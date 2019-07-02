 Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію. ФОТОрепортаж

Про це повідомив завідувач приймального відділення медзакладу Ігор Майденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В усіх дітей осколкові поранення. Постраждали п'ятеро дітей. Двоє з них перебувають у важкому стані, зараз триває оперативне лікування і вони в реанімації. Стан решти дітей розцінюється як травми середнього ступеня тяжкості", - зазначив Майденко.
Як повідомив голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов у Facebook, вночі дітям проводили оперативні втручання, видаляли осколки.
"Ситуація складна. Але під контролем. Двоє дітей важкі, одному 5 років, другому – 16. Зробили переливання крові, операції триватимуть ще декілька годин. Мобілізовані всі необхідні засоби! Хірурги, завідувачі відділень травматології та хірургії, головний лікар – всі на роботі, в операційних", - зазначив Пригунов.
"Діти, що вчора постраждали від вибуху всі живі. Двох найважчих вночі прооперували. 16-річний хлопець все ще на штучній вентиляції легенів, але лікарі говорять, що стабільний. 5-річний малий - при свідомості. Ще двох зараз почали оперувати. В дитячій лікарні на Космічній все необхідне для допомоги є!" - додав він пізніше.
Водночас у селі Пашена Балка найскладнішим пацієнтам збирають гроші на лікування і відновлення здоров'я.
За попереднім висновком вибухотехніків, які проводили огляд місця події, вибухнула граната для підствольного гранатомета ВОГ-25п, більше про розслідування від правоохоронних органів обіцяють згодом.
Як повідомлялося 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с.Пашена Балка Дніпровського району стався вибух невстановленого предмета, поранення дістали 6 дітей у віці від 4-х до 16 років.
Пох. Твоё дело.
- Стоять за спинами женщин и детей.
- Стрелять из жилых районов, территорий больниц и детских садов.
- Расстрелять "зелёный коридор" в Иловайске
. - Обстрелять медицинский транспорт, перевозящий раненных
Хотя это на 99% тоже как и у вас - а вот что у меня есть. Кирпич, тащи плоскогубцы. Оп, а вот и молоток лежит, смотри братва как я уме......
Значит..... О б*же, а что если дети сами туда его принесли. Например - 16-летний парень?
... на следующий год мы опять играли на этом же кургане и соседних, правда уже ничего не разбирали, а попадалось всякое и снаряды. Однажды с болота вытащили мотоцикл. Руль и ствол пулемета, которые были вверху в воде - сгнили, а весь мотоцикл, что был в иле - было как новое. Мотик сначала забрали у нас старшие пацаны, а у них уже менты.
ты будут жить хуже. Придётся работать.
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18.06.2018 13:58
Вибух "Волги" в Києві: лікарі констатують частковий вихід 5-річного хлопчика з коми
У постраждалого внаслідок вибуху в машині в Києві 5-річного хлопчика спостерігається поступове відновлення свідомості.
Про це повідомили лікарі лікарні "Охматдит", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Зараз дійсно є поступове відновлення свідомості, але це ми можемо констатувати частково вихід з коми. Дитина починає виконувати прості інструкції", - сказали медики.
За словами мами дитини, йому встановили в мозок мікрочип, щоб спостерігати за тиском. Хлопчик намагається сам дихати.
Ще троє постраждалих дівчаток перебувають у стабільному стані. У них ураження очей, але загрози життю немає.
Одній із потерпілих видалятимуть з ока сторонній предмет.
Нагадаємо, 14 червня о 16:40 в Києві вибухнув припаркований у дворі автомобіль. Попередньо встановлено, що четверо дітей у віці від 5 до 11 років вирішили пограти в автомобілі, який вже довгий час стояв на одному і тому ж місці, для чого залізли в салон. Там вони знайшли предмет, який вибухнув.
За словами медиків, наймолодший 5-річний хлопчик перебуває в комі. Стан трьох травмованих дівчаток після операцій залишається середньої тяжкості.
Сирійські військові заявили, що "вистрілили" по ізраїльськім військовим літакам, які обстріляли військові позиції біля столиці Дамаску і центрального міста Хомс. - .bbc.com
2. росія в ПАРЄ
3. регіонали повернулися
4. і от теракти, яких вже скільки років не було...
Чудовий початок президентства
Это нужно вывести на уровень государственной программы и в кротчайшие сроки.
Держитесь, Борис Альбертович. Они объявили Вам войну на уничтожение, к сожалению.