло не викинуло його в річку, а поклало у всіх на видноті... Або хтось з дітлахів приніс з дому батьківский "скарб".
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Сейчас такое время, что в школе, детском саду и дома детям нужно рассказывать, как вести себя при обнаружении неизвестных предметов, забытых сумок и т.п..
Это нужно вывести на уровень государственной программы и в кротчайшие сроки.
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глава СБУ клоун Баканов должен пойти нахер в отставку!!!!!!!!!!!!!

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А кто будет помогать Зеле и Портнову мочить неугодных? Папа Беня не разрешит
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схоже шо дітлахи обступили хлопця з міною в руках
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и зачем фото, семьи дали разрешение на их распечатку?
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Такі фото потрібно показувати дітям з поясненнями, що буває, якщо гратись вибухонебезпечними предметами.
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не согласна, здесь были еще фото изнасилованных детей. Есть или должен быть запрет на личные фото, а особенно касающиеся здоровья. Объяснять же детям должны но не так
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если не показывать такие фото, то 73% так и останутся с полной уверенностью, что войны нет. Что оружие и гранаты - это что-то отдаленно-мифическое.
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А что 16-й "ребенок" делал на детской площадке? Показывал мальцам игрушку, которую у папы спер? Жаль совсем маленьких, они-то ничего не соображают, а вот недоросль ...
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Ого какое предупреждение Филатову.
Держитесь, Борис Альбертович. Они объявили Вам войну на уничтожение, к сожалению.
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По счастью Борис Альбертович находится в безопасном месте, а если и выходит, то только в интернет.
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Очень жаль детей. Но подобных случаев, к сожалению, будет еще очень много. Оружие и боеприпасы из зоны ООС попадало, попадает и будет попадать на мирную территорию Украины. А после деоккупации Ордло его еще минимум 10 лет надо будет разминировать. Кацапский рузке мир принес смерть и горе на украинскую землю.
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школа закончилась и все забыли, чему их учили в той школе..., а ведь наверняка рассказывали - ничего не разбирать, ни к чему не подходить...
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Ну что вы за животные, какой нахер теракт. Вам хоть в глаза ссы. Очевидно что очередное воровское чмо притащило из Ато гранату для гранатамента и оставило ее без пресмотра.
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стопудово . а дебильный выпердыш этого чмо пришло на площадку хвастаться и разбирать гранату.
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Не подпускайте детей к порохоботам, у них пердаки самопроизвольно ДЕТАнируют.
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Дети живы. Значит следователи точно узнают откуда они взяли этот боеприпас. Надеюсь СМИ тоже нам сообщат. Откуда. А догадки оставьте при себе.
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