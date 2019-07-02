 Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію. ФОТОрепортаж

Про це повідомив завідувач приймального відділення медзакладу Ігор Майденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В усіх дітей осколкові поранення. Постраждали п'ятеро дітей. Двоє з них перебувають у важкому стані, зараз триває оперативне лікування і вони в реанімації. Стан решти дітей розцінюється як травми середнього ступеня тяжкості", - зазначив Майденко.

Як повідомив голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов у Facebook, вночі дітям проводили оперативні втручання, видаляли осколки.

"Ситуація складна. Але під контролем. Двоє дітей важкі, одному 5 років, другому – 16. Зробили переливання крові, операції триватимуть ще декілька годин. Мобілізовані всі необхідні засоби! Хірурги, завідувачі відділень травматології та хірургії, головний лікар – всі на роботі, в операційних", - зазначив Пригунов.

"Діти, що вчора постраждали від вибуху всі живі. Двох найважчих вночі прооперували. 16-річний хлопець все ще на штучній вентиляції легенів, але лікарі говорять, що стабільний. 5-річний малий - при свідомості. Ще двох зараз почали оперувати. В дитячій лікарні на Космічній все необхідне для допомоги є!" - додав він пізніше.

Водночас у селі Пашена Балка найскладнішим пацієнтам збирають гроші на лікування і відновлення здоров'я.

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За попереднім висновком вибухотехніків, які проводили огляд місця події, вибухнула граната для підствольного гранатомета ВОГ-25п, більше про розслідування від правоохоронних органів обіцяють згодом.

Як повідомлялося 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в с.Пашена Балка Дніпровського району стався вибух невстановленого предмета, поранення дістали 6 дітей у віці від 4-х до 16 років.

























